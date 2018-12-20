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Скинемся на 9 миллиардов за газ

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Опасаясь массовых протестов, суд Чечни списал с должников за газ 9 млрд рублей. В Грозном с должников списали свыше 9 млрд рублей. Такое решение вынес региональный суд, пишет «Кавказский узел».

Скинемся на 9 миллиардов за газ


Так, в ноябре 2017 года в Грозном начались массовые отключения газа за долги. Жители города пожаловались в прокуратуру Чечни, которая в свою очередь обратилась в суд с требованием обязать компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать «задолженность населения».

В прокуратуре заявили, что по этому долгу истек срок давности, а попытки добиться выплаты задолженности создавали социальную напряженность. В итоге суд обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги с жителей города.

Долги жителей Чечни также растут и за электричество. По данным мэрии Грозного, не платят за электроэнергию 35% горожан.

Росбалт
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Тяжелобольная пенсионерка умерла после отключения газовой трубы за долги

В городе Кораблино Рязанской области за долги отключили от газоснабжения семью пожилых и тяжелобольных инвалидов, недавно потерявших сына.

После обрезания газовой трубы Татьяна Ильинична Кораблева умерла...

"Сядьте. Просто сядьте, перед тем как читать этот текст. Потому, что, если вы нормальный человек, то после его прочтения у вас будет просто клокотать внутри, - так начинает свой рассказ о возмутительном случае в Рязанской области журналист Иван Крестьянинов, рассказавший о нем на страницах Новости Рязани ВКонтакте. - В городе Кораблино Рязанской области отключили за долги семью двух инвалидов от газоснабжения. В морозы... Мы написали о просьбе собрать средства на лечение Татьяне Ильиничне. И буквально в момент публикации этой статьи позвонил Сергей Иванович и сообщил, его супруга скончалась сегодня ночью".

Старики не смогли платить за газ, который шёл не только в плиту, но и был единственным источником тепла в их доме из-за тяжёлой жизненной ситуации, в которую в наше время может угодить каждый. Оба страдали тяжелыми заболеваниями, на борьбу с которыми уходили все пенсии. К тому же пять лет назад при странных обстоятельствах погиб их сын, служивший десантником. Скончавшаяся мать считала, что его убили местные сотрудники Госавтоинспекции. В течение пяти лет все как в тумане - следствие, суды, а виновных нет…

Трагедия подкосила здоровье стариков, после нее и пошли тяжелые болезни. У Татьяны Ильиничны - онкология, у Сергея Ивановича - проблемы с ногами. Многочисленные операции по замене суставов у него, у неё – одна за другой химиотерапии и жизнь на пенсии по инвалидности в 12 тысяч рублей. Пришлось залезть в кредиты, на выплату которых Сбербанк сразу же удерживает из пенсии 50%.

За два последних года накопился долг за газ - 80 тысяч рублей и вот недавно во двор к Николаевским пришли газовщики в сопровождении сотрудников полиции, отпилили участок газовой трубы.

"Пока слесарь резал, вокруг Сергея Ивановича кружили местные сотрудники горгаза и представители областной организации Межрегионга, - пишет Иван Крестьянинов. - Соколы Кретова (генеральный директор Межрегионгаза) насчитывали в этот момент Николаевским пени и штрафы. Потом сели в представительского класса автомобили и уехали в тёплые кабинеты. А инвалиды остались без отопления. Через неделю вдарили морозы. В доме температура сравнялась с уличной".

Сергей Иванович огромными усилиями взял еще один кредит в 60 тысяч рублей и расплатился с газовщиками...

Старики рассказали журналисту о своей жизни. Сергей Иванович был военным строителем, отстраивал Беслан и Чечню, строил новые школы и сады в Южной Осетии после грузино-южноосетинского конфликта. Татьяна Ильинична была медсестрой в военном госпитале в Афганистане, потом работала в больницах и поликлиниках...

"Межрегионгаз" в своем ответе на обращение Крестьянинова сообщил, что отключение произошло на законных основаниях, - сообщает издание vidsboku.com. - И. о. главы районной администрации Владимир Елютин в местной газете сообщил, что пытался помочь пенсионерам: власти писали газовщикам гарантийные письма, помогли реструктуризировать задолженность. Однако, по информации Крестьянинова, отопление вернули, лишь когда Николаевский взял кредит и заплатил газовщикам".

Эта история до боли напоминает трагедию другого рязанского инвалида, Владимира Дубровина, которому отключили коммунальные услуги когда он не мог передвигаться, а местная власть не отправила его в дом инвалидов. Вскоре он умер от переохлаждения, что подтвердила судмедэкспертиза. Но затем местные официозные СМИ опубликовали заметки, что он на самом деле был алкоголиком и скончался от цирроза печени, хотя об истинной причине смерти широко сообщалось даже на "Первом канале" и в других федеральных СМИ.

