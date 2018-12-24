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Какой курс взяла Башкирия за первые 100 дней нового главы РБ?

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Бурно и быстро пролетели первые 100 дней Радия Хабирова в качестве врио главы региона. Многие коллеги даже поспешили подвести какие-то итоги, но мы согласимся с политологом Дмитрием Михайличенко, что 100 дней – достаточно малосодержательно с точки зрения политического анализа. Поэтому мы позволим себе проанализировать даже не процессы, а интенцию управления (то есть то, к чему это управление ведет), не результат, а направление к результатам.

Какой курс взяла Башкирия за первые 100 дней нового главы РБ?


Собирание элит

Раскол местных элит является жестким раздражителем для федерального центра. Под этот критерий всегда подведены как действующие главы субъектов, так и претенденты. Поэтому неслучайно, что Радий Хабиров в первые же дни свое руководства словно принял девиз:

«Хватит делиться на хабировских, рахимовских и хамитовских!».

Подчеркнутое уважение к первому президенту РБ Муртазе Рахимову, присутствие в правительстве членов команды Рустэма Хамитова словно говорили, что необходимо созидать вместе. В политическом смысле месседж нашел отклик в сердцах не только обывателей. Мы были свидетелями того, как на послании врио главы прослезились даже некоторые журналисты, когда респекты были выражены предшественникам врио.

Но на деле все сложнее. На вопрос, что делают в правительстве не блиставшие успехами чиновники Рустэма Хамитова: все эти Шафиковы, Тажитдиновы, Мелкоедовы и прочие, члены команды Хабирова закатывают глаза и доказывают, что это были, дескать, «засланные казачки». Слушать это даже не смешно на фоне того, как они успешно будут садиться на новые денежные потоки.

Не все кадровые назначения понятны для широких элит. Как-то сложно поверить, что все лучшие профессионалы вышли из Красногорского инкубатора или иного Подмосковья. Многие высокопрофессиональные специалисты, которые потеряли при Хамитове по различным, в том числе и национальным, причинам работу, не имеют перспектив и сейчас.

Есть вопросы и по конкретным учреждениям и ведомствам. В мэрии Уфы уже начали говорить, что мэр Казани «не будет плакать», так как здесь филиал администрации Казани. Таким образом, они намекают, что в мэрии Уфы в руководящем звене практически не осталось башкир и русских.

Все это позволяет нам говорить, что до реализации правильного посыла консолидации элит пока далековато.

Энергия

«В ручном режиме Хабиров пытается спасти дырявую баржу проблем. Пинает чиновников, регулирует тарифы на мусор, гоняет, как шайтан, по свалкам и карьерам, шахтам...», – говорит о врио главы РБ общественник и предприниматель Азамат Галин.

С первых дней на посту Радий Фаритович буквально влюбил в себя население районов республики. Сельчане, которые отвыкли за восемь лет сидения в Уфе Рустэма Хамитова от внимания первого лица, вдруг почувствовали, что о них помнят и знают. Врио главы РБ хорошо помнит, как Муртаза Рахимов ездил по всей республике, общался с простыми людьми и спустя несколько лет мог вспомнить конкретного человека из конкретного аула. Технология, по сути, простая, но она работает. И работает не только в плане имиджа и пиара, но и в разрешении конкретных проблем, получении объективной картинки на местах.

Кто-то скажет, что такой ручной режим не есть благо в долговременной перспективе. У страны уже есть ОДИН такой правитель и не стоит пытаться копировать его. Тем более не стоит копировать стиль неподдающегося давлению. Глава страны – это давление различных сил, партий, держав и компаний. В республике же это не давление, а чаще вопросы и возмущение простых людей или профессионального сообщества. Ручной режим демонстрирует слабость всей конструкции власти как механизма. Но Хабирову сейчас не страшно это признавать, ведь это наследие Рустэма Хамитова.

– Несколько слов об идеологии. Возлагать все просчеты на прежнее руководство и продолжать унижать Хамитова, на мой взгляд, совершенно неоправданно. Башкортостан не регион-банкрот, а сводить счеты с личным врагом уже не стоит, – считает политолог Дмитрий Михайличенко.

