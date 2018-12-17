«Бабки» Мелкоедова. Очередное показательное отношение власти к народу

Хабиров – Мелкоедову: «Не бабки, а бабушки. А лучше — пожилые женщины». Врио главы Башкирии перебил руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации РБ. Сегодня на оперативном совещании в правительстве РБ Хабиров спросил у Мелкоедова, понимают ли пожилые жители Башкирии смысл и содержание цифрового вещания.«Решить вопрос может только подворовой обход. С бабками надо разговаривать с помощью волонтеров», — заявил глава Агентства по печати и средствам массовой информации.Руководитель республики прервал доклад чиновника, заметив, что русский язык богат, поэтому нельзя называть так людей.- Не бабки, а бабушки. А лучше — пожилые женщины. Эта реформа на самом деле очень позитивная. Надо объяснить ее суть, — пояснил Хабиров.Стоит отметить, что отключение аналогового вещания в Башкирии запланировано на 3 июня 2019 года. Кроме того, сегодня Хабиров поручил башкирским чиновникам начать подготовку к лету.