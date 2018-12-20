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Ответы башкирским националистам историка Дмитрия Хмельницкого

  • Опубликовано: Виктор | 18.01.2019
    Раздел: Общество | Просмотры: 16409 | Комментарии: 113
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Бурное обсуждение в интернете вызвала статья - «Вопросы к башкирским националистам и Айрату Дильмухаметову», после ее публикации на сайте «Уфимский Журнал» (11.01.19г.).

Ответы башкирским националистам историка Дмитрия Хмельницкого


Айрат Дильмухаметов снял видео-ответ на статью (ю-тюб, Выпуск №37, «Ответ Золотареву».)

Перед вами текст, из ответов историка Дмитрия Сергеевича Хмельницкого, на вопросы читателей интернета. Д.С. Хмельницкий - архитектор и художник из Берлина, эксперт по вопросам национализма и истории 2МВ, автор ряда книг и статей: «Сборники. Правда Виктора Суворова», «Звонкий голос крови».

1. Рассмотрим утверждение одного политика: «Именно и только башкиры в республике имеют «право нации на самоопределение». Поэтому, "только «мы» башкиры в республике являемся - «государство образующей нацией". «Все нации республики вместе входят в политическую башкирскую нацию».

Планируется националистами так записать в новую Конституцию Башкурдистана(?). Название республики - тоже от них, и тоже вызывает вопросы.

Ответ писателя Дмитрия Сергеевича Хмельницкого: «Если, под этим понимаются особые политические права для башкир, то это очень плохо. Ничем хорошим не кончится. Проверено в истории многократно. (Тогда) вы - угроза для всех, кого не устраивает диктатура националистов. Для демократов и демократии – точно.

Вы мечтаете, примерно о том же, что и русские националисты из РНЕ, «баркашовцы». Они мечтают, о "государстве для русских", где "русские", определяемые по происхождению, имели бы «политические привилегии».

Вы мечтаете, о том же самом - в башкирском варианте, насколько, я понял. К демократии, ни то, ни другое отношения не имеет. Альтернатива демократии - диктатура (в просторечии – ф@шизм).

Соответственно, и смеются над демократией - антидемократы, и особенно надрывается от смеха куклуксклан».

2. Вопрос: "Мы имеем право на самоопределение в выборе политического вектора государственности"?

Ответ Д.Хм.: «Если под "мы", понимается все население республики, без учета этнических различий, то - несомненно. Если речь идет только о башкирах, или отобранных этнических группах, то - ни в коем случае. Никакой народ особыми политическими правами в демократическом государстве не обладает.

А если обладает, то государство - не демократическое».

Что касается, моего (дм.Хм.) морального права обсуждать, что угодно и кого угодно, то это - даже не смешно. Еще не хватало, чтобы кто-то, смел мне указывать, о чем, и о ком мне говорить.

3. Еще ответ Д.Хм.: «Если речь идет о будущей государственной системе с особыми политическими правами для "титульной нации", и вообще с разделением граждан на "титульных" и "нетитульных", то какие-то дополнительные корни страха искать бессмысленно. Такая перспектива сама по себе напугает любого человека с демократическими взглядами.

4. Ответ Д.Хм.: «Помимо похабной "суверенной демократии", существует и настоящая демократия, во множестве других стран. Все демократические конституции, исключают привилегии и дискриминацию, по-этническому, по-релиигиозному и т.п. принципам.

Те, кого это не устраивает, мечатают не о демократии, а о диктатуре. Грубо говоря, о ф@шизме. Люди, которые мечтают построить государство с этническими привилегиями, фактически мечатают о ф@шизме. Вариантов тут нет».

5. Ответ Д.Хм.: «Государственных языков может быть сколько угодно. А вот привилегий для тех или иных этнических групп быть не может. При демократии».

6. Вопрос читателя: "Не может быть никакого национализма и расизма, в желании автовладельца самому вести свою машину".

Ответ Д.Хм.: « Вы же, не машину имеете в виду, а государство с этническими привилегиями. Из этого, ничего пристойного получиться заведомо не может. В смысле – демократического».

7. Вопрос: "Вы говорите о том, что не должно быть "государство-образующих наций". Как это так? Если народы, не имеют право на государственность, то зачем нам, эти германии, франции, италии, ...".

