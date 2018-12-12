Какая страна, такой и минфин Башкирии

Министр финансов Башкирии создала конфликт интересов? Лира Игтисамова «пристроила» сестру в подведомственное учреждение.Различные министерства и ведомства состоят не только из своих структурных подразделений, но и из подведомственных учреждений: ГКУ, ГУП и прочих.В прошлом году мы чаще всего писали о ГУП РБ УАЗ или ГКУ РБ Управление имуществом казны, которые относились к Министерству земельных и имущественных отношений РБ (МЗИО РБ). Именно через эти учреждения осуществлялся вывод государственного имущества, описанный в серии публикаций «Большой хапок». Однако сегодня у нас есть основания подозревать, что эти «традиции» перекочевывают в Министерство финансов РБ.Скромное казенное учреждениеПод началом Минфина РБ существует государственное казенное учреждение РБ «Информационно-аналитический центр» (ГКУ ИАЦ), созданное еще в 2017 году. Как говорится на сайте организации, основной целью деятельности учреждения является исполнение государственных функций для обеспечения реализации налоговой политики Республики Башкортостан. ГКУ ИАЦ осуществляет следующие функции:- анализ налогового потенциала РБ и ее муниципальных образований;- анализ налоговых поступлений в бюджет в разрезе экономической деятельности крупнейших налогоплательщиков, а также субъектов малого и среднего предпринимательства;- анализ изменений федерального законодательства и оценка их влияния на налоговые поступления в консолидированный бюджет региона;информационно-аналитическое сопровождение работ по актуализации и гармонизации сведений, содержащихся в базах данных федеральных и республиканских органов государственной власти и необходимых для исчисления налогов;- подготовка аналитических и экспертных материалов по вопросам налогообложения и налогового администрирования.За всей этой шелухой скрывается пара важных моментов. Главным направлением деятельности ГКУ РБ ИАЦ является повышение собираемости налогов, в том числе путем постановки имущественных объектов на налоговый учет и заполнения сведений в ФИАС (Федеральная информационная адресная система). То есть как таковых прямых денежных вопросов там нет, но ГКУ ИАЦ совместно с Минземимущества РБ участвует в определении имущественных налогов в зависимости от кадастровой стоимости.А вот это уже обтекаемый вопрос – можно по полной начислить налог на земельный участок простому фермеру, а можно и «не заметить» торговый центр или огромную усадьбу на берегу Павловского водохранилища.В общем, непростое учреждение за малозаметным названием.И сестричку «пристроили»И вот на волне смены власти в республике в октябре прошлого года в ГКУ ИАЦ из МЗИО РБ приходит некая Дилара Закуановна Гундорова. Нет, она не становится руководителем ИАЦ, исполняющим обязанности назначается ее подчиненная по МЗИО РБ Оксана Кулиева. Родной сестрой Дилары Закуановны является – по случайному совпадению – министр финансов Лира Игтисамова.Кроме этого, ходят слухи об отношениях Дилары Гундоровой с вице-премьером Илшатом Тажитдиновым. Сама госпожа Гундорова трудится начальником ключевого отдела имущественного налогообложения, но очевидно, что она играет в ГКУ далеко не вторую роль.Здесь впору задаться вопросом о конфликте интересов между министром финансов, ее сестрой и бывшей подчиненной Кулиевой.При этом госпожу Гундорову коллеги называют «серьезным специалистом в земельных и имущественных вопросах». Биографию чиновницы портит лишь эпизод 2014-2015 годов, когда она стала фигурантом заявления в полицию. Мы не знаем окончательную судьбу данного заявления, но вроде бы даже возбуждалось уголовное дело о мошенничестве. В конце 2014 года Дилара Гундорова трудилась главным специалистом-экспертом в Минпроме Башкирии.Под занавес 2014 года некий уфимец обратился в ОП № 2 с жалобой о том, что предприниматель Ильдар Ахунов и чиновница Дилара Гундорова обещали ему помочь в покупке и оформлении земельного участка в с. Павловка. Дескать, землю, которая оказалась федеральной, он не получил, а данные господа не спешат возвращать ему деньги. Повторимся, чем закончилась данная история, мы не знаем.ПеременыЗато ее коллеги говорят, что во время семинаров по районам в ноябре она не очень лестно отзывалась о Росреестре и ответственных за территориальное планирование. «Это было больше похоже на саморекламу, как бы намек: приходите ко мне, я все решу», – сообщает источник.Было прекращено консультирование муниципалитетов и отозваны методические рекомендации по работе в ФИАС. А ведь эти и другие методички, а также рекомендации о создании ГКУ РБ ИАЦ были разработаны для республики компанией «PwC ПрайсвотерхаусКуперс» за 28 млн рублей.Далее Гундорова взяла под свой контроль внедрение нескольких информационных систем, в том числе по начислению имущественных налогов (стоимость их внедрения исчисляется десятками миллионов рублей). Таким образом, будет обеспечен контроль процесса постановки на налоговый учет имущественных объектов, чтобы в базу случайно не попали «лишние» объекты.На этом фоне даже забавно выглядит получение начальником отдела материальной помощи. По положению на помощь могут претендовать работники, побывавшие в отпуске. Госпожа Гундорова работает лишь с октября, а значит, не может выходить в него даже на 14 дней. Но под нее положение изменили, она взяла отпуск на два дня, субботу и воскресенье, и получила матпомощь. Мелочь, но неприятно…В пресс-службе Минфина РБ нам пояснили, что назначение Дилары Гундоровой прошло все согласования, и пообещали дать более развернутый комментарий от министра. К моменту публикации комментарий от ведомства не поступил.