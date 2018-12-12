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Новый полпред со связями

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров определился с кандидатурой нового полномочного представителя республики при президенте России. Им станет его бывший сослуживец по управлению внутренней политикой Кремля Роман Симандуев. В администрации республики говорят, что ждут от господина Симандуева прорыва в области привлечения инвестиций, в том числе за счет его обширных личных связей.

Новый полпред со связями


Как стало известно „Ъ“, должность полномочного представителя Башкирии при президенте России в Москве 15 января займет 55-летний Роман Симандуев, работавший в 2015–2017 годах референтом в управлении внутренней политики администрации президента России. В том же управлении в 2008–2016 годах работал врио главы Башкирии Радий Хабиров, завершивший карьеру в ведомстве в должности замначальника управления.

В администрации господина Хабирова объясняют назначение тем, что Роман Симандуев — проверенный кадр, обладающий к тому же обширными связями в федеральных ведомствах. «Переоценить его связи сложно: он вхож во многие кабинеты, со многими большими руководителями лично и давно знаком.

Такой человек сможет обеспечить включение республики в как можно большее количество федеральных целевых программ и подтянуть инвесторов»,— отметил один из собеседников. Другой источник сообщил, что у Романа Симандуева «действительно большие связи», в том числе в силовых структурах, и хорошие отношения со многими бизнесменами. «Он уже договорился завести в Уфу инвестора на несколько десятков миллиардов рублей»,— сказал источник.

Вместе с полпредством Роман Симандуев получит пост вице-премьера республики. С июня 2017 года должность полпреда занимает бывший президент Объединенной нефтехимической компании АФК «Система» Фархад Самедов. 14 января он покинет пост по собственному желанию и будет советником Радия Хабирова по вопросам промышленности и ТЭК на общественных началах.

Похоже, власти Башкирии решили усилить инвестиционное направление деятельности полпредства. В последние годы руководство республики никак не могло определиться, чем именно должно быть представительство. От него ждали то усиления лоббистской деятельности и продвижения республики в федеральном центре, то понижали его роль до гостиницы для уфимских чиновников.

В декабре Радий Хабиров заявлял, что ситуация с привлечением инвестиций в Башкирию «просто дно», в 2018 году были достигнуты «худшие показатели за последнее десятилетие».

Собеседник, близкий к полпредству Башкирии в Москве, говорит, что при Фархаде Самедове инвестиционная составляющая работы представительства начала усиливаться — появился отдел инвестиций, для которого даже выбили несколько штатных единиц.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в произведении «Какого цвета страх» в 2001 году сообщал, что Романа Симандуева связывала дружба с высокопоставленными сотрудниками МВД, в том числе с бывшим главой этого ведомства Владимиром Рушайло. В 1990-е годы, отмечал депутат, Роман Симандуев занимался бизнесом, связанным с продажей автомобилей, владел крупнейшим рынком Подмосковья «Автогарант» и таможенным терминалом, а чтобы защитить бизнес от бандитов, два года жил в Германии.

Вчера Александр Хинштейн сообщил „Ъ“, что за дальнейшей карьерой Романа Симандуева не следил.

Господин Симандуев родился в Баку, окончил Московский текстильный институт и Московский юридический институт по специальностям «инженер-технолог» и «юрист». В 2014 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. До перехода в администрацию президента работал в АО «Объединение Эксодус» в Москве, советником главы попечительского совета правоохранительных органов Москвы, первым замглавы администрации Люберецкого района, вице-президентом «Главмосстроя».

«Главное, что требуется от полпреда,— иметь как можно больше знакомых во всех властных коридорах: в администрации президента, аппарате правительства, министерствах, крупнейших корпорациях,— отмечает политолог Аббас Галлямов.— Если у нового полпреда в телефоне есть номера высокопоставленных представителей всех этих структур, значит все в порядке. Хороший полпред может оказать содействие своему региону при распределении федеральных средств».

«Принцип расставлять знакомых на ключевые должности становится фирменным кредо Радия Хабирова,— отмечает политолог Дмитрий Михайличенко.— Ни о какой транспарентной системе рекрутинга кадров в республике речь не идет».

Наталья Павлова, Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 10.01.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда он опустился до дна, снизу постучали ©
То ли еще будет при ублюдочной внутренней и внешней политике государства. Инвестировать в такую экономику можно заставить только силой.



