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Жалкое блеяние

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Обращение к и.о. главы администрации РБ Хабирову Р.Ф. Уважаемый Радий Фаритович, мы, представители ТОЦ (Татарский общественный центр) РБ, обращаемся к Вам в надежде, что Вы услышите нас и сделаете правильные шаги, чтобы мы татары Республики Башкортостан, почувствовали себя тоже полноправными гражданами данного региона.

Жалкое блеяние


Сегодня мы, татары РБ, а нас около двух миллионов человек, представляем жалкое, униженное зрелище, над которым впору посмеяться, кому не лень. Некогда, всего лишь 100 лет тому назад, в дореволюционный период, татары представляли самую образованную часть России. Они щедро делились своими знаниями и культурой, и в серьез просвещали другие народы России, в том числе и башкир.

Сегодня многие из них, в том числе узбеки, казахи, азербайджанцы, туркмены и другие имеют свои государства.

По воле судьбы и злому року, мы татары оказались разделенными на две половины и в ближайщее время собираемся праздновать это событие: столетие со дня образования двух автономных республик, Башкортостана и Татарстана. Если для татар Татарстана и башкир из Башкортостана это и праздник, то только не для татар Башкортостана. Да и чему радоваться, если нас лишили основного демократического права, права на сохранение своего родного языка, права на национального образования.

Стало быть мы оказались лишними на этом празднике жизни. За всё это время для татар не было создано ни одной национальной гимназии, а те что были, перенастроили на русский язык. А если будут возражения от татар, ответственных за национальный вопрос - не верьте им. Они уже который год обманывают и себя и нас, выдавая несуществующее за реальность. Да, и эти две, якобы татарские гимназии, № 65, №84 - жалкий муляж на фоне настоящих башкирских национальных гимназий. Даже если они и есть, эти две крохотные школы с двумя часами в неделю изучения родного языка, они нисколько не решают проблемы обрусения.

Получается, мы татары - наследники высокой культуры, носители мировой жемчужины - татарского языка, хранящие в себе генетическую память в построении десятка развитых государств на протяжении последних 1000 лет, оказались в таком жалком плачевном положении. Тогда как титульные нации пользуются нами как ремонтным материалом. Благо, что татары отличаются и трудолюбием, и знаниями, и законопослушны; а язык им, как они думают, не обязателен.

Нам хотелось бы думать, что Вы будете более дальновидны и мудры в решении национальных вопросов в республике, в отличии от предыдущих президентов. При которых создавалась лишь видимость благополучия и дружбы.

Председатель ТОЦ РБ Кадерле Имамутдинов






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  • Эксперт
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  • 1 | 23.01.2019, 10:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29391 | Рейтинг: -698
Все на полном серьезе!



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  • 2 | 23.01.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Им же Путин уже на конгрессе в Татарии отвечал: "Вы что считаете положение русских в Башкирии лучше вашего? Думаю, намного хуже!"



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  • 3 | 23.01.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы только послушайте:
- татары представляли самую образованную часть России
- просвещали другие народы России, в том числе и башкир.
- мы татары - наследники высокой культуры
- хранящие в себе генетическую память в построении десятка развитых государств
- титульные нации пользуются нами как ремонтным материалом.

Тут не комментировать, а диагностировать надо,- налицо коллективное помешательство.



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  • 4 | 23.01.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По воле судьбы и злому року, мы татары оказались разделенными на две половины и в ближайщее время собираемся праздновать это событие: столетие со дня образования двух автономных республик, Башкортостана и Татарстана. Если для татар Татарстана и башкир из Башкортостана это и праздник, то только не для татар Башкортостана. Да и чему радоваться, если нас лишили основного демократического права, права на сохранение своего родного языка, права на национального образован
------------------------------------------------------------
---------------------
Поэтому хватит дурака валять, возвращайтесь в лоно Башкортостана. Вы же древние башкирыкоторые смешались с народами Поволжья. Одно радует- башкирский язык сохранили (произношение немного изменили).



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  • 5 | 23.01.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
татары представляли самую образованную часть России
=============================
Видимо от большого ума, татары до революции работали дворниками и сапожниками, совмещая эту работу со стукачеством полицаям и охранному отделению



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  • 6 | 23.01.2019, 10:44 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3369 | Рейтинг: -277,3
Сегодня мы, татары РБ, а нас около двух миллионов человек, представляем жалкое, униженное зрелище, над которым впору посмеяться, кому не лень.
-------------
Это что за х..ню тут написали.

Кто выбрал ваш Тоц ? Это самозванцы, решившие паразитиррвать на татарах.



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  • 7 | 23.01.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Да, очень обидно! В Мечетлинском районе РБ есть село Ново-Муслимово Когда было большое село со школой, в детским садом, с колхозом и сельским Советом.. Жили татары.Правда или нет, говорят предки наши прибыли из деревни Муслим Республики Татарстан. В честь и в память о родной земли назвали новое поселение Ново-Муслимово и реку Ик. Каждый раз во время переписи "удивительном оброзом" башкир становилось больше. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Сегодня нет клуба, нет колхоза, нет сельского совета. Молодежь уезжает - детей все меньше и меньше. Мероприятия проходят в фойе старого клуба, зал в аварийном состоянии. Надо дать должное работникам клуба! Никто не слышет наши просьбы! Обращались земляку Исрафилову Рафкату Вакиловичу, ныне возглавляет Оренбургский драматический театр Как он объяснял деньги были выделены на строительство клуба, но не дошли до нас. Зданию клуба наверное около 70 лет уже. Может руководители республики увидят наш пост?.



