«Хабиров — безусловно, авторитарный политик»

Что ждет Башкортостан в новом политическом сезоне? Каковы перспективы Радия Хабирова успешно избраться осенью на должность полноценного главы республики? Каковы его сильные и слабые стороны, как политика? Об этом "Idel.Реалии" поговорили с политологом Дмитрием Михайличенко.— Что ожидает республику в новом политическом сезоне?— Я бы охарактеризовал это ближайшее будущее, как очередной этап становления новой конфигурации власти "по-хабировски". Это процесс еще не завершен. На первом этапе Хабиров в кратчайшие сроки сделал основные кадровые перестановки. Смысл же нового этапа будет заключаться в том, что общество наглядно увидит, как именно будет осуществляться новое правление. Радий Хабиров будет замыкать на себя многие полномочия и, естественно, очень активно будет присутствовать в медиапространстве.Процессы, которые будут проходить в республике (и уже проходят), аналогичны общефедеральной повестке. Я полагаю, что основной тренд будет состоять в ухудшении социально-экономической ситуации и, как следствие, в росте протестных настроений. Это, по моим предположениям, произойдет ближе к весне, в феврале-марте, когда население ощутит понижение уровня жизни из-за многочисленных повышений налогов, тарифов, акцизов и прочее. Кстати, весьма показательно, как будут реагировать на всплеск протестной активности региональные власти.— Чего же можно ожидать, какой реакции?— У нас в республике не так много акторов такой активности — это коммунисты, сторонники Алексея Навального и активисты башкирского национального движения. По отношению к ним, думаю, будут применяться различные тактики.Интересно будет посмотреть, как будут "разбираться" с местным отделением КПРФ — с помощью договоренностей или как-то еще. Рейтинг "Единой России" падает, ветер дует в паруса левым настроениям и КПРФ по-прежнему их способна агрегировать. К тому же заметно, что коммунисты в последнее время стали менее сговорчивыми.С башкирским национальным движением, прежде всего, с организацией "Башкорт", полагаю, власти будут пытаться и переговоры вести, и заключать тайные договоренности в своем духе. Полностью усмирить их, как этого требует федеральный центр, не получится и, кажется, Радий Хабиров это понимает. А вот по отношению к сторонникам Навального, опасаюсь, будут применены жесткие меры.И, конечно, все эти действия будут сопряжены с главной политической целью властей в 2019 году — успешно провести выборы главы республики в сентябре.—​ Насколько гладкой или же, наоборот, проблемной для Радия Хабирова будет подготовка к этим выборам?— Безусловно, для него есть ряд трудностей. Так, ему предстоит урегулировать отношения с такими персонами, как Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя администрации Президента РФ. —​ ред.) и Тимербулат Каримов. Не секрет, что Кириенко осенью был против отставки Рустэма Хамитова с поста главы республики, которому он покровительствовал. По моей информации, назначение Хабирова пролоббировал, вопреки позиции Кириенко, его непосредственный начальник, руководитель президентской администрации Антон Вайно. Но Кириенко — также очень влиятельная фигура, и, думаю, он не забыл еще всей этой истории.—​ А какие проблемы нужно урегулировать с Тимербулатом Каримовым?— Я уверен, что он все еще не оставил мысли стать главой Башкортостана. Но тут есть сдерживающие факторы — прежде всего, позиция его тестя, главы "Роснефти" Игоря Сечина, который все же видит своего зятя в другой роли. Немаловажно и то, что президентская администрация, а, стало быть, система определила на роль главы республики не Каримова, а Хабирова. Каримов все же человек системный, поэтому с ним вопрос рано или поздно урегулируют. Собственно, новая республиканская власть уже сделала один из таких шагов — я имею ввиду грядущее присвоение уфимскому аэропорту имени Мустая Карима, знаменитого деда Тимербулата. А в этом году еще будет пышно праздноваться столетие со дня рождения поэта.Резюмируя, можно сказать, что Радию Хабирову еще предстоит "защитить" перед президентской администрацией свою стратегию избрания главой республики. Для этого он должен показать в течение ближайших месяцев, что он — эффективный руководитель, что он не допустит открытых протестных выступлений, что у него все будет под контролем. Словом, что у федерального центра не будет болеть голова за этот регион. Образно выражаясь, ему сказали в Кремле при назначении — "работай над ошибками Хамитова". Он и работает. Например, нужно продемонстрировать курс на примирение элит — на оглашение послания врио главы приглашаются и Муртаза Рахимов, и Рустэм Хамитов.— ​С какими еще трудностями может столкнуться команда Хабирова при подготовке выборов?