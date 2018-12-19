Экстренные службы вместо спасения жизней будут дежурить у купелей

В Уфе на Крещение Господне будет открыта новая купель помимо традиционных. В местах крещенского купания будут установлены палатки для переодевания и полевые кухни с горячим чаем.В Уфе на Крещение Господне подготовят четыре купели, сообщили в мэрии.Так, крещенские купели будут открыты в традиционных местах - на озере Кашкадан, озере Солдатском и на реке Белой, а также в новом месте – в пруду в саду имени Аксакова. Планируется, что купель в этом месте также будет использоваться и в последующие годы.В местах крещенского купания будут установлены палатки для переодевания и полевые кухни с горячим чаем. Также там будут нести дежурство «скорая помощь», Центр общественной безопасности, спасатели и сотрудники полиции.Крещение Господне будет отмечаться 19 января, в эту субботу. Для тех, кто по состоянию здоровья или иным причинам, не смогут принять участие в традиционном купании в проруби, достаточно посетить богослужение в храме.