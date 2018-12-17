Депутаты Госдумы рассматривают предложение оснащать дома в России газовыми плитами, которые автоматически отключают газ, если гаснет пламя, пишут «Известия».
Предложение озвучила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. «Там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением», – заявила Хованская.
К слову, газовые плиты с таким датчиком стоят значительно дороже обычных: простая плита стоит от 8-9 тысяч рублей, оснащенная в автоматическим отключением обойдется в 14-15 тысяч.
Теперь понятно, почему так часто: Грядет новая «газификация» за ваш счет
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