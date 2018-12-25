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«Башкорту» не получилось попиариться на трагедии

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Задержан лидер организации «Башкорт», планировавшей митинг в Сибае. Лидер общественной организации «Башкорт» был задержан сегодня без разъяснения причин.

«Башкорту» не получилось попиариться на трагедии


Сегодня Фаиль Алсынов, председатель общественной организации «Башкорт», выступавшей за проведение митинга в Сибае, был задержан сотрудниками полиции в своем родном селе Юлдыбаево Зилаирского района.

В МВД по РБ от официальных комментариев о ситуации отказались.

Представитель МСОО Исполком всемирного Курултая башкир Данир Гайнуллин также затруднился с комментарием, сказав, что находится в командировке в Москве. Однако пообещал, что разберется в ситуации с задержанием Алсынова.

Напомним, что активисты «Башкорт» подали заявку на проведение митинга в Сибае. Общественники хотели привлечь внимание к экологической проблеме и выступить против строительства в городе цементного завода.

Правительство в проведении митинга отказало, сославшись на то, что в этот день место уже занято для проведения другого мероприятия. Какого – не уточняется.

Предполагаем, что ситуация напрямую связана с тем, что ранее Радий Хабиров сказал, что «вытаскивать людей на улицу не надо». В случае провокации он пообещал задействовать «все полномочия и возможности».

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 23.01.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лидер общественной организации «Башкорт» был задержан сегодня без разъяснения причин.
=============================
Какие нахрен разъяснения причин: член башкорта, - каталажку и вся недолга!



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3

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  • 2 | 23.01.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И фотку этих чудиков поменяйте уже, тем более там этого Фаильки хитрожопого нет



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4

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  • 3 | 23.01.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фаилька хитрожопый все в мученники пролезть пытается? Госязык то вспомнил? Или опять комедию с переводчиком будет ломать, тут понимаю тут не понимаю? Будет дурика строить, аннулировать диплом и аттестат, и айда по аулам шарамыжничать. И главное где время находят эти бездельники на свое бузотерство? Тут с работы на работу целыми днями, а он вишь раскатывается туду сюда. Опять на турецкие деньги или какой сейчас спонсор у этих кристалльных борцунов?



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4

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  • Гость
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  • 4 | 23.01.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ай да фаилька, ай да башкорт малай. салауат юлай тегедэ



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2

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  • 5 | 23.01.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так он из родного села юлдыбаево? Значт деревенский. Панимаем. Колхозы развалили, работы нет, а парню из дыры тоже хотца всё и сразу и в дамки. Дайте наконец ему должность и портфель, он своё шежере сразу забудет. Делов то. И этому, который свининой на трассе приторговывает



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  • 6 | 23.01.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.01.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лидер общественной организации «Башкорт» был задержан сегодня без разъяснения причин.
=============================
Какие нахрен разъяснения причин: член башкорта, - каталажку и вся недолга!
__________________________________________________________

Это нормально для России. Собрались больше трех обсудить - в каталажку.
Новальный и вовсе сам в нее идет



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  • 7 | 23.01.2019, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это нормально для России. Собрались больше трех обсудить - в каталажку.
Новальный и вовсе сам в нее идет
_____________________________________________
Политический капиталец сколотить пытается. Страдалец и борцун как бы. Тут Дилька еще временами блажит, такой же борец за теплое место для титульных бездельников.



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  • 8 | 23.01.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.01.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так он из родного села юлдыбаево? Значт деревенский. Панимаем. Колхозы развалили, работы нет, а парню из дыры тоже хотца всё и сразу и в дамки.
____________________________________________________________
_____
Хочется все и сразу - пускай телепортацию изобретет, или лекарство от неизлечимой болезни, или книгу напишет. А просто так всем колхозанам аульным портфели раздавать - министерств не хватит. И так насажали на свою голову аульщиков, работать некому, только титульностью трясут



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  • 9 | 23.01.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И этому, который свининой на трассе приторговывает
_____________________________________________________-
Тому потребнадзор прислать и тоже в каталажку, пускай там шежерями меряются друг с другом



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  • 10 | 23.01.2019, 12:57 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3369 | Рейтинг: -277,3
Напомним, что активисты «Башкорт» подали заявку на проведение митинга в Сибае. Общественники хотели привлечь внимание к экологической проблеме и выступить против строительства в городе цементного завода.
-----------------
Что плохого в митинге ? Всем известно, что Сибай задыхается от газов.
В этой ситуации Башкорт полностью прав.

Пусть Хабиров настраивает против себя башкирских активистов, на выборах зачтется.



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  • Эксперт
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  • 11 | 23.01.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 62991 | Рейтинг: +12213,5
В Сибае НАСТОЯЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА!

И это не повод для стёба как со стороны Админа, так и со стороны ананий!

Там люди, дети задыхаются!

Стыдитесь!

Хабиров-мразь и трус! А за сибайцев и в Уфе выходить нужно!



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