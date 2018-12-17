Команда без обновления ...

В Башкирии сменится руководство исполкома «Единой России». По слухам, новым руководителем башкирского отделения «Единой России» станет сподвижник Хабирова.Стало известно, что Руслан Гизатуллин, руководитель исполкома местного отделения «Единой России», покидает свой пост.Информация об этом появилась недавно в Сети. Затем ее подтвердил сам Гизатуллин и еще один высокопоставленный чиновник партии, сообщает РБК. По словам Гизатуллина, лучше дождаться официального заявления. Скорее всего, оно будет оглашено на региональной конференции партии 26 января.Самый ожидаемый кандидат на пост руководителя исполкома – Рустем Ахмадинуров. Он руководит «Школой российской политики РБ» и является депутатом Госсобрания – Курултая РБ. Помимо этого, он основал несколько успешных общественно-политических и социальных проектов.Ахмадинуров известен совместной работой с Радием Хабировым в Красногорске. По мнению политологов, нет сомнений, что врио главы Башкирии поддержит его кандидатуру. У Ахмадинурова есть достаточный опыт в управлении: он заведовал уфимским филиалом РГСУ, возглавлял аппарат Общественной палаты Красногорска и руководил футбольным клубом «Зоркий».***Кадровые ротации, объявленные федеральным руководством «Единой России», в Башкирии затронут главу регионального исполкома и региональный политсовет партии. По итогам партийной конференции 26 января должность главы исполкома должен занять представитель команды врио Башкирии Радия Хабирова Рустем Ахмадинуров. Он известен тем, что в 2008 году был единственным единороссом, воздержавшимся при голосовании за исключение из партии господина Хабирова, у которого тогда возник серьезный конфликт с руководством республики. Руслана Гизатуллина, руководящего исполкомом с конца 2016 года, обещают трудоустроить на муниципальной службе. В политсовете партии также планируются изменения, но пост его руководителя сохранит спикер Курултая Константин Толкачев.Как стало известно „Ъ“, 26 января участникам региональной партийной конференции «Единой России» предложат проголосовать за новый состав регионального политсовета партии. В нем планируются серьезные изменения, но пост секретаря сохранит спикер курултая Константин Толкачев, сообщил вчера собеседник, знакомый с материалами конференции. Господин Толкачев возглавляет политсовет с октября 2009 года. В политсовет входят 115 человек. В новый состав планируют избрать «авторитетных людей», но конкретные кандидатуры в партии пока не раскрывают.Участники конференции должны также избрать новый состав президиума политсовета, а тот — назначить руководителя исполкома. Предполагается, что эту должность покинет Руслан Гизатуллин, управляющий исполкомом с конца 2016 года. На это место рекомендован Рустем Ахмадинуров — человек из ближайшего окружения врио главы республики Радия Хабирова, но его еще должен утвердить Генсовет партии.50-летний Рустем Ахмадинуров руководит уфимским филиалом Российского государственного социального университета и башкирской Школой российской политики. В «Единой России» он известен тем, что в 2008 году стал единственным участником партконференции, воздержавшимся при голосовании за исключение из партии Радия Хабирова — тогдашнего руководителя администрации президента Башкирии Муртазы Рахимова. На тот момент у господина Хабирова возникли серьезные разногласия с господином Рахимовым, из-за которых он вынужден был переехать в Москву. Когда Радий Хабиров покинул должность замруководителя управления внутренней политики Кремля и возглавил подмосковный Красногорск, Рустем Ахмадинуров переехал в Подмосковье, где сначала возглавил местный футбольный клуб «Зоркий», а затем — Общественную палату Красногорска. В 2002–2003 годах он работал в башкирском исполкоме партии в должности замруководителя.Источник, близкий к администрации врио главы Башкирии, объяснил причину смены главы исполкома тем, что в исполкоме партии теперь хотят видеть не кабинетных чиновников. «Принято решение избавиться от „пиджаков“. Руководить отделением должен человек, который будет не столько функционером, сколько сможет говорить с населением на одном языке»,— отметил собеседник.Руслану Гизатуллину, уроженцу Уфы, планируют подобрать место в руководстве муниципальной администрации в Уфе или за ее пределами. Ему зачтется «большой аппаратный опыт» и то, что он «следует партийной дисциплине». Других серьезных перемен в исполкоме не ждут.Господин Гизатуллин вчера тему своей предполагаемой отставки комментировать отказался.Рустем Ахмадинуров сказал, что в партии с ним переговоры пока не вели.По мнению депутата Госдумы Рамзила Ишсарина, руководившего исполкомом «Единой России» в 2014–2016 годах, Руслану Гизатуллину за два года удалось вывести башкирское отделение партии в передовики по многим показателям и сохранить «слаженную систему партийной работы».Член регионального политсовета «Единой России» Рустем Мусабиров считает заслугой Руслана Гизатуллина, в том числе, высокие результаты голосования за Владимира Путина на выборах президента России и «Единой России» на выборах в Курултай, которые прошли в сентябре 2018 года. «И это — несмотря на общий негативный фон вокруг партии»,— отметил собеседник.По мнению политолога Сергея Маркелова, в Генсовете «Единой России» вряд ли не поддержат креатуру Радия Хабирова. «С его аппаратным весом он способен провести любую нужную кандидатуру»,— полагает он. Ротациям в «Единой России» способствует как федеральный тренд, так и желание любого губернатора по максимуму окружить себя верными людьми, отмечает Сергей Маркелов. Правда, есть риск, что человеку, назначенному на должность из принципа личной преданности, может не хватить компетенции, предупреждает политолог.Политолог Сергей Лаврентьев отмечает, что «сидеть все время в канцелярии „Единой России“ губительно для молодого творческого организма». «Работа главой администрации района — необходимый опыт для продолжения политической карьеры Руслана Гизатуллина, поэтому, на мой взгляд, для него это повышение»,— отметил собеседник. Что касается кандидатуры Рустема Ахмадинурова, то «он любит быть на виду, поэтому наверняка постарается изменить ситуацию, сделав свою должность менее аппаратной и более публичной», полагает Сергей Лаврентьев.