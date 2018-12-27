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Идель-Урал настолько свободный, что начал Великобританить

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Организация "Свободный Идель-Урал" открыла отделение в Великобритании. "Idel.Реалии" узнали о подробностях мероприятия, а также спросили у руководителя лондонского отделения организации Рафиса Кашапова о планах и задачах структуры в Соединенном Королевстве. Инициатором мероприятия выступил как раз он. В качестве наблюдателей на собрание были приглашены представители британских организаций крымских татар, казахов, турок, уйгур, киргизов и чеченцев.​

Идель-Урал настолько свободный, что начал Великобританить


Мероприятие открыл Рафис Кашапов, который ознакомил присутствующих с целями, задачами и идеологией общественного движения в целом.

— Объединяющим фактором является борьба за обретение независимости и свободы республиками Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Башкортостан. Отделение "Свободного Идель-Урала" в Великобритании направит все свои силы для защиты интересов коренных народов, проживающих на территории России — татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян и мокшан, — сообщил Рафис Кашапов.

С помощью видеосвязи к участникам собрания обратился и другой соучредитель "Свободного Идель-Урала" Сиресь Боляень, который находится в Украине.

Он поблагодарил присутствующих за поддержку общественного движения и выразил надежду, что отделение сможет развернуть широкую просветительскую работу в британском обществе.

"Idel.Реалии" связались с Рафисом Кашаповым, чтобы политэмигрант подробнее рассказал о мероприятии и планах отделения.

В учредительном мероприятии, по словам Рафиса Кашапова, который и возглавил отделение общественной платформы "Свободный Идель-Урал" в Великобритании, приняло 15 человек.

Общественник считает, что участников могло быть и больше, но подвело отсутствие опыта организации подобных мероприятий в Великобритании.

— Приглашали мы 60 человек из Великобритании и других стран. Я впервые провожу за рубежом мероприятие. Я еще не адаптировался в стране. Пока еще нет опыта ведения общественной работы в зарубежных странах, — объясняет Кашапов то, почему только 15 из приглашенных 60 лиц приехали.

Как отмечает активист, основную часть тех, кто не смог приехать, составляют представители тюркских народов Европы.

Между тем Кашапов очень доволен результатами работы, что, как добавляет он, не помешает ему провести работу над ошибками.

ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ В ЭТОЙ СТРАНЕ

Говоря о целях проведения собрания, общественник признается, что это открытое объявление общественности о представленности структуры и в Лондоне. Кашапов верит, что собрание еще нужно было для того, чтобы увеличивалось число сторонников и поддерживающих. Активист отмечает, что сразу же начал получать предложения от потенциальных партнеров.

— На меня вышел представитель чеченской диаспоры. Он хочет помочь в создании представительства "Свободного Идель-Урала" во Франции, — констатирует Кашапов.

Организация "Свободный Идель-Урал" намерена активно сотрудничать с диаспоральными организациями чеченцев и крымских татар в других странах, делится экс-политзаключенный.

По словам Кашапова, вопрос формы юридического оформления отделения структуры в Лондоне еще предстоит обсудить. Он указывает на то, что в команде имеются юристы.

Соучредитель общественной платформы вспоминает, что на юридическое оформление структуры в Киеве ушло около четырех месяцев.

— У нас там есть уставные документы, счет в банке открыт, есть печать. Все юридически оформлено, — сообщает Кашапов о головном офисе в Киеве.

Один из руководителей общественной платформы "Свободный Идель-Урал" также объяснил, почему было решено создавать отделение в Великобритании.

— Мне жить и действовать тут комфортно. Великобритания — это демократическое, свободное государство. Это означает, что я спокойно и свободно могу вести свою работу. Самой главной задачей отделения я вижу нахождение соратников из представителей народов Поволжья и создать коллектив, — формулирует первоочередную задачу он.

Рафис Кашапов пытается активно интегрироваться и адаптироваться в новых для себя реалиях.

