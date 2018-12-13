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Распил бюджетной кормушки «родным языком»

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Минкульт Башкирии «потерял» более 25 млн рублей, или кто против родных языков? Итоги подвели, а куда дели миллионы? В Минкульте РБ снова проблемы с распределением грантов. На этот раз «потеряли» более 25 млн рублей.

Распил бюджетной кормушки «родным языком»


В начале 2018 года на тот момент еще действующий глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов подписал указ об учреждении грантов на поддержку инициатив организаций образования, науки, спорта, культуры, СМИ, молодежной политики и общественных организаций по сохранению и развитию государственных языков. Этот же документ должен был поддерживать родные языки народов Башкортостана и башкирский язык за пределами республики. Общая сумма выделяемых средств составляла 50 млн рублей.

В июле Минкульт объявил прием заявок на соискание грантов. 1 августа чиновники из 325 заявок отобрали 185, прошедшие в следующий тур конкурса, итоги которого должны были подвести 14 августа.

Вплоть до октября от Минкульта не было никакой информации об итоговом заседании комиссии. Поговаривали, что финансирование получат только 14 проектов, между которыми и распределят 50 млн. Тогда же автор телепроекта «Йөрәк һүҙе» Наиля Сафаргулова (одна из соискателей) рассказала, что их все же пригласили в Минкульт подписать соглашение на получение денег. Однако после подписания документа министр культуры Амина Шафикова в личном разговоре заявила, что в этом году гранты не даст. В самом ведомстве отказались комментировать нам ситуацию, причем в довольно грубой форме. Хотя некоторые члены экспертного совета отметили, что были не в курсе того, что Амина Шафикова якобы самовольно отменила выдачу гранта.

И вот в октябре – о, чудо! На сайте Минкульта опубликовали документ, в котором названы получатели грантов, но без указаний суммы их субсидий.

Позже в редакцию попали данные с конкретными цифрами. Таким образом, деньги должны получить:

ГУП РБ Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой – электронное учебное издание BashDic для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (850 тыс. руб.).

ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» – детский комикс и анимационный фильм по мотивам эпоса «Урал батыр» на башкирском языке (2 371 288 руб.).

Издательство «Башкортостан» – «Первый печатный орган Башкирской Автономии – газета “Башкорт” (факсимильное издание)» (1 млн руб.).

ГУП ТРК «Башкортостан» – поэтический альманах-проект радио «Юлдаш» «Славлю мой Башкортостан» (1,2 млн руб.).

ГУП ТРК «Башкортостан» – цикл телевизионных мини-программ «Йөрәк һүҙе» («Слово, сказанное сердцем» (2 205 960 руб.).

Благотворительный фонд поддержки одаренных детей «Улькар» – «Дорога Шагали Шакмана» (557 024 руб.).

Региональная общественная молодежная организация «Башкирское молодежное движение “МАКСАТ”» РБ – конкурс «Краевед» памяти лауреата Государственной премии Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева Мухтара Сагитова (380 тыс. руб.).

Региональный общественный фонд развития науки и культуры «Аркадаш» – I международный кинофорум «Слово Земли» (2 995 000 руб.).
Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» – «Дни башкирской культуры и просвещения за пределами Республики Башкортостан» (3,8 млн руб.).

Ассоциация библиотек Башкортостана – «Золотая полка» для изучения государственных языков и языков народов России, истории и культуры РФ и РБ с обновлением фондов общедоступных библиотек Республики Башкортостан (5 млн руб.).

Автономная некоммерческая организация по развитию общественных и гуманитарных наук «Центр социокультурного моделирования» – Экспертный совет по проблемам национально-религиозного, культурного и языкового развития Республики Башкортостан при Центре социокультурного моделирования (3 586 700 руб.).

Региональная общественная организация «Культурно-просветительский Союз немцев Республики Башкортостан "Видергебурт"» – к 100-летию со дня рождения филолога и методиста, внесшего значительный вклад в сохранение и развитие немецкого языка в Республике Башкортостан, Генриха Классена (692 604 руб.).

Итого набежало 24 638 576 рублей. Если это все грантополучатели, то интересно, куда делись оставшиеся 25 млн рублей из обещанных 50? Или это настолько мелкие деньги, что в Минкульте их не заметили?

