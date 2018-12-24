Они и собаку поддержат: Единогласно «ЗА»

Курганские депутаты поддержали перевод прокурора Башкирии Андрея Назарова в облпрокуратуру. Депутаты думы Курганской области сегодня единогласно согласовали назначение прокурором области Андрея Назарова, руководящего прокуратурой Башкирии с апреля 2013 года. Курганским депутатам кандидатуру Андрея Назарова представлял начальник управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу Юрий Турыгин.Он охарактеризовал Андрея Назарова как «требовательного и очень подготовленного руководителя», обладающего «большим опытом, организаторскими способностями», отличающегося «настойчивостью и принципиальностью». В органах прокуратуры Андрей Назаров работает с 1994 года, он прошел путь от следователя прокуратуры до прокурора субъекта, отметил представитель Генпрокуратуры.У курганских депутатов к прокурору Башкирии возникло два вопроса и одно пожелание. Депутат от «Справедливой России» Борис Шалютин спросил, не собирается ли прокурор последовать примеру прокуратуры Чечни, которая через суд добилась списания с населения республики задолженность населения за газ на сумму около 9 млрд руб. Господина Шалютина интересовало, поддержит ли Андрей Назаров аналогичную инициативу, если она поступит. Господин Назаров ответил на это: «Мы обязаны рассматривать все обращения, но предвосхищать те или иные выводы преждевременно».Председатель облдумы Дмитрий Фролов на это напомнил депутатам, что они только согласовывают, а не назначают кандидатуру прокурора, поэтому говорить о том, какие действия он предпримет после назначения, можно будет только после указа президента России.Депутат от ЛДПР Юрий Ерошин спросил, какие проблемы Назаров собирается решать в Курганской области, какие направления работы считает для себя приоритетными. Андрей Назаров ответил на это, что «проблемы аналогичны проблемам других регионов РФ».Депутат от КПРФ Василий Кислицын призвал кандидата в прокуроры «стоять на стороне трудового народа». Он также пожелал, чтобы Андрей Назаров не нарушал сложившуюся в облпрокуратуре традицию и по примеру его предшественников когда-нибудь ушел на повышение в Москву.О том, как Андрея Назарова назначали прокурором Башкирии в 2013 году, читайте в материале “Ъ-Уфа”. «Депутаты согласились с прокурором»***Андрей Назаров назначен главой надзорного ведомства Башкирии.Курултай Башкирии вчера согласовало назначение на должность прокурора республики Андрея Назарова, который до недавнего времени занимал аналогичную должность в Дагестане. Кандидатура нового руководителя надзорного ведомства была поддержана президентом Башкирии Рустэмом Хамитовым. Сам Андрей Назаров заявил, что проблемы республики ему знакомы. Эксперты считают, что новый прокурор будет более лоялен республиканской власти нежели прежний, а его опыт работы в Дагестане может оказаться полезным и в Башкирии.Вчера Курултай Башкирии дал согласие генпрокурору России Юрию Чайке на назначение прокурором республики Андрея Назарова, возглавлявшего ранее надзорное ведомство Дагестана. Его кандидатуру представил депутатам заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев, аттестовавший своего подчиненного как «квалифицированного, профессионально грамотного, инициативного руководителя, обладающего необходимым опытом». Кандидатура Андрея Назарова была также поддержана президентом Башкирии Рустэмом Хамитовым. «По своим профессиональным, деловым качествам Андрей Иванович достоин назначения на должность прокурора республики»,— заявил глава региона, добавив, что «он практически наш земляк», а также «знает, чем мы живем».Андрей Назаров подтвердил слова президента, сообщив, что проблемы региона ему «хорошо знакомы» и он будет ими «активно заниматься». Депутаты прокурору не задали ни одного вопроса.На заседании присутствовал бывший прокурор республики Сергей Хуртин. Президент Хамитов вручил ему орден Дружбы народов.В минувшую среду кандидатура Андрея Назарова обсуждалась на расширенном заседании комитета Курултая по госстроительству. Там выяснилось, что прокурор ходил в детский сад в Абзелиловском районе Башкирии («Наш человек!» — отреагировали депутаты.— „Ъ“), а срочную службу проходил в дивизии особого назначения имени Дзержинского. Там же парламентарии высказали ряд пожеланий будущему прокурору. Член комитета по госстроительству Михаил Бугера попросил надзорное ведомство «активнее пользоваться правом законодательной инициативы». А председатель комитета по местному самоуправлению Рустэм Кузбеков обратил внимание Андрея Назарова на то, что по оценкам из федерального центра, Башкирия «относится к регионам с высокой опасностью межнациональных, межконфессиональных трений». «Если есть такая опасность, значит, надо принимать меры, а если нет — надо об этом таки сказать»,— заявил господин Кузбеков.Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе прокуратуры Башкирии, Андрей Назаров уже приступил к исполнению своих обязанностей.Напомним, бывший прокурор республики Сергей Хуртин, занимавший этот пост с декабря 2005 года, был назначен прокурором Ульяновской области 11 апреля. Кадровой ротации предшествовала проверка Генпрокуратуры РФ, сообщали „Ъ“ источники в правоохранительных органах (см. „Ъ“ от 10 апреля).В последние полтора года, отмечали собеседники, Сергей Хуртин нажил себе немало врагов, в том числе в местных органах власти. Прокуратура Башкирии активно занималась антикоррупционными разоблачениями в муниципальных образованиях.Собеседники „Ъ“ в Дагестане дали разноречивую оценку деятельности бывшего прокурора региона. «На недавнем совещании президент хорошо отозвался о деятельности Андрея Ивановича Назарова и высказал сожаление, что он уходит»,— сказал руководитель пресс-службы президента и правительства Дагестана Магомедбек Ахмедов. Правозащитник Исалмагомед Набиев, напротив, считает, что «под его руководством прокуратура не выполняла своего назначения». «Ни в сфере экономики, ни в области защиты граждан от произвола правоохранительных органов, ни в иных сферах»,— заявил он. Представитель дагестанского правозащитного центра «Мемориал» Елена Денисенко «не видела реакции прокуратуры» на жалобы в отношении сотрудников силовых структур.«Ситуация в Дагестане сложная, там много вопросов к правоохранительной системе, но надо понимать, что не всегда прокуратура может реагировать на какие-то действия правоохранительных органов, ее роль зачастую вторична»,— не согласился с правозащитниками председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он продолжил: «Тем не менее, мы отмечали моменты, когда прокуратура реагировала на нарушения достаточно решительно и прямо. Я так понимаю, что Назаров делал то, что мог и в рамках тех полномочий, которыми он обладал, а его опыт работы в таких сложных условиях может быть полезен и в Башкирии».Управляющий партнер консалтинговой компании «Советник» Владимир Барабаш полагает, что задача нового прокурора «состоит в усилении позиций действующего президента накануне выборов в Курултай». «Это будет более дружественный Рустэму Хамитову прокурор, поскольку президент взвалил на себя много задач и в политике, и в экономике, идет саботаж его действий и ему необходима поддержка силовых ведомств»,— считает эксперт.