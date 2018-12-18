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Ничего нового: Показушная забота о народе

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В Госдуме предложили вернуть «десятое яйцо». Предложение было внесено после поступления в продажу яиц по девять штук в упаковке.

Ничего нового: Показушная забота о народе


Михаил Дегтярев, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, направил письмо Денису Мантурову, главе Минпромторга РФ, с предложением рассмотреть возможность введения четкой системы стандартов фасовки продуктов.

В частности, предложение связано с поступлением в продажу яиц по девять штук в упаковке, что вызвало бурную общественную реакцию среди пользователей в интернете.

Но основная причина, как сообщает пресс-служба депутата, в скрытом увеличении цен на продукты:
«Иногда люди только дома обнаруживают, что купили меньше, чем хотели, и чувствуют себя обманутыми.

Пенсионеры вынуждены длительное время стоять у прилавка, чтобы разобраться и посчитать, сколько же действительно стоит 1 кг гречки, если ее фасуют по 700 г. Кажется, что упаковка выделяется более низкой ценой, а по сути, из-за снижения веса идет переплата», – говорится в письме.

Михаил Дегтярев предлагает установить четкую градацию фасовки продуктов: «например, яйцо куриное – фасовка кратно 10 штук; молоко – кратно 0,25 л; крупы – кратно 0,5 кг».

Свое предложение депутат подкрепил и возможными мерами. Так, он предлагает утвердить нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные для исполнения требования к расфасовке и реализации продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, с целью приведения их к единому стандарту.






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  • Гость
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  • 1 | 16.01.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действительно, молоко 900мл, шоколад 90 гр, 82 гр и т.д.
мороженое 90гр ,80гр, 65гр
Цена продукта - не 60руб,а 59,99р или 59,90рубля, не 1 000р, а 999р
И это повсеместно
Эти торгаши уроды:, что продукты, что одежда.
Не по стандартам, а по понятиям
Достали......



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  • 2 | 16.01.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действительно, молоко 900мл, шоколад 90 гр, 82 гр и т.д.
мороженое 90гр ,80гр, 65гр
Цена продукта - не 60руб,а 59,99р или 59,90рубля, не 1 000р, а 999р
И это повсеместно
Эти торгаши уроды:, что продукты, что одежда.
Не по стандартам, а по понятиям
Достали......



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1

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  • Гость
  •  
  • 3 | 16.01.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идиотское царство или царство идиотов? Пределы идиотизма есть?



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  • 4 | 16.01.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что разгалделись. Много шума из ничего. Купите своим родителям-пенсионерам Айфоны (в ник калькуляторы удобные) и пусть считают прямо у прилавка с товаром. Я лично так поступил.



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  • 5 | 16.01.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.01.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что разгалделись. Много шума из ничего. Купите своим родителям-пенсионерам Айфоны (в ник калькуляторы удобные) и пусть считают прямо у прилавка с товаром. Я лично так поступил.
++++++++++++++++++++

Истинно русское чудо, изобрести самим себе трудности, а потом его преодолеть с показушным шумным героизмом.



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2

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  • 6 | 16.01.2019, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Госдуме предложили вернуть «десятое яйцо». Предложение было внесено после поступления в продажу яиц по девять штук в упаковке.___________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________Для холопов главное 10-е яйцо а не пенсионный возраст. Учень Опатный



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3

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  • 7 | 16.01.2019, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 16.01.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.01.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

... Купите своим родителям-пенсионерам Айфоны (в ник калькуляторы удобные) ...

=========

Купи себе петуха.



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