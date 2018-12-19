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Экстренные службы вместо спасения жизней будут дежурить у купелей

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В Уфе на Крещение Господне будет открыта новая купель помимо традиционных. В местах крещенского купания будут установлены палатки для переодевания и полевые кухни с горячим чаем.

Экстренные службы вместо спасения жизней будут дежурить у купелей


В Уфе на Крещение Господне подготовят четыре купели, сообщили в мэрии.

Так, крещенские купели будут открыты в традиционных местах - на озере Кашкадан, озере Солдатском и на реке Белой, а также в новом месте – в пруду в саду имени Аксакова. Планируется, что купель в этом месте также будет использоваться и в последующие годы.

В местах крещенского купания будут установлены палатки для переодевания и полевые кухни с горячим чаем. Также там будут нести дежурство «скорая помощь», Центр общественной безопасности, спасатели и сотрудники полиции.

Крещение Господне будет отмечаться 19 января, в эту субботу. Для тех, кто по состоянию здоровья или иным причинам, не смогут принять участие в традиционном купании в проруби, достаточно посетить богослужение в храме.






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  • Эксперт
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  • 1 | 17.01.2019, 09:08 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29337 | Рейтинг: -697,7
Также там будут нести дежурство «скорая помощь», Центр общественной безопасности, спасатели и сотрудники полиции.
-----------------
И водолазы.



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  • 2 | 17.01.2019, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запишись в секцию - и "моржуй".

Или ехай на р.Иордан - там чай растёт.

Или сначала пусть поп пример покажет.



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  • 3 | 17.01.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.01.2019, 09:08 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29332 | Рейтинг: -698,4
Также там будут нести дежурство «скорая помощь», Центр общественной безопасности, спасатели и сотрудники полиции.
-----------------
И водолазы.
_________________________________________
Ты смотри не бухай в этот день, а то скорая не успеет к тебе с проруби и аха.



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1

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  • Участник
  •  
  • 4 | 17.01.2019, 10:03 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2553 | Рейтинг: -610,2
Нехорошо осквернять Крест Христов,ныряя в плавках и купальниках. Позор вам.



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3

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  • Гость
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  • 5 | 17.01.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну его накуй и так при мощном прорыве одно яйцо потеряли а полезешь в купель так и последней кукайки лишишся , это для солнцеликого купель подогревают а для нас куй



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0

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  • Эксперт
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  • 6 | 17.01.2019, 10:08 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29337 | Рейтинг: -697,7
4 | 17.01.2019, 10:03 | Автор: Larissa
Публикации: 52 | Комментарии: 2553 | Рейтинг: -610,1
Нехорошо осквернять Крест Христов,ныряя в плавках и купальниках. Позор вам.
------------------------
Голышом чтоли?



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0

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  • 7 | 17.01.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужна осторожность!
Действие гормонов надпочечников продолжается максимум два дня.
После этого возникает их дефицит.
Организм резко ослабевает и становится чувствительным к любым инфекциям.



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  • 8 | 17.01.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Эксперт

6 | 17.01.2019, 10:08 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29333 | Рейтинг: -698,4
4 | 17.01.2019, 10:03 | Автор: Larissa
Публикации: 52 | Комментарии: 2553 | Рейтинг: -610,1
Нехорошо осквернять Крест Христов,ныряя в плавках и купальниках. Позор вам.
------------------------
Голышом чтоли?
***
В белых полотняных рубахах в пол.
Мужчины и женщины в раздельных "иорданях."
"Иордань"- 8-ми концовый крест во льду толщиной не менее 15 см, сориентированный строго на восток.
При этом купание в "иордани" от грехов не очищает.
При входе в Иордань нужно перекреститься и негромко сказать "Во славу Израиля". При выходе то же самое.
Как-то так из религиоведения.



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  • 9 | 17.01.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это для молодый и совершенно здоровых.Ради понтов. После этого следует прием вина, как правило .И святость деяние улетучивается вмиг. Сродни как осенять себя крестным знамением коммунистами ( хотя и бывшими в комм. время.)
После купания нужно одеваться в валенки и шубу , в теплую одежду.Пример показал тов Тупин: его одели в офицерскую шубу и в белоснежные валенки после купания...



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  • 10 | 17.01.2019, 11:09 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29337 | Рейтинг: -697,7
8 | 17.01.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован

Голышом чтоли?
***
В белых полотняных рубахах в пол.
Мужчины и женщины в раздельных "иорданях."
-------------------
Радий Фаритыча поучайте. Пусть приобретет белую полотняную рубаху в пол (саван чтоли). И окунается по-положенному, без плавок.



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  • 11 | 17.01.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 17.01.2019, 11:09 | Автор: Зулия

Радий Фаритыча поучайте. Пусть приобретет белую полотняную рубаху в пол (саван чтоли). И окунается по-положенному, без плавок.
==============================================
А почто эдак скоморшничать , берега потеряла ?



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  • 12 | 17.01.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Фаритыча поучайте. Пусть приобретет белую полотняную рубаху в пол (саван чтоли). И окунается по-положенному, без плавок
***

Не суетись, Зулия!
Ученого учить- только портить!
Только бабы на службе у турецкой разведке таких вещей не понимают и навязчиво лезут ко всем и вся со своими фуфлогонными советами.



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  • 13 | 17.01.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 17.01.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Фаритыча поучайте. Пусть приобретет белую полотняную рубаху в пол (саван чтоли). И окунается по-положенному, без плавок
***

Не суетись, Зулия!
Ученого учить- только портить!
Только бабы на службе у турецкой разведке таких вещей не понимают и навязчиво лезут ко всем и вся со своими фуфлогонными советами.
+++++++++++++++++++++

Молодец она, если даже работает на турков, никаких швов не оставляет, комар носа не подточит.
По статистике, сколько шпиенов ловят, ни одного турецкого, оказываются или яхуд или урус.



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  • 14 | 17.01.2019, 11:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 62926 | Рейтинг: +12212,1
В белых полотняных рубахах в пол.
_____________________________
Это ты пуйло поучи, а то ему его духовник в гэбёшных погонах Тихон Шевкунов - не объяснял, видимо, а тот как раз в плавках-то и купнулся в прошлом годе под теле-камеры...



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  • 15 | 17.01.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 и 14
***
Не суетитесь, Зулия и Кухарка!
Ученых учить- только портить!
Только бабы на службе у турецкой разведк и госдепа таких вещей не понимают и навязчиво лезут ко всем и вся со своими фуфлогонными советами.



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3

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  • 16 | 17.01.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.01.2019, 10:03 | Автор: Larissa
Публикации: 52 | Комментарии: 2553 | Рейтинг: -610,2
Нехорошо осквернять Крест Христов,ныряя в плавках и купальниках. Позор вам.
---------------------

А посля, вылезши, приспустить плавки до колен и, повернумшись задом,
выкручивать их от воды.



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  • 17 | 17.01.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон назвал главного персонажа балета «Щелкунчик» «оборотнем», а всю постановку — «оккультной».



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  • 18 | 17.01.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Развеять наши споры может только дедушка без бабушки ГУНДЯЙ !. Пусть развеет наши сумленья!



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  • 19 | 17.01.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кто ни будь окуните кухарку с наташкой. Пусть немного от гона очистятся.



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  • 20 | 17.01.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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19 | 17.01.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кто ни будь окуните кухарку с наташкой. Пусть немного от гона очистятся.
++++++++++++++++++++++

Зачем, итак хорошо воняют.



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