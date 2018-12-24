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Как Муртаза под старости лет со всеми мириться решил

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Ралиф Сафин объявил о примирении с Муртазой Рахимовым. Экс-сенатор и бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Ралиф Сафин, баллотировавшийся на пост президента Башкирии в 2003 году в противовес действовавшему на тот момент главе региона Муртазе Рахимову, объявил, что примирился с бывшим оппонентом. В интервью агентству «Башинформ» господин Сафин сообщил, что лет пять назад встретился с Муртазой Рахимовым — они «помирились, обнялись, попили чай».

Как Муртаза под старости лет со всеми мириться решил


«К нему у меня до сих пор очень теплые чувства, отношусь к нему с большим уважением, потому что он очень много сделал для Республики Башкортостан»,— отметил господин Сафин.

Он также сообщил, что вдохновлен назначением врио главы Башкирии Радия Хабирова и уверен, что тот, будучи «уверенным в силе и правоте» руководителем, «все сделает для республики».

Господин Сафин также сообщил, что намерен инвестировать в республику. В предыдущие годы — при Муртазе Рахимове и Рустэме Хамитове, отметил он, «у меня здесь ничего не получалось». «Я и моя семья инвестировали в России за пределами Республики Башкортостан очень большие деньги, в общей сложности более 10 млрд рублей. В Кемеровской области, Хабаровском крае, Татарстане, Карелии и других регионах. Конечно, эти деньги должны были вложиться в Республику Башкортостан»,— сказал бизнесмен, не раскрывая, впрочем, конкретных планов. Он добавил: «Я и мои сыновья хотим здесь работать, не заниматься политикой, а заниматься бизнесом».

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 22.01.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что же эта башкирская СУ..А , не помирится со всем обворованным населением РБ ? Пусть отдаст наворованное в пользу РБ ! Пусть отдаст фонд " Украл " !



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  • Участник
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  • 2 | 22.01.2019, 09:31 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1233 | Рейтинг: +333,9
У мурзика маразм полнейший, у сафина среднейстепени. Оба за деньги готовы подставить зад кому угодно.



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  • 3 | 22.01.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Возможно Сафину было предложение из Москвы, чтобы он присоединился к выполнению майских указов, а не отлынивал в стороне.



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  • 4 | 22.01.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"потому что он очень много сделал для Республики Башкортостан»,— отметил господин Сафин.------------------------------------------------------
-------------------------------------------------Зачем писать подобный бред,зачем скрывать под хорошими словами жуликоватые деяния бывшего руководителя,или расчитывают на неосведомленность населения?Или это алчный интерес одного прохиндея к другому маскируют словесным поносом ?



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  • 5 | 22.01.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ворье начинает передел сфер влияния в стране башкир



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  • 6 | 22.01.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 22.01.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ворье начинает передел сфер влияния в стране башкир
__________________________________

Не ворье, а уважаемые господа. Они просто из другого клана.



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  • 7 | 22.01.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такие люди просто так ничего не говорят, а может опять хочет баллотироваться или взять по новому куш



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  • 8 | 22.01.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Плакаем от умиления! Осталось только сообщить Сафину или Муртазлу, что это именно они уговорили, нет, потребовали, назначения Хабирова вместо Хамитова!



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  • 9 | 22.01.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......" Он также сообщил, что вдохновлен назначением врио главы Башкирии Радия Хабирова и уверен, что тот, будучи «уверенным в силе и правоте» руководителем, «все сделает для республики»..."
==============================================
Дюже прости тетские мысли , " уважают друг друга " живут на ворованное у народа и кайфуют ! Подлюки .



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  • 10 | 22.01.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.01.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что же эта башкирская СУ..А , не помирится со всем обворованным населением РБ ? Пусть отдаст наворованное в пользу РБ ! Пусть отдаст фонд " Украл " !

___________________________________

Радуйся что реальный срок не получил экстремист уфагубОВЦКИЙ.
и не отвечай за население



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