Ответ Д.Хм.: «Право на государственное самоопределение имеет все население страны. И ни в коем случае не отдельные этнические группы. Конечно, если речь идет о демократическом государстве. Таком как ФРГ, Франция и т.д. Если не так, то получится типа «варианта Третьего Рейха». Если территория страны, принадлежит некоей одной этнической группе, а не всему населению, без разбора происхождения, то государство - шовинистическое (расистское, антидемократического, ф@шистское...) Не стоит только притворяться, что это не так».

8. Вопрос: "Что же объединяет население страны (республики)?".

Ответ Д.Хм.: «Место жительства».

9. Вопрос: «(А если) Ваше мнение, это - великорусский шовинизм»?

Ответ Д.Хм.: «А в чем вы, интересно, углядели великорусский шовинизм? Отказ от национализма - это нечто, прямо обратное. Отказ от дискриминации исключает существование этнических привилегий. Если, конечно, речь идет о принципиальном отказе от дискриминации».

И «тыкающим» хамам - «Зовите меня попросту - Дмитрий Сергеевич. Насчет (термина) "этнических привилегий" - попробуйте узнать. Я выражаюсь вполне ясно, справьтесь в энциклопедии. Это - общеупотребительное понятие».

10. Утверждение: "Мне важно, чтобы «наше право (башкир) владения своей землей, было закреплено соответствующим документом".

Ответ Д.Хм.: «Это - самое интересное. Чье право? Какой землей владение? Какого содержания документ? Никакие предки, никаким потомкам, права на владение землей не давали. Во всяком случае, в современном цивилизованном и демократическом мире, таких вещей не существует. Юридически. Территория страны принадлежит всему ее населению, в равной степени. И политическая власть в стране - тоже. Без учета этнических различий».

11. Некто пишет: "В наши времена слова «демократия» и «либералы» дурно пахнут".

Ответ Д.Хм.: «Что!? В цивилизованном мире и в цивилизованном обществе – нет ничего подобного. Впрочем, если вы говорите о Европе, "смятой америкосами" и «пагубности однополых браков», то вам, о цивилизиованном обществе - мечтать не приходится».

12. Слова: "Мы в своём государстве, и должны иметь право, определять свой политический курс самостоятельно".

Ответ Д.Хм.: «"Мы" - башкиры"? Или, "мы - все население республики"? Если последнее - вопросы снимаются. Но, тогда и про "владение землей, завещанной предками", и про "государство образующую нацию" речь больше не идет».

13. Слова: Мы "Вернёмся к вере предков".

Ответ Д.Хм.: «А кто мешает, кому угодно и в любое время, возвращаться к "вере предков"? Если, конечно, речь не идет «о государственной религии». Тогда – кранты».

14. Слова: "Поэтому не надо стращать людей и обвинять нас в попытках построения какого-то там националистического государства".

Ответ Д.Хм.: « Не пытайтесь такое построить, и обвинений не будет».

15. Вопрос: «Кто такие - националисты»? «Разве мы – националисты, и почему»?

Ответ Д.Хм.: «Те, кто борются за «особые политические права» для "своих" (по нации), -националисты и есть».

16. Пишут: «У нас в РБ свои особые проблемы».

Ответ Д.Хм.: «У всех частей империи - с ее центром, примерно, одни и те же проблемы. Но, не у отдельных народов, а у (всего) населения частей империи».

17. Мнение: "Я считаю, что САМООПРЕДЕЛЕНИЕ Башкирского народа, именно, та фора, и "старт с позиции....".

Ответ Д.Хм.: «(Что) имеется в виду? Самоопредлеление башкирского народа, как этнической группы, или, это – «самоопределение всего населения республики»?

Если первое, то строить вы собираетесь, что угодно, но не демократию. В демократических государствах, ни у каких этнических групп, не бывает политических привилегий».

18. Реплика Д.Хм.: «Вы, похоже, основные принципы международного права сочиняете для себя сами. Не интересуясь ими в действительности.

В любой демократической конституции, содержится запрет привилегий и дискриминации по этническим, реллигиозным, расовым и т.д. принципам.
Азбука демократии. Демократическое государственное устройство – это не «недостижимый идеал», а повседневная реальность для множества стран.
Но вы-то, вовсе не к этому идеалу стремитесь, а совсем наоборот, - (идете) от него».

19. Итоги от Д.Хм.: « Я больше не настроен полемизировать. Слишком примитивный уровень беседы. То, что вы боретесь за жуткую националистическую диктатуру - ясно. А перевоспитывать вас, я и не планировал».

***

Почему, в Башкортостане всем нам, крайне важно, обсуждать и, эту тему?

