Скинемся на 9 миллиардов за газ

Опасаясь массовых протестов, суд Чечни списал с должников за газ 9 млрд рублей. В Грозном с должников списали свыше 9 млрд рублей. Такое решение вынес региональный суд, пишет «Кавказский узел».Так, в ноябре 2017 года в Грозном начались массовые отключения газа за долги. Жители города пожаловались в прокуратуру Чечни, которая в свою очередь обратилась в суд с требованием обязать компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать «задолженность населения».В прокуратуре заявили, что по этому долгу истек срок давности, а попытки добиться выплаты задолженности создавали социальную напряженность. В итоге суд обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги с жителей города.Долги жителей Чечни также растут и за электричество. По данным мэрии Грозного, не платят за электроэнергию 35% горожан.***В городе Кораблино Рязанской области за долги отключили от газоснабжения семью пожилых и тяжелобольных инвалидов, недавно потерявших сына.После обрезания газовой трубы Татьяна Ильинична Кораблева умерла..."Сядьте. Просто сядьте, перед тем как читать этот текст. Потому, что, если вы нормальный человек, то после его прочтения у вас будет просто клокотать внутри, - так начинает свой рассказ о возмутительном случае в Рязанской области журналист Иван Крестьянинов, рассказавший о нем на страницах Новости Рязани ВКонтакте. - В городе Кораблино Рязанской области отключили за долги семью двух инвалидов от газоснабжения. В морозы... Мы написали о просьбе собрать средства на лечение Татьяне Ильиничне. И буквально в момент публикации этой статьи позвонил Сергей Иванович и сообщил, его супруга скончалась сегодня ночью".Старики не смогли платить за газ, который шёл не только в плиту, но и был единственным источником тепла в их доме из-за тяжёлой жизненной ситуации, в которую в наше время может угодить каждый. Оба страдали тяжелыми заболеваниями, на борьбу с которыми уходили все пенсии. К тому же пять лет назад при странных обстоятельствах погиб их сын, служивший десантником. Скончавшаяся мать считала, что его убили местные сотрудники Госавтоинспекции. В течение пяти лет все как в тумане - следствие, суды, а виновных нет…Трагедия подкосила здоровье стариков, после нее и пошли тяжелые болезни. У Татьяны Ильиничны - онкология, у Сергея Ивановича - проблемы с ногами. Многочисленные операции по замене суставов у него, у неё – одна за другой химиотерапии и жизнь на пенсии по инвалидности в 12 тысяч рублей. Пришлось залезть в кредиты, на выплату которых Сбербанк сразу же удерживает из пенсии 50%.За два последних года накопился долг за газ - 80 тысяч рублей и вот недавно во двор к Николаевским пришли газовщики в сопровождении сотрудников полиции, отпилили участок газовой трубы."Пока слесарь резал, вокруг Сергея Ивановича кружили местные сотрудники горгаза и представители областной организации Межрегионга, - пишет Иван Крестьянинов. - Соколы Кретова (генеральный директор Межрегионгаза) насчитывали в этот момент Николаевским пени и штрафы. Потом сели в представительского класса автомобили и уехали в тёплые кабинеты. А инвалиды остались без отопления. Через неделю вдарили морозы. В доме температура сравнялась с уличной".Сергей Иванович огромными усилиями взял еще один кредит в 60 тысяч рублей и расплатился с газовщиками...Старики рассказали журналисту о своей жизни. Сергей Иванович был военным строителем, отстраивал Беслан и Чечню, строил новые школы и сады в Южной Осетии после грузино-южноосетинского конфликта. Татьяна Ильинична была медсестрой в военном госпитале в Афганистане, потом работала в больницах и поликлиниках..."Межрегионгаз" в своем ответе на обращение Крестьянинова сообщил, что отключение произошло на законных основаниях, - сообщает издание vidsboku.com. - И. о. главы районной администрации Владимир Елютин в местной газете сообщил, что пытался помочь пенсионерам: власти писали газовщикам гарантийные письма, помогли реструктуризировать задолженность. Однако, по информации Крестьянинова, отопление вернули, лишь когда Николаевский взял кредит и заплатил газовщикам".Эта история до боли напоминает трагедию другого рязанского инвалида, Владимира Дубровина, которому отключили коммунальные услуги когда он не мог передвигаться, а местная власть не отправила его в дом инвалидов. Вскоре он умер от переохлаждения, что подтвердила судмедэкспертиза. Но затем местные официозные СМИ опубликовали заметки, что он на самом деле был алкоголиком и скончался от цирроза печени, хотя об истинной причине смерти широко сообщалось даже на "Первом канале" и в других федеральных СМИ.В этот раз замылить случившуюся трагедию не получится - Татьяна Николаевская действительно тяжело болела.Если вы каким-то образом соболезнуете трагедии семьи Николаевских и хотите им помочь – напишите в комментариях "Новости Рязани ВКонтакте" или модератору в личные сообщения, он передаст телефон Сергея Ивановича, и вы сможете с ним связаться напрямую.