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«Хабиров — безусловно, авторитарный политик»

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Что ждет Башкортостан в новом политическом сезоне? Каковы перспективы Радия Хабирова успешно избраться осенью на должность полноценного главы республики? Каковы его сильные и слабые стороны, как политика? Об этом "Idel.Реалии" поговорили с политологом Дмитрием Михайличенко.

«Хабиров — безусловно, авторитарный политик»


— Что ожидает республику в новом политическом сезоне?

— Я бы охарактеризовал это ближайшее будущее, как очередной этап становления новой конфигурации власти "по-хабировски". Это процесс еще не завершен. На первом этапе Хабиров в кратчайшие сроки сделал основные кадровые перестановки. Смысл же нового этапа будет заключаться в том, что общество наглядно увидит, как именно будет осуществляться новое правление. Радий Хабиров будет замыкать на себя многие полномочия и, естественно, очень активно будет присутствовать в медиапространстве.

Процессы, которые будут проходить в республике (и уже проходят), аналогичны общефедеральной повестке. Я полагаю, что основной тренд будет состоять в ухудшении социально-экономической ситуации и, как следствие, в росте протестных настроений. Это, по моим предположениям, произойдет ближе к весне, в феврале-марте, когда население ощутит понижение уровня жизни из-за многочисленных повышений налогов, тарифов, акцизов и прочее. Кстати, весьма показательно, как будут реагировать на всплеск протестной активности региональные власти.

— Чего же можно ожидать, какой реакции?

— У нас в республике не так много акторов такой активности — это коммунисты, сторонники Алексея Навального и активисты башкирского национального движения. По отношению к ним, думаю, будут применяться различные тактики.

Интересно будет посмотреть, как будут "разбираться" с местным отделением КПРФ — с помощью договоренностей или как-то еще. Рейтинг "Единой России" падает, ветер дует в паруса левым настроениям и КПРФ по-прежнему их способна агрегировать. К тому же заметно, что коммунисты в последнее время стали менее сговорчивыми.

С башкирским национальным движением, прежде всего, с организацией "Башкорт", полагаю, власти будут пытаться и переговоры вести, и заключать тайные договоренности в своем духе. Полностью усмирить их, как этого требует федеральный центр, не получится и, кажется, Радий Хабиров это понимает. А вот по отношению к сторонникам Навального, опасаюсь, будут применены жесткие меры.

И, конечно, все эти действия будут сопряжены с главной политической целью властей в 2019 году — успешно провести выборы главы республики в сентябре.

—​ Насколько гладкой или же, наоборот, проблемной для Радия Хабирова будет подготовка к этим выборам?

— Безусловно, для него есть ряд трудностей. Так, ему предстоит урегулировать отношения с такими персонами, как Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя администрации Президента РФ. —​ ред.) и Тимербулат Каримов. Не секрет, что Кириенко осенью был против отставки Рустэма Хамитова с поста главы республики, которому он покровительствовал. По моей информации, назначение Хабирова пролоббировал, вопреки позиции Кириенко, его непосредственный начальник, руководитель президентской администрации Антон Вайно. Но Кириенко — также очень влиятельная фигура, и, думаю, он не забыл еще всей этой истории.

—​ А какие проблемы нужно урегулировать с Тимербулатом Каримовым?

— Я уверен, что он все еще не оставил мысли стать главой Башкортостана. Но тут есть сдерживающие факторы — прежде всего, позиция его тестя, главы "Роснефти" Игоря Сечина, который все же видит своего зятя в другой роли. Немаловажно и то, что президентская администрация, а, стало быть, система определила на роль главы республики не Каримова, а Хабирова. Каримов все же человек системный, поэтому с ним вопрос рано или поздно урегулируют. Собственно, новая республиканская власть уже сделала один из таких шагов — я имею ввиду грядущее присвоение уфимскому аэропорту имени Мустая Карима, знаменитого деда Тимербулата. А в этом году еще будет пышно праздноваться столетие со дня рождения поэта.

Резюмируя, можно сказать, что Радию Хабирову еще предстоит "защитить" перед президентской администрацией свою стратегию избрания главой республики. Для этого он должен показать в течение ближайших месяцев, что он — эффективный руководитель, что он не допустит открытых протестных выступлений, что у него все будет под контролем. Словом, что у федерального центра не будет болеть голова за этот регион. Образно выражаясь, ему сказали в Кремле при назначении — "работай над ошибками Хамитова". Он и работает. Например, нужно продемонстрировать курс на примирение элит — на оглашение послания врио главы приглашаются и Муртаза Рахимов, и Рустэм Хамитов.

— ​С какими еще трудностями может столкнуться команда Хабирова при подготовке выборов?

— Они заключаются, прежде всего, в социально-экономической ситуации. Хабиров в своем послании говорил, что в регионы вскоре придут миллиарды рублей из федерального центра на реализацию национальных проектов. Я бы не советовал тут обольщаться — деньги будут давать на самый минимум, не более того.