— Они заключаются, прежде всего, в социально-экономической ситуации. Хабиров в своем послании говорил, что в регионы вскоре придут миллиарды рублей из федерального центра на реализацию национальных проектов. Я бы не советовал тут обольщаться — деньги будут давать на самый минимум, не более того.Далее, среди трудностей я предвижу неизбежные трения в его команде, которую он формирует лишь по принципу хорошего личного знакомства, совместной работы в тот или иной период времени. Там нет и не будет лада. Пока что личная задача фигур первого круга — Александра Сидякина, Ростислава Мурзагулова, Рината Баширова и некоторых других — расставить как можно больше своих людей в подведомственных им сферах, заполучить как можно больше полномочий. Условно, до Нового года этот процесс шел экстенсивно, но такая фаза уже заканчивается и начинаются трения. По моим данным, Хабиров опасается таких конфликтов в команде.Вызовом станет и ожидаемый уровень протеста, общественного недовольства социально-экономической ситуацией. Сложность будет в том, как будет, например, реагировать на очередное крупное выступление сторонников Навального. Жестко разогнать его, а затем оштрафовать и арестовать многих активистов, как это уже было при Хамитове? Но это явно испортит Хабирову длящийся пока “медовый месяц”. Он, кстати, уже показал свою нелюбовь к открытым проявлениям социального недовольства, к протестным митингам, чем, думаю, могут воспользоваться его оппоненты.— ​Каким же, по-вашему, будет сценарий осенних выборов?— Полагаю, что он будет таким же, как и сценарий президентских выборов в республике в 2014 году. То есть, классическим — когда Хабирову, как и Хамитову, утвердят всех так называемых "конкурентов" из системных партий. Скорее всего, этот сценарий и будет утвержден в Кремле, поскольку федеральный центр сейчас, после провалов в Приморье, Хабаровском крае, на Алтае не в таком положении, чтобы допустить реальную конкуренцию на региональных выборах, с компроматами, обоюдными острыми политтехнологиями, словом, с тем, что в глазах центра выглядит, как дестабилизация.Команда Хабирова, по моим данным, нацелена на победный результат в районе 65-75% голосов при показателях явки не менее 50%. Что касается способов достижения этих показателей, то ведь мы знаем уже, бэкграунд Хабирова, бэкграунд руководителя его администрации Александра Сидякина, знаем, на что они способны…— ​Возможен ли перенос выборов на более ранние сроки, скажем, на июнь? Команда бывшего патрона Хабирова, Муртазы Рахимова неоднократно совершала такие манипуляции в его бытность президентом республики —​ и в 1998, и в 2003 году. И в последние месяцы уже были заявления на этот счет.— Думаю, это просто было тестирование общественного мнения. И, в конечном счете, это будет решать не Хабиров и его советники, а федеральный центр. Пока там есть вполне определенный настрой на осенний "Единый день голосования". Со своей стороны я также не вижу никаких причин для того, чтобы выборы были перенесены.—​ На какой электорат будет, прежде всего, ориентироваться команда Радия Хабирова?— Полагаю, его ядерным электоратом в этом случае выступит башкирское население. Хотя тут есть и проблема — фактор Шихан, отдачи Куштау под разработку, против чего выступают башкирские организации. Но это — прогнозировавшаяся неудача Хабирова, он уже пришел сюда с этой задачей. Взяв на себя публичную ответственность за передачу Куштау, он получил "плюс в карму" в глазах федерального центра. Амортизировать же общественное недовольство в республике этим шагом его команда пока не смогла. Но для Хабирова это пока и не слишком критично.Возвращаясь к проблеме его будущих сторонников, нужно сказать, что пока непонятно, почему за него должны будут проголосовать другие слои населения. Это сейчас является скрытой проблемой для команды врио и она занимается ее решением. Впрочем, прошлогодние президентские выборы показали, что разница между бюджетниками и сотрудниками крупных промышленных предприятий и больших ритейлеров уже практически исчезла — всем им можно скомандовать "Марш на выборы!" и все пойдут.— ​Все же, поддержит ли Хабирова актив башкирского национального движения? Пока нельзя сказать, что отношения между ними складываются гладко —​ последний съезд из-за провокаций едва не был сорван. Какую тактику, в конечном счете, изберут власти в отношении башкирских активистов —​ приручение, как при Рахимове, или подавление, как при Хамитове?— Здесь пока ведется сложная игра. Пусть открыто башкирское национальное движение Хабирову пока не оппонирует, но то, что оно провозглашает — идеи возвращения к федерализму, договорным отношениям, чистка и ротация местных органов власти при активном участии населения, обязательность изучения башкирского языка — все это прямо противостоит и политической линии федерального центра, и Хабирова. Словом, противоречия уже обозначены, но мосты до конца не сжигаются. Повторюсь — они будут с "Башкортом" и переговоры вести и тайные договоренности пытаться заключить. В соответствии с установкой Кремля нужно попытаться как-то раздробить, сегментировать национальное движение, маргинализировать наиболее радикальную часть, а с другими, более лояльными устраивать "договорные матчи".