Понимать и занять большинству граждан демократическую позицию: Равенство прав для любого гражданина РБ, независимо от его нации и веры или атеизма.

А потому, что некоторые националисты, уже думают: "В дальнейшем А., будет "сортировать" народ, как в свое время это делал Тэмучин (Чингиз хан)".

Или: "Той системы в Европы, о которой мечтают умники, типа вас, давно нет в самой Европе. Готовиться к прошлой Европе - это не наш путь. Если это ваш, то вас никто не держит. Скатертью дорога. Встретимся в "окопах" на Западном Фронте (от нас), куда мы будем наступать, а вы сопли морозить, за западные ценности, в обороне."

Ответ Дм.Хмельницкого: «В смысле, демократических государств в Европе нет? У вас галлюцинации. Вы готовитесь, именно к прошлому Европы, причем, к самому неприятному, и расистскому».

И мой вопрос: «Как вы, Дмитрий Хмельницкий, это оцениваете? Верите ли вы в подобный политический проект (Р4)? Он демократический, или это - обман?».

Ответ Дм.Хмельницкий: «Конечно, - обман. Националистическая диктатура - крайне неприятная вещь.

Ответил читателям историк и архитектор - Дмитрий Сергеевич Хмельницкий. Собрал ответы - Виктор Золотарев. Специально для «Уфимского Журнала». 16.01.2019г.

Примечание. Я - извиняюсь, в первой статье (от 11.01.2019), мною был неверно и ошибочно, применен термин - "расизм". Конечно, речь шла о понятии - шовинизм, а не расизм. Извините, ошибся.






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  • Наблюдатель
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  • 1 | 18.01.2019, 09:46 | Автор: Виктор
    Публикации: 222 | Комментарии: 1690 | Рейтинг: +477,2
Примечание.

Обсуждение было важное в ФБ. Там и отвечал Д.С. Хмельницкий.

Ну и на сайте Уфимский журнал.

Спасибо сайту за смелость.



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  • 2 | 18.01.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ответьте на вопрос: Как башкирам уцелеть, не пополнить список исчезнувших народов, не имея свою автономию?



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3

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  • 3 | 18.01.2019, 10:04 | Автор: Виктор
    Публикации: 222 | Комментарии: 1690 | Рейтинг: +477,2
Башкир более 1 млн. по переписи. 2...2.5 млн, по мнению некоторых экспертов. Есть - "суверенитет РБ", Конституция РБ. Есть территория РБ.

Нет дискриминационных законов или действий явных, умышленных от власти.

Развивайтесь, все основания есть, в дружбе и равенстве прав со всеми вместе.



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4

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  • 4 | 18.01.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.01.2019, 10:04 | Автор: Виктор
Публикации: 222 | Комментарии: 1689 | Рейтинг: +476,6
Башкир более 1 млн. по переписи. 2...2.5 млн, по мнению некоторых экспертов. Есть - "суверенитет РБ", Конституция РБ. Есть территория РБ.

Нет дискриминационных законов или действий явных, умышленных от власти.

Развивайтесь, все основания есть, в дружбе и равенстве прав со всеми вместе.
++++++++++++++++++++++++

На этом основании уже доразвились до исчезновения:

Чудь.Полищуки.Тутэйшы, Бужане, Волыняне, Болотюки, Весь, Голядь, Камасинцы, Керкеты, Меланхлены, Меря, Мещера, Моторы, Мурома, Половцы, Угры, Эвремейсы, Унанганы, Убыхи, Карабулаки, Водь (вадьялайн), Сету (сето), Энцы (энэтэ), Ижорцы, Тазы, Уйльта (ороки), Ульчи,.Камасинцы, Кереки, Чулымцы.

Сейчас исчезновение грозит хантам, манси, эскимосам, чукчам, каюрам, корякам, вогулам, нганасанам, ненцам, нивхам, селькупам, кетам, тофаларам, ительменам, долганам, удегеям.

Их численность составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.