Есть еще одна важная деталь, которая бросается в глаза – проекты по большому счету недостойны этих денег. К примеру, что представляет собой «Дорога Шагали Шакмана», кинофорум «Слово Земли» или «Первый печатный орган Башкирской Автономии – газета “Башкорт”»? Какую существенную пользу для языков принесет конкурс «Краевед» в честь Мухтара Сагитова, праздник к 100-летию Генриха Классена и Экспертный совет?

К сожалению, у нас снова распилили бюджет на «сабантуи», как это и предполагал башкирский общественник Сагит Исмагилов: «Я не понимаю, почему Минкульт занимается языковой госпрограммой. Если так пойдет, то все деньги потратят на сабантуи, фестивали, которые никакой роли в сохранении языков не играют. Минобразования должно всем заправлять, а не подбирать объедки от Минкульта».

– Среди победителей конкурса 2018 года на соискание грантов главы Башкортостана, направленных на сохранение и развитие государственных языков и языков народов республики, практически нет проектов, связанных с серьезным искусством. Отсутствуют проекты, в которых поддерживались бы высокие стандарты башкирского литературного языка и сохранение литературной нормы. Вместо этого гранты получили проекты, которые либо представляют собой откровенную телевизионную «агитацию и пропаганду» в пользу действующей власти, либо посвящены малозначительным поводам.

Вообще, уровень литературного языка и тематики, которая использована, скажем, в башкироязычных постановках театров, ниже всякой критики. Но даже таких постановок крайне и недопустимо мало! Так, на сцене «главного» театра республики – Башкирского государственного театра оперы и балета – до настоящего времени идут только два спектакля на башкирском языке: опера «Салават Юлаев» и оперетта З. Исмагилова «Кодаса». Однако «Кодаса» была поставлена в 1959 году, то есть около 60 лет назад. Если в те времена тема строительства колхозов в СССР и первых комсомольцев была еще как-то оправданна, то теперь этот сюжет вызывает откровенное недоумение.

Особенно отталкивающим сейчас выглядит показанный в оперетте образ развратного муллы, что в наше время представляется совершенно недопустимым в свете нового российского закона об оскорблении чувств верующих.

Неужели за 60 лет не было создано ни одного достойного музыкально-театрального сочинения на башкирском языке, которое могло бы стать репертуарным? Конечно, они есть и создаются, но сознательно не допускаются к постановке, – считает известный музыкант, пожелавший остаться неизвестным.

В Минкульте сообщили, что специалист по вопросам гранта находится в отпуске и только ему известны точные суммы субсидий.

ПроУфу
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  • 1 | 11.01.2019, 10:10 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 773 | Рейтинг: +96,2
В Минкульте РБ снова проблемы с распределением грантов. На этот раз «потеряли» более 25 млн рублей.
.....................................
Надо бы сначала определиться, что такое в понимании БашМинкульта понятие Грант.
Если это доп.распределение финансов только среди башкирских организаций, как их переубедить?



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4

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  • 2 | 11.01.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы чиновники Минкульта хоть раз заглянули в руинированный театр кукол, то поняли, что все гранты надо направить на его реконструкцию и приведение в порядок фонтана и детского скульптурного сквера.
Предварительно проведя ротацию руководства на более деятельных, творческих и уважаемых башкирских театральных патриотов.



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  • 3 | 11.01.2019, 14:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62875 | Рейтинг: +12215,1
все деньги потратят на сабантуи, фестивали, которые никакой роли в сохранении языков не играют
_______________________________________________
Да - именно так. Башкирский язык не был нужен никому все предыдущие 25 лет. Нужно было только нагнуть "оккупантов" - это реваншизм.
Ведь никто за 25 лет принудиловки не выучил языка даже на бытовом уровне - да такой задачи министерство образования и не ставило. Просто пилили деньги на училок БЯки - помните? У них ЗП и так была выше, чем у всех остальных учителей, а им еще по 15 тыщ в конвертах Муртаза раздавал ежемесячно.
Да и жилищные программы в Уфе и в прилегающих посёдках - были заточены как раз под них - училок БЯки с мужьями ментами. Беспроцентные ссуды, вместо ипотек. Дорогино тоже входило в эти нац-прожекты...

