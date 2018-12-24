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30 лет ТОЦ Башкортостана: Никто и не вспомнит

  • Опубликовано: Karim Yaushev | 22.01.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 32869 | Комментарии: 16
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В январе 1989 года во Дворце культуры Завода резино-технических изделий в Уфе состоялся учредительный съезд Татарского Общественного Центра Башкортостана. Первый председатель ТОЦ Карим Яушев вспоминает о достижениях и провалах, а нынешний глава Кадерле Имамутдинов планирует будущее организации.

30 лет ТОЦ Башкортостана: Никто и не вспомнит


— В каких условиях организовался общественный центр татар Башкортостана?

— Татарское национальное движение в Башкортостане организовалось, можно сказать, как следствие морального давления на татар. В конце 70-х в результате национальной политики первых секретарей Нуриев-Шакировых в школах началось обязательное преподавание башкирского языка.

Кроме того, во время переписи шла кампания по записыванию татарского населения башкирами, татарских писателей и поэтов на публике объявляли башкирскими — это всё вызывало недовольство среди татар. В период перестройки и гласности татары послали тысячи писем в Центральный комитет КПСС с требованием прекратить обязательное обучение башкирскому их детей.

Вот в этих условиях в 1988 году в Уфе образовался "Клуб любителей татарской культуры имени Галимджана Ибрагимова". Председателем был избран Нил Бадретдинов. Осенью того же года я тоже присоединился к ним, и меня назначили ответственным секретарем. Должен признаться, что с моей подачи деятельность этого клуба начала переходить в политическую плоскость. В том же году, в 1988-м, в Казани организовали ВТОЦ, председателем стал Марат Мулюков. Посоветовавшись с ним, мы решили создать свой центр с политическим уставом в Уфе. Несколько тысяч человек, собравшиеся 14 января 1989 года во Дворце культуры Завода резино-технических изделий, поддержали эту идею. Я сидел в президиуме, до сих пор помню радость и бурные аплодисменты, когда я объявил о создании ТОЦ Башкортостана.

30 лет ТОЦ Башкортостана: Никто и не вспомнит


— Назовите ваши главные достижения на посту председателя ТОЦ.

— Для того, чтобы национальные вопросы решались на государственном уровне, необходимо заставить власть работать на нас. Для этого важно соответствующее отношение "наверху сидящих" к организации. Если даже властям не нравится организация, надо стремиться к тому, чтобы ее уважали и считались с ней как с партнером. Считаю, что мы этого добились.

Во-первых, нам удалось отложить принятие "Закона о языках" аж до 2000-х, в противном случае ситуация вокруг обучения татарскому языку была бы намного хуже. Мы выиграли хотя бы 4-5 лет, хотя бы на это время мы спасли татарский.

Второе наше большое достижение — открытие в Уфе татарского государственного театра "Нур". О необходимости открытия именно государственного татарского театра было написано много официальных писем, нам помогали авторитетные люди и организации, чему мы благодарны, но одними письмами мы бы не решили эту проблему. Надо было начинать переговоры с органами власти, и я этим занялся. Я написал обращение в правительство, затем собрал подписи у известных людей — Юсуф Гарай (писатель, 1904-1988), Назар Наджми (писатель, 1918-1999), Ибрагим Абдуллин (драматург, 1920-2005), Борис Домашников (художник, 1924-2003), Риза Магазов (доктор медицины, профессор), Радик Сибагатов (филолог, 1934-2005) и многие другие сразу же подписали мое обращение. Только два человека отказались.

Собрав подписи, мы вместе с единомышленниками направились к секретарю КПСС по идеологии Ахнафу Дильмухаметову, затем к председателю Совета Министров Башкирской АССР Марату Миргазямову. Они поддержали нашу инициативу.

Отдельно хочу сказать о вкладе Мазита Мударисова в открытие театра "Нур". Я занимался политической стороной дела, покойный Мазит Мударисов осуществил это дело на практике, он стал первым директором театра, об этом тоже нельзя забывать.

Третье большое достижение — открытие в 1991 году республиканской газеты "Өмет", в 1994 году журнала "Тулпар", издание книг на татарском языке в издательстве "Китап". Это было результатом обивания порогов органов власти, но стоило того, мы добились цели.

