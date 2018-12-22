«Как сын Муртазе» и верный соратник Урала Рахимова

Бывший сенатор Игорь Изместьев, который с 2010 года отбывает пожизненное заключение за убийства и терроризм, настаивает на пересмотре его дела.Его адвокат Алексей Ярошенко рассказал РИА «Новости», что в своем обращении Изместьев указывает на новые обстоятельства, которые подтверждают его невиновность. Сообщалось, что ранее Изместьев подавал прошение о помиловании в Генпрокуратуру, но получил отказ. Теперь экс-сенатор настаивает на пересмотре дела в суде.Напомним, Изместьев также подавал прошение о помиловании президенту Путину и в Комиссию по помилованию на территории города Москвы. Кроме того, за его освобождение ходатайствовали известная правозащитница Людмила Алексеева, а также ряд башкирских депутатов и духовных лиц. В их числе депутаты Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев, Рамиль Бигнов, Ильдар Исангулов, Фиал Байтеряков, верховный муфтий России Талгат Таджуддин, митрополит Никон, главный раввин РБ Дан Кричевский.Есть предположение, что для этого бывший сенатор использовал свои широкие финансовые возможности, которые он не потерял даже после того, как попал в тюрьму. Так, Управляющий делами ДУМ РБ Ильдар Ишеев рассказал, что однажды зимой к нему приехали адвокаты Изместьева с предложением перечислить 3 млрд рублей на строительство мечети взамен прошения о помиловании со его стороны.Справка. Игорь Изместьев представлял Башкирию в Совете Федерации с 2001 по 2006 год. В 2007 году его задержали и обвинили в организации серии убийств и терроризме. В 2010 году был приговорен к пожизненному заключению. В прошлом году его этапировали в колонию «Белый лебедь» в Соликамске.