А вот людям с неправильными фамилиями, хоть и молодым, хоть и с детьми, хоть и бюджетникам - такого счастья никто не планиовал...



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  • 4 | 11.01.2019, 14:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29291 | Рейтинг: -698,4
эээ сколько денюжек уходит на самый великий на свете, самый могучий в мире язык? Из бюджета, поступающих их нацрегионов, а также налогоплательщиков нерусского происхождения?

Вот мигранты сдают экзамены на знание русского языка и истории (?!) за собственный счет.

Надо сделать такую же систему. Кому надо - тот пусть плотит.

А сколько средств тратится только на пропаганду русского языка о его величавости, на втюхивание в бошки представителям всех народностей и этносов - кто-нить считал?



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  • 5 | 11.01.2019, 14:29 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29291 | Рейтинг: -698,4
Ненужность башязыка - в такой же степени, как ненужность ботаники

Кто-нить может ответить, что такое покрытосеменные, чем они там покрываются? Что такое гомозиготы? Митоходрии из чего состоят? Зебра - это вид или подвид?

Про высшую математику молчу уже. Сама не знаю. Учила-учила-учила.

У Петеньки спрашивают - Есть предел знаниям?
- Есть!
- Почему?
- Я вчера весь день учил, чем отличаются причастия от деепричастий. Учил-учил-учил-учил. Все равно не выучил



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  • 6 | 11.01.2019, 14:34 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29291 | Рейтинг: -698,4
3 | 11.01.2019, 14:12 | Автор: Кухарка
Башкирский язык не был нужен никому
----------------------
Оттого и называют вас понаехавшими. Вам не нужен ни язык, ни песни, ни музыка, ни культура, ни сами башкиры. Даже если вы не понаехавшие, а предки ваши ведут линию от Нагого, которого из них. Менталитет такой, синдром Дантеса.

То есть сами башкиры нужны, как биологический вид, как рабсила, как предмет налогообложения.



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  • 7 | 11.01.2019, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 11.01.2019, 14:22 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29277 | Рейтинг: -698,4

Вот мигранты сдают экзамены на знание русского языка и истории (?!) за собственный счет.

Надо сделать такую же систему. Кому надо - тот пусть плотит. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Зулия! Вот тут я с Вами полностью согласен (кроме орфографии)! Нужно Вам изучение БЯ - платите из собственного кармана! А за изучение русского и английского заплатит государство, так как ему нужны грамотные труженики! А на БЯ Вы только сплетничать будете, а для работы никакого толку! Очень Опытный



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  • 8 | 11.01.2019, 15:38 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29291 | Рейтинг: -698,4
государство, так как ему нужны грамотные труженики!
Очень Опытный
--------------------------
Ага, грамотные! Филологи - строители, техники, монтажники, монтеры.

Которые со стрелками осциллографа.

Прилепин, Мединский, наподобие них великограмотных.



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  • 9 | 11.01.2019, 15:39 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29291 | Рейтинг: -698,4
полностью согласен (кроме орфографии)!
Очень Опытный
------------------
Мине сойдет



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  • 10 | 11.01.2019, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 11.01.2019, 15:39 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29283 | Рейтинг: -698,4
полностью согласен (кроме орфографии)!
Очень Опытный
------------------
Мине сойдет
***
Твоим башкирским детишкам в Астрахани хорошо культурно развиваться. Там театр кукол - образцовый. В центре города.
А в Уфе "видные деятели башкирской культуры" стыдно говорить, во что превратили детское культурно-развлекательное учреждение.
А мэрия во главе с "видным партийным и государственным Башкирии" Ялаловым из детского скверика со деревянными сказочными героями и фонтана сделали кусок пьяной окраины своего родного аула.



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  • 11 | 11.01.2019, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 11.01.2019, 15:39 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29283 | Рейтинг: -698,4
полностью согласен (кроме орфографии)!
Очень Опытный
------------------
Мине сойдет
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Зулия! ТИбе, может, и сойдёт, а мИне глаза режет! Пожалей мои глаза! Очень Опытный



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  • 12 | 11.01.2019, 18:31 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36543 | Рейтинг: +5723,7
8 | 11.01.2019, 15:38 | Автор: Зулия
чень Опытный
--------------------------
Ага, грамотные! Которые со стрелками осциллографа.

