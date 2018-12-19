Готовимся к давкам: Власти Уфы предлагают сократить маршрутную сеть на 13%

Администрация Уфы к 2023 году планирует сократить на 13% сеть городского общественного транспорта, следует из проекта постановления мэрии «О планировании регулярных перевозок на 2019-2023 годы». Документ разработан управлением транспорта и связи.Из него следует, что в городе планируют на 24% сократить количество маршрутов электротранспорта (с 34 до 26) и на 11% — число автобусных маршрутов (со 115 до 103). Таким образом общее число маршрутов может уменьшиться со 149 до 129. Среди автобусных маршрутов 66, как планируется, будут работать с регулируемым тарифом, 37 — с нерегулируемым.При этом администрация предлагает ввести девять новых автобусных маршрутов. В том числе Елкибаево — Федоровка — ТК «Центральный», Жилино — ТРЦ «Планета» —Больница №6, Князево — ДК «УМПО», УГНТУ — Южное кладбище, ТЦ «Мега-Уфа» — Уфимский ДОК, Южный автовокзал — Роддом №4.Номера этим маршрутам пока не присвоены.Схемы движения 29 автобусных маршрутов планируется изменить, например, для маршрутов № 149, 243 и 221 предлагается упразднить часть остановок, а некоторые маршруты как, например, Северный автовокзал — Новые Черкассы —Вотикеево предлагается сократить до Новых Черкассов.31 автобусный маршрут планируется заменить с нерегулируемого на регулируемый тариф.Еще 29 маршрутов, «невостребованных населением» и дублирующих другие маршруты, предлагается упразднить. Среди них четыре трамвайных (№ 3, 4, 12, 21), четыре троллейбусных маршрута (№6, 7, 12 и 18) и 21 автобусный маршрут, в том числе №№ 25, 75, 223, 269, 272.Проект предусматривает оборудование городского транспорта терминалами безналичной оплаты проезда и использование социальных транспортных карт.Предельный тариф поездки в одну сторону на муниципальном маршруте не должен превышать 25 руб., отмечается в проекте постановления