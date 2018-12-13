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Удар по яйцам за КрымНаш. Встречаем «девяток»

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В российских магазинах появились куриные яйца в новых упаковках, количество штук в которых сократили до девяти с привычных десяти. Теперь яйца расфасованы в таре в три ряда по три штуки.

Удар по яйцам за КрымНаш. Встречаем «девяток»


При этом на упаковках производитель крупным шрифтом указал количество, чтобы не обманывать покупателей. Стоимость яиц в новой таре составляет 64,9 рубля. В качестве производителя указана удмуртская птицефабрика «Вараксино».

Нововведение огорчило россиян. Пользователи Сети даже предположили, что скоро можно будет приобрести одну сигарету или один кусок хлеба.

Некоторые связали появление новой упаковки с «отказом от вражеских мер массы, объёма, расстояния и времени» и переходом на «патриотические».

По данным «Российской газеты», в конце прошлого года стоимость яиц резко выросла из-за стремления торговых сетей получить прибыль на фоне традиционного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.

По словам управляющего партнёра компании Agro and Food Communications Ильи Березнюка, российский рынок перенасыщен яйцами, поэтому чаще всего производители продают их по себестоимости.

Ранее News.ru писал о том, что сильнее всего в декабре подорожали яйца куриные — в 30 субъектах РФ цены на них подскочили более чем на 20%, а в Удмуртии — на 31%. В годовом выражении за 2018 год стоимость куриных яиц выросла на 15,4%. В группе плодоовощной продукции значительно подорожали огурцы — на 37,2%, помидоры — на 22,5%, капуста белокочанная — на 20,0%, сообщил Росстат.

***

Как в России уменьшились упаковки продуктов — несколько примеров

После Нового года на полках продуктовых магазинов начали появляться яйца, упакованные вместо 10 штук по девять штук. Русская служба Би-би-си сравнила, как изменились объёмы упаковки других продуктов за последние годы.

Фруктовый сок: с 0,5 литров (2013) до 0,485 литров;

Коровье молоко: с 1 и 1,5 литров (2012) до 0,95 и 1,45 литров;

Сметана: с 350 граммов (2013) до 330 граммов (2016) и до 315 граммов;

Пористый шоколад в плитках: с 90 граммов (2015) до 82 граммов;

Майонез: с 450 граммов (2010) до 400 граммов;

Пиво в банке: с 0,5 литров (2012) до 0,45 литров;

Сыр (нарезка): вместо 180 граммов (2016) появились упаковки по 125 и 150 граммов.






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  • 1 | 11.01.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Сунул руку - нет яйца!
Так и ... с крыльца!"



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  • 2 | 11.01.2019, 10:08 | Автор: natall
    Публикации: 545 | Комментарии: 181 | Рейтинг: +83,1
Предлагаю новые названия для продуктов из рашки:

девяток яиц «В ДЕСЯТКУ»

девяток яиц «ДЕСЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ»

шесть яиц «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»

четыре яйца «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»

два яйца «СВЯТАЯ ТРОИЦА»

одно яйцо «ОПЯТЬ ДВОЙКА»



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  • 3 | 11.01.2019, 10:15 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 773 | Рейтинг: +96,2
Если дойдет до того, что нет сил купить одно куриное яйцо, как его будут делить?
Будем покупать на складчину?



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  • 4 | 11.01.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно, в одни руки больше двух яиц не давать. Закон природы.



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  • 5 | 11.01.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто-то уже писал о продажах в некоторых аптеках лекарств по таблеткам. Ничего- привыкли...



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  • 6 | 11.01.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не комментарии, а какое то состязание в идиотизме. Возьмите обычную упаковку из 10 шт, что разорались то. из 9 шт многим будет удобнее даже.



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3

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  • 7 | 11.01.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наташке опять яйца не хватило.



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  • 8 | 11.01.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кажется, Минсельхоз этим пилотным проектом начал борьбу с бедностью россиян?



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  • 9 | 11.01.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Администрация Уфы обновила тариф на услуги подготовки мест захоронений на городских кладбищах. Соответствующее постановление от 29 декабря утвердило повышение тарифа в среднем на 13%. Сам документ опубликован накануне.
Постановлением вводится единая стоимость копки могилы, как для зимнего, так и для летнего времени. Эта услуга теперь стоит 5,16 тысячи рублей, ее оказывает МБУ «Комбинат спецобслуживания».
Ранее в Уфе для услуги копки могилы существовали 2 тарифа: летний — 4,3 тысячи рублей и зимний — 4,8 тысячи рублей. Прежде услуги Комбината спецобслуживания пересматривались в июле прошлого года. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Господа пенсионеры! В связи с повышением услуги "копка могилы" на 13% за полгода, Вы обязаны прожить не менее ещё 4 лет, чтобы среднегодовой индексацией пенсии примерно в 7% в год, покрыть только это повышение! Видимо новая администрация Уфы так хочет заставить Вас увеличить показатель продолжительности жизни, как велел великий Путин! При этом не учитывается повышение цен на всё остальное! Если всё учитывать, то, для покрытия индексацией, Вы будете должны жить вечно, всё равно повышение стоимости жизни индексация пенсий никогда не догонит! Путина и его камарилью - в отставку! Очень Опытный



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  • 10 | 11.01.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 11.01.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
***
Бедная Башкирия?
Не видно даже признаков улучшения жизни населения с приходом к руководству хабировских экспатов вроде Киреева и Забелина.
Кажется, всем им нужны только власть и деньги.
Не более того
Даже божье дело перехода человека из суетной жизни в мир иной обкладывают хищническими поборами?