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4

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  • Гость
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  • 5 | 18.01.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, ДМ.Хмельницкий отбрил ярых башистов, которых боятся, или не хотят об них пачкаться многие ужисты, считающие себя демократами.
Именно я пытался поднимать многократно эту проблему. Они же, эти лжедемократы наверное думают, раз это пока их не касается, мы прикинемся, что этого нет вовсе.
Татары в Башкирии представляют большинство населения. Платят налоги. А на национально-культурное развитие практически ничего не имеют. И это продолжается уже в течении нескольких десятилетий.
Скажем так: власти держат татар вне Татарстана в особых условиях. Это их человеконенавистнические замашки... Ну а что же мешает поддержать татар демократическим силам республики?! Думается только то, что они сами не являются демократическими силами. В том числе и деятели партии "Яблоко", хотя ТОЦ РБ с самого начала, и всегда стоял на позициях "Яблоко", отмечая, их политическую недальновидность из-за того, что деятели этой партии из Башкирии боятся остаться без денежной поддержки из-за ТОЦ-а, которого в центре могут принять тоже за националистическую организацию...



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2

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  • Гость
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  • 6 | 18.01.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На этом основании уже доразвились до исчезновения:

Чудь.Полищуки.Тутэйшы, Бужане, Волыняне, Болотюки, Весь, Голядь, Камасинцы, Керкеты, Меланхлены, Меря, Мещера, Моторы, Мурома, Половцы, Угры, Эвремейсы, Унанганы, Убыхи, Карабулаки, Водь (вадьялайн), Сету (сето), Энцы (энэтэ), Ижорцы, Тазы, Уйльта (ороки), Ульчи,.Камасинцы, Кереки, Чулымцы.

Сейчас исчезновение грозит хантам, манси, эскимосам, чукчам, каюрам, корякам, вогулам, нганасанам, ненцам, нивхам, селькупам, кетам, тофаларам, ительменам, долганам, удегеям.

Их численность составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.
________________________________
и чё? найди мне хоть одного русского (не по паспорту)
турк



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1

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  • Эксперт
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  • 7 | 18.01.2019, 10:52 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36559 | Рейтинг: +5719,4
2 | 18.01.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ответьте на вопрос: Как башкирам уцелеть, не пополнить список исчезнувших народов, не имея свою автономию?

==============Для начала перестать оспользовать презервативы....



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  • 8 | 18.01.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.01.2019, 10:52 | Автор: юнг
Публикации: 332 | Комментарии: 36559 | Рейтинг: +5719,7
2 | 18.01.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ответьте на вопрос: Как башкирам уцелеть, не пополнить список исчезнувших народов, не имея свою автономию?

==============Для начала перестать оспользовать презервативы....
++++++++++++++++++++++++


Думаешь те, которым исчезновение грозит: хантам, манси, эскимосам, чукчам, каюрам, корякам, вогулам, нганасанам, ненцам, нивхам, селькупам, кетам, тофаларам, ительменам, долганам, удегеям. пользуются исключительно презервативами?



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3

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  • Гость
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  • 9 | 18.01.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для начала перестать оспользовать презервативы....
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Юнг твоему отцу прокурору я бы посоветовал никогда не снимать презерватив. А лучше никогда не снимать презерватив было бы твоему деду.



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2

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  • Наблюдатель
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  • 10 | 18.01.2019, 11:19 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11250 | Рейтинг: -1831,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Мне вот что интересно:

1. "архитектор и художник из Берлина, эксперт по вопросам национализма" знает о работах и публикациях АДа из первых рук, или исключительно в интерпретации Золотарева?

2. А что, Диль вот-вот может стать Президентом РБ, русских людей тайно готовят расселять в резервациях, назревает великий башкирский переворот, отчего вообще вдруг Виктор так перевозбудился?

3. Виктор сам-то смотрел "ответ Золотареву", или нет? Я смотрел, полностью, все фобии и страхи Виктора развеяны, все, вызывающие такой ужас моменты освещены подробно, никаких поводов для паники лично я не усмотрел.
Айрат, как обычно, был убедителен, понятен,предельно внятно, да вдобавок с юмором (реально посмеялся над паникером), еще раз изложил свою позицию. Ничего криминального в ней нет, могу подтвердить.

4. Виктор - тебе делать совсем нечего?



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1

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  • Наблюдатель
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  • 11 | 18.01.2019, 11:21 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11250 | Рейтинг: -1831,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Для начала перестать оспользовать презервативы....
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Хотел смазануть, да вроде ему уже нормально ответили.

Николаич, ты в каком поколении интеллигент то?



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2

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  • Участник
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  • 12 | 18.01.2019, 11:32 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12040 | Рейтинг: -1887,2
1 | 18.01.2019, 09:46 | Автор: Виктор
Публикации: 222 | Комментарии: 1689 | Рейтинг: +476,8

Примечание.

