В Уфе на Крещение Господне подготовят четыре купели, сообщили в мэрии.
Так, крещенские купели будут открыты в традиционных местах - на озере Кашкадан, озере Солдатском и на реке Белой, а также в новом месте – в пруду в саду имени Аксакова. Планируется, что купель в этом месте также будет использоваться и в последующие годы.
В местах крещенского купания будут установлены палатки для переодевания и полевые кухни с горячим чаем. Также там будут нести дежурство «скорая помощь», Центр общественной безопасности, спасатели и сотрудники полиции.
Крещение Господне будет отмечаться 19 января, в эту субботу. Для тех, кто по состоянию здоровья или иным причинам, не смогут принять участие в традиционном купании в проруби, достаточно посетить богослужение в храме.
Экстренные службы вместо спасения жизней будут дежурить у купелей
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