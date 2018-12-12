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Какая страна, такой и минфин Башкирии

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Министр финансов Башкирии создала конфликт интересов? Лира Игтисамова «пристроила» сестру в подведомственное учреждение.

Какая страна, такой и минфин Башкирии


Различные министерства и ведомства состоят не только из своих структурных подразделений, но и из подведомственных учреждений: ГКУ, ГУП и прочих.

В прошлом году мы чаще всего писали о ГУП РБ УАЗ или ГКУ РБ Управление имуществом казны, которые относились к Министерству земельных и имущественных отношений РБ (МЗИО РБ). Именно через эти учреждения осуществлялся вывод государственного имущества, описанный в серии публикаций «Большой хапок». Однако сегодня у нас есть основания подозревать, что эти «традиции» перекочевывают в Министерство финансов РБ.

Скромное казенное учреждение

Под началом Минфина РБ существует государственное казенное учреждение РБ «Информационно-аналитический центр» (ГКУ ИАЦ), созданное еще в 2017 году. Как говорится на сайте организации, основной целью деятельности учреждения является исполнение государственных функций для обеспечения реализации налоговой политики Республики Башкортостан. ГКУ ИАЦ осуществляет следующие функции:

- анализ налогового потенциала РБ и ее муниципальных образований;

- анализ налоговых поступлений в бюджет в разрезе экономической деятельности крупнейших налогоплательщиков, а также субъектов малого и среднего предпринимательства;

- анализ изменений федерального законодательства и оценка их влияния на налоговые поступления в консолидированный бюджет региона;
информационно-аналитическое сопровождение работ по актуализации и гармонизации сведений, содержащихся в базах данных федеральных и республиканских органов государственной власти и необходимых для исчисления налогов;

- подготовка аналитических и экспертных материалов по вопросам налогообложения и налогового администрирования.

За всей этой шелухой скрывается пара важных моментов. Главным направлением деятельности ГКУ РБ ИАЦ является повышение собираемости налогов, в том числе путем постановки имущественных объектов на налоговый учет и заполнения сведений в ФИАС (Федеральная информационная адресная система). То есть как таковых прямых денежных вопросов там нет, но ГКУ ИАЦ совместно с Минземимущества РБ участвует в определении имущественных налогов в зависимости от кадастровой стоимости.

А вот это уже обтекаемый вопрос – можно по полной начислить налог на земельный участок простому фермеру, а можно и «не заметить» торговый центр или огромную усадьбу на берегу Павловского водохранилища.

В общем, непростое учреждение за малозаметным названием.

И сестричку «пристроили»

И вот на волне смены власти в республике в октябре прошлого года в ГКУ ИАЦ из МЗИО РБ приходит некая Дилара Закуановна Гундорова. Нет, она не становится руководителем ИАЦ, исполняющим обязанности назначается ее подчиненная по МЗИО РБ Оксана Кулиева. Родной сестрой Дилары Закуановны является – по случайному совпадению – министр финансов Лира Игтисамова.

Кроме этого, ходят слухи об отношениях Дилары Гундоровой с вице-премьером Илшатом Тажитдиновым. Сама госпожа Гундорова трудится начальником ключевого отдела имущественного налогообложения, но очевидно, что она играет в ГКУ далеко не вторую роль.

Здесь впору задаться вопросом о конфликте интересов между министром финансов, ее сестрой и бывшей подчиненной Кулиевой.

При этом госпожу Гундорову коллеги называют «серьезным специалистом в земельных и имущественных вопросах». Биографию чиновницы портит лишь эпизод 2014-2015 годов, когда она стала фигурантом заявления в полицию. Мы не знаем окончательную судьбу данного заявления, но вроде бы даже возбуждалось уголовное дело о мошенничестве. В конце 2014 года Дилара Гундорова трудилась главным специалистом-экспертом в Минпроме Башкирии.

Под занавес 2014 года некий уфимец обратился в ОП № 2 с жалобой о том, что предприниматель Ильдар Ахунов и чиновница Дилара Гундорова обещали ему помочь в покупке и оформлении земельного участка в с. Павловка. Дескать, землю, которая оказалась федеральной, он не получил, а данные господа не спешат возвращать ему деньги. Повторимся, чем закончилась данная история, мы не знаем.

Перемены

Зато ее коллеги говорят, что во время семинаров по районам в ноябре она не очень лестно отзывалась о Росреестре и ответственных за территориальное планирование. «Это было больше похоже на саморекламу, как бы намек: приходите ко мне, я все решу», – сообщает источник.

Было прекращено консультирование муниципалитетов и отозваны методические рекомендации по работе в ФИАС. А ведь эти и другие методички, а также рекомендации о создании ГКУ РБ ИАЦ были разработаны для республики компанией «PwC ПрайсвотерхаусКуперс» за 28 млн рублей.

