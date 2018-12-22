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«Как сын Муртазе» и верный соратник Урала Рахимова

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Бывший сенатор Игорь Изместьев, который с 2010 года отбывает пожизненное заключение за убийства и терроризм, настаивает на пересмотре его дела.

«Как сын Муртазе» и верный соратник Урала Рахимова


Его адвокат Алексей Ярошенко рассказал РИА «Новости», что в своем обращении Изместьев указывает на новые обстоятельства, которые подтверждают его невиновность. Сообщалось, что ранее Изместьев подавал прошение о помиловании в Генпрокуратуру, но получил отказ. Теперь экс-сенатор настаивает на пересмотре дела в суде.

Напомним, Изместьев также подавал прошение о помиловании президенту Путину и в Комиссию по помилованию на территории города Москвы. Кроме того, за его освобождение ходатайствовали известная правозащитница Людмила Алексеева, а также ряд башкирских депутатов и духовных лиц. В их числе депутаты Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев, Рамиль Бигнов, Ильдар Исангулов, Фиал Байтеряков, верховный муфтий России Талгат Таджуддин, митрополит Никон, главный раввин РБ Дан Кричевский.

Есть предположение, что для этого бывший сенатор использовал свои широкие финансовые возможности, которые он не потерял даже после того, как попал в тюрьму. Так, Управляющий делами ДУМ РБ Ильдар Ишеев рассказал, что однажды зимой к нему приехали адвокаты Изместьева с предложением перечислить 3 млрд рублей на строительство мечети взамен прошения о помиловании со его стороны.

Справка. Игорь Изместьев представлял Башкирию в Совете Федерации с 2001 по 2006 год. В 2007 году его задержали и обвинили в организации серии убийств и терроризме. В 2010 году был приговорен к пожизненному заключению. В прошлом году его этапировали в колонию «Белый лебедь» в Соликамске.

ПроУфу
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  • Участник
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  • 1 | 19.01.2019, 11:44 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 69 | Комментарии: 1486 | Рейтинг: +258,4
---...в своем обращении Изместьев указывает на новые обстоятельства...---

Решил сдать "семейку"?



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  • 2 | 19.01.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да всем давно понятно что на Изместьева повесили, все преступления клана рахимовых, сделали из него "козла отпущения" .



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  • 3 | 19.01.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сидение Изместьева связано с отЪемом Башнефти . Дело темное и запутанное . Изместьев как козел отпущения , его личность использована для отЪема и очернения тогдашнего руководства РБ.Все в духе КГ
Сидеть ему до ухода нынешней правящей клики .
История отъема собственности Ходора , Магнита , Березовского ,Башнефти и проч. загадочна и темная . Как и взрывы в жилых домах ,присоединение Крыма и ДНР, ЛНР.
Недолго, думаю ,осталось народу узнать детали всех операций !



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  • 4 | 19.01.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Была цель по отьему собственности . Гебня дала возможность выкрутить рук прежнем руководств и в результате чего и оно было вынуждено продавать в официальном порядке свою собственность внутри страны Но и покупатель не понял в какую аферу вляпался и чуть его не посадили за отказ продажи государству. А остальных обвинили в продаже собственности . А Изместьева- в многочисленных убийствах.



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  • 5 | 19.01.2019, 12:22 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4421 | Рейтинг: -713,1
А возместит моральный ущерб и не полученную заработную плату родственника всех не вино убиенных по его приказу?



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  • 6 | 19.01.2019, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 62952 | Рейтинг: +12212,4
Агнец божий, ага-ага - рафик неуиноуный, как же! На пожизненное он науголовничал - можете не сомневаться. Просто ему обидно сидеть одному - без Рахимовых...



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  • 7 | 19.01.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Как сын Муртазе» и верный соратник Урала Рахимова
===================
Говорят, что именно Радий Хабиров очень подробно «расписал» всю схему незаконного присвоения акций «Башнефти» Уралом Рахимовым, потому, что сам Хабиров эту схему и придумал? Ведь, по слухам, Хабиров и сын Муртазы Рахимова очень" близки". ...
И не ждет ли Радия судьба Изместьева?



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  • # 8 | 19.01.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 9 | 19.01.2019, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 10 | 19.01.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 11 | 19.01.2019, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 12 | 19.01.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 19.01.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 му, не уводи в сторону, тебе это выгодно что ли?.Кухарка- это Кухарка, Кац- это Кац, Дед- это Дед.
++++++++++++++++++

Админу. можете печатать , можете не печатать. Я скажу свое слово.
А то что у Кухарки масса клонов на всякие создаваемые ею ситуации известны всем.
Устаривать псевдо дебаты между несуществующими участниками просто непорядочно, не говоря уж о соответствии к УК. Это натуральные провокации.
От всего этого спектакля пропадает интерес посещать сайт, это вообще не сайт, какой то спектакль.



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  • 13 | 19.01.2019, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 19.01.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Как сын Муртазе» и верный соратник Урала Рахимова
===================
Говорят, что именно Радий Хабиров очень подробно «расписал» всю схему незаконного присвоения акций «Башнефти» Уралом Рахимовым, потому, что сам Хабиров эту схему и придумал? Ведь, по слухам, Хабиров и сын Муртазы Рахимова очень" близки". ...
И не ждет ли Радия судьба Изместьева?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Туда ему и дорога! Очень Опытный



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Игорек,у тебя же наверняка камера с Интернетом (с холодильником,телевизором,с диванами,креслами,коврами)?

Смотри,как Цеповязь припеваючи живет в Амурской колонии,кажный мисец жрет тока крабов 60 тыров..

