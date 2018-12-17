Сначала языки и меньшинства, а потом мигранты, изнасилования и минареты по всей европе

Совет Европы критикует Россию за национальную политику. Консультативный комитет рамочной конвенции о защите национальных меньшинств выпустил доклад о положении дел в России.Выводы основаны на информации, содержащейся в докладе, представленном российскими властями 20 декабря 2016 года, на других письменных источниках, а также на информации, полученной Комитетом на встречах правительственного и неправительственного уровня, во время контактов с властями Москвы, Московской, Мурманской и Тюменской областей, Республики Татарстан и Краснодарского края в период с 16 по 24 октября 2017 года. "Idel.Реалии" проанализировали доклад экспертов.В документе особое место занимает критика языковой политики России. Официальная политика в отношении национальных меньшинств, как отмечают авторы анализа, подчеркивает значение русской этнической принадлежности и русского языка как основы всеобщей национальной идентичности.— Официальная риторика и проправительственные СМИ склонны изображать мультикультурное общество как неблагополучное, тем самым порождая впечатление внешней угрозы и ощущение якобы необходимости "сомкнуть ряды" внутри этнических границ, — пишут они.Эксперты не ограничиваются общими тезисами, подкрепляя их конкретными примерами. Так, они указывают на сокращение часов преподавания языков народов России.― В рассматриваемый период значительно уменьшились объемы преподавания языков меньшинств и образования на этих языках. Реформы в области образования по-прежнему характеризуются единообразием подходов и особым вниманием к русскому языку. Дополняя ограниченность наличия в публичном пространстве языков меньшинств, все это влияет на языковые права как малых ― подчас коренных ― общин, так и на права представителей крупных меньшинств, нередко составляющих большинство населения республик, ― пишут члены Консультативного комитета.Авторы документа намекнули на то, что в "этнокультурном развитии" народов России часто акцент делается на песнях и плясках.― Культурная жизнь людей, принадлежащих к меньшинствам, по-прежнему поддерживается имеющейся широкой сетью учреждений путем проведения многочисленных мероприятий, но усилия эти в основном полезны лишь тем из них, кто интересуется фольклорной стороной культуры, ― написано в документе.ПОДАВЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ МЕНЬШИНСТВКонсультативный комитет считает, что в России имеет место чрезмерное применение законов против экстремизма по отношению к мусульманам и приверженцам "нетрадиционных" религий и "едва ли не официальное скептическое отношение к двуязычию в таких республиках как Татарстан".Напомним, "Idel.Реалии" неоднократно сообщали о подобных случаях.ДОМИНИРУЮЩАЯ РОЛЬЭксперты выразили обеспокоенность "растущим доминированием русского языка" при одновременном "отсутствии эффективной поддержки языков национальных меньшинств". В связи с этим авторы документа вспомнили и невозможность обязательного изучения госязыков республик.Отметим, что в новой редакции Стратегии госнацполитики России также акцент сделан не на развитии, а на сохранении языков народов России.Тенденция усиления русского языка за счет языков национальных меньшинств, как отмечается аналитиками, началась с реформы образования в 2006 году и введения единого государственного экзамена в 2009 году, принятия нового закона об образовании в 2012 году и внесения поправок в федеральную учебную программу укрепилась, если не полностью изменила ситуацию.РАСИЗМ И КСЕНОФОБИЯМежду тем эксперты писали не только о дискриминации на законодательном уровне, но и о проявлении ксенофобии в отношении представителей национальных меньшинств.Дискриминация и разжигание ненависти в отношении лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, случаи расизма, по словам членов комитета, по-прежнему широко распространены. При этом Консультативный комитет не смог отметить тенденции снижения безнаказанности за преступления такого рода.При посещении Татарстана эксперты выявили факты о систематических преследованиях цыган в Зеленодольском районе республики. По словам экспертов, они были проинформированы о регулярных полицейских рейдах, беспричинных проверках удостоверений личности, а также о факте того, как цыганские женщины со своими детьми по несколько часов задерживались в полицейских участках для установления личности.