Далее Гундорова взяла под свой контроль внедрение нескольких информационных систем, в том числе по начислению имущественных налогов (стоимость их внедрения исчисляется десятками миллионов рублей). Таким образом, будет обеспечен контроль процесса постановки на налоговый учет имущественных объектов, чтобы в базу случайно не попали «лишние» объекты.

На этом фоне даже забавно выглядит получение начальником отдела материальной помощи. По положению на помощь могут претендовать работники, побывавшие в отпуске. Госпожа Гундорова работает лишь с октября, а значит, не может выходить в него даже на 14 дней. Но под нее положение изменили, она взяла отпуск на два дня, субботу и воскресенье, и получила матпомощь. Мелочь, но неприятно…

В пресс-службе Минфина РБ нам пояснили, что назначение Дилары Гундоровой прошло все согласования, и пообещали дать более развернутый комментарий от министра. К моменту публикации комментарий от ведомства не поступил.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • 1 | 10.01.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот уже основание сделать из врио министра безработную.И все-таки хорошо.что появляются люди,которые способны вытаскивать эти факты на свет божий -какие ими бы мотивы не управляли



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Эта мадам досталась Хабирову от старой власти. Не знаю почему ее еще не сменил. По-моему удачный момент.



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  • 3 | 10.01.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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почему не выгнали до сих пор ?55



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  • 4 | 10.01.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
модератору - нужно сделать ваш сайт таким чтобы публикациями можно было бы дклиться в соц сетях



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  • 5 | 10.01.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Кроме этого, ходят слухи об отношениях Дилары Гундоровой с вице-премьером Илшатом Тажитдиновым"
***
А что, еще остались сомневающиеся?



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  • 6 | 10.01.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну тогда нужно на ее место ставить или Куху или Орлова - как самых остронуждающихся . В крайнем случае Иречка.



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  • 7 | 10.01.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Из многолетнего жизненного опыта знаю, что нет ничего проще "договорится" с башкирской женщиной, к примеру, казахстанской женщине надо дать не менее банки сгущенки, а башкирская сама готова дать эту гребаную банку,
Так что не думайте чья она ставленница,- договорятся!



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  • 8 | 10.01.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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В Пентагоне, с подачи Трампа, впервые за всю историю решили провести внешний аудит, и предварительные цифры недостачи поразили всех.

Так, аудиторские фирмы не смогли установить, куда с 1998 по 2015 год был потрачен 21 триллион долларов! Невозможность установить, куда уходили деньги, связано с неправильным оформлением документов – точнее, хранящиеся документы оказались фиктивными.

Независимым аудиторским фирмам для такой крупной проверки было выделено 413 миллионов долларов, но они потратили только 192 миллиона и дальше отказались проводить проверку, заявив, что из-за неразберихи и полной путаницы в документах невозможно установить, куда тратит деньги Пентагон (в частности это заявила фирма Ernst & Young).

15 ноября 2018 заместитель министра обороны США Патрик Шанахан сделал заявление, что аудит будет закончен и Министерство обороны его не прошло. Последуют ли за этим разбирательства не сообщается, но сокращение финансирования точно не будет.



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  • # 9 | 10.01.2019, 13:02 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3331 | Рейтинг: -275,4

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  • 10 | 10.01.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Госспоодаа ! Ну ВЫ как дети !
Когда кругом ВОРЬЕ и МОШЕННИКИ во власти и Курултае
( основное количество депутатов избраны при мошенничестве
фиктивных приписок в избирательных протоколах )
О какой справедливости и правдивого уклада гос. управления
может быть речь ?
Мошенничество и Коррупция вот и весь багаж управления !
Африканские страны уже не могут нас догнать по этим
вопросам !



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  • 11 | 10.01.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 10.01.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Кроме этого, ходят слухи об отношениях Дилары Гундоровой с вице-премьером Илшатом Тажитдиновым"
***
А что, еще остались сомневающиеся?
========================
Да там кто только не ночевал!!!!



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  • # 12 | 10.01.2019, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 13 | 10.01.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Какая грязь! Почему УЖ выпускает такие материалы? Ведь, явно торчат ишачие уши: заказная статья! Кому-то охота отомстить министру, распустить грязные слухи о "дружбе" и.т. д. Я не знаком с этим министром, но материальчик плохо пахнет. Противно читать. Тут чей-то интерес спрятан. "...Ходят слухи об отношениях..." На месте Тажитдинова я бы этому Рахматову, Муртазиловскому глашатаю, по рыле врезал. Ну и типчик! Какое его, хрен собачее дело, публично обсуждать личные отношения людей? Фу, мерзопакостные пошли писаки, помойкой воняют, противно.



