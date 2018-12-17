«Решить вопрос может только подворовой обход. С бабками надо разговаривать с помощью волонтеров», — заявил глава Агентства по печати и средствам массовой информации.
Руководитель республики прервал доклад чиновника, заметив, что русский язык богат, поэтому нельзя называть так людей.
- Не бабки, а бабушки. А лучше — пожилые женщины. Эта реформа на самом деле очень позитивная. Надо объяснить ее суть, — пояснил Хабиров.
Стоит отметить, что отключение аналогового вещания в Башкирии запланировано на 3 июня 2019 года. Кроме того, сегодня Хабиров поручил башкирским чиновникам начать подготовку к лету.
«Бабки» Мелкоедова. Очередное показательное отношение власти к народу
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