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«Бабки» Мелкоедова. Очередное показательное отношение власти к народу

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Хабиров – Мелкоедову: «Не бабки, а бабушки. А лучше — пожилые женщины». Врио главы Башкирии перебил руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации РБ. Сегодня на оперативном совещании в правительстве РБ Хабиров спросил у Мелкоедова, понимают ли пожилые жители Башкирии смысл и содержание цифрового вещания.


«Бабки» Мелкоедова. Очередное показательное отношение власти к народу


«Решить вопрос может только подворовой обход. С бабками надо разговаривать с помощью волонтеров», — заявил глава Агентства по печати и средствам массовой информации.

Руководитель республики прервал доклад чиновника, заметив, что русский язык богат, поэтому нельзя называть так людей.

- Не бабки, а бабушки. А лучше — пожилые женщины. Эта реформа на самом деле очень позитивная. Надо объяснить ее суть, — пояснил Хабиров.

Стоит отметить, что отключение аналогового вещания в Башкирии запланировано на 3 июня 2019 года. Кроме того, сегодня Хабиров поручил башкирским чиновникам начать подготовку к лету.






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  • 1 | 15.01.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего нового в жизни родоплеменных тажитдиновских чиновников-школа - интернат им. Гарипова.



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  • Гость
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  • 2 | 15.01.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой нетипичный интерфейс у Мелкоедова



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