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  • 14 | 10.01.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 10.01.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая грязь! Почему УЖ выпускает такие материалы? Ведь, явно торчат ишачие уши: заказная статья! Кому-то охота отомстить министру, распустить грязные слухи о "дружбе" и.т. д. Я не знаком с этим министром, но материальчик плохо пахнет. Противно читать. Тут чей-то интерес спрятан. "...Ходят слухи об отношениях..." На месте Тажитдинова я бы этому Рахматову, Муртазиловскому глашатаю, по рыле врезал. Ну и типчик! Какое его, хрен собачее дело, публично обсуждать личные отношения людей? Фу, мерзопакостные пошли писаки, помойкой воняют, противно.

==============
на воре и шапка горит



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  • 15 | 10.01.2019, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Всех в отставку!



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  • 16 | 10.01.2019, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
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14-ому.
Ошибаешься! Я не вор, и шапка у меня в целости. А вот ты, видать, из одной колоды мерзопакостника. Или сам. Туповатым, с напрочь отсутствующим рефлексом порядочности и чистоплотности, пытаешься учить других быть честными и порядочными. О времена, о, нравы! Очуметь!



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  • 17 | 10.01.2019, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Дилара Гундорова является или являлась соучредителем 5 дачных некоммерческих товариществ (ДНТ) на 5 кордоне! Как это у неё получилось и законно ли быть соучредителем, находясь на госслужбе? Кручёная, видать, бабёнка! Очень Опытный



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В этом учреждении бардак наступил при Гундоровой. Всех сотрудников увольняют под прессингом, унижением, издевательствами.
Открыто говорят, что у нас есть свои надежные люди - уходите!!!

Откройте глаза Хабирову. В отставку Игтисамову и сестру!!!



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  • 19 | 10.01.2019, 16:35 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36540 | Рейтинг: +5724,3
министр культуры Амина Шафикова в личном разговоре заявила, что в этом году гранты не даст. В самом ведомстве отказались комментировать нам ситуацию, причем в довольно грубой форме. Хотя некоторые члены экспертного совета отметили, что были не в курсе того, что Амина Шафикова якобы самовольно отменила выдачу гранта.

И вот в октябре – о, чудо! На сайте Минкульта опубликовали документ, в котором названы получатели грантов, но без указаний суммы их субсидий. Позже в редакцию попали данные с конкретными цифрами. Таким образом, деньги должны получить:

ГУП РБ Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой – электронное учебное издание для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (850 тыс. руб.).
ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» – детский комикс и анимационный фильм по мотивам эпоса «Урал батыр» на башкирском языке (2 371 288 руб.).
Издательство «Башкортостан» – «Первый печатный орган Башкирской Автономии – газета “Башкорт” 1 млн руб..
ГУП ТРК «Башкортостан» – поэтический альманах-проект радио «Юлдаш» «Славлю мой Башкортостан» (1,2 млн руб.).
ГУП ТРК «Башкортостан» – цикл телевизионных мини-программ («Слово, сказанное сердцем» (2 205 960 руб.).
Благотворительный фонд поддержки одаренных детей «Улькар» – «Дорога Шагали Шакмана» (557 024 руб.).
Региональная общественная молодежная организация «Башкирское молодежное движение “МАКСАТ”» РБ – конкурс «Краевед» памяти лауреата Государственной премии Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева Мухтара Сагитова (380 тыс. руб.).
Региональный общественный фонд развития науки и культуры «Аркадаш» – I международный кинофорум «Слово Земли» (2 995 000 руб.).
Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» – «Дни башкирской культуры и просвещения за пределами Республики Башкортостан» (3,8 млн руб.).
Ассоциация библиотек Башкортостана – «Золотая полка» для изучения государственных языков и языков народов России, истории и культуры РФ и РБ с обновлением фондов общедоступных библиотек Республики Башкортостан (5 млн руб.).
Автономная некоммерческая организация по развитию общественных и гуманитарных наук «Центр социокультурного моделирования» – Экспертный совет по проблемам национально-религиозного, культурного и языкового развития Республики Башкортостан при Центре социокультурного моделирования (3 586 700 руб.).
Региональная общественная организация «Культурно-просветительский Союз немцев Республики Башкортостан "Видергебурт"» – к 100-летию со дня рождения филолога и методиста, внесшего значительный вклад в сохранение и развитие немецкого языка в Республике Башкортостан, Генриха Классена (692 604 руб.).
Итого набежало 24 638 576 рублей. Если это все грантополучатели, то интересно, куда делись оставшиеся 25 млн рублей из обещанных 50? Или это настолько мелкие деньги, что в Минкульте их не заметили?



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  • 20 | 10.01.2019, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 10.01.2019, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дилара Гундорова является или являлась соучредителем 5 дачных некоммерческих товариществ (ДНТ) на 5 кордоне! Как это у неё получилось и законно ли быть соучредителем, находясь на госслужбе? Кручёная, видать, бабёнка! Очень Опытный
***
Пока валидированные лидеры СБМ продолжают рулить и "согласовывать" кадровые вопросы в Башкирии, ждать перемен в экономике и социальной жизни народу не стоит.
Жаль, что Х2 этого таки понял?



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