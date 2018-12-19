Как курултайщики народ от митингов защищали

На заседании Комитета по местному самоуправлению обсуждались поправки к закону о митингах. Ничего нового не произошло.Планировалось, что теперь в случае отказа органы власти, получившие уведомление, должны предупредить об этом правоохранительные органы, региональные и местные органы власти.Сейчас, если граждане хотят провести митинг, им предстоит столкнуться сразу с несколькими проблемами. Во-первых, подавать уведомление нужно не в один орган власти, а в два: в Правительство РБ и местную администрацию.Координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева в своем блоге предложила исправить данную проблему. По ее словам, из-за этого приходится занимать очереди в оба органа власти, чтобы успеть первыми занять место проведения.Вторая обозначенная ею проблема заключается в том, что в законодательстве предусмотрено слишком много дополнительных мест, в ста метрах от которых запрещены митинги, шествия и демонстрации.Перечень дополнительных мест большой: школы, детские сады, больницы и т. д.Таким образом, в Башкирии почти невозможно провести шествие.Помощник депутата Курултая от КПРФ Альберт Рахматуллин указал еще на несколько проблем с организацией митингов в Башкирии.В Кировском и Советском районах Уфы отсутствуют площадки для проведения митингов.Чтобы провести публичное мероприятие жителям этих районов приходится ездить в Затон и Дему.Он призвал к тому, чтобы для митингов открыли площадь имени Ленина.