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  • 2 | 10.01.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот из за-угла выглянуло мурло мещанинана (В.В. Маяковский). Вместо "мещанина" надо вставить "криминала". Началось в колхозе утро, "человек со связями".



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  • 3 | 10.01.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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И Киреев "со связями", а дворы и тротуары как не чистили при Афонине, так и при Кирееве не чистят.
Желтые жилеты как выходили поздним утром на пару часов поглазеть по сторонам, так и появляются постоять на свежем воздухе, опираясь подбородками на метлы и фанерные лопаты.
Как разбрасывали грязь прямо в снег на тропах, так и продолжают.
"Связи" при назначении статусных нужны для "поддержки штанов" у госкормушки и пустое ничто для большого дела в пользу общества.
"Афонинщина" - одним словом...



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  • 4 | 10.01.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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............" Похоже, власти Башкирии решили усилить инвестиционное направление деятельности полпредства. В последние годы руководство республики никак не могло определиться, чем именно должно быть представительство. От него ждали то усиления лоббистской деятельности и продвижения республики в федеральном центре, то понижали его роль до гостиницы для уфимских чиновников..........."
=====================================================
Рахимбаевский сыночек Украл , вывел краденные миллиарды долларов за бугор и там инвестирует заграничные проекты !
А эти - сегодняшние руководители РБ ищут деньги за пределами республики ! Подайте за ради Христа на пропитание республики !
Это кажется на бесконечный юмористический сериал !



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  • 5 | 10.01.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Наконец то. Может хоть что то сдвинется с места. А то реально с инвестициями у нас точно ДНО. Вернее не скажешь. Если только хуже...



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  • 6 | 10.01.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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..............." В администрации господина Хабирова объясняют назначение тем, что Роман Симандуев — проверенный кадр, обладающий к тому же обширными связями в федеральных ведомствах. «Переоценить его связи сложно: он вхож во многие кабинеты, со многими большими руководителями лично и давно знаком......"
=================================================
Даа ужжж , поражаюсь ! !
Так открыто признавать , то что в стране отсутствует ,
всяческое нормы Государственной правовой Законности и
Справедливости - СУЩЕСТВУЕТ только ПОНЯТИЯ
феодально - байских отношений в гос аппарате РФ !



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  • 7 | 10.01.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Кажется, четверть века нет никакой пользы экономике Башкирии, построению гражданского общества и социальной жизни от местечковых привилегированных групп и группировок, сформированных по блату и родоплеменной общности?
Какой-то кадровый рок навис над Башкирией?
И этому пока не видно ни конца ни края...?



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  • 8 | 10.01.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну что я могу сказать по этому поводу: наверняка в стране башкир в ближайшее время на одного миллиардера станет больше.
"Привлечение инвестиций",- ну не смешите мои тапочки, их итак невозможно надевать, они просто трясутся от смеха, а на новые "денег нет но я дер ж у с я"



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  • 9 | 10.01.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Инвестиции -куда? В сельское хозяство , в нефтянку Или в ЖКХ Или в медицину .Так в РБ вкладывать некуда . Вкладывать в предприятия , принадлежащим варягам - дохлый вариант .



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  • 10 | 10.01.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Татары молодцы! Они даже выращенные свои кадры отдают Москве. Муртаза угробил кадровый состав республики, назначая главами районов, руководителями Правительства, особенно его управлений, министров "спецов" из аулов, уничтожая интеллектуалов, мыслящих людей. Огромная яма образовалась в кадровом составе: низкий интеллект руководителей среднего и высшего звена, БГУвское образование, кумовство, воровство... Нет ярких личностей. Может и прав Хабиров, что привлекает специалистов со стороны. Сам-то он мыслящий человек, отнюдь не глупый, не жадный до денег как Муртаза и не медлительный (впрочем, порядочный, не с воровской шайки. Но не вышел из него Мидхат Шакиров) - Рустэм. ."Кадры решают все!"- говорили раньше. Пока видно, Хабиров, кажется, это понимает, и собирает команду не по национальности, а из нормальных спецов. Это заметно. Но когда он дойдёт до специалистов среднего звена, глав админов районов, у него возникнут проблемы. Сегодня больше половины глав районов напоминают обезьян с гранатой в руках и в шляпе, или школьников-двоечников, не умеющих связать два слова, или ещё хуже - Шариковых. Взвалил Радий на свои плечи такой груз, ей Богу не позавидуешь.