В-четвертых, в 1991 году около города Октябрьский мы провели акцию "Река Ик — Берлинская стена". Нашей целью было показать, как татар трагически разделили искусственными границами по разным республикам. Мы хотели показать, что хотя бы духовных границ не существует. Было много препятствий, но акцию мы провели достойно.

— Что вы не успели сделать и сожалеете ли об этом?

— Первое, о чем сожалею — не удалось организовать акцию "Дни татар Башкортостана" в Татарстане. Еще в 1992 году мы обращались в правительство Татарстана с просьбой помочь в организации. Вскоре получили письмо с поддержкой и подписью Разиля Валеева (председатель Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам — ред.). С этим письмом я пошел к Анатолию Копсову (председатель Совета министров Республики Башкортостан в 1992-1994 гг). Он подписал решение о финансировании этого мероприятия из бюджета Башкортостана. Но это решение так и осталось на бумаге. Вокруг Копсова были чиновники, которые вставили палки в колеса и добились, чтобы Дни татар Башкортостана в Татарстане не были организованы. Об этом очень сожалею.

Мы, человек 700-800 — писатели и поэты, ученые, люди искусства, педагоги, бизнесмены — планировали въехать в Татарстан с трех направлений, организовавшись в 12 групп. В каждом районе должны были пройти торжественные мероприятия, встречи, затем мы хотели объединиться в Челнах и вместе направиться в Казань. Не суждено было, жаль.

Еще одна моя мечта, которая не осуществилась — выпуск газеты "Кыйбла" в Уфе. Издание должно было освещать проблемы и пути их решения, без пафоса и восхваления татар. В 2005 году я обратился к руководству Всемирного конгресса татар, они поддержали, обещали покрыть финансовые расходы. Вернувшись в Уфу, я открыл фирму для этого, нанял бухгалтера, подготовил первый выпуск, были собраны материалы еще для двух выпусков.

Но Казань обманула, я не получил ни копейки. В результате бухгалтеру платил пару лет из своего кармана, а потом был вынужден закрыть фирму. Без денег невозможно было выпускать газету. Вот такие "проигрыши" тоже были у меня.

— Когда-нибудь вы отмечали юбилеи ТОЦ?

— Помню пятилетие ТОЦ. В том же Дворце культуры, зал был набит до отказа. Многие стояли — не было мест. Еще больше народу не попало в зал. Я выступил с итогами нашей работы за пять лет, поставил цели на будущее. После выступлений был концерт, затем банкет.

30 лет ТОЦ Башкортостана: Никто и не вспомнит


25-летие ТОЦ мы отметили дома у Альберта Максютова, постоянного представителя Татарстана в Башкортостане, с речами и подарками.

30-летие ТОЦ не вспомнил никто. Сейчас даже нет людей, кто считал бы себя руководством ТОЦ. Это не случайно, конечно. Нет работы, нет результата.

Есть несколько человек, все они пожилые, встречаются раз в неделю, чтобы кого-то покритиковать и обсудить, не более. Очень жаль.

— Почему не передают историю ТОЦ молодым?

— Эта работа идет. Я пишу книгу о национальной ситуации в Башкортостане, об истории татарского движения. Она будет содержательной, думаю. Все документы, связанные с "Клубом любителей татарской культуры имени Галимджана Ибрагимова" и ТОЦ, хранятся у меня. Формально они и были приняты от имены ТОЦ, но подготовлены были мной.

Сегодня ТОЦ Башкортостана возглавляет Кадерле Имамутдинов.

— В каком настроении вы встречаете 30-летие ТОЦ?

— Я радуюсь, что есть еще люди, кто не потерял к нам доверие, которые продолжают ходить на наши встречи. Еще недавние борцы за татарские интересы перешли на другие фронты. Сегодня работа ТОЦ идет в основном в интернете, именно уфимские татары там ведут работу по защите своих прав наиболее эффективно.

— В свое время ТОЦ был авторитетной организацией в республике, с ней считались. Сейчас она больше в тени?

— Повторюсь, что у нас новые методы работы, мы боремся эффективнее, чем Татарстан. Многие члены ТОЦ научились так работать, но, согласен, они пассивны. Не согласен, что мы в тени. Мы реагируем на действия башкир (которые ущемляют татар) сразу в интернете. В интернете голос татар Уфы слышен не только в республике, но и во всем мире.