Впрочем, ничего не изменится в течение как минимум года. Ручной режим, похлопывания по плечу сельчан, многочисленные поездки – это реалии уже текущей избирательной кампании. В любом случае Радий Фаритович силен, энергичен и готов пахать.

Реалии

С самого начала команда Хабирова обозначила несколько болевых точек республики, которые необходимо начать решать прямо сейчас: здравоохранение, транспорт, незаконная добыча ресурсов, «прихватизация» государственного имущества.

Все эти направления объединены двумя явлениями. Первое – банальная коррупция. Второе – то, что при искоренении первого эти отрасли для республики вместо черной дыры могут превратиться в источник доходов. Слова и первые шаги врио главы РБ и его команды меня, как журналиста, освещавшего эти проблемы, приятно порадовали. Грешен, складывалось впечатление, что из его уст вылетают словосочетания из наших статей. Но если смотреть на вещи без эмоций, то понимаешь, что и здесь все непросто.

Сегодня уже едва ли не официально признано, что без нелегалов с перевозками в Уфе не справиться. Тема не закрыта, а ушла в тень, а по городу продолжают ездить «ушастые» ПАЗики.

Нелегальные карьеры вроде бы не работают, но участники этого «черного рынка» говорят, что причина не в действиях власти, а в несезоне – зима.

С медициной еще сложнее. В нее пришел малоизвестный в Уфе москвич. Обещаны новые инвестиции. Но мы знаем о связях нового министра с экс-министром Георгием Шебаевым, который умел как надо осваивать федеральные деньги. Нашу правоту докажет тот факт, что на посту замминистра обязательно сохранится креатура Шебаева Динара Еникеева.

Именно такие медики, которые не столько лечили, сколько были представителями фармакологических и медицинских компаний, и нужны при осваивании средств.

При этом посыл Радия Хабирова в защиту интересов орфанных больных, детей и диабетиков вроде бы начал воплощаться в дела. Поэтому в целом мы этому направлению авансом поставим плюс.

Про приватизацию госимущества можно говорить бесконечно. Азамат Галин задается вопросом к правоохранителям:

– У меня есть вопросы только к правоохранителям. Почему до сих пор Рустэм Хамитов не допрашивается и не арестован. Кто будет отвечать за ущерб в сотни миллиардов рублей?

Да бросьте, Азамат. Это вопрос можно смело задавать и Радию Фаритовичу, у него до осени полный карт-бланш, силовики помогут.

Мы пока не видим уголовных дел по «счетоводам» – лишь незавершенные движения вокруг отдельных объектов вроде ГУП Издательство «Башкортостан». Нам озвучивают планы, которые, по сути, мало чем отличаются от планов, которые строились по этим предприятиям при Хамитове.

Сложно верить, что все дело только в людях, которые сегодня стали вдруг честными и неподкупными.

В этом смысле показательной стала история с роддомом в Салавате. С самого начала проекта в 2017 году мы были единственным СМИ, которое позволяло себе критиковать проект передачи единственного роддома в частные руки. А сегодня по команде многие СМИ бросились критиковать проект.

Но оказалось, что многие объективные показатели за полтора года реализации проекта ГЧП стали выше. Мы не выступаем сейчас в защиту частника, а говорим о том, что компанейщина указывает на то, что кто-то во власти решил прибрать проект к рукам.

В итоге по данным пунктам мы также отмечаем позитивные пожелания, но реализацию поставим на положение «нейтраль».

Нацполитика

Отставка Рустэма Хамитова совпала по времени с инцидентом в Темясово. В основе событий лежали социально-экономические причины и коррупция. Но так как сторонами конфликта были местные жители и приезжие из Чечни, то снова поднялся вопрос о компетентности внутренней политики администрации. Другой инцидент в Белорецке с участием БОО «Башкорт» и в Сибае произошли уже при Радии Хабирове. Однако в администрации Хабирова решили пойти простым путем развешивания ярлыков создания образа врагов из неофициальных башкирских организаций.