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  • 11 | 10.01.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Дайте поработать-потом будете судить.



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  • 12 | 10.01.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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10 му это вы про хамитова? Если да то в точку



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  • 13 | 10.01.2019, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
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награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - это как??? ордена тамплиеров????



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  • 14 | 10.01.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Это сладкое слово "инвестиция". Придумают грандиозный проект с госучастием, куда вбухают для распила бюджетные денежки, капнут для виду частных деньжат, а затем аллах Акбар. Если я неправ, нассыте мне в глаз.



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  • 15 | 10.01.2019, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12-му. Да, про Хамитова. Зауважал его, что он не отдал шиханы, а ушел сам. Значит, имел мужской характер. Не сподличал, не продался.



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  • 16 | 10.01.2019, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 10.01.2019, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован

12-му. Да, про Хамитова. Зауважал его, что он не отдал шиханы, а ушел сам. Значит, имел мужской характер. Не сподличал, не продался.
***************************
ха! ха! ха!
ты этому сам веришь, или думаешь, что другие дураки?



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  • 17 | 10.01.2019, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
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ПРИСЛАЛА "ИНТЕР - СОРОКА"
НЕ ПОКУПАЕМ БЕНЗИН!!!
Январь ЛУКОЙЛ
Февраль SHELL
Март ГАЗПРОМ
Апрель ТНК
Май ТАТНЕФТЬ
Июнь B P
Июль Рос Нефть
ВСЕМ ВОДИТЕЛЯМ СТРАНЫ
Цены на топливо стремительно растут.
В Европе прошла акция -
"Не покупай бензин один день!"
Производители лишь посмеялись - долго продолжаться это не может.
Но мы должны принимать меры!
Чтобы остановить рост цен, надо в течение 1 -2 месяцев НЕ ПОКУПАТЬ БЕНЗИН и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО на заправке КРУПНЕЙШЕГО ПОСТАВЩИКА региона - покупать только у конкретного продавца - смотри СПИСОК вверху.
Тогда, чтобы заманить потребителей, остальные станут СНИЖАТЬ ЦЕНЫ!
Для достижения эффекта нужно, чтобы компании лишились тысяч клиентов - этого легко достичь!
ОТПРАВЬТЕ это сообщения 30 своим знакомым, а каждый из них - следующим, то уже на 6-м кругу это сообщение - уже через неделю в этой акции будут участвовать 300 МИЛЛИОНОВ человек!
ЭТО ВСЕМИРНАЯ АКЦИЯ!
В НАРОДЕ ЕСТЬ СИЛА, под которой сломается любая корпорация и сама система - НАЧНЁМ С МАЛОГО!
ПОВЕРЬ В СИЛУ КОЛЛЕКТИВА!
ПЕРЕДАЙ текст дальше, даже если ты не водитель.
Дешёвый бензин = дешёвая продукция = более качественная жизнь!



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  • 18 | 10.01.2019, 15:28 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16532 | Рейтинг: -2967,3
12-му. Да, про Хамитова. Зауважал его, что он не отдал шиханы, а ушел сам. Значит, имел мужской характер. Не сподличал, не продался.
--------
Именно Хамитов подготовил все условия, чтобы отдать Шиханы. Именно он запросто отдал Соду в чужие руки. Пока Сода была в собственности РБ никаких вопросов о разработке шиханов не могло быть. А так для отвода глаз заявлял типа пока я глава Торатай не тронут. Тут основное слово "пока я глава". Хитрил человек, как и подобает этим всем рустемам.
Во 2: он не сам ушел, его ушли. Ведь успел заявить, что еще срок поработает.
В 3-х: Хамитов никогда не говорил, чо он против разработки шаханов, только про Торатау, причем так предательски называл тратау.



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  • 19 | 10.01.2019, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 10.01.2019, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - это как??? ордена тамплиеров????
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------Меда́ль о́рдена «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством» — государственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442. Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 1995 г. № 554 утверждена новая редакция Положения о медали. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Что не так? Очень Опытный



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15 | 10.01.2019, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
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12-му. Да, про Хамитова. Зауважал его, что он не отдал шиханы, а ушел сам. Значит, имел мужской характер. Не сподличал, не продался.

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А с Кроношпаном как? Тоже не поддался и не продался!? И скоко будем расхлбывать это это подложенное под РБ гавно!?



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