— Как будете праздновать юбилей?

— Собираемся организовать конференцию, концерт.

— Почему на ваших встречах нет молодых?

— Это, наверное, самый больной вопрос. Посмотрите, пока кумиром молодежи является Элвин Грей (Радик Юльякшин), разве кто будет думать о национальном движении? Элвина Грея, который себя назвал башкиром, любят в основном татары. Значит, татарам нужна именно такая духовная пища.

— Каким представляете будущее вашей организации?

— Думаю, будущее у ТОЦ есть. Мы надеемся на интернет. Думаю, в будущем все смогут там объединиться, будут обмениваться мнением и дорастут до того, чтобы при необходимости выйти на улицы и отстоять свои интересы.

Идель.Реалии
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  • 1 | 22.01.2019, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Эх!.. На что уходит энергия народов бывшего СССР... На выяснение отношений.



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  • 2 | 22.01.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто такой Элвин Грей (Радик Юльякшин)?



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  • 3 | 22.01.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 22.01.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто такой Элвин

-----------------------

На конюшне знаю лошадь Элвин. Мерин.



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  • 4 | 22.01.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Вспоминал Дильмухаметов, татар приравнял армянам. Яушев проглотил молча.



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  • 5 | 22.01.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы Татары, уважаю!
А мне, как Русскому , хотелось бы заслушать отчет "Собора Русских Башкортостана", чем они там занимаются, что делают для защиты русскоязычного населения от башкирских нациков...



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  • 6 | 22.01.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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30 лет, никто и не вспомнил. А вы на фуй никому и не нужны.



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  • 7 | 22.01.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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ТОЦ -первердоц?!



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  • 8 | 22.01.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 22.01.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Молодцы Татары, уважаю!
А мне, как Русскому , хотелось бы заслушать отчет "Собора Русских Башкортостана", чем они там занимаются, что делают для защиты русскоязычного населения от башкирских нациков...
------------------------------------
Могу рассказать как мы боремся с татарскими нацистами в Казанской губернии.



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  • 9 | 22.01.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Где пройдет конференция?
Хочу лично пожать руку кадерли Карим эфэнди и поблагодарить его за огромный вклад в дело отстаивания прав уфимских татар.

Миннебай Улы.



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  • 10 | 22.01.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Движение Антифа есть в России, как они борются? Вот это будет актуальным для России.



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  • 11 | 22.01.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Это, наверное, самый больной вопрос. Посмотрите, пока кумиром молодежи является Элвин Грей (Радик Юльякшин), разве кто будет думать о национальном движении? Элвина Грея, который себя назвал башкиром, любят в основном татары. Значит, татарам нужна именно такая духовная пища..."
====================================================
Зачем жалеть и переживать за эту никчемную туфтовую молодежь ?
Это ведь просто сегодняшние потребители , у которых кроме как сладко пожрать , кайфовать и не работая иметь все !
Ничего ценного за душой нет , просто современные приматы !



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  • 12 | 22.01.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 22.01.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы Татары, уважаю!
А мне, как Русскому , хотелось бы заслушать отчет "Собора Русских Башкортостана", чем они там занимаются, что делают для защиты русскоязычного населения от башкирских нациков...
______________________________________________________

Почему как чуваш тогда поступаешь?



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  • 13 | 22.01.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 22.01.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
30 лет, никто и не вспомнил. А вы на фуй никому и не нужны.
___________________________________________________

в пятом комментарии ты по-другому писал.
Нагнетаешь ?



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  • 14 | 22.01.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Мдаааа как за 30 лет яушев деградировал от защитника в прохиндея



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  • 15 | 22.01.2019, 12:19 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16609 | Рейтинг: -2979,5
Герой оказывается то.
Но на деле такой же герой, как и многие другие подобные.
Работал председателем татарской организации и одновременно главным татарским служилым у "Голоса америки". Тьфу!



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  • 16 | 22.01.2019, 12:25 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16609 | Рейтинг: -2979,5
Помнится как яушмандин (одно время он выступал тут под таким ником) делал передачи вражеского голоса с пропагандой о том, чтобы передать ТЭК РБ Москве. Думаешь уже забыли? Пакости не забываются и нечего тут рядиться в тогу борца.



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