В этот раз замылить случившуюся трагедию не получится - Татьяна Николаевская действительно тяжело болела.

Если вы каким-то образом соболезнуете трагедии семьи Николаевских и хотите им помочь – напишите в комментариях "Новости Рязани ВКонтакте" или модератору в личные сообщения, он передаст телефон Сергея Ивановича, и вы сможете с ним связаться напрямую.

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  • 1 | 18.01.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Так это Чечня, там живет другой народ, народ в прямом смысле.



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  • 2 | 18.01.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...суд Чечни списал с должников за газ 9 млрд рублей.

------------

Оставив коллекторов без работы.



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  • 3 | 18.01.2019, 09:51 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12040 | Рейтинг: -1887,2
Скинемся на 9 миллиардов за газ
________________________________________________
Ну если админ так рвётся жопу лизнуть Миллерам-Сечиным, то пусть скидывается. С Наташкой.
А чехи проще поступили - они простили Миллерам свой долг.
И, самое интересное, Миллер умоется.
Кстати, а почему они оказались должны за газ какому-то Миллеру?
Кто там у нас в стране за электричество главный?
Пусть становится в очередь к умывальнику. За Миллером.
Об одном сожалею - мы так не можем.



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  • 4 | 18.01.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороший пример для остальных чеченцев, чтобы не платили за газ и электричество. Боятся социальной напряженности, потому что дикий народ (приходилось в 74-76гг служить с ними рядом). Хотя их храбрость только когда они гурьбой ходят. Да, у них 9 млрд списали, а нам за 9 коп. уже пени начисляют, это зверство.



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  • 5 | 18.01.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.01.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороший пример для остальных чеченцев, чтобы не платили за газ и электричество. Боятся социальной напряженности, потому что дикий народ (приходилось в 74-76гг служить с ними рядом). Хотя их храбрость только когда они гурьбой ходят.
++++++++++++++++
Кто тебе мешает гурьбой ходить? Плохому танцору яйца мешают, и тебе тоже.



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  • 6 | 18.01.2019, 10:17 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2557 | Рейтинг: -610,6
Нигде так часто не услышишь слово “Родина”, как на Северном Кавказе. Отечество, Отчизна, Отчий край... Мужчины говорят о Родине с большим чувством и с большой любовью. Здесь всегда будут писать это слово с большой буквы. Не чеченец, правда, а осетин высказал мне свою обиду: “Слушал сегодня “Русское радио”, а там ведущий, Фоменко, со словами играл. Болтал, болтал, забалтывал, и получилось у него не “Родина”, а “Уродина”. Так и сказал: “Наша уродина”. Ну нельзя же так!”

Господи, какой кошмар! Какой чеченец, или осетин, или карачаевец, или ингуш будет нас уважать?! Название-то какое: “Русское радио”! Фамилия-то какая, малороссийская, - Фоменко! Это ж не Арби Бараев! Мы, наверное, очень сильны, если можем хихикать над святыми понятиями.

http://lsycheva.ru/books/culture/culture_2358.html



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  • Участник
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  • 7 | 18.01.2019, 10:18 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2557 | Рейтинг: -610,6
Покидая этот гостеприимный дом, я хотела спросить у хозяев: как же так вышло, что вы, такие разумные, начитанные, образованные люди, посадили себе на шею бандитов и насильников, грабителей и убийц? Но я ничего не спросила.

Чеченцы, и не только благополучная семья Гадаевых, но и представители какого-нибудь мафиозного клана, грабящего московские офисы, имеют полное право спросить: а что же вы, русские, посадили себе на шею такое правительство, что вас погнали отовсюду - из Чечни и Прибалтики, из Таджикистана и Казахстана? Нам-то, “славнейшим на Кавказе разбойникам”, простительно, а вам? И это народ - Александра Невского, Дмитрия Донского, Михаила Кутузова, Георгия Жукова?! Мы, русские, забыли о себе все...

http://lsycheva.ru/books/culture/culture_2358.html



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  • 8 | 18.01.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6-7, читай чаще меня , всё короче и проще - БЫДЛОООООО
турк



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  • 9 | 18.01.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 18.01.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6-7, читай чаще меня , всё короче и проще - БЫДЛОООООО
турк
++++++++++++++++++++

Турк приписал к своему прозвищу БЫДЛОООООО. Теперь будет БЫДЛОООООО-турка.



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  • 10 | 18.01.2019, 10:52 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12040 | Рейтинг: -1887,2
8 | 18.01.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

6-7, читай чаще меня , всё короче и проще - БЫДЛОООООО
турк
_________________________________________________
Вот видите, Лариса, в какое звание себя люди сами возводят.
Разве чеченец когда-нибудь скажет про себя, что он быдло?
И никому другому не позволит назвать себя быдлом.
Поэтому Миллеры и Чубайсы толкаются у чеченского умывальника, чтобы умыться ещё и ещё раз.



