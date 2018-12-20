Ответы башкирским националистам историка Дмитрия Хмельницкого

Айрат Дильмухаметов снял видео-ответ на статью (ю-тюб, Выпуск №37, «Ответ Золотареву».)
Перед вами текст, из ответов историка Дмитрия Сергеевича Хмельницкого, на вопросы читателей интернета. Д.С. Хмельницкий - архитектор и художник из Берлина, эксперт по вопросам национализма и истории 2МВ, автор ряда книг и статей: «Сборники. Правда Виктора Суворова», «Звонкий голос крови».
1. Рассмотрим утверждение одного политика: «Именно и только башкиры в республике имеют «право нации на самоопределение». Поэтому, "только «мы» башкиры в республике являемся - «государство образующей нацией". «Все нации республики вместе входят в политическую башкирскую нацию».
Планируется националистами так записать в новую Конституцию Башкурдистана(?). Название республики - тоже от них, и тоже вызывает вопросы.
Ответ писателя Дмитрия Сергеевича Хмельницкого: «Если, под этим понимаются особые политические права для башкир, то это очень плохо. Ничем хорошим не кончится. Проверено в истории многократно. (Тогда) вы - угроза для всех, кого не устраивает диктатура националистов. Для демократов и демократии – точно.
Вы мечтаете, примерно о том же, что и русские националисты из РНЕ, «баркашовцы». Они мечтают, о "государстве для русских", где "русские", определяемые по происхождению, имели бы «политические привилегии».
Вы мечтаете, о том же самом - в башкирском варианте, насколько, я понял. К демократии, ни то, ни другое отношения не имеет. Альтернатива демократии - диктатура (в просторечии – ф@шизм).
Соответственно, и смеются над демократией - антидемократы, и особенно надрывается от смеха куклуксклан».
2. Вопрос: "Мы имеем право на самоопределение в выборе политического вектора государственности"?
Ответ Д.Хм.: «Если под "мы", понимается все население республики, без учета этнических различий, то - несомненно. Если речь идет только о башкирах, или отобранных этнических группах, то - ни в коем случае. Никакой народ особыми политическими правами в демократическом государстве не обладает.
А если обладает, то государство - не демократическое».
Что касается, моего (дм.Хм.) морального права обсуждать, что угодно и кого угодно, то это - даже не смешно. Еще не хватало, чтобы кто-то, смел мне указывать, о чем, и о ком мне говорить.
3. Еще ответ Д.Хм.: «Если речь идет о будущей государственной системе с особыми политическими правами для "титульной нации", и вообще с разделением граждан на "титульных" и "нетитульных", то какие-то дополнительные корни страха искать бессмысленно. Такая перспектива сама по себе напугает любого человека с демократическими взглядами.
4. Ответ Д.Хм.: «Помимо похабной "суверенной демократии", существует и настоящая демократия, во множестве других стран. Все демократические конституции, исключают привилегии и дискриминацию, по-этническому, по-релиигиозному и т.п. принципам.
Те, кого это не устраивает, мечатают не о демократии, а о диктатуре. Грубо говоря, о ф@шизме. Люди, которые мечтают построить государство с этническими привилегиями, фактически мечатают о ф@шизме. Вариантов тут нет».
5. Ответ Д.Хм.: «Государственных языков может быть сколько угодно. А вот привилегий для тех или иных этнических групп быть не может. При демократии».
6. Вопрос читателя: "Не может быть никакого национализма и расизма, в желании автовладельца самому вести свою машину".
Ответ Д.Хм.: « Вы же, не машину имеете в виду, а государство с этническими привилегиями. Из этого, ничего пристойного получиться заведомо не может. В смысле – демократического».
7. Вопрос: "Вы говорите о том, что не должно быть "государство-образующих наций". Как это так? Если народы, не имеют право на государственность, то зачем нам, эти германии, франции, италии, ...".
Ответ Д.Хм.: «Право на государственное самоопределение имеет все население страны. И ни в коем случае не отдельные этнические группы. Конечно, если речь идет о демократическом государстве. Таком как ФРГ, Франция и т.д. Если не так, то получится типа «варианта Третьего Рейха». Если территория страны, принадлежит некоей одной этнической группе, а не всему населению, без разбора происхождения, то государство - шовинистическое (расистское, антидемократического, ф@шистское...) Не стоит только притворяться, что это не так».
8. Вопрос: "Что же объединяет население страны (республики)?".
Ответ Д.Хм.: «Место жительства».
9. Вопрос: «(А если) Ваше мнение, это - великорусский шовинизм»?
Ответ Д.Хм.: «А в чем вы, интересно, углядели великорусский шовинизм? Отказ от национализма - это нечто, прямо обратное. Отказ от дискриминации исключает существование этнических привилегий. Если, конечно, речь идет о принципиальном отказе от дискриминации».
И «тыкающим» хамам - «Зовите меня попросту - Дмитрий Сергеевич. Насчет (термина) "этнических привилегий" - попробуйте узнать. Я выражаюсь вполне ясно, справьтесь в энциклопедии. Это - общеупотребительное понятие».