Попытки срыва съезда БОО «Башкорт» в декабре, предложения некоторых чиновников управления внутриполитического развития администрации по противостоянию РОО «Конгресс башкирского народа РБ» это наглядно демонстрируют. Все это вызывает недоумение, ведь нынешняя команда хорошо видела ошибки в отношении башкирских активистов, которые делала прежняя власть. С другой стороны, создание конфликтов, мнимая борьба с мнимым башкирским радикализмом создают врио руководителя региона необходимый образ перед Москвой.

Тем не менее вряд ли все это приведет к чему-либо хорошему. Более правильным было бы направить энергию башкирских активистов в созидательное русло. Стоит также упомянуть, что все это происходит на фоне того, что в кадровой политике отношение к представителям башкирского народа не улучшилось.

Итог

Честно признаться, мы планировали отдельным пунктом остановиться на пиаре и политтехнологиях. Однако потом пришли к мысли, что они проявляются во всех выше описанных пунктах. За это направление отвечает формально не чиновник, но обитающий в Белом доме Ростилав Мурзагулов, возможно, самый влиятельный персонаж в команде. Мелькающая Алина Сулейманова, фейсбучный Урал Кильсенбаев – это его материал, это его поле деятельности.

Безотносительно нашего отношения к этому персонажу следует признать, что он пока хорошо справляется со своими задачами. 500 детей из Сибая в Крым – яркий тому пример. Этот шаг Радия Хабирова убил сразу минимум двух зайцев: от помощи Крыму нам польза и Сибай успокоим.

Этого пиара и технологий меньше не станет, впереди выборы. Но пиар – это любование лидером, как бы оно не превратилось в любование самим собой.

Созидательные дела нужно хорошо преподносить населению. Но для этого нужны прежде всего сами дела.

Дмитрий Михайличенко, руководитель АНО «Институт региональной экспертизы»:

Итак, процесс направлен на выстраивание региональной вертикали власти авторитарного (и лидерского, с признаками культа личности) типа. Главная задача во взаимоотношениях с федеральным центром – выполнять установки и добиться доверия. При этом важно получить пространство для реализации собственных властных амбиций и учесть национальную специфику региона, которую федеральный центр учитывает все меньше. Есть стремление расширять сферу своего влияния и управление, но здесь возможны противоречия с силовиками различного уровня.

Санкции за инакомыслие возможны, но смягчает ситуацию то, что Хабиров, в отличие от, например, Хамитова или Ялалова, не так пристально читает, что о нем говорят. Ему некогда – он работает, и это правильно.

Для нынешней региональной власти общественное мнение – абсолютно неважно. Ситуация с шиханами, не показатель, так как решение об этом принимал не Хабиров. Однако в других важных случаях, полагаю, руководитель региона будет принимать решения вне зависимости от общественного мнения.

Наше гражданское общество не готово выстраивать систему сдержек противовесов, поэтому так и останется придатком власти, а волюнтаризма обладающих властными полномочиями не избежать.

Во взаимоотношениях с подчиненными Хабиров предпочитает управленческую дисциплину, и это действительно плюс. При этом ближайшее окружение имеет возможности делать практически все, что посчитает нужным, а это, в свою очередь, ведет к разбалансировке системы управления. Например, когда Хабиров критически выговаривал прежнему вице-премьеру Трухану, что застройщики в Уфе не берут на себя обязательства строить в жилых кварталах социальные объекты (больницы, школы, детские сады), он был, безусловно, прав. Но не окажется ли, что через два-три года застройщики поменяются, а детские сады и больницы в жилых кварталах будут строить по-прежнему государство?

Хабирову и его окружению (которое, как мы знаем, умеет задавать вопросы о том, когда у нас будет как «в Московской области») нужно очень много поработать над тем, чтобы люди сами начали говорить, что жизнь изменилась в лучшую сторону. Впрочем, есть более простой путь: писать претенциозные идеологемы о «величии Башкортостана» и вещать их на каждом углу. Для авторов таких умных идей хотел бы напомнить древнюю мудрость: «Кто говорит – не делает, кто делает – тот не говорит».

