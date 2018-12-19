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Как курултайщики народ от митингов защищали

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На заседании Комитета по местному самоуправлению обсуждались поправки к закону о митингах. Ничего нового не произошло.

Как курултайщики народ от митингов защищали


Планировалось, что теперь в случае отказа органы власти, получившие уведомление, должны предупредить об этом правоохранительные органы, региональные и местные органы власти.

Сейчас, если граждане хотят провести митинг, им предстоит столкнуться сразу с несколькими проблемами. Во-первых, подавать уведомление нужно не в один орган власти, а в два: в Правительство РБ и местную администрацию.

Координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева в своем блоге предложила исправить данную проблему. По ее словам, из-за этого приходится занимать очереди в оба органа власти, чтобы успеть первыми занять место проведения.

Вторая обозначенная ею проблема заключается в том, что в законодательстве предусмотрено слишком много дополнительных мест, в ста метрах от которых запрещены митинги, шествия и демонстрации.

Перечень дополнительных мест большой: школы, детские сады, больницы и т. д.

Таким образом, в Башкирии почти невозможно провести шествие.

Помощник депутата Курултая от КПРФ Альберт Рахматуллин указал еще на несколько проблем с организацией митингов в Башкирии.

В Кировском и Советском районах Уфы отсутствуют площадки для проведения митингов.

Чтобы провести публичное мероприятие жителям этих районов приходится ездить в Затон и Дему.

Он призвал к тому, чтобы для митингов открыли площадь имени Ленина.






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  • Гость
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  • 1 | 17.01.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Таким образом, в Башкирии почти невозможно провести шествие.

----------------------

А зачем? Хранцузы сотнями тысяч месяц бузили - и шо? Нет у них нынче ни Жанны Дэ Арк, ни даже Гавроша.



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  • 2 | 17.01.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.01.2019, 09:30 | Автор:
А зачем? Хранцузы сотнями тысяч месяц бузили - и шо? Нет у них нынче ни Жанны Дэ Арк, ни даже Гавроша.
========================================
А шо , они не добились успеха ?



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3

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  • Гость
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  • 3 | 17.01.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Е.Шульман― У нас такое своеобразное государство, которое все время хочет чего-то от людей отъесть, отжать, чем-то их дополнительно зарегулировать. Поэтому необходимо постоянно вот такие дежурящие какие-то…,
неспящие сторожа, которые отслеживают эти инициативы, на максимально раннем этапе их предотвращают. Как можно это предотвратить?
Ну, только массовым каким-то публичным шумом, как мы уже с вами говорили. Это более-менее в некоторых случаях работает.



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  • 4 | 17.01.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.01.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Е.Шульман― У нас такое своеобразное государство, которое все время хочет чего-то от людей отъесть, отжать, чем-то их дополнительно зарегулировать. Поэтому необходимо постоянно вот такие дежурящие какие-то…,
неспящие сторожа, которые отслеживают эти инициативы, на максимально раннем этапе их предотвращают. Как можно это предотвратить?
Ну, только массовым каким-то публичным шумом, как мы уже с вами говорили. Это более-менее в некоторых случаях работает.
===
ме5ня умиляют особливо одарённые когда они удивляются:..такой то не любит его Россию, но при этом умалчивает за что её любить! Смутное время? Крепостное рабство? Большевицкое рабство? Или удавшееся главшиёну Путину внедрить, по сути, рабство! Деп его партии ЕР признал 95% крупных рос предприятий случайно оказались, не в "любимой" России, а в вечно нелюбимом забугорье, но пацанчиков, как баранов, служить забривают за бесплатно.



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  • 5 | 17.01.2019, 11:09 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1228 | Рейтинг: +333,3
Если хотите как во Франции, достойные зарплаты, высокий уровень жизни, высокую продолжительнсть жизни и вообще быть гражданином и человеком то митингуйте. Если хотите доедать последний хрен без соли, жрать китайскую отраву и подыхать не дожив до пенсии то сидите и дрожите. Во Франции и других человеческих странах не спрашивают разрешения у власти а выходят и требуют свое. В скотских странах нужно идти на поклон к чинушам, понятно те не дадут добро на это. У них разрешаются только путинги.



