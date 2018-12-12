Новый полпред со связями ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров определился с кандидатурой нового полномочного представителя республики при президенте России. Им станет его бывший сослуживец по управлению внутренней политикой Кремля Роман Симандуев. В администрации республики говорят, что ждут от господина Симандуева прорыва в области привлечения инвестиций, в том числе за счет его обширных личных связей.Как стало известно „Ъ“, должность полномочного представителя Башкирии при президенте России в Москве 15 января займет 55-летний Роман Симандуев, работавший в 2015–2017 годах референтом в управлении внутренней политики администрации президента России. В том же управлении в 2008–2016 годах работал врио главы Башкирии Радий Хабиров, завершивший карьеру в ведомстве в должности замначальника управления.В администрации господина Хабирова объясняют назначение тем, что Роман Симандуев — проверенный кадр, обладающий к тому же обширными связями в федеральных ведомствах. «Переоценить его связи сложно: он вхож во многие кабинеты, со многими большими руководителями лично и давно знаком.Такой человек сможет обеспечить включение республики в как можно большее количество федеральных целевых программ и подтянуть инвесторов»,— отметил один из собеседников. Другой источник сообщил, что у Романа Симандуева «действительно большие связи», в том числе в силовых структурах, и хорошие отношения со многими бизнесменами. «Он уже договорился завести в Уфу инвестора на несколько десятков миллиардов рублей»,— сказал источник.Вместе с полпредством Роман Симандуев получит пост вице-премьера республики. С июня 2017 года должность полпреда занимает бывший президент Объединенной нефтехимической компании АФК «Система» Фархад Самедов. 14 января он покинет пост по собственному желанию и будет советником Радия Хабирова по вопросам промышленности и ТЭК на общественных началах.Похоже, власти Башкирии решили усилить инвестиционное направление деятельности полпредства. В последние годы руководство республики никак не могло определиться, чем именно должно быть представительство. От него ждали то усиления лоббистской деятельности и продвижения республики в федеральном центре, то понижали его роль до гостиницы для уфимских чиновников.В декабре Радий Хабиров заявлял, что ситуация с привлечением инвестиций в Башкирию «просто дно», в 2018 году были достигнуты «худшие показатели за последнее десятилетие».Собеседник, близкий к полпредству Башкирии в Москве, говорит, что при Фархаде Самедове инвестиционная составляющая работы представительства начала усиливаться — появился отдел инвестиций, для которого даже выбили несколько штатных единиц.Депутат Госдумы Александр Хинштейн в произведении «Какого цвета страх» в 2001 году сообщал, что Романа Симандуева связывала дружба с высокопоставленными сотрудниками МВД, в том числе с бывшим главой этого ведомства Владимиром Рушайло. В 1990-е годы, отмечал депутат, Роман Симандуев занимался бизнесом, связанным с продажей автомобилей, владел крупнейшим рынком Подмосковья «Автогарант» и таможенным терминалом, а чтобы защитить бизнес от бандитов, два года жил в Германии.Вчера Александр Хинштейн сообщил „Ъ“, что за дальнейшей карьерой Романа Симандуева не следил.Господин Симандуев родился в Баку, окончил Московский текстильный институт и Московский юридический институт по специальностям «инженер-технолог» и «юрист». В 2014 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. До перехода в администрацию президента работал в АО «Объединение Эксодус» в Москве, советником главы попечительского совета правоохранительных органов Москвы, первым замглавы администрации Люберецкого района, вице-президентом «Главмосстроя».«Главное, что требуется от полпреда,— иметь как можно больше знакомых во всех властных коридорах: в администрации президента, аппарате правительства, министерствах, крупнейших корпорациях,— отмечает политолог Аббас Галлямов.— Если у нового полпреда в телефоне есть номера высокопоставленных представителей всех этих структур, значит все в порядке. Хороший полпред может оказать содействие своему региону при распределении федеральных средств».«Принцип расставлять знакомых на ключевые должности становится фирменным кредо Радия Хабирова,— отмечает политолог Дмитрий Михайличенко.— Ни о какой транспарентной системе рекрутинга кадров в республике речь не идет».