—​ Если Хабиров, как вы предполагаете, будет опираться, прежде всего, на башкирский электорат, не может ли восстановиться старая оппозиционная схема 1998 и 2003 годов, когда против республиканской власти выступали в коалиции с демократами русские и татарские национальные общественные организации?— Думаю, Хабиров этого избежит, ведя более гибкую политику, нежели рахимовский клан в свое время. Да, стилистика позиционирования будет пробашкирской, но не более. Сущность же политики будет заключаться в одном — в опричнине, что вполне соответствует нынешнему федеральному тренду.Я добавлю еще, что многое из того, что сейчас делает Хабиров, является антитезисом к тому, что делал Хамитов. Это элемент и предвыборной стратегии. Уже открыто заявляется о провалах Рустэма Закиевича в тех или иных сферах, и, со временем, будет заявляться все больше. Хамитова это, конечно, будет раздражать, но он, понимая, что такова уж его роль в этой игре, промолчит.—​ В прошлом году в республике резко возросла активность силовиков по линии антикоррупционных расследований. В декабре стало известно, что самые громкие дела о коррупции в республиканской прокуратуре и уфимской мэрии объединяются в одно. Неизвестно, чем это может закончиться, но фон для избирательной кампании не самый благоприятный…— Эти дела начались еще при Рустэме Хамитове и я не склонен считать, что Радий Хабиров как-то подогревает все эти расследования и аресты. Конечно, в политическом плане он может всем этим воспользоваться, чтобы лишний раз подчеркнуть провалы в кадровой и другой политике своего предшественника. Но, думаю, что Хабиров и его команда не слишком заинтересованы, что эти дела далеко зашли. Другое дело, что они сами отнюдь не застрахованы от такого рода историй. Вспомним, что совсем недавно в Красногорске был арестован вице-мэр Дмитрий Феоктистов, долго работавший при Хабирове в его бытность мэром города.— Каковы, по-вашему, сильные стороны Радия Хабирова, как основного, если не единственного реального претендента на пост главы региона?— Козырей у него много — прежде всего, это полный карт-бланш от Кремля на все действия, в том числе по одномоментной замене команды. Сам он сильный, я бы сказал, "многоуровневый" политик с высокой работоспособностью, с наличием определенной харизмы. Весь его опыт говорит, что он прекрасно умеет играть в политические игры, вполне уверенно чувствует себя в этой сфере. И он будет это делать. Например, не будет напрямую выполнять все установки федерального центра, изберет более гибкую тактику, поскольку для него важно и получить пространство для реализации собственных властных амбиций, и при этом, учесть всю сложную национальную специфику в республике – при том, что федеральный центр склонен учитывать эту специфику все меньше. А его стремление расширить сферу своего влияния может привести к некоторым противоречиям с силовыми структурами. Вот, в этой связи, я слышал, что в президентской администрации некоторые поговаривают о том, что в АП еще могут пожалеть о его назначении на республику…Добавлю, что как управленец и политик он человек, в общем-то, адекватный, но не терпящий возражений. Для него характерна убежденность в собственной харизматичности. Наиболее оптимальная модель управления для него – когда есть точки опоры, “шестеренки” в лице ближайших соратников и винтики системы, которые четко выполняют все, что он сказал. Все решения он будет принимать сам, а вместо диалога с обществом будет лишь его имитация.—​ Как вы думаете, под чьим влиянием Хабиров больше всего сформировался, как политик?— Думаю, под влиянием многих людей, под чьим началом он работал. Это и Муртаза Рахимов, и Владислав Сурков, и Вячеслав Володин. Хабиров — типичный продукт системы, формировавшийся на региональном уровне и кристаллизовавшийся на федеральном, ставший, в итоге, типажом управленца со Старой площади. Там ведь, в основном, обитают хищники. Сантиментам там места нет.—​ Все, о чем вы сказали, отнюдь не характеризует Хабирова, как современного политика —​ в европейском, западном смысле…— Да, это тип вполне авторитарного политика, демонстрирующего начальству готовность нести ответственность за порученное дело и заточенного на конкретный результат. Такая система — система региональной вертикали власти авторитарно-лидерского типа, с некоторыми признаками культа личности – и выстраивается сейчас в республике. Плюс, в соответствии с нынешним стилем российской власти, это система, руководствующаяся пословицей: "Для друзей — все, для остальных — закон". Стоит взглянуть на окружение Хабирова, чтобы понять — пришла команда отнюдь не патриотов республики, а, скорее, "решал".