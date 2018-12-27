Идель-Урал настолько свободный, что начал Великобританить

Организация "Свободный Идель-Урал" открыла отделение в Великобритании. "Idel.Реалии" узнали о подробностях мероприятия, а также спросили у руководителя лондонского отделения организации Рафиса Кашапова о планах и задачах структуры в Соединенном Королевстве. Инициатором мероприятия выступил как раз он. В качестве наблюдателей на собрание были приглашены представители британских организаций крымских татар, казахов, турок, уйгур, киргизов и чеченцев.​Мероприятие открыл Рафис Кашапов, который ознакомил присутствующих с целями, задачами и идеологией общественного движения в целом.— Объединяющим фактором является борьба за обретение независимости и свободы республиками Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Башкортостан. Отделение "Свободного Идель-Урала" в Великобритании направит все свои силы для защиты интересов коренных народов, проживающих на территории России — татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян и мокшан, — сообщил Рафис Кашапов.С помощью видеосвязи к участникам собрания обратился и другой соучредитель "Свободного Идель-Урала" Сиресь Боляень, который находится в Украине.Он поблагодарил присутствующих за поддержку общественного движения и выразил надежду, что отделение сможет развернуть широкую просветительскую работу в британском обществе."Idel.Реалии" связались с Рафисом Кашаповым, чтобы политэмигрант подробнее рассказал о мероприятии и планах отделения.В учредительном мероприятии, по словам Рафиса Кашапова, который и возглавил отделение общественной платформы "Свободный Идель-Урал" в Великобритании, приняло 15 человек.Общественник считает, что участников могло быть и больше, но подвело отсутствие опыта организации подобных мероприятий в Великобритании.— Приглашали мы 60 человек из Великобритании и других стран. Я впервые провожу за рубежом мероприятие. Я еще не адаптировался в стране. Пока еще нет опыта ведения общественной работы в зарубежных странах, — объясняет Кашапов то, почему только 15 из приглашенных 60 лиц приехали.Как отмечает активист, основную часть тех, кто не смог приехать, составляют представители тюркских народов Европы.Между тем Кашапов очень доволен результатами работы, что, как добавляет он, не помешает ему провести работу над ошибками.ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ В ЭТОЙ СТРАНЕГоворя о целях проведения собрания, общественник признается, что это открытое объявление общественности о представленности структуры и в Лондоне. Кашапов верит, что собрание еще нужно было для того, чтобы увеличивалось число сторонников и поддерживающих. Активист отмечает, что сразу же начал получать предложения от потенциальных партнеров.— На меня вышел представитель чеченской диаспоры. Он хочет помочь в создании представительства "Свободного Идель-Урала" во Франции, — констатирует Кашапов.Организация "Свободный Идель-Урал" намерена активно сотрудничать с диаспоральными организациями чеченцев и крымских татар в других странах, делится экс-политзаключенный.По словам Кашапова, вопрос формы юридического оформления отделения структуры в Лондоне еще предстоит обсудить. Он указывает на то, что в команде имеются юристы.Соучредитель общественной платформы вспоминает, что на юридическое оформление структуры в Киеве ушло около четырех месяцев.— У нас там есть уставные документы, счет в банке открыт, есть печать. Все юридически оформлено, — сообщает Кашапов о головном офисе в Киеве.Один из руководителей общественной платформы "Свободный Идель-Урал" также объяснил, почему было решено создавать отделение в Великобритании.— Мне жить и действовать тут комфортно. Великобритания — это демократическое, свободное государство. Это означает, что я спокойно и свободно могу вести свою работу. Самой главной задачей отделения я вижу нахождение соратников из представителей народов Поволжья и создать коллектив, — формулирует первоочередную задачу он.Рафис Кашапов пытается активно интегрироваться и адаптироваться в новых для себя реалиях.Он уже начал изучать английский, хотя и оценивает свои знания как "очень плохие". При этом, по его словам, команда нуждается в человеке, который в совершенстве владел бы английским.ШИРОКИЙ АЛЬЯНСНа мероприятии присутствовали не только представители народов Поволжья, но и турок из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра, а также активист из уйгурской диаспоры.Сотрудничество с другими диаспорами, по словам Кашапова, способствует тому, что тема поволжских народов будет звучать наряду с вопросом турок-киприотов, а также проблемой мусульман Восточного Туркестана.Напомним, "Idel.Реалии" писали о том, что в Китае созданы лагеря по перевоспитанию мусульман. Через эти учреждения, которые активисты называют тюрьмами, прошли уже свыше миллиона человек. К уйгурской проблеме в настоящее время обращены почти все мировые СМИ.Кашапов говорит, что организация "Свободный Идель-Урал" ищет союзников из представителей народов, которые имеют аналогичные поволжским этносам проблемы.Общественник отмечает, что по прибытии в Великобратию он в первую очередь встречался с представителями тюркских организаций и уже тогда в ходе встреч было решено действовать вместе и сообща.— Мы будем проводить совместные акции. Принцип у нас такой — за нашу и вашу свободу. Только так мы можем идти с уверенностью вперед, — констатирует Кашапов.Развертывание активной сети общественных структур происходит, по словам общественника, в том числе с надеждой на то, что парламентарии и правозащитники из разных стран обратят внимание на проблему народов Поволжья.Кашапов верит, что уже через год организация "Свободный Идель-Урал" получит широкую поддержку, несмотря на то, что против поддержавших может действовать "репрессивная российская машина".— Платформа "Свободный Идель-Урал" уже начала организационную работу по созданию новых отделений в США, Канаде, Турции и Польши. В ближайшее время будет заявлено о новых международных акциях движения, — написано в распространенном организаторами релизе.