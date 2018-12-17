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Сначала языки и меньшинства, а потом мигранты, изнасилования и минареты по всей европе

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Совет Европы критикует Россию за национальную политику. Консультативный комитет рамочной конвенции о защите национальных меньшинств выпустил доклад о положении дел в России.

Сначала языки и меньшинства, а потом мигранты, изнасилования и минареты по всей европе


Выводы основаны на информации, содержащейся в докладе, представленном российскими властями 20 декабря 2016 года, на других письменных источниках, а также на информации, полученной Комитетом на встречах правительственного и неправительственного уровня, во время контактов с властями Москвы, Московской, Мурманской и Тюменской областей, Республики Татарстан и Краснодарского края в период с 16 по 24 октября 2017 года. "Idel.Реалии" проанализировали доклад экспертов.

В документе особое место занимает критика языковой политики России. Официальная политика в отношении национальных меньшинств, как отмечают авторы анализа, подчеркивает значение русской этнической принадлежности и русского языка как основы всеобщей национальной идентичности.

— Официальная риторика и проправительственные СМИ склонны изображать мультикультурное общество как неблагополучное, тем самым порождая впечатление внешней угрозы и ощущение якобы необходимости "сомкнуть ряды" внутри этнических границ, — пишут они.

Эксперты не ограничиваются общими тезисами, подкрепляя их конкретными примерами. Так, они указывают на сокращение часов преподавания языков народов России.

― В рассматриваемый период значительно уменьшились объемы преподавания языков меньшинств и образования на этих языках. Реформы в области образования по-прежнему характеризуются единообразием подходов и особым вниманием к русскому языку. Дополняя ограниченность наличия в публичном пространстве языков меньшинств, все это влияет на языковые права как малых ― подчас коренных ― общин, так и на права представителей крупных меньшинств, нередко составляющих большинство населения республик, ― пишут члены Консультативного комитета.

Авторы документа намекнули на то, что в "этнокультурном развитии" народов России часто акцент делается на песнях и плясках.

― Культурная жизнь людей, принадлежащих к меньшинствам, по-прежнему поддерживается имеющейся широкой сетью учреждений путем проведения многочисленных мероприятий, но усилия эти в основном полезны лишь тем из них, кто интересуется фольклорной стороной культуры, ― написано в документе.

ПОДАВЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ МЕНЬШИНСТВ

Консультативный комитет считает, что в России имеет место чрезмерное применение законов против экстремизма по отношению к мусульманам и приверженцам "нетрадиционных" религий и "едва ли не официальное скептическое отношение к двуязычию в таких республиках как Татарстан".

Напомним, "Idel.Реалии" неоднократно сообщали о подобных случаях.

ДОМИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ

Эксперты выразили обеспокоенность "растущим доминированием русского языка" при одновременном "отсутствии эффективной поддержки языков национальных меньшинств". В связи с этим авторы документа вспомнили и невозможность обязательного изучения госязыков республик.

Отметим, что в новой редакции Стратегии госнацполитики России также акцент сделан не на развитии, а на сохранении языков народов России.

Тенденция усиления русского языка за счет языков национальных меньшинств, как отмечается аналитиками, началась с реформы образования в 2006 году и введения единого государственного экзамена в 2009 году, принятия нового закона об образовании в 2012 году и внесения поправок в федеральную учебную программу укрепилась, если не полностью изменила ситуацию.

РАСИЗМ И КСЕНОФОБИЯ

Между тем эксперты писали не только о дискриминации на законодательном уровне, но и о проявлении ксенофобии в отношении представителей национальных меньшинств.

Дискриминация и разжигание ненависти в отношении лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, случаи расизма, по словам членов комитета, по-прежнему широко распространены. При этом Консультативный комитет не смог отметить тенденции снижения безнаказанности за преступления такого рода.

При посещении Татарстана эксперты выявили факты о систематических преследованиях цыган в Зеленодольском районе республики. По словам экспертов, они были проинформированы о регулярных полицейских рейдах, беспричинных проверках удостоверений личности, а также о факте того, как цыганские женщины со своими детьми по несколько часов задерживались в полицейских участках для установления личности.

РИСК САМООРГАНИЗАЦИИ

Среди поднятых проблем были и другие. По мнению комитета, налицо регресс в вопросах свободы выражения мнений, собраний и объединений лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. В качестве конкретного примера подобной дискриминации эксперты назвали введение категории "иностранный агент" и "нежелательной организации".

― Это увеличило административное давление на организации меньшинств, значительно сократило возможности получения финансирования из-за рубежа и заставило их ограничивать свою работу узко понимаемыми культурными и социальными мероприятиями, ― пишут авторы доклада.

