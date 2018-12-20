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На полпути к фонарному столбу: Чубайс призвал повысить цены на электроэнергию

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Цены на электроэнергию в России занижены вдвое по сравнению с мировыми. Об этом 16 января на Гайдаровском форуме заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

На полпути к фонарному столбу: Чубайс призвал повысить цены на электроэнергию


"Так получилось по двум причинам - из-за девальвации рубля и проведенной реформы электроэнергетики, в рамках которой был создан рынок электроэнергии и появилась конкуренция на рынке, снизилась цена на электроэнергию. Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности", — приводит его слова ТАСС.

По мнению Чубайса, исправить ситуацию можно созданием "ситуации, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне". Иными словами, ввести прогрессивную шкалу оплаты услуг энергетиков, передает "Уралинформбюро". Сходу же повышать цены для всего населения будет неправильно, считает глава "Роснано".

Стоит напомнить, что, несмотря на якобы низкую стоимость электроэнергии, долги потребителей перед ее поставщиками измеряются в суммах с девятью нулями. Так, в конце 2018 года, по данным компании "ЭнергосбыТ-Плюс", только по Свердловской области эта задолженность превышала 1 миллиард рублей.

***

Чубайса поддержали в Госдуме и предложили штрафовать россиян

Необходимо ввести жесткую систему штрафов за нерациональное использование энергоресурсов. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, чьи слова приводит РИА Новости.

У россиян отсутствуют стимулы для более экономичного отношения к энергетическим ресурсам. В связи с этим необходимо введение дополнительных требований в виде штрафов за «воровство» энергии, как ранее делали в СССР, полагает депутат.

Завальный согласен с мнением главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергорасточительности ресурсов России. «Затраты на электроэнергию в составе российского ВВП достигли четырех процентов, и продолжают расти, хотя в США этот показатель составляет всего 2,5 процента, а в Европе — 3,5 процента», — утверждает депутат. Это в 1,8 раза выше, чем в Китае и в 2,2 раза выше показателей развитых стран.

При этом потенциал сбережения первичных энергетических ресурсов составляет более чем 30 процентов. Однако депутат сомневается в том, что целевые показатели Энергетической стратегии до 2030 года по снижению энергоемкости ВВП на 40 процентов к 2020 году будут достигнуты. Вероятнее всего, это значение будет равно примерно 16-17 процентам, что более чем в два раза ниже официального прогноза.

16 января председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс выразил точку зрения о неэффективной работе российской системы энергоснабжения. По его словам, Россия расточительно потребляет свои энергетические ресурсы. Причину в этом он видит в слишком низкой стоимости электроэнергии для потребителей и низкой эффективности отрасли.

Лента.Ру
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  • 1 | 18.01.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Нет,эти полпути он уже давно прошел.Уже путь давно прошел.Квачковы не истребимы



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  • 2 | 18.01.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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106 | 18.01.2019, 02:36 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ

Над вами даже поржать не интересно-настолько примитивны и предсказуемы.

На десять ходов вперёд известно всё, что вы ляпните!:)))



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  • 3 | 18.01.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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24 | 17.01.2019, 13:32 | Автор:

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал действующую в стране систему электроснабжения. По его мнению, Россия расточительно расходует свои энергоресурсы, а главная причина этого — слишком низкая стоимость электроэнергии для потребителей. Слова Чубайса приводит ТАСС.
================================================
Расточительство и космического масштаба воровство это у
" Роснано " Только в 2 018 году

Скандалы вокруг топ-менеджеров "Роснано", все, как на подбор, связанные с денежными махинациями, не утихают который год.

Басманный суд Москвы повторно арестовал управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова, который обвиняется в хищении 198,5 млн рублей у корпорации. Эти средства были направлены в производство вакуумных установок, но проект оказался провальным.
А ОБЩИЕ ПОТЕРИ , только ОДНОГО топ менеджера " Роснано "
- Андрея Горькова более 700 миллионов рублей !

Экс-руководитель компании Леонид Меламед и бывший член совета директоров Святослав Понуров обвинялись в растрате 226 млн рублей.
по данному делу в качестве свидетеля проходил и господин Чубайс.

Речь также идет о бесконечном строительстве фармацевтического
завода в Ярославской области,
стартовавшего 6 лет назад, и в которое уже инвестирован
1 ( ОДИН )млрд рублей. Правда, завод не построили до сих пор.

Доклад Счетной палаты России (СП), где содержатся интересные выводы
по результатам проверок компании ведомством.

"Вся деятельность "Роснано" была прекрасно расследована Счетной палатой, - рассказал она в интервью "Царьграду". -
Там весь букет экономических преступлений: и мошенничество в финансовой сфере, и нецелевое использование бюджетных средств, и перевод бюджетных средств в офшорные юрисдикции, и конфликт интересов. Все, что угодно!".

