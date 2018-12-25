«Башкорту» не получилось попиариться на трагедии

Задержан лидер организации «Башкорт», планировавшей митинг в Сибае. Лидер общественной организации «Башкорт» был задержан сегодня без разъяснения причин.Сегодня Фаиль Алсынов, председатель общественной организации «Башкорт», выступавшей за проведение митинга в Сибае, был задержан сотрудниками полиции в своем родном селе Юлдыбаево Зилаирского района.В МВД по РБ от официальных комментариев о ситуации отказались.Представитель МСОО Исполком всемирного Курултая башкир Данир Гайнуллин также затруднился с комментарием, сказав, что находится в командировке в Москве. Однако пообещал, что разберется в ситуации с задержанием Алсынова.Напомним, что активисты «Башкорт» подали заявку на проведение митинга в Сибае. Общественники хотели привлечь внимание к экологической проблеме и выступить против строительства в городе цементного завода.Правительство в проведении митинга отказало, сославшись на то, что в этот день место уже занято для проведения другого мероприятия. Какого – не уточняется.Предполагаем, что ситуация напрямую связана с тем, что ранее Радий Хабиров сказал, что «вытаскивать людей на улицу не надо». В случае провокации он пообещал задействовать «все полномочия и возможности».