Он уже начал изучать английский, хотя и оценивает свои знания как "очень плохие". При этом, по его словам, команда нуждается в человеке, который в совершенстве владел бы английским.

ШИРОКИЙ АЛЬЯНС

На мероприятии присутствовали не только представители народов Поволжья, но и турок из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра, а также активист из уйгурской диаспоры.

Сотрудничество с другими диаспорами, по словам Кашапова, способствует тому, что тема поволжских народов будет звучать наряду с вопросом турок-киприотов, а также проблемой мусульман Восточного Туркестана.

Напомним, "Idel.Реалии" писали о том, что в Китае созданы лагеря по перевоспитанию мусульман. Через эти учреждения, которые активисты называют тюрьмами, прошли уже свыше миллиона человек. К уйгурской проблеме в настоящее время обращены почти все мировые СМИ.

Кашапов говорит, что организация "Свободный Идель-Урал" ищет союзников из представителей народов, которые имеют аналогичные поволжским этносам проблемы.

Общественник отмечает, что по прибытии в Великобратию он в первую очередь встречался с представителями тюркских организаций и уже тогда в ходе встреч было решено действовать вместе и сообща.

— Мы будем проводить совместные акции. Принцип у нас такой — за нашу и вашу свободу. Только так мы можем идти с уверенностью вперед, — констатирует Кашапов.

Развертывание активной сети общественных структур происходит, по словам общественника, в том числе с надеждой на то, что парламентарии и правозащитники из разных стран обратят внимание на проблему народов Поволжья.

Кашапов верит, что уже через год организация "Свободный Идель-Урал" получит широкую поддержку, несмотря на то, что против поддержавших может действовать "репрессивная российская машина".

— Платформа "Свободный Идель-Урал" уже начала организационную работу по созданию новых отделений в США, Канаде, Турции и Польши. В ближайшее время будет заявлено о новых международных акциях движения, — написано в распространенном организаторами релизе.

Идель.Реалии
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  • 1 | 24.01.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех представителей этой организации в России надо под белые рученьки по китайской методике.У нас будет их чем занять.Промедление-пусть не смерти,но чревато плохими последствиями.Кто такой Кашапов-где награбил и на чем .что может проживать в Лондоне ???



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  • 2 | 24.01.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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- Объединяющим фактором является борьба за обретение независимости и свободы республиками Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Башкортостан.

--------------------

Абсолютной независимости нет даже у Европы. Нового хозяина ищете?



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  • 3 | 24.01.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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"идель- урал" это батальон СС главная задача которого уничтожение России.



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  • 4 | 24.01.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Кашапов заработал все болезни на зоне, может тебе частично их передать



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  • 5 | 24.01.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкиры, не ведитесь. Подобные "лидеры" доведут вас до цугундера.



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  • 6 | 24.01.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 24.01.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры, не ведитесь. Подобные "лидеры" доведут вас до цугундера.
_________________________

"Россия и Башкортстан навеки вместе", "Россия и Башкортстан навеки едины", до самого конца веков.



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  • 7 | 24.01.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 24.01.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Башкиры, не ведитесь. Подобные "лидеры" доведут вас до цугундера.
---------------------------------------
Кашапов это татарский националист из Набережных Челнов в 90-е годы с помощью националистов из ТОЦ занимавшийся рэкетом предприятий и вымогательством у людей.



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  • 8 | 24.01.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 24.01.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"идель- урал" это батальон СС главная задача которого уничтожение России.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
А что россия ещё не уничтожена? У нас как бы есть уже кому уничтожать и они то делат успешно поступательно и методично. А империи рано или поздно распадаются и это благо для всех. И прекращай принимать галлюциногенные препараты.



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  • 9 | 24.01.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Распада не будет и не стоит этого желать а вот объединение тюркских народов и потомков великого Тенгри было бы во благо.