В этой связи упомянут и Башкортостан.

― Что касается права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на свободу собраний, Консультативный комитет обеспокоен тем, что власти препятствовали публичным демонстрациям в защиту языков меньшинств, например в Республике Башкортостан. В 2015 году оппозиционный активист татарской национальности был первым осужденным за участие в мирных демонстрациях по статье 212.1 Уголовного кодекса, которая криминализирует нарушения правил проведения общественных собраний, ― констатируют авторы.

ПОМОРЫ, СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ, ЭРЗЯ И МОКША

В докладе подняты проблемы свободной самоидентификации национальных меньшинств, отмечено, что по данному пункту Москве следовало бы предпринять меры. В этой связи упомянуты "сибирские татары", "эрзя", "мокша", а также "поморы".

― Консультативный комитет обеспокоен полученной им информацией о том, что в ходе переписи 2010 г. лицам, идентифицировавшим себя как "сибирские татары", интервьюеры рекомендовали как свою этническую принадлежность указывать "татарин", а не "сибирский татарин". Кроме того, в своем третьем Заключении Консультативный комитет выражал обеспокоенность по поводу усилий объединить носителей мокшанского и эрзянского языков меньшинств в одну категорию "мордва". Результаты переписи действительно свидетельствуют о значительном увеличении числа лиц, идентифицируемых как мордва. И наоборот, количество мокши сократилось с 47 406 в данных переписи 2002 года до всего лишь 4 178 в 2010 году, ― указано в документе.

Эксперты считают, что представители поморов предпочитают быть отдельным от русских этносом.

ДЛЯ ГАЛОЧКИ

Авторы документа намекнули на формальный характер наличия обудсменов.

― Наблюдая за тем, как в течение 2017 года в Республике Татарстан стали возникать языковые вопросы, Консультативный комитет с удивлением узнал в ходе своего посещения, что омбудсмен там не получил ни одной жалобы, связанной с использованием языков. В целом, Консультативный комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что в других регионах, которые он посетил, число жалоб по этническим признакам также было весьма низким, несмотря на этническое разнообразие, ― заявлено в докладе.

ХВАЛА МОСКВЕ

Есть и вопросы, по которым Москву похвалили. Например, в связи с поддержкой НПО национальных меньшинств грантами.

― Примером может служить крупнейшая программа поддержки НПО на федеральном уровне "Фонд президентских грантов". Одно из 12 направлений финансирования отведено для проектов по укреплению межэтнического и межрелигиозного согласия, ― констатируется в докладе.

Но как показывает практика, среди проектов, поддержанных грантами, встречаются и те, в содержании которых имеются как раз те моменты, за которые комитет критикует этническую политику России.

КАЗАЧЬЯ СИЛА

В документе акцент также сделан на том, как государство использует казаков для устрашения населения.

― Консультативный комитет обеспокоен сообщениями о дискриминационной практике в отношении лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, со стороны казаков ― военизированных формирований, действующих на основании Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", ― сообщается экспертами.

По их словам, на Олимпийских играх 2014 года в Сочи в Краснодарском крае 1 000 казаков привлекались в качестве вспомогательных полицейских сил, которые, по словам губернатора того времени, имели право принимать меры, превышающие полномочия полиции.

Во время посещения Краснодара Консультативный комитет узнал от своих собеседников, что казаки прямо или косвенно играют в регионе устрашающую роль. Они более дискриминационно относятся к лицам неславянского происхождения, чем обычные полицейские.

О подобной роли казачьих формирований информировали ранее и "Idel.Реалии".

Идель.Реалии
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  • 1 | 15.01.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ругали больше чем хвалили, значит более менее правильно работаем. Странно за ЛГБТ не плакались



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  • 2 | 15.01.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О политике центральной власти по отношению к малым и совсем уж малочисленным народам информация правдивая. Каких-либо искажений нет. Выводы и утверждения Совета Европы о ситуации в РФ раскрывают истинное положение дел.

Только название статьи не соответствует содержанию статьи. Речь идет именно о РФ, а не вообще о Европе в целом и их проблемам с мигрантами и минаретами.

Институт омбудсменов в РФ выступает, скорее всего, как государственный орган и защищает государство, но не граждан от этого государства-левиафана.