попроси Бабайку пусть пришлет меду,теплые пимы,Бабайка добрый,на греве не откажет.
И пасеку организует в колонии, и самбодром - ламбодром т.е. площадку для исполнения гопака
А то жизнь мимо пройдет



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  • 15 | 19.01.2019, 17:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сердюков в свою бытность военным министром армии РФ ,
раздевал , голодом морил , на севере причалы атомных
подлодок продал , вместе с железнодорожными путями !
Но суде отвечала только Васильева , родственники Сердюкова ,
остальная мелочь пузатая !
Оказывается , Сердюков НИЧЕГО ЭЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ
и НЕ ЗНАЛ и ничего не подписывал !
И наш Российский Суд ( гуманный и главное Справедливый )
поверил и подтвердил это своим решением !
А вы на Муртазела намекаете , что Изместьев не мог этого
делать без указки Муртазела и Урала !
Ну что за люди , что за люди ! Креста на Вас нет !
У нас Муртазел святой человек ! Мечеть строит !



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  • 16 | 19.01.2019, 19:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Коррупционные скандалы, связанные с мздоимством врачей сотрясают Кушнаренковскую Центральную районную больницу в течении минимум десятка лет. В 2011 году попался на взятке врач невролог Басареев Рамиль. Он стал фигурантом уголовного дела. Но близость к главврачу Илдару Хайдарову спасла его от тюрьмы. Выход был сделан на Арсланова Юриса начальника УСБ Башпрокуратуры. Именно он укрыл данное преступление Рамиля Караматовича. Говорят за услугу невролог выложил круглую сумму. Так легко уйти от наказания Басарееву позволила крайняя коррумпированность руководства райбольницы. Кроме того Рамиль Караматович всегда имеет в своём кошельке энные суммы что бы откупиться от претензий правоохранителей. А практически он берёт взятки при каждом удобном случае. Наиболее распространённой формой является просьба положить на сим карту сотового телефона рублей 500-1000 и более. Он ничего не боится. Говорят Басареев один из изобретателей незаконного обогащения за счёт лже-инвалидов. Штампуют в Кушнаренково инвалидов довольно просто и оригинально. Берут мед. карту умершего больного оттуда изымают внутренности где не указаны его фамилия и переставляют листочки к кандидату на инвалидность. Затем оформляют бумаги приглашают комиссию аж из города Уфы и всё шито, крыто проходит через бюрократические препоны. И практически здоровый человек начинает получать инвалидную пенсию. Одним из активнейших участников такого заработка по свидетельству источников в райбольнице является Басареев Р.К. Связи у него простираются аж до Татарстана и других регионов. Может быть, татарские коллеги подучили его. Кроме того ловили невролога и на фабрикации документов для отмазки от службы в армии особо приближённым призывникам. Неофициально услуга стоила минимум несколько десятков тысяч рублей, в зависимости от толщины кошелька и материальных возможностей взяткодателей. Вот такой у нас «уважаемый» Рамиль Караматович. Работает от до того как попадётся на очередном мздоимстве, а потом откупившись продолжает свою бурную деятельность по обогащению дальше.



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  • 17 | 19.01.2019, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Его выпустить надо сажать тех кто посадил?
И кому это надо?



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  • 18 | 19.01.2019, 20:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ДДа это золотое дно с отмазкой от призыва . Так и будет ,если люди не имеющие никакого отношения к Армии решают годность к призву. И при этом никакой уголовной ответственности .Что у нас в избытке в прохладных краях и в них не нуждаются . Провинился- езжай туда и поработай неск лет на благо Родины. И только ВОЕННЫЕ врачи могут определить годность к той или иной военной специальсти. Сейчас служат в Армии то недоразвитые , дистрофики , селяне , прочая голота . Дети мажоров не служат вообще .То у них плоскостопие , то геморрой, то перверзии.Иди упал в детстве с кровати .И приезжие черные считают зазорным служить в Армии .
Неужели в Армии закончились проблемы , неужели оттменили переподготовку 1 раз в 2 года в мирных условиях нестроевиков запаса?
А инвалидов - тут нужно временами переосвидетельствовать .Если имеет пчел , живность , самостоятелен , покупает для хозяйства трактор и вообще успешен - то какой он инвалид??
Ловкие врачи имеют на этом нехилые деньги .



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  • 19 | 19.01.2019, 22:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ДДа это золотое дно с отмазкой от призыва . Так и будет ,если люди не имеющие никакого отношения к Армии решают годность к призву. И при этом никакой уголовной ответственности .Что у нас в избытке в прохладных краях и в них не нуждаются . Провинился- езжай туда и поработай неск лет на благо Родины. И только ВОЕННЫЕ врачи могут определить годность к той или иной военной специальсти. Сейчас служат в Армии то недоразвитые , дистрофики , селяне , прочая голота . Дети мажоров не служат вообще .То у них плоскостопие , то геморрой, то перверзии.Иди упал в детстве с кровати .И приезжие черные считают зазорным служить в Армии .
___________________
Призыв отменить!!!! на хрен он (призыв) и они (призывники ) никому не нужны, кроме тех, кто на этом бабки делает
турк



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  • 20 | 19.01.2019, 22:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 Да , к дело идет к этому . За один год не научить молодого человека ничему , даже воинской специальности . Я не говорю о чувстве воинского долга , чувстве локтя , ответственности за свое дело ,ЧУВСтву частицы коллектива ,призванного решать конкретную задачу , чувство причастности определенной задачи , осознания низости предательства .ККаждый должен пройти военную школу очно и в теч опредеенного времени и периодическими переподготовками . Чечня показала необходимость подготовки солдат запаса .Контракт ничего не решит - это наемная армия , схватят за одно место , то быстро откажутся от приличных зарплат , а сражаться за Отечество - это для них пустой звук .



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