============================================================
=======Осциллографом называют во всем мире прибор, где действительно, запись колебаний происходит электромеханическим самопишущим (со стрелкой), или оптическим прибором на бумагу или фотопленку. А вот лучевой осциллограф во всем мире называется осциллоскоп, что лингвистически очевидно».
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/



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  • 13 | 11.01.2019, 22:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 11.01.2019, 10:10 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 773 | Рейтинг: +96,2
В Минкульте РБ снова проблемы с распределением грантов. На этот раз «потеряли» более 25 млн рублей.
.....................................
Надо бы сначала определиться, что такое в понимании БашМинкульта понятие Грант.
Если это доп.распределение финансов только среди башкирских организаций, как их переубедить?
===============================================
Как начинается межнацсрач, Кухарка этого клона - подпердыша выставляет, хе-хе-хе! Виват Мудило!



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  • 14 | 11.01.2019, 22:40 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 11.01.2019, 14:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1903 | Комментарии: 62872 | Рейтинг: +12214,9
все деньги потратят на сабантуи, фестивали, которые никакой роли в сохранении языков не играют
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Да - именно так. Башкирский язык не был нужен никому все предыдущие 25 лет. Нужно было только нагнуть "оккупантов" - это реваншизм.
Ведь никто за 25 лет принудиловки не выучил языка даже на бытовом уровне - да такой задачи министерство образования и не ставило. Просто пилили деньги на училок БЯки - помните? У них ЗП и так была выше, чем у всех остальных учителей, а им еще по 15 тыщ в конвертах Муртаза раздавал ежемесячно.
Да и жилищные программы в Уфе и в прилегающих посёдках - были заточены как раз под них - училок БЯки с мужьями ментами. Беспроцентные ссуды, вместо ипотек. Дорогино тоже входило в эти нац-прожекты...

А вот людям с неправильными фамилиями, хоть и молодым, хоть и с детьми, хоть и бюджетникам - такого счастья никто не планиовал...

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Пошто тут срач на межнациональный устраивать, ти лютче иди своего отпрыска Тимоху учи русскому языку хотя бы на уровне 5-6-го класса, Кухарка-Сралка йобтвоюмать!



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  • 15 | 11.01.2019, 22:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если вам не нравятся Башкиры и их язык какого чёрта вы здесь живёте Дуйте к себе и материтесь на русском Ведь все другие приличные слова вы используете западные У вас своего ничего святого не осталось Вот и завидуете нашим обычиям и культуре



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  • 16 | 11.01.2019, 22:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62875 | Рейтинг: +12215,1
13 | 11.01.2019, 22:34 | Автор: Не зарегистрирован

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Как начинается межнацсрач, Кухарка этого клона - подпердыша выставляет, хе-хе-хе! Виват Мудило!
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Угу - и сама себя от имени свеого "клона" обсираю... минусую... в общем глубокая конспирация, да, мудило анонимное?!

723 | 07.11.2018, 20:48 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 773 | Рейтинг: +96,2

Извини, не ожидал что тут устроила личную сцену.
Пиши объявление, вход запрещен, проводится Контр террористическая операция по нейтрализации противников Кухарки.



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2

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  • 17 | 11.01.2019, 22:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62875 | Рейтинг: +12215,1
хе-хе-хе! Виват Мудило!
_________________
А с этим - соглашусь, ибо виват тоже слепо верит шмаре-дознавательнице. А кт кроме мудил ей еще верит?

Даже О_О не купился...



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  • 18 | 11.01.2019, 23:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 11.01.2019, 22:47 | Автор: Кухарка
Публикации: 1903 | Комментарии: 62874 | Рейтинг: +12214,9
хе-хе-хе! Виват Мудило!
_________________
А с этим - соглашусь, ибо виват тоже слепо верит шмаре-дознавательнице. А кт кроме мудил ей еще верит?

Даже О_О не купился...
==========================================
То бишь, отношение к делу этой дознвательницы, типа как пароль свой-чужой чтоле?



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  • # 19 | 11.01.2019, 23:22 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3338 | Рейтинг: -276,2

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  • # 20 | 11.01.2019, 23:23 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3338 | Рейтинг: -276,2

  •   Комментарий скрыт модератором
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