РИСК САМООРГАНИЗАЦИИСреди поднятых проблем были и другие. По мнению комитета, налицо регресс в вопросах свободы выражения мнений, собраний и объединений лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. В качестве конкретного примера подобной дискриминации эксперты назвали введение категории "иностранный агент" и "нежелательной организации".― Это увеличило административное давление на организации меньшинств, значительно сократило возможности получения финансирования из-за рубежа и заставило их ограничивать свою работу узко понимаемыми культурными и социальными мероприятиями, ― пишут авторы доклада.В этой связи упомянут и Башкортостан.― Что касается права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на свободу собраний, Консультативный комитет обеспокоен тем, что власти препятствовали публичным демонстрациям в защиту языков меньшинств, например в Республике Башкортостан. В 2015 году оппозиционный активист татарской национальности был первым осужденным за участие в мирных демонстрациях по статье 212.1 Уголовного кодекса, которая криминализирует нарушения правил проведения общественных собраний, ― констатируют авторы.ПОМОРЫ, СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ, ЭРЗЯ И МОКШАВ докладе подняты проблемы свободной самоидентификации национальных меньшинств, отмечено, что по данному пункту Москве следовало бы предпринять меры. В этой связи упомянуты "сибирские татары", "эрзя", "мокша", а также "поморы".― Консультативный комитет обеспокоен полученной им информацией о том, что в ходе переписи 2010 г. лицам, идентифицировавшим себя как "сибирские татары", интервьюеры рекомендовали как свою этническую принадлежность указывать "татарин", а не "сибирский татарин". Кроме того, в своем третьем Заключении Консультативный комитет выражал обеспокоенность по поводу усилий объединить носителей мокшанского и эрзянского языков меньшинств в одну категорию "мордва". Результаты переписи действительно свидетельствуют о значительном увеличении числа лиц, идентифицируемых как мордва. И наоборот, количество мокши сократилось с 47 406 в данных переписи 2002 года до всего лишь 4 178 в 2010 году, ― указано в документе.Эксперты считают, что представители поморов предпочитают быть отдельным от русских этносом.ДЛЯ ГАЛОЧКИАвторы документа намекнули на формальный характер наличия обудсменов.― Наблюдая за тем, как в течение 2017 года в Республике Татарстан стали возникать языковые вопросы, Консультативный комитет с удивлением узнал в ходе своего посещения, что омбудсмен там не получил ни одной жалобы, связанной с использованием языков. В целом, Консультативный комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что в других регионах, которые он посетил, число жалоб по этническим признакам также было весьма низким, несмотря на этническое разнообразие, ― заявлено в докладе.ХВАЛА МОСКВЕЕсть и вопросы, по которым Москву похвалили. Например, в связи с поддержкой НПО национальных меньшинств грантами.― Примером может служить крупнейшая программа поддержки НПО на федеральном уровне "Фонд президентских грантов". Одно из 12 направлений финансирования отведено для проектов по укреплению межэтнического и межрелигиозного согласия, ― констатируется в докладе.Но как показывает практика, среди проектов, поддержанных грантами, встречаются и те, в содержании которых имеются как раз те моменты, за которые комитет критикует этническую политику России.КАЗАЧЬЯ СИЛАВ документе акцент также сделан на том, как государство использует казаков для устрашения населения.― Консультативный комитет обеспокоен сообщениями о дискриминационной практике в отношении лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, со стороны казаков ― военизированных формирований, действующих на основании Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", ― сообщается экспертами.По их словам, на Олимпийских играх 2014 года в Сочи в Краснодарском крае 1 000 казаков привлекались в качестве вспомогательных полицейских сил, которые, по словам губернатора того времени, имели право принимать меры, превышающие полномочия полиции.Во время посещения Краснодара Консультативный комитет узнал от своих собеседников, что казаки прямо или косвенно играют в регионе устрашающую роль. Они более дискриминационно относятся к лицам неславянского происхождения, чем обычные полицейские.О подобной роли казачьих формирований информировали ранее и "Idel.Реалии".