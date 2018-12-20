На полпути к фонарному столбу: Чубайс призвал повысить цены на электроэнергию

Цены на электроэнергию в России занижены вдвое по сравнению с мировыми. Об этом 16 января на Гайдаровском форуме заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс."Так получилось по двум причинам - из-за девальвации рубля и проведенной реформы электроэнергетики, в рамках которой был создан рынок электроэнергии и появилась конкуренция на рынке, снизилась цена на электроэнергию. Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности", — приводит его слова ТАСС.По мнению Чубайса, исправить ситуацию можно созданием "ситуации, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне". Иными словами, ввести прогрессивную шкалу оплаты услуг энергетиков, передает "Уралинформбюро". Сходу же повышать цены для всего населения будет неправильно, считает глава "Роснано".Стоит напомнить, что, несмотря на якобы низкую стоимость электроэнергии, долги потребителей перед ее поставщиками измеряются в суммах с девятью нулями. Так, в конце 2018 года, по данным компании "ЭнергосбыТ-Плюс", только по Свердловской области эта задолженность превышала 1 миллиард рублей.***Необходимо ввести жесткую систему штрафов за нерациональное использование энергоресурсов. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, чьи слова приводит РИА Новости.У россиян отсутствуют стимулы для более экономичного отношения к энергетическим ресурсам. В связи с этим необходимо введение дополнительных требований в виде штрафов за «воровство» энергии, как ранее делали в СССР, полагает депутат.Завальный согласен с мнением главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергорасточительности ресурсов России. «Затраты на электроэнергию в составе российского ВВП достигли четырех процентов, и продолжают расти, хотя в США этот показатель составляет всего 2,5 процента, а в Европе — 3,5 процента», — утверждает депутат. Это в 1,8 раза выше, чем в Китае и в 2,2 раза выше показателей развитых стран.При этом потенциал сбережения первичных энергетических ресурсов составляет более чем 30 процентов. Однако депутат сомневается в том, что целевые показатели Энергетической стратегии до 2030 года по снижению энергоемкости ВВП на 40 процентов к 2020 году будут достигнуты. Вероятнее всего, это значение будет равно примерно 16-17 процентам, что более чем в два раза ниже официального прогноза.16 января председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс выразил точку зрения о неэффективной работе российской системы энергоснабжения. По его словам, Россия расточительно потребляет свои энергетические ресурсы. Причину в этом он видит в слишком низкой стоимости электроэнергии для потребителей и низкой эффективности отрасли.