Обсуждение было важное в ФБ. Там и отвечал Д.С. Хмельницкий.

Ну и на сайте Уфимский журнал.

Спасибо сайту за смелость.
___________________________________________________
Виктор, в общем-то, трепло обыкновенное и пустое.
Лучше бы он Чубайсу ответил. Или Миллеру.
Не-а, смелости не хватает, но будет изображать из себя бесстрашного и благодарить этот сайт за подобную "бесстрашность" против башкир.
А знаешь, Виктор, я тоже просмотрел ролик Дильмухаметова. У тебя есть что ответить ему? По моему нет, если ты, вдруг, начал каких-то берлинских Хмельницких приводить. Тётю Клаву из Кокчетава ещё притяни для ответа.
А знаешь, Виктор, почему вы постоянно на кого-то ссылаетесь, юлите жопой?
Потому что врёте. Постоянно врёте и когда вас за язык ухватят, вы тут же в кусты. Ответ дать не можете. Прячетесь в кустах, молчите. Или привлекаете для ответов "авторитетов" вроде какого-нибудь Хмельницкого.
Ты тоже гаражный либераст. Трусливый и лживый.



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2

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  • Участник
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  • 13 | 18.01.2019, 11:32 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5596 | Рейтинг: +1464,3
Вся суть 4ой Республики пронизана идеями национализма,и требований дать привилегии башкирам,хотя нет,не башкирам,а элите башкирской.
И вот выходит.,по чьему то мнению,что Дильмухаметов ничего подобного не имел ввиду,а просто посмеялся над паникерами.
Вы,Хариссон,сами то читаете публикации Дильмухаметова.,или опять понтуетесь,Защитничек



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2

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  • Гость
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  • 14 | 18.01.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
людям учёным, тем более не имеющих понятий чести, возможно сформулировать любую теорию и будет выглядеть благозвучно и политкорректно. Сформулировать теорию, любую, это прежде всего поставить условие задачи, а далее последует то, или иное необходимые выводы.
Первое людей аборигенной нации цинично именуют "националистами". На какой основании, может на основании презика Путина? Да, его вариации насчёт "мочить" тычутся уже 20 лет.
второе, как вы, пришлые или "понаехавшие" оказались на чужой и на чуждой вам земле в большинстве?
Помню как совсем недавно ваше большинство цинично сквозь зубы изрекало: "мёртвый чечен хороший чечен!"
надоели со своей тупостью, противно,..



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1

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  • Участник
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  • 15 | 18.01.2019, 11:35 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5596 | Рейтинг: +1464,3
Довые-сь.ничего не будет,ни РБ,ни тем более мифической 4-ой республики.будем жить в уфимской губернии



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3

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  • Начинающий
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  • 16 | 18.01.2019, 11:37 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 42 | Рейтинг: +1,3
5-му. Отделение партии "ЯБЛОКО" в Башкирии поддерживает права любой и всех национальностей, не выделяя и не превознося какую-либо. Все имеют свою достойную историю и достижения и равные права.
А попытки клеветать на ЯБЛОКО дают ей силы и уверенности в своей правоте. Если хотите поговорить и получить помощь, приходите в офис Башкирского отделения партии "ЯБЛОКО". Спасибо.



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2

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  • Наблюдатель
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  • 17 | 18.01.2019, 11:39 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11250 | Рейтинг: -1831,5
Довые-сь.ничего не будет,ни РБ,ни тем более мифической 4-ой республики.будем жить в уфимской губернии
----------------------

Ути мая слаткая. Хорошо что ты есть, Катюх, настроение всегда поднимешь.

Пошол дальше вые-цца.



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0

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  • 18 | 18.01.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 18.01.2019, 11:35 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5581 | Рейтинг: +1463,7
Довые-сь.ничего не будет,ни РБ,ни тем более мифической 4-ой республики.будем жить в уфимской губернии
+++++++++++++++++++

Кто вам даст такого права на переименование?



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1

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  • Гость
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  • 19 | 18.01.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Вернемся к вере предков"
***
А это тенгрианство, по законам которого все народы РАВНЫ в солнечных лучах под Вечно Синим Небом.



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1

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  • Участник
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  • 20 | 18.01.2019, 11:45 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5596 | Рейтинг: +1464,3
Давай дальше подниму настроение.
Вот вам,Хариссон понятна идея А.Д? Политическая нация,это что? Я,русская должна в этой республике составлять политическую нацию? Это что?
Эх,Зулии нет пока.Спит еще



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