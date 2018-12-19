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Готовимся к давкам: Власти Уфы предлагают сократить маршрутную сеть на 13%

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Администрация Уфы к 2023 году планирует сократить на 13% сеть городского общественного транспорта, следует из проекта постановления мэрии «О планировании регулярных перевозок на 2019-2023 годы». Документ разработан управлением транспорта и связи.

Готовимся к давкам: Власти Уфы предлагают сократить маршрутную сеть на 13%


Из него следует, что в городе планируют на 24% сократить количество маршрутов электротранспорта (с 34 до 26) и на 11% — число автобусных маршрутов (со 115 до 103). Таким образом общее число маршрутов может уменьшиться со 149 до 129. Среди автобусных маршрутов 66, как планируется, будут работать с регулируемым тарифом, 37 — с нерегулируемым.

При этом администрация предлагает ввести девять новых автобусных маршрутов. В том числе Елкибаево — Федоровка — ТК «Центральный», Жилино — ТРЦ «Планета» —Больница №6, Князево — ДК «УМПО», УГНТУ — Южное кладбище, ТЦ «Мега-Уфа» — Уфимский ДОК, Южный автовокзал — Роддом №4.

Номера этим маршрутам пока не присвоены.

Схемы движения 29 автобусных маршрутов планируется изменить, например, для маршрутов № 149, 243 и 221 предлагается упразднить часть остановок, а некоторые маршруты как, например, Северный автовокзал — Новые Черкассы —Вотикеево предлагается сократить до Новых Черкассов.

31 автобусный маршрут планируется заменить с нерегулируемого на регулируемый тариф.

Еще 29 маршрутов, «невостребованных населением» и дублирующих другие маршруты, предлагается упразднить. Среди них четыре трамвайных (№ 3, 4, 12, 21), четыре троллейбусных маршрута (№6, 7, 12 и 18) и 21 автобусный маршрут, в том числе №№ 25, 75, 223, 269, 272.

Проект предусматривает оборудование городского транспорта терминалами безналичной оплаты проезда и использование социальных транспортных карт.

Предельный тариф поездки в одну сторону на муниципальном маршруте не должен превышать 25 руб., отмечается в проекте постановления

Майя Иванова, Коммерсант
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  • 1 | 17.01.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
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"Трамвай "пятёрочка", вези в Черёмушки меня..."



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  • 2 | 17.01.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
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В чем проблема? Или дальше эти автобусы маршрутки гонки между собой устраивать будут?



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  • 3 | 17.01.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Власти Уфы предлагают сократить маршрутную сеть на 13%
==================
Устали они от этих пробок добираясь на работу и с работы в лимузинах за 2 миллиона рублей, да еще в течении дня сколько поездок надо совершить: и в магазин и в парикмахерскую съездить,любовников навестить, всех дел не перечислишь, а тут это общественный транспорт ну просто достал!



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  • 4 | 17.01.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабировские нововведения сразу ударили по пассажирам.Сейчас приходится ждать и по долгу.А огромные членовозы Башавтотранса-это же наказание.Войдешь и надо чтоб присесть лезть наверх,местами развернуться этим машинам тяжело.Оптимальный транспорт-это Пазики.Коль решили выдавить частника-но нужно его заставить войти в правовое поле-мед и техосмотр,соблюдение графика .Пусть работают на равных и платят налоги .



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  • 5 | 17.01.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Сократят общественный транспорт , то значит все будет отдано маршруткам . Тем самым отдадут под произвол частников . А им -лишь бы срубить побольше бабла.И они более организованы в определении тарифов( выкрутят любому правителю в вопросах тарифа .
Появятся больше машин. Пенсы будут ездить поменьше .И наступит всеобщее благоденствие.



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  • 6 | 17.01.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Расскажите мне разницу между маршрутами № 272 и № 290. Кто нибудь сможет?



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  • 7 | 17.01.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 17.01.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Хабировские нововведения сразу ударили по пассажирам.Сейчас приходится ждать и по долгу.А огромные

членовозы Башавтотранса-это же наказание.
Войдешь и надо чтоб присесть лезть наверх,местами развернуться этим машинам тяжело.Оптимальный транспорт-это Пазики.Коль решили выдавить частника-но нужно его заставить войти в правовое поле-мед и техосмотр,соблюдение графика. Пусть работают на равных и платят налоги .==+==
что за глупость вы пропагандируете? Такие как вы голосовали за таких как и вы "начальничков" превратившие Уфу в огромное гетто. Благо что осталось "неосвоенным" Салаватка и пр Октября



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  • 8 | 17.01.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Конечно анархию в транспорте города нужно обнулить. Не гоже за одним пассажиром охотились несколько автобусов. Но не переборщит, чтобы время ожидания было разумным.
Посмотрим, чего добьются.