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  • 11 | 18.01.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.01.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.01.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороший пример для остальных чеченцев, чтобы не платили за газ и электричество. Боятся социальной напряженности, потому что дикий народ (приходилось в 74-76гг служить с ними рядом). Хотя их храбрость только когда они гурьбой ходят.
++++++++++++++++
Кто тебе мешает гурьбой ходить? Плохому танцору яйца мешают, и тебе тоже.
**************************
Махнём вместе?!



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  • 12 | 18.01.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Им списали 9млрд, а у себя дома - "ПФР может поменять организационно-правовую форму и превратиться в НКО." Так и не знают как прибрать к рукам деньги пенсионного фонда



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  • 13 | 18.01.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.01.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.01.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.01.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороший пример для остальных чеченцев, чтобы не платили за газ и электричество. Боятся социальной напряженности, потому что дикий народ (приходилось в 74-76гг служить с ними рядом). Хотя их храбрость только когда они гурьбой ходят.
++++++++++++++++
Кто тебе мешает гурьбой ходить? Плохому танцору яйца мешают, и тебе тоже.
**************************
Махнём вместе?!
++++++++++++++


А где твои, они отказываются составить тебе компанию?



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  • 14 | 18.01.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.01.2019, 11:17 | Автор:

Кто тебе мешает гурьбой ходить? Плохому танцору яйца мешают, и тебе тоже.
**************************
Махнём вместе?!
=================================================
А вот и местный подтирочный материал - Промакашка !
Почем вахта ?



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  • 15 | 18.01.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 18.01.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.01.2019, 11:17 | Автор:

Кто тебе мешает гурьбой ходить? Плохому танцору яйца мешают, и тебе тоже.
**************************
Махнём вместе?!
=================================================
А вот и местный подтирочный материал - Промакашка !
Почем вахта ?
+++++++++++++++++++++++++

Затычка-Затычок ты наш кровавый, заплеснелый. Как твои Швондерные дела? Хорошо спалось? Вождь во сне не приснился?



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  • 16 | 18.01.2019, 11:43 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12040 | Рейтинг: -1887,2
12 | 18.01.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Им списали 9млрд, а у себя дома - "ПФР может поменять организационно-правовую форму и превратиться в НКО." Так и не знают как прибрать к рукам деньги пенсионного фонда
______________________________________________________
Небольшая поправочка.
Им не списывали девять миллиардов. Это они сами простили долг Миллеру. Вроде и с пенсией они решили не торопиться следовать общероссийским курсом, а оставить у себя как было.
Вот тут бы Юнгу, эдак филосовски, задать вопрос (кому?) "Что такое чеченский народ?".
А на этом жёлтом сайте любая попытка выступить за свои права, обливается грязью.
Политика такая у хозяев этого сайта. Не давать людям объединиться, не давать людям подумать о своих правах.
Вот даже в этой статье, они, как всегда, переделанным названием пытаются выставить не Миллера гондоном, а чеченцев, которые решили не платить зажравшемуся Миллеру.
И заранее внушить мысль, что платить всё равно придётся, только вам.



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  • 17 | 18.01.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 18.01.2019, 11:17 | Автор:

Кто тебе мешает гурьбой ходить? Плохому танцору яйца мешают, и тебе тоже.
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Махнём вместе?!

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Ты как изворотливая сучка , сюда пришел агитировать за власть , которая боится сильных людей и душит слабых и больных .Ублюдок , ты считаешь это правильным ??
Ты подтирка задниц - Промакашка , это судьба твоя от нее не уйти !



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  • 18 | 18.01.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Знакомому из башкирского городка, частный домик, периодически газовую трубу отрезают, зимой. Денег наскребет, заплотит, они не торопятся с подключением. Знакомый говорит, им дан прямой указ, не подключать сразу, поморозить в назидание. С русскими можно.



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  • 19 | 18.01.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 18.01.2019, 11:37 | Автор:

Затычка-Затычок ты наш кровавый, заплеснелый. Как твои Швондерные дела? Хорошо спалось? Вождь во сне не приснился?
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Тебе наверное одни задницы снятся ! Видать встречались Затычки когда облизывал жирные задницы ? Сухари еще не встречались , они тоже могут тебе приснится !



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  • 20 | 18.01.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 18.01.2019, 10:31 | Автор:

Турк приписал к своему прозвищу БЫДЛОООООО. Теперь будет БЫДЛОООООО-турка.
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Подтирка , Промакашка ! Ты как позавтракал , сколько полизал ?



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