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1

  • # 11 | 11.01.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 12 | 11.01.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 11.01.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 11.01.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
***
Бедная Башкирия?
Не видно даже признаков улучшения жизни населения с приходом к руководству хабировских экспатов вроде Киреева и Забелина.
Кажется, всем им нужны только власть и деньги.
Не более того
Даже божье дело перехода человека из суетной жизни в мир иной обкладывают хищническими поборами?

****
после хамитова даже, 10 хабировых не смогут в такой срок все исправить



Оценили
6

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  • Эксперт
  •  
  • 13 | 11.01.2019, 14:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62875 | Рейтинг: +12215,1
6 | 11.01.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован

Не комментарии, а какое то состязание в идиотизме. Возьмите обычную упаковку из 10 шт, что разорались то. из 9 шт многим будет удобнее даже.
_____________________________________
О своем идиотизме печалься - дело ведь не в количестве яиц, мы, например меньше 30 не берем, а иногда и 40(когда ячейки по 20, а не по 30 штук) - дело в цене - ну это как вчера большие и по три, а сегодня маленькие, но по пять...

То есть десяток стоил 65 руб, к примеру, и девяток стоит 65 - и не сразу понятно, что цены-то выросла на 11% при официальной инфляции 4%, повышении пенсии на 7%

То же самое и с молоком, хлебом. крупами, сахаром... и да - макарошками, которые у пуйло-сучки министра труда Саратовской области - всегда стоят одинаково(а вот херушки! не одинаково!), тратя на питание те же деньги, что и раньше - вы ужимаетесь в нём на 10-11 процентов. Это очень много! А, если питаться на том же уровне, то придтся отказываться от других трат - одежда, обувь, лекарства, развлечения - кино, музеи, театр, концерты, горнолыжка, детские парки развлечений и т.д.(если от них еще раньше не отказались).



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3

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  • Гость
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  • 14 | 11.01.2019, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
****
после хамитова даже, 10 хабировых не смогут в такой срок все исправить
***
Речь шла не о сроках и темпах исправления бездарной хамитовской болтовни, а о маленьких видимых признаках чиновничьего желания поправить изуродованные предыдущими руководителями региона экономику, социальную жизнь и гражданское общество нашей с тобой Башкирии?



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2

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  • Гость
  •  
  • 15 | 11.01.2019, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 11.01.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован

Не комментарии, а какое то состязание в идиотизме. Возьмите обычную упаковку из 10 шт, что разорались то. из 9 шт многим будет удобнее даже.
_____________________________________
О своем идиотизме печалься - дело ведь не в количестве яиц, мы, например меньше 30 не берем, а иногда и 40(когда ячейки по 20, а не по 30 штук) - дело в цене - ну это как вчера большие и по три, а сегодня маленькие, но по пять...

То есть десяток стоил 65 руб, к примеру, и девяток стоит 65 - и не сразу понятно, что цены-то выросла на 11% при официальной инфляции 4%, повышении пенсии на 7%

То же самое и с молоком, хлебом. крупами, сахаром... и да - макарошками, которые у пуйло-сучки министра труда Саратовской области - всегда стоят одинаково(а вот херушки! не одинаково!), тратя на питание те же деньги, что и раньше - вы ужимаетесь в нём на 10-11 процентов. Это очень много! А, если питаться на том же уровне, то придтся отказываться от других трат - одежда, обувь, лекарства, развлечения - кино, музеи, театр, концерты, горнолыжка, детские парки развлечений и т.д.(если от них еще раньше не отказались).
---------
Тебе жрать вобще поменьше надо.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 16 | 11.01.2019, 15:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29291 | Рейтинг: -698,4
Допустим, я съедаю по одному яйцу в день. На неделю нужно 7 шт. яиц. Мне приходится покупать 9 шт., 2 яйца лишние.

Эти лишние 2 яйца будут уже недельной давности, а мне хочется чтобы посвежее.

Мне просить в магазине, чтоб выложили лишних 2 яйца и оставили 7 штук?
Да меня пошлют.

А если у меня привычка кушать каждый день по одному яйцу, свежеснесенному. То есть относительно свежему, вчерашнего мне не надо.

Я могу купить одно яйцо с сегодняшней датой?



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3

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  • 17 | 11.01.2019, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 11.01.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно, в одни руки больше двух яиц не давать. Закон природы.
____________
Наташке в каждую руку по 2 яйца.



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4

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  • 18 | 11.01.2019, 15:40 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16545 | Рейтинг: -2969,5
Правильно, в одни руки больше двух яиц не давать. Закон природы.
____________
Наташке в каждую руку по 2 яйца.
----
Значится два мужика с двух сторон.
Это ее мячта несбыточная.



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4

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  • Эксперт
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  • 19 | 11.01.2019, 15:47 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 332 | Комментарии: 38331 | Рейтинг: +6466,6
А чё такого то?
Таблетки уже продают по три штуки. Причем в инструкции, предварительно искренне написано, что в качестве побочного эффекта - летальный исход.



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  • 20 | 11.01.2019, 15:51 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 332 | Комментарии: 38331 | Рейтинг: +6466,6
18 | 11.01.2019, 15:40 | Автор: кац

Правильно, в одни руки больше двух яиц не давать. Закон природы.
____________
Наташке в каждую руку по 2 яйца.
----
Значится два мужика с двух сторон.
Это ее мячта несбыточная.
===
Если по яйцу в руку, то однояйцевые близнецы у тебя что ли эти мужики то?



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