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  • 3 | 15.01.2019, 10:49 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29311 | Рейтинг: -697,9
"минареты по всей европе"
Опубликовано: Идель.Реалии | 15.01.2019
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Админобсиратель, опять серишь,



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  • 4 | 15.01.2019, 10:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29311 | Рейтинг: -697,9
"минареты по всей европе"
Опубликовано: Идель.Реалии
--------------------
Самолеты авиакомпании «ИрАэро» получат имена православных святых
Россияне смогут летать на самолётах, названных в честь св. князя Владимира, блаженных Матроны Московской и Ксении Петербургской и других святых…

Добрую традицию наименования кораблей и воздушных судов именами православных святых решили возродить в авиакомпании «ИрАэро», руководство которой приняло решение назвать сразу девять своих самолетов в честь почитаемых православных святых, сообщает РИА Новости.

Самолетам Sukhoi Superjet 100 присвоят имена апостола Петра, апостола Павла, святителя Спиридона Тримифунтского, святого равноапостольного князя Владимира Крестителя, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, блаженных Матроны Московской и Ксении Петербургской и св. блгв. князя Александра Невского.

Все самолеты компания получила в свое распоряжение в течение 2016−2017 годов. Освящение новинок в аэропорту Иркутска совершит 7 ноября 2017 года настоятель храма Дмитрия Донского протоиерей Константин Кожуховский.

В пресс-службе епархии также уточнили, что с 2011 года «ИрАэро» освящает и называет в честь святых абсолютно все свои лайнеры. Перевозку пассажиров уже осуществляют самолеты, названные в честь святителя Николая Чудотвореца, святителя Иннокентий Иркутский, и ещё около 17 судов.

Русская линия
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Админобсиратель, летай со святыми и пополняй список авиапроисшествий!



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  • 5 | 15.01.2019, 11:01 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36554 | Рейтинг: +5721,2
Зулечка! Ты сама, главное, берегись. Ты нам ещё нужна и как человек и как дама, приятнапя во всех отношениях!



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  • 6 | 15.01.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Открыть повсеместно казачьи классы в школах, наряду с кадетскими. Пусть совет европы дальше тужится



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  • 7 | 15.01.2019, 11:07 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29311 | Рейтинг: -697,9
"минареты по всей европе"
-------------------
админобсиратель, летай самолетом имени слепой Матронушки.

Летайте наощупь.

И еще пусть твои батюшки называют пароходы и поезда именами святомучеников. Как пароход назовешь, так он и поплывет, так поезд и поедет.

Счастливого пути в царство небесное, европа тебя отметит некроложиком



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  • 8 | 15.01.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 15.01.2019, 11:07 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29308 | Рейтинг: -698
"минареты по всей европе"
-------------------
админобсиратель, летай самолетом имени слепой Матронушки.

Летайте наощупь.

И еще пусть твои батюшки называют пароходы и поезда именами святомучеников. Как пароход назовешь, так он и поплывет, так поезд и поедет.

Счастливого пути в царство небесное, европа тебя отметит некроложиком
__________________________________________________________
Прям непохмеленная опять по кнопкам долбишь?



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  • 9 | 15.01.2019, 11:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29311 | Рейтинг: -697,9
"казаки прямо или косвенно играют в регионе устрашающую роль. "
-----------------
На иллюстрации энти казаки чтоли устрашают?



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  • 10 | 15.01.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............" Во время посещения Краснодара Консультативный комитет узнал от своих собеседников, что казаки прямо или косвенно играют в регионе устрашающую роль. Они более дискриминационно относятся к лицам неславянского происхождения, чем обычные полицейские......."
=================================================
Кровя , кровя !! От зова и генетической наследственности
данной пращурами - никуда не уйти !
Были держимордами самодержавия , так и остались
Косоротовами - жандармами !



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  • 11 | 15.01.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 15.01.2019, 11:12 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29309 | Рейтинг: -697,9
"казаки прямо или косвенно играют в регионе устрашающую роль. "
-----------------
На иллюстрации энти казаки чтоли устрашают?
____________________________________________________
Совсем ослепла дура старая?Стекломой не пей



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  • 12 | 15.01.2019, 11:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29311 | Рейтинг: -697,9
Авиакомпания «ИрАэро» решила присвоить имена святых самолетам

Лайнерам присвоят имена Святого апостола Петра, Святого Апостола Павла
----------------------
Распятие апостола Петра вниз головой.
Казнь апостола Павла. Верному сподвижнику Христа отрубили голову.

Как самолет назовешь, так он и полетит. Или вниз головой, или вовсе без головы.



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  • 13 | 15.01.2019, 11:32 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29311 | Рейтинг: -697,9
РАСИЗМ И КСЕНОФОБИЯ

https://vk.com/club75547794?w=wall-75547794_2010
Хачина навзрыд рыдал над телом гастарбайтера, убитого кирпичами

Группа "Ненавижу ХАЧЕЙ! "
https://vk.com/club75547794



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