10. Утверждение: "Мне важно, чтобы «наше право (башкир) владения своей землей, было закреплено соответствующим документом".
Ответ Д.Хм.: «Это - самое интересное. Чье право? Какой землей владение? Какого содержания документ? Никакие предки, никаким потомкам, права на владение землей не давали. Во всяком случае, в современном цивилизованном и демократическом мире, таких вещей не существует. Юридически. Территория страны принадлежит всему ее населению, в равной степени. И политическая власть в стране - тоже. Без учета этнических различий».
11. Некто пишет: "В наши времена слова «демократия» и «либералы» дурно пахнут".
Ответ Д.Хм.: «Что!? В цивилизованном мире и в цивилизованном обществе – нет ничего подобного. Впрочем, если вы говорите о Европе, "смятой америкосами" и «пагубности однополых браков», то вам, о цивилизиованном обществе - мечтать не приходится».
12. Слова: "Мы в своём государстве, и должны иметь право, определять свой политический курс самостоятельно".
Ответ Д.Хм.: «"Мы" - башкиры"? Или, "мы - все население республики"? Если последнее - вопросы снимаются. Но, тогда и про "владение землей, завещанной предками", и про "государство образующую нацию" речь больше не идет».
13. Слова: Мы "Вернёмся к вере предков".
Ответ Д.Хм.: «А кто мешает, кому угодно и в любое время, возвращаться к "вере предков"? Если, конечно, речь не идет «о государственной религии». Тогда – кранты».
14. Слова: "Поэтому не надо стращать людей и обвинять нас в попытках построения какого-то там националистического государства".
Ответ Д.Хм.: « Не пытайтесь такое построить, и обвинений не будет».
15. Вопрос: «Кто такие - националисты»? «Разве мы – националисты, и почему»?
Ответ Д.Хм.: «Те, кто борются за «особые политические права» для "своих" (по нации), -националисты и есть».
16. Пишут: «У нас в РБ свои особые проблемы».
Ответ Д.Хм.: «У всех частей империи - с ее центром, примерно, одни и те же проблемы. Но, не у отдельных народов, а у (всего) населения частей империи».
17. Мнение: "Я считаю, что САМООПРЕДЕЛЕНИЕ Башкирского народа, именно, та фора, и "старт с позиции....".
Ответ Д.Хм.: «(Что) имеется в виду? Самоопредлеление башкирского народа, как этнической группы, или, это – «самоопределение всего населения республики»?
Если первое, то строить вы собираетесь, что угодно, но не демократию. В демократических государствах, ни у каких этнических групп, не бывает политических привилегий».
18. Реплика Д.Хм.: «Вы, похоже, основные принципы международного права сочиняете для себя сами. Не интересуясь ими в действительности.
В любой демократической конституции, содержится запрет привилегий и дискриминации по этническим, реллигиозным, расовым и т.д. принципам.
Азбука демократии. Демократическое государственное устройство – это не «недостижимый идеал», а повседневная реальность для множества стран.
Но вы-то, вовсе не к этому идеалу стремитесь, а совсем наоборот, - (идете) от него».
19. Итоги от Д.Хм.: « Я больше не настроен полемизировать. Слишком примитивный уровень беседы. То, что вы боретесь за жуткую националистическую диктатуру - ясно. А перевоспитывать вас, я и не планировал».
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Почему, в Башкортостане всем нам, крайне важно, обсуждать и, эту тему?
Понимать и занять большинству граждан демократическую позицию: Равенство прав для любого гражданина РБ, независимо от его нации и веры или атеизма.
А потому, что некоторые националисты, уже думают: "В дальнейшем А., будет "сортировать" народ, как в свое время это делал Тэмучин (Чингиз хан)".
Или: "Той системы в Европы, о которой мечтают умники, типа вас, давно нет в самой Европе. Готовиться к прошлой Европе - это не наш путь. Если это ваш, то вас никто не держит. Скатертью дорога. Встретимся в "окопах" на Западном Фронте (от нас), куда мы будем наступать, а вы сопли морозить, за западные ценности, в обороне."
Ответ Дм.Хмельницкого: «В смысле, демократических государств в Европе нет? У вас галлюцинации. Вы готовитесь, именно к прошлому Европы, причем, к самому неприятному, и расистскому».
И мой вопрос: «Как вы, Дмитрий Хмельницкий, это оцениваете? Верите ли вы в подобный политический проект (Р4)? Он демократический, или это - обман?».
Ответ Дм.Хмельницкий: «Конечно, - обман. Националистическая диктатура - крайне неприятная вещь.
Ответил читателям историк и архитектор - Дмитрий Сергеевич Хмельницкий. Собрал ответы - Виктор Золотарев. Специально для «Уфимского Журнала». 16.01.2019г.
Примечание. Я - извиняюсь, в первой статье (от 11.01.2019), мною был неверно и ошибочно, применен термин - "расизм". Конечно, речь шла о понятии - шовинизм, а не расизм. Извините, ошибся.
Ответы башкирским националистам историка Дмитрия Хмельницкого
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