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  • 9 | 17.01.2019, 11:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 62926 | Рейтинг: +12212,1
6 | 17.01.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован

Расскажите мне разницу между маршрутами № 272 и № 290. Кто нибудь сможет?
_____________________________
Хм! И правда что! Потому-то, видимо, 272-ой и упраздняют...



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  • 10 | 17.01.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Вся проблема в том , что перевозки пассажиров связана с администрацией и последние получают неплохие барыши .



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  • 11 | 17.01.2019, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
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В Уфе многие маршруты полностью или частично дублируют друг друга, поэтому сокращение числа маршрутов вполне обоснованно!



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  • 12 | 17.01.2019, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, автор этого опуса хоть раз бывала в Уфе? Она представляет себе, какая вакханалия здесь твориться с общественным транспортом? Или она написала не покидая кабинета и, конечно, сразу облив всех грязью?
Да у нас не 13, у нас 30, а то и 50% маршрутов сокращать нужно! Ибо чуть ли не половина дублируют друг друга и в борьбе за пассажира водители устраивают гонки, массово нарушают ПДД и прочие.
И с этим безобразием нужно бороться!



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  • 13 | 17.01.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
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#4
Оптимальный транспорт это пазики? Да вы в своем уме? Пазик-это автобус для сельских маршрутов, да к тому же безумно устаревший морально!
В городе-миллионнике должны быть нормальные автобусы, а не пазики и газели!



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  • 14 | 17.01.2019, 14:26 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12020 | Рейтинг: -1886,4
13 | 17.01.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

#4
Оптимальный транспорт это пазики? Да вы в своем уме? Пазик-это автобус для сельских маршрутов, да к тому же безумно устаревший морально!
В городе-миллионнике должны быть нормальные автобусы, а не пазики и газели!
________________________________________________
Пазики выглядят непрезентабельно, это да.
Но, соглашусь с комментатором № 4, они более удобные, чем НефАЗы или Газельки.



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  • 15 | 17.01.2019, 14:31 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12020 | Рейтинг: -1886,4
12 | 17.01.2019, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Интересно, автор этого опуса хоть раз бывала в Уфе? Она представляет себе, какая вакханалия здесь твориться с общественным транспортом? Или она написала не покидая кабинета и, конечно, сразу облив всех грязью?...
______________________________________________
В общем-то, автор этого опуса никого не обливала грязью.
Она проинформировала о готовящихся изменениях. И всё.
А авторский заголовок переделали уже на этом жёлтом сайте, чтобы люди начали говном кидаться. Желательно друг в друга.
Вы обратите внимание, на этом сайте постоянно переделывают и авторские заголовки. Поэтому не обращайте на них внимание, а просто, если есть желание читайте статью. Лучше на проуфу. На этот сайт всё равно почти всё оттуда тащут.



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  • 16 | 17.01.2019, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Пазики более удобные, чем нефазы? Уважаемый, а вы попробуйте в пазик с детской коляской залезть в час пик!



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  • 17 | 17.01.2019, 15:18 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12020 | Рейтинг: -1886,4
16 | 17.01.2019, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Пазики более удобные, чем нефазы? Уважаемый, а вы попробуйте в пазик с детской коляской залезть в час пик!
______________________________________________
Соглашусь. Об этом не подумал.
Но с детской коляской пассажиров, всё-таки, во много раз меньше, чем остальных пассажиров.
Для пассажиров с детьми и с каким-то объёмным грузом НефАЗы предпочтительней. А для многих предпочтительнее Пазики.



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  • 18 | 17.01.2019, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Давно пора. От тазов с болтами, приличному человеку, на соответствующей тачке, итак одни неудобства, а тут ещё и скотовозки мешают проезду достойным людям. Неудачники пусть ходят пешком. Дороги для кацлендроверов.



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  • 19 | 17.01.2019, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Правильно, из-за этих бесчисленных маршруток одни пробки, безумные гонки и постоянные аварии с ними Ездят друг за другом дублируются маршруты, на всех пассажиров нет вот и гоняют как сумасшедшие В миллионных городах уже нигде такого нет, кроме Уфы и Омска



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  • 20 | 17.01.2019, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Нужны не древние пазики и гнилые газели, а большие вместительные и удобные автобусы, чтобы ходили с утра до вечера по расписанию, как во всем Мире! Автор, вы в Европе где маршрутки видели? Общественный транспорт-лицо города, а у нас это позор города!



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