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  • 6 | 17.01.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.01.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Е.Шульман―

У нас такое своеобразное государство,

которое все время хочет чего-то от людей отъесть, отжать, чем-то их дополнительно зарегулировать. Поэтому необходимо постоянно вот такие дежурящие какие-то…,
неспящие сторожа, которые отслеживают эти инициативы, на максимально раннем этапе их предотвращают. Как можно это предотвратить?
Ну, только массовым каким-то публичным шумом, как мы уже с вами говорили. Это более-менее в некоторых случаях работает.
===ваша политкорректность "ни о чём" также как и путинские СМИ.
говорите прямо: Дарагие расеяне это потомки рабов. А новых, желающих свободу, бабы не скоро нарожают, - не от кого, да и им внушают, и принуждают к принципу "каждой бабе по мужику", соответственный и приплод. Эта тематика, не впрямую, но с юмором озвучена в книге Сирил Норткот Паркинсона. Статистика утверждает что женщины помаленьку исправляют эту несправедливость и 15...20% детей имеют не от своих отцов,.. остаётся надеяться что не вымрем, но утверждают учёные люди что и с человечеством происходит процесс "самоодомашевания"!



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  • 7 | 17.01.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возвращаются времена, когда "маевки" проводили в лесу, подальше от городов, поселков. Молодец Алчынов, не растерялся, придумал как надо!



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  • 8 | 17.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 17.01.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.01.2019, 09:30 | Автор:
А зачем? Хранцузы сотнями тысяч месяц бузили - и шо? Нет у них нынче ни Жанны Дэ Арк, ни даже Гавроша.
========================================
А шо , они не добились успеха ?

------------------------------------------------------------
----------

Там рулит "пластмассовый мальчик". Видимо, получил отмашку Ротшильдов.

У нас на гайдаровском сборище А.Чубайс призвал повысить тарифы на
электроэнергию в 2 (два) раза. И ещё букет повышений за ЖКХ. Тогда, дескать, высокий бизнес сможет быть социально ориентированным. Возможно.



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  • 9 | 17.01.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кучка дегенератов и решают как нам жить, что нам есть...



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  • 10 | 17.01.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 17.01.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кучка дегенератов и решают как нам жить, что нам есть...
++++++++++++++++++++++++++

Прямо как в хлеву?



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  • 11 | 17.01.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Больше всего россияне стыдятся своей бедности и неустроенности,
свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Гордость у жителей нашей страны связана в основном с историей,
а чувство стыда — с настоящим.
====================================================
Ладно хоть тут не лгут ! За СССР народ горд !



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  • 12 | 17.01.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 17.01.2019, 12:45 | Автор:

Прямо как в хлеву?
=============================
Ну да , откуда тебя когда - то выводили коммунисты 100 лет назад Неужели забыл ?



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  • 13 | 17.01.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 17.01.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 17.01.2019, 12:45 | Автор:

Прямо как в хлеву?
=============================
Ну да , откуда тебя когда - то выводили коммунисты 100 лет назад Неужели забыл ?
++++++++++++++++++

Оно и похоже, что ты револьвером по домам шастал, в надежде сколотить поддержку коммунякам.

При коммунистах в хлеву все были привязаны к стойле. При нынешнем режиме от стойло развязали.



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  • 14 | 17.01.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 17.01.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Больше всего россияне стыдятся своей бедности и неустроенности,
свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Гордость у жителей нашей страны связана в основном с историей,
а чувство стыда — с настоящим.
====================================================
Ладно хоть тут не лгут ! За СССР народ горд !
+++++++++++++++++++++

За что ты гордый? За нескончаемые очереди за все на свете начиная от продуктов питания кончая жильем и авто, за бараки грязные, за катастрофическую нехваткувсего необходимого, нищенскую зарплату?



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  • Участник
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  • 15 | 17.01.2019, 13:19 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12020 | Рейтинг: -1886,4
За что ты гордый? За нескончаемые очереди за все на свете начиная от продуктов питания кончая жильем и авто, за бараки грязные, за катастрофическую нехваткувсего необходимого, нищенскую зарплату?

____________________________________________________
Вот просто интересно, можете просветить?
Что же Вам не хватало "всего необходимого" вплоть до катастрофы?



