Скинемся на 9 миллиардов за газ

Так, в ноябре 2017 года в Грозном начались массовые отключения газа за долги. Жители города пожаловались в прокуратуру Чечни, которая в свою очередь обратилась в суд с требованием обязать компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать «задолженность населения».
В прокуратуре заявили, что по этому долгу истек срок давности, а попытки добиться выплаты задолженности создавали социальную напряженность. В итоге суд обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги с жителей города.
Долги жителей Чечни также растут и за электричество. По данным мэрии Грозного, не платят за электроэнергию 35% горожан.
Росбалт
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Тяжелобольная пенсионерка умерла после отключения газовой трубы за долги
В городе Кораблино Рязанской области за долги отключили от газоснабжения семью пожилых и тяжелобольных инвалидов, недавно потерявших сына.
После обрезания газовой трубы Татьяна Ильинична Кораблева умерла...
"Сядьте. Просто сядьте, перед тем как читать этот текст. Потому, что, если вы нормальный человек, то после его прочтения у вас будет просто клокотать внутри, - так начинает свой рассказ о возмутительном случае в Рязанской области журналист Иван Крестьянинов, рассказавший о нем на страницах Новости Рязани ВКонтакте. - В городе Кораблино Рязанской области отключили за долги семью двух инвалидов от газоснабжения. В морозы... Мы написали о просьбе собрать средства на лечение Татьяне Ильиничне. И буквально в момент публикации этой статьи позвонил Сергей Иванович и сообщил, его супруга скончалась сегодня ночью".
Старики не смогли платить за газ, который шёл не только в плиту, но и был единственным источником тепла в их доме из-за тяжёлой жизненной ситуации, в которую в наше время может угодить каждый. Оба страдали тяжелыми заболеваниями, на борьбу с которыми уходили все пенсии. К тому же пять лет назад при странных обстоятельствах погиб их сын, служивший десантником. Скончавшаяся мать считала, что его убили местные сотрудники Госавтоинспекции. В течение пяти лет все как в тумане - следствие, суды, а виновных нет…
Трагедия подкосила здоровье стариков, после нее и пошли тяжелые болезни. У Татьяны Ильиничны - онкология, у Сергея Ивановича - проблемы с ногами. Многочисленные операции по замене суставов у него, у неё – одна за другой химиотерапии и жизнь на пенсии по инвалидности в 12 тысяч рублей. Пришлось залезть в кредиты, на выплату которых Сбербанк сразу же удерживает из пенсии 50%.
За два последних года накопился долг за газ - 80 тысяч рублей и вот недавно во двор к Николаевским пришли газовщики в сопровождении сотрудников полиции, отпилили участок газовой трубы.
"Пока слесарь резал, вокруг Сергея Ивановича кружили местные сотрудники горгаза и представители областной организации Межрегионга, - пишет Иван Крестьянинов. - Соколы Кретова (генеральный директор Межрегионгаза) насчитывали в этот момент Николаевским пени и штрафы. Потом сели в представительского класса автомобили и уехали в тёплые кабинеты. А инвалиды остались без отопления. Через неделю вдарили морозы. В доме температура сравнялась с уличной".
Сергей Иванович огромными усилиями взял еще один кредит в 60 тысяч рублей и расплатился с газовщиками...
Старики рассказали журналисту о своей жизни. Сергей Иванович был военным строителем, отстраивал Беслан и Чечню, строил новые школы и сады в Южной Осетии после грузино-южноосетинского конфликта. Татьяна Ильинична была медсестрой в военном госпитале в Афганистане, потом работала в больницах и поликлиниках...
"Межрегионгаз" в своем ответе на обращение Крестьянинова сообщил, что отключение произошло на законных основаниях, - сообщает издание vidsboku.com. - И. о. главы районной администрации Владимир Елютин в местной газете сообщил, что пытался помочь пенсионерам: власти писали газовщикам гарантийные письма, помогли реструктуризировать задолженность. Однако, по информации Крестьянинова, отопление вернули, лишь когда Николаевский взял кредит и заплатил газовщикам".
Эта история до боли напоминает трагедию другого рязанского инвалида, Владимира Дубровина, которому отключили коммунальные услуги когда он не мог передвигаться, а местная власть не отправила его в дом инвалидов. Вскоре он умер от переохлаждения, что подтвердила судмедэкспертиза. Но затем местные официозные СМИ опубликовали заметки, что он на самом деле был алкоголиком и скончался от цирроза печени, хотя об истинной причине смерти широко сообщалось даже на "Первом канале" и в других федеральных СМИ.
В этот раз замылить случившуюся трагедию не получится - Татьяна Николаевская действительно тяжело болела.
Если вы каким-то образом соболезнуете трагедии семьи Николаевских и хотите им помочь – напишите в комментариях "Новости Рязани ВКонтакте" или модератору в личные сообщения, он передаст телефон Сергея Ивановича, и вы сможете с ним связаться напрямую.
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Скинемся на 9 миллиардов за газ
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