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  • 10 | 24.01.2019, 12:57 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4422 | Рейтинг: -713,1
Очень символично, для того чтобы сменить власть не нужно что захватывать или проводить выборы президент. Для этого достаточно при большом скоплении народа обьявить себя президентом. После этого США Канада и другие члены НАТО вас провозгласят президентом и все. Пример того это Венесуэла.
Так что кашпов скоро станет президентом этой республики



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  • 11 | 24.01.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Закономерно повторяют путь всех изгоев из России. Лондон - конечная. Только вот не особо перспективные они, особо хорошо кормить не будут. Литвиненко вон под конец отчаялся совсем, хозяева же траванули. Боря Б. тоже сопли развесил, и ему шарфик примерили. А эти прям совсем недалекие какие то. Куда лезут с такими рожами?



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  • 12 | 24.01.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Один из руководителей общественной платформы "Свободный Идель-Урал" также объяснил, почему было решено создавать отделение в Великобритании.

— Мне жить и действовать тут комфортно. Великобритания — это демократическое, свободное государство. Это означает, что я спокойно и свободно могу вести свою работу. Самой главной задачей отделения я вижу нахождение соратников из представителей народов Поволжья и создать коллектив, — формулирует первоочередную задачу он.
--------------------
Не повторяй судьбу Скрепалей!!!



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  • 13 | 24.01.2019, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Фашистскую русскую Россию на виселицу, толку не будет, даже башкирам отрезать языки и рвать ноздри будет некому!



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  • 14 | 24.01.2019, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не повторяй судьбу Скрепалей!!!

-----------------

Вряд ли кто был бы против. Но там была инсценировка с happy end-ом и кучей вони.



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  • 15 | 24.01.2019, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бывший лидер всетатарского общественного центра переехал из Украины в Лондон, чтобы получить политическое убежище в Британии. Об этом Рафис Кашапов сообщил на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее Рафис Кашапов был осужден за экстремистские высказывания в сентябре 2015 года. По версии следствия, он неоднократно высказывался против вступления Крыма в состав России в социальных сетях. В частности, активист утверждал, что российские власти притесняют крымских татар, а также назвал процесс присоединение Крыма оккупацией. Таким образом, Рафис Кашапов стал первым человеком, который был приговорен к наказанию за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.
Отбыв свое наказание, он был освобожден из мест лишения свободы в конце декабря прошлого года, после чего в феврале текущего года эмигрировал на Украину. Позже активист через Страсбургский суд потребовал от республиканских властей порядка 20 тысяч евро за причиненный моральный ущерб в результате уголовного преследования. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Через Украину уехал в Лондон за политубежищем! Будет там есть овсянку и обсирать РФ! Очень Опытный



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  • 16 | 24.01.2019, 20:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирия и Башкортостан - навеки вместе!!!!!!!!



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  • 17 | 24.01.2019, 22:10 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7782 | Рейтинг: +2035,3
9 | 24.01.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Распада не будет и не стоит этого желать а вот объединение тюркских народов и потомков великого Тенгри было бы во благо.
_______________________________
Против кого дружить будем, "тенгриан ̶ц̶ы̶ (не)"?
Цели и задачи?
"ИГИЛ" тюркского разливу?



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  • 18 | 24.01.2019, 22:17 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7782 | Рейтинг: +2035,3
Мне жить и действовать тут комфортно. Великобритания — это демократическое, свободное государство. Это означает, что я спокойно и свободно могу вести свою работу...
_________________________________
Прям вылитый Ленин!
Шалаш в Шушенском с шалашовками (юрта) на очереди?



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  • 19 | 24.01.2019, 22:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодцы! Мы можем! Без Булдырабыз!



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  • 20 | 24.01.2019, 22:35 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7782 | Рейтинг: +2035,3
Общественник отмечает, что по прибытии в Великобратию он в первую очередь встречался с представителями тюркских организаций и уже тогда в ходе встреч было решено действовать вместе и сообща...
________________________________
Это хорошо, что "общественник отмечает".

Плохо только что "общественник" демонстративно не замечает пристального внимания британских спецслужб к подобным сомнительным организациям...



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