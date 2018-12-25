Жалкое блеяние ...

Обращение к и.о. главы администрации РБ Хабирову Р.Ф. Уважаемый Радий Фаритович, мы, представители ТОЦ (Татарский общественный центр) РБ, обращаемся к Вам в надежде, что Вы услышите нас и сделаете правильные шаги, чтобы мы татары Республики Башкортостан, почувствовали себя тоже полноправными гражданами данного региона.Сегодня мы, татары РБ, а нас около двух миллионов человек, представляем жалкое, униженное зрелище, над которым впору посмеяться, кому не лень. Некогда, всего лишь 100 лет тому назад, в дореволюционный период, татары представляли самую образованную часть России. Они щедро делились своими знаниями и культурой, и в серьез просвещали другие народы России, в том числе и башкир.Сегодня многие из них, в том числе узбеки, казахи, азербайджанцы, туркмены и другие имеют свои государства.По воле судьбы и злому року, мы татары оказались разделенными на две половины и в ближайщее время собираемся праздновать это событие: столетие со дня образования двух автономных республик, Башкортостана и Татарстана. Если для татар Татарстана и башкир из Башкортостана это и праздник, то только не для татар Башкортостана. Да и чему радоваться, если нас лишили основного демократического права, права на сохранение своего родного языка, права на национального образования.Стало быть мы оказались лишними на этом празднике жизни. За всё это время для татар не было создано ни одной национальной гимназии, а те что были, перенастроили на русский язык. А если будут возражения от татар, ответственных за национальный вопрос - не верьте им. Они уже который год обманывают и себя и нас, выдавая несуществующее за реальность. Да, и эти две, якобы татарские гимназии, № 65, №84 - жалкий муляж на фоне настоящих башкирских национальных гимназий. Даже если они и есть, эти две крохотные школы с двумя часами в неделю изучения родного языка, они нисколько не решают проблемы обрусения.Получается, мы татары - наследники высокой культуры, носители мировой жемчужины - татарского языка, хранящие в себе генетическую память в построении десятка развитых государств на протяжении последних 1000 лет, оказались в таком жалком плачевном положении. Тогда как титульные нации пользуются нами как ремонтным материалом. Благо, что татары отличаются и трудолюбием, и знаниями, и законопослушны; а язык им, как они думают, не обязателен.Нам хотелось бы думать, что Вы будете более дальновидны и мудры в решении национальных вопросов в республике, в отличии от предыдущих президентов. При которых создавалась лишь видимость благополучия и дружбы.