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • 1 | 22.01.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Взбаламутил общественность пустыми окриками, растормошил Уфимский общественный транспорт, других достижений не достиг.



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  • 2 | 22.01.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Радии Фаритович так прикрасно Вы начили работать только не как не понятно почему Вы хотите назначить или предложить на должность главы Кушнаренковского района Гизатуллина Р.Р. Наш район не помойная яма . Вы пожалуйста тех каго уволняете в Уфе не присылайте наш район. Наверное хватит издеватся над жителями района. Хватит нам таких глав уже почти лет десят район в заднице и этот Гизатуллин он даже историю нашего района не знает толком. И как он думает у нас работать. А Уфе про него ходит дурная слава. И почему его убирают с той работы где он сегодня работает?? Он не нужен нашему району.



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  • 3 | 22.01.2019, 09:37 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1233 | Рейтинг: +333,9
Разве у шестерок может быть свой курс? Этот курс указывает бессменный вошьдь, на разграбление страны и региона.



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  • 4 | 22.01.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто ощутил облегчение жизни от присутствия Хабирова? Откликнитесь!



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  • 5 | 22.01.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Итоги 100 дней:
- наехал на главного ГАИшника
- наехал на частных извозчиков
- разрешил чинушам покупать более дорогие автомобили
- переименовал конгресс хол
- в Сибае (в связи с экологической катастрофой), стал раздавать активированный уголь, и марлевые повязки
- ходя без шапки вызвал жалость у башкирской части населения



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  • 6 | 22.01.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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А желающих потанцевать под курай под градусом на пятачке салавата не осталось



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  • 7 | 22.01.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Что-то робко отмечает национальная оппа 100дней правления! Не состоялись надежды возврата рахимовских, не подросли дети внуки? Или просто малахаи и форма у идельбайки поизносилась?



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  • 8 | 22.01.2019, 10:54 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3363 | Рейтинг: -277,6
Наивно было что-то ожидать от него. Он человек системы, будет отстаивать интересы крупного капиталла, чиновников, силовиков, но не простого народа и трудящихся.



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  • 9 | 22.01.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 22.01.2019, 10:54 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3363 | Рейтинг: -277,7
Наивно было что-то ожидать от него. Он человек системы, будет отстаивать интересы крупного капиталла, чиновников, силовиков, но не простого народа и трудящихся.

****
В том то и дело если система такова выйти за грани его не возможно.
Все в сравнении, один при равных условиях не чего не смог и ни хотел сделать другой хоть что то пытается.



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  • 10 | 22.01.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 22.01.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А желающих потанцевать под курай под градусом на пятачке салавата не осталось

****
не осталось. Увеличилось желающих ходить в мечеть и вести ЗОЖ.



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  • 11 | 22.01.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 22.01.2019, 09:37 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1233 | Рейтинг: +333,9
Разве у шестерок может быть свой курс? Этот курс указывает бессменный вошьдь, на разграбление страны и региона.

****
резус по вашим понятиям 99% населения находящиеся в трудовых отношениях являются шестерками. Выходит разграбление страны происходит под вашим внимательным наблюдением. Что вы сделали реального для предотвращения? Ничего. То есть вы безликий соучастник.



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  • 12 | 22.01.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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"Но на деле все сложнее. На вопрос, что делают в правительстве не блиставшие успехами чиновники Рустэма Хамитова: все эти Шафиковы, Тажитдиновы, Мелкоедовы и прочие, члены команды Хабирова закатывают глаза и доказывают, что это были, дескать, «засланные казачки». Слушать это даже не смешно на фоне того, как они успешно будут садиться на новые денежные потоки"
***
Убыточных и проблемных ветеранов горбипартии и советских профсоюзов Ахмедьянова и Иванову почему-то забыли.
Они же людей в упор не видели и продолжают смотреть сквозь них находясь в новом качестве при Х2?
Лес и рабочие места. Социальный туризм, дома инвалидов и прозрачность выборов на их чиновничьей совести?



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