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  • 16 | 17.01.2019, 13:23 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12020 | Рейтинг: -1886,4
Как курултайщики народ от митингов защищали
_______________________________________________
Ну курултайщики это понятно. Они исполняют чужую волю. Мы все знаем, что они из себя представляют.
А админ этого сайта?
Он кого и от кого защищает?
Почему любая попытка людей отстоять свои права, немедленно поливается грязью на этом сайте?
На кого работает администрация этого сайта? Кому шестерят?



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  • 17 | 17.01.2019, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Недавно избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов выписал щедрые новогодние премии своим подчиненным на высших должностях «за счет экономии по фонду оплаты труда», выплаты по 200–400 тыс. рублей, в размере 300% ежемесячного оклада.

При этом большинство из них проработали на своих постах не более 1,5 месяца.

Валентин Коновалов представитель КПРФ, поклялся верно служить народу, соблюдать Конституцию России и законы республики.



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  • 18 | 17.01.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 17.01.2019, 13:19 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 12015 | Рейтинг: -1886,5
За что ты гордый? За нескончаемые очереди за все на свете начиная от продуктов питания кончая жильем и авто, за бараки грязные, за катастрофическую нехваткувсего необходимого, нищенскую зарплату?

____________________________________________________
Вот просто интересно, можете просветить?
Что же Вам не хватало "всего необходимого" вплоть до катастрофы?
+++++++++++++++++++++++

Ты не согласен? В чем именно, не поделишься своими вспоминаниями поконкретнее?



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  • 19 | 17.01.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал действующую в стране систему электроснабжения. По его мнению, Россия расточительно расходует свои энергоресурсы, а главная причина этого — слишком низкая стоимость электроэнергии для потребителей. Слова Чубайса приводит ТАСС.
================================================
Расточительство и космического масштаба воровство это у
" Роснано " Только в 2 018 году

Скандалы вокруг топ-менеджеров "Роснано", все, как на подбор, связанные с денежными махинациями, не утихают который год.

Басманный суд Москвы повторно арестовал управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова, который обвиняется в хищении 198,5 млн рублей у корпорации. Эти средства были направлены в производство вакуумных установок, но проект оказался провальным.
А ОБЩИЕ ПОТЕРИ , только ОДНОГО топ менеджера " Роснано "
- Андрея Горькова более 700 миллионов рублей !

Экс-руководитель компании Леонид Меламед и бывший член совета директоров Святослав Понуров обвинялись в растрате 226 млн рублей.
по данному делу в качестве свидетеля проходил и господин Чубайс.

Речь также идет о бесконечном строительстве фармацевтического
завода в Ярославской области,
стартовавшего 6 лет назад, и в которое уже инвестирован
1 ( ОДИН )млрд рублей. Правда, завод не построили до сих пор.

Доклад Счетной палаты России (СП), где содержатся интересные выводы
по результатам проверок компании ведомством.

"Вся деятельность "Роснано" была прекрасно расследована Счетной палатой, - рассказал она в интервью "Царьграду". -
Там весь букет экономических преступлений: и мошенничество в финансовой сфере, и нецелевое использование бюджетных средств, и перевод бюджетных средств в офшорные юрисдикции, и конфликт интересов. Все, что угодно!".

По ее мнению, вся деятельность господина Чубайса - сплошная афера

С 2007 по 2015 год в госкорпорацию было вложено 312 млрд рублей. Правда, планировалось, что с 2016 года "Роснано" будет зарабатывать сама, но, как утверждают в самой компании, кризис и санкции помешали ей выйти на самоокупаемость
. Весной 2016 года Счетная Палата под руководством Татьяны Голиковой признала половину инвестпроектов "Роснано" неэффективными: расходы госкомпании при выходе из них принесли компании убыток 13,1 млрд рублей.

Компания за 12 лет существования , кроме одного года , всегда
КАТОСТРАФИЧЕСКИ была УБЫТОЧНА для государства !



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  • 20 | 17.01.2019, 13:33 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12020 | Рейтинг: -1886,4
Ты не согласен? В чем именно, не поделишься своими вспоминаниями поконкретнее?
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Я пока не могу ни оспорить ни согласиться с Вашим высказыванием.
Потому что Вы так и не сказали, чего конкретно Вы подразумеваете под "всем необходимым" и к какой катастрофе отсутствие этого размытого (пока?) "всего необходимого".



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