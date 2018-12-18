Ничего нового: Показушная забота о народе

В Госдуме предложили вернуть «десятое яйцо». Предложение было внесено после поступления в продажу яиц по девять штук в упаковке.Михаил Дегтярев, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, направил письмо Денису Мантурову, главе Минпромторга РФ, с предложением рассмотреть возможность введения четкой системы стандартов фасовки продуктов.В частности, предложение связано с поступлением в продажу яиц по девять штук в упаковке, что вызвало бурную общественную реакцию среди пользователей в интернете.Но основная причина, как сообщает пресс-служба депутата, в скрытом увеличении цен на продукты:«Иногда люди только дома обнаруживают, что купили меньше, чем хотели, и чувствуют себя обманутыми.Пенсионеры вынуждены длительное время стоять у прилавка, чтобы разобраться и посчитать, сколько же действительно стоит 1 кг гречки, если ее фасуют по 700 г. Кажется, что упаковка выделяется более низкой ценой, а по сути, из-за снижения веса идет переплата», – говорится в письме.Михаил Дегтярев предлагает установить четкую градацию фасовки продуктов: «например, яйцо куриное – фасовка кратно 10 штук; молоко – кратно 0,25 л; крупы – кратно 0,5 кг».Свое предложение депутат подкрепил и возможными мерами. Так, он предлагает утвердить нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные для исполнения требования к расфасовке и реализации продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, с целью приведения их к единому стандарту.