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  • 8 | 23.01.2019, 10:59 | Автор: Виктор
    Публикации: 224 | Комментарии: 1704 | Рейтинг: +479,5
Многонациональный Башкортостан, необходимо равенство всех прав граждан, независимо от нации и веры, или атеизма.

Я поддерживаю Три государственных языка в Башкортостане: башкирский, татарский и русский, как минимум, можно и больше.

Если чуваши , мордва, марийцы тоже захотят иметь свои языки в статусе государственных, то и им надо пойти навстречу.

Швейцария, вполне пример нам.

Главное, НИКТО не должен иметь особых политических прав по национальному или религиозному признаку. И никто не должен быть подвергнут дискриминации по национальному или религиозному признаку.

Равенство и взаимное уважение, залог мира, развития и построения демократического государства, как Башкортостана, так и на основе договоров регионов и РФ.



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  • 9 | 23.01.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Каждый раз во время переписи "удивительном оброзом" башкир становилось больше.
______________________________________________-
Удивительным образом это как? Мутировали что ли в лунную ночь? Больше ничего удивительного представить не могу.

_____________________________________________________

Зданию клуба наверное около 70 лет уже.
_____________________________________________
Ну и прекрасно. Включайте его в реестр охраняемых гос-вом, как исторически ценное, и реставрируйте.



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  • 10 | 23.01.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что характерно, все пытаются пролезть в титульники. Получать преференции перед другими народами. Как в советское время когда льготы при поступлении были. И вот опять хотят на палас. Про образованность посмешили. С атлантиды в Поволжье переселились наверно



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  • 11 | 23.01.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Вопрос, однако. Кто у кого язык перенял башкиры у татар или татары у башкир? Если они разные и древние народы, тогда один из них стибрил язык у другого. Нелогично, историки с обеих сторон накропали отдельные гинеколгические древа этих народов , которые балакают на одном и том же языке, имеют общий ареал обитания, обычаи.



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  • 12 | 23.01.2019, 11:33 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16622 | Рейтинг: -2980,4
Вот эту белиберду непременно надо донести до Хабирова. Пусть тоже посмеется. Спасибо этому главтатару Каберле, показал личико татнациков в полной мере.



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  • 13 | 23.01.2019, 11:46 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3369 | Рейтинг: -277,3
Сегодня нет клуба, нет колхоза, нет сельского совета. Молодежь уезжает - детей все меньше и меньше. Мероприятия проходят в фойе старого клуба, зал в аварийном состоянии. Надо дать должное работникам клуба! Никто не слышет наши просьбы!
-------------
Это общая проблема, во всех деревнях так, не только в татарских.
Во многих деревнях, в горной местности, нет сотовой связи и газа.
Здесь национальная принадлежность вообще не при чем.



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  • 14 | 23.01.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прочитал письмо Председателя ТОЦ РБ Кадерле Имамутдинова !
Ужаснулся , каакая шлюха стоит во главе ТОЦ !



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  • 15 | 23.01.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Национализм кому то выгодна, народы ставить лоб в лоб это преступление против человечество, тут только радуются очень не хорошие



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  • 16 | 23.01.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 23.01.2019, 10:42 | Автор:

Видимо от большого ума, татары до революции работали дворниками и сапожниками, совмещая эту работу со стукачеством полицаям и охранному отделению
===============================================
Стукачество не было среди башкир по причине поголовного врожденного конокрадства , а это 5- 6 лет каторги ! Поэтому у башкир была круговая порука !
А так вспомни князя Юсупова , мать Ивана Грозного из татарок и тд !



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  • 17 | 23.01.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это общая проблема, во всех деревнях так, не только в татарских.
Во многих деревнях, в горной местности, нет сотовой связи и газа.
Здесь национальная принадлежность вообще не при чем.
______________________________________________________
А вот им вынь да положь, они тоже себя исключительными мнят и особого отношения требуют



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  • 18 | 23.01.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ясно одно , ТОЦ это уже сдохший бобик , особенно при таком руководителе ! Да на Х..Я , такая организация которая вчера и сегодня напомнила о себе , сидя в башкирском погребе ?
Где сегодняшние организационные подвижки и мероприятия ?
Где съезды и делегаты с предложениями и требованиями ?
Есть лишь одно - В интернетовском отсиживании задниц , энного количества татар , которым не безразличны интересы своей нации !



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  • 19 | 23.01.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Так унизить и опошлить всю историческую миссию татар в Мире , мог только жалкий татаришка или идиот от рождения !



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  • 20 | 23.01.2019, 12:20 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1234 | Рейтинг: +334
Единственный народ размножающийся не половым путем это башкиры. Они размножаются путем приписок и фальсификаций. Даже марийцы, удмурты легким движением авторучки становятся титульными.



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