По ее мнению, вся деятельность господина Чубайса - сплошная афера

С 2007 по 2015 год в госкорпорацию было вложено 312 млрд рублей. Правда, планировалось, что с 2016 года "Роснано" будет зарабатывать сама, но, как утверждают в самой компании, кризис и санкции помешали ей выйти на самоокупаемость
. Весной 2016 года Счетная Палата под руководством Татьяны Голиковой признала половину инвестпроектов "Роснано" неэффективными: расходы госкомпании при выходе из них принесли компании убыток 13,1 млрд рублей.

Компания за 12 лет существования , кроме одного года , всегда
КАТОСТРАФИЧЕСКИ была УБЫТОЧНА для государства !



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  • 4 | 18.01.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОБЩЕСТВО
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
RT на русском 04:12

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Чечни.



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  • 5 | 18.01.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Долги жителей Чечни также растут и за электричество. По данным мэрии Грозного, не платят за электроэнергию 35% горожан.



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  • 6 | 18.01.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Пора снимать с рейда Аврору, и топить в Неве эту банду. Иосиф Виссарионович, ваше мнение? - Расстрелять на@й.



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  • 7 | 18.01.2019, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 62939 | Рейтинг: +12211,9
По данным мэрии Грозного, не платят за электроэнергию 35% горожан.
____________________________________________
Тперь вообще никто платить не будет - а зачем? Ведь тем. кто не платил - списали, значит снова спишут,когда небудут платить все 100%.



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  • 8 | 18.01.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чубайс сказал- Чубайс сделает.
30 млн россиян- лишние, значит лишние...



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  • 9 | 18.01.2019, 13:09 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3345 | Рейтинг: -277,4
Чубайс пропихнул Ельцину Путина, пока будет Путин - будет Чубайс.

Поскольку Чубайс занимался реорганизацией энергетики, самые жирные куски он хапнул себе. Теперь стремится получать сверхприбыли, всё логично.

Когда коммунисты-большевики возьмут власть, мы построим 20 новых АЭС и сделаем электроэнергию бесплатной, а излишки продадим китайцам.



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  • 10 | 18.01.2019, 13:26 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2557 | Рейтинг: -610,6
Верните народу нефть,газ и золото Чукотки,кровососы



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  • 11 | 18.01.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот так вас имеет ваш любимый ЧЮПАЙЕСТ, который всем вам пообещал по 2 волги каждой кухарке , а другой вовсе расщедрился пообещав по мужику и дать позможность помыть свои кирзачи в Индийском океане . Гуляй рванина
А может дать возможность каждому хорошо зарабатывть , тогда проблемы с повышением платы и не было б!



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  • 12 | 18.01.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Верни, гад, мои две "Волги"



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  • 13 | 18.01.2019, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 Дали тебе свободу неограниченную . Чего еще тебе надо! . Может по мужику каждой русской бабе - этого хошш?



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  • 14 | 18.01.2019, 14:14 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1229 | Рейтинг: +333,5
Цены на эл энергию снижены в 2 раза. Зарплаты снижены минимум в 5 раз.



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  • 15 | 18.01.2019, 14:46 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12040 | Рейтинг: -1887,2
На полпути к фонарному столбу: Чубайс призвал повысить цены на электроэнергию
_______________________________________________
Админ никак вешаться собрался?
Не делай этого.



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  • 16 | 18.01.2019, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 18.01.2019, 14:46 | Автор: Корней

Админ никак вешаться собрался?
Не делай этого.
==============================================
Это ты повесишься , когда Чубайс доберется до столба и выключит рубильник ! Опять на лучину перейдешь !



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  • 17 | 18.01.2019, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Требования могильщика всего реального сектора экономики, кроме ТЭКа и добычи полезных ископаемых, Чубайса о повышение цены на электроэнергию только подтверждает мой план спасения экономики РФ путём резкого снижения цен на энергоносители! Если Чубайс требует удорожания эл.энергии, то значит спасти экономику РФ может только резкое её удешевление! Спасибо, Чубайс, ты подтвердил правильность моих рекомендаций! Очень Опытный



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  • 18 | 18.01.2019, 16:11 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12040 | Рейтинг: -1887,2
16 | 18.01.2019, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Это ты повесишься , когда Чубайс доберется до столба и выключит рубильник ! Опять на лучину перейдешь !
__________________________________________________
Вот что-то не так.
Чую где-то неправильность.
Почему, когда Чубайс доберётся до столба, то там должен висеть я, а не он?
Может объясните?



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