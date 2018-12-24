Как Муртаза под старости лет со всеми мириться решил

Ралиф Сафин объявил о примирении с Муртазой Рахимовым. Экс-сенатор и бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Ралиф Сафин, баллотировавшийся на пост президента Башкирии в 2003 году в противовес действовавшему на тот момент главе региона Муртазе Рахимову, объявил, что примирился с бывшим оппонентом. В интервью агентству «Башинформ» господин Сафин сообщил, что лет пять назад встретился с Муртазой Рахимовым — они «помирились, обнялись, попили чай».«К нему у меня до сих пор очень теплые чувства, отношусь к нему с большим уважением, потому что он очень много сделал для Республики Башкортостан»,— отметил господин Сафин.Он также сообщил, что вдохновлен назначением врио главы Башкирии Радия Хабирова и уверен, что тот, будучи «уверенным в силе и правоте» руководителем, «все сделает для республики».Господин Сафин также сообщил, что намерен инвестировать в республику. В предыдущие годы — при Муртазе Рахимове и Рустэме Хамитове, отметил он, «у меня здесь ничего не получалось». «Я и моя семья инвестировали в России за пределами Республики Башкортостан очень большие деньги, в общей сложности более 10 млрд рублей. В Кемеровской области, Хабаровском крае, Татарстане, Карелии и других регионах. Конечно, эти деньги должны были вложиться в Республику Башкортостан»,— сказал бизнесмен, не раскрывая, впрочем, конкретных планов. Он добавил: «Я и мои сыновья хотим здесь работать, не заниматься политикой, а заниматься бизнесом».