Далее, среди трудностей я предвижу неизбежные трения в его команде, которую он формирует лишь по принципу хорошего личного знакомства, совместной работы в тот или иной период времени. Там нет и не будет лада. Пока что личная задача фигур первого круга — Александра Сидякина, Ростислава Мурзагулова, Рината Баширова и некоторых других — расставить как можно больше своих людей в подведомственных им сферах, заполучить как можно больше полномочий. Условно, до Нового года этот процесс шел экстенсивно, но такая фаза уже заканчивается и начинаются трения. По моим данным, Хабиров опасается таких конфликтов в команде.

Вызовом станет и ожидаемый уровень протеста, общественного недовольства социально-экономической ситуацией. Сложность будет в том, как будет, например, реагировать на очередное крупное выступление сторонников Навального. Жестко разогнать его, а затем оштрафовать и арестовать многих активистов, как это уже было при Хамитове? Но это явно испортит Хабирову длящийся пока “медовый месяц”. Он, кстати, уже показал свою нелюбовь к открытым проявлениям социального недовольства, к протестным митингам, чем, думаю, могут воспользоваться его оппоненты.

— ​Каким же, по-вашему, будет сценарий осенних выборов?

— Полагаю, что он будет таким же, как и сценарий президентских выборов в республике в 2014 году. То есть, классическим — когда Хабирову, как и Хамитову, утвердят всех так называемых "конкурентов" из системных партий. Скорее всего, этот сценарий и будет утвержден в Кремле, поскольку федеральный центр сейчас, после провалов в Приморье, Хабаровском крае, на Алтае не в таком положении, чтобы допустить реальную конкуренцию на региональных выборах, с компроматами, обоюдными острыми политтехнологиями, словом, с тем, что в глазах центра выглядит, как дестабилизация.

Команда Хабирова, по моим данным, нацелена на победный результат в районе 65-75% голосов при показателях явки не менее 50%. Что касается способов достижения этих показателей, то ведь мы знаем уже, бэкграунд Хабирова, бэкграунд руководителя его администрации Александра Сидякина, знаем, на что они способны…

— ​Возможен ли перенос выборов на более ранние сроки, скажем, на июнь? Команда бывшего патрона Хабирова, Муртазы Рахимова неоднократно совершала такие манипуляции в его бытность президентом республики —​ и в 1998, и в 2003 году. И в последние месяцы уже были заявления на этот счет.

— Думаю, это просто было тестирование общественного мнения. И, в конечном счете, это будет решать не Хабиров и его советники, а федеральный центр. Пока там есть вполне определенный настрой на осенний "Единый день голосования". Со своей стороны я также не вижу никаких причин для того, чтобы выборы были перенесены.

—​ На какой электорат будет, прежде всего, ориентироваться команда Радия Хабирова?

— Полагаю, его ядерным электоратом в этом случае выступит башкирское население. Хотя тут есть и проблема — фактор Шихан, отдачи Куштау под разработку, против чего выступают башкирские организации. Но это — прогнозировавшаяся неудача Хабирова, он уже пришел сюда с этой задачей. Взяв на себя публичную ответственность за передачу Куштау, он получил "плюс в карму" в глазах федерального центра. Амортизировать же общественное недовольство в республике этим шагом его команда пока не смогла. Но для Хабирова это пока и не слишком критично.

Возвращаясь к проблеме его будущих сторонников, нужно сказать, что пока непонятно, почему за него должны будут проголосовать другие слои населения. Это сейчас является скрытой проблемой для команды врио и она занимается ее решением. Впрочем, прошлогодние президентские выборы показали, что разница между бюджетниками и сотрудниками крупных промышленных предприятий и больших ритейлеров уже практически исчезла — всем им можно скомандовать "Марш на выборы!" и все пойдут.

— ​Все же, поддержит ли Хабирова актив башкирского национального движения? Пока нельзя сказать, что отношения между ними складываются гладко —​ последний съезд из-за провокаций едва не был сорван. Какую тактику, в конечном счете, изберут власти в отношении башкирских активистов —​ приручение, как при Рахимове, или подавление, как при Хамитове?

— Здесь пока ведется сложная игра. Пусть открыто башкирское национальное движение Хабирову пока не оппонирует, но то, что оно провозглашает — идеи возвращения к федерализму, договорным отношениям, чистка и ротация местных органов власти при активном участии населения, обязательность изучения башкирского языка — все это прямо противостоит и политической линии федерального центра, и Хабирова. Словом, противоречия уже обозначены, но мосты до конца не сжигаются. Повторюсь — они будут с "Башкортом" и переговоры вести и тайные договоренности пытаться заключить. В соответствии с установкой Кремля нужно попытаться как-то раздробить, сегментировать национальное движение, маргинализировать наиболее радикальную часть, а с другими, более лояльными устраивать "договорные матчи".

—​ Если Хабиров, как вы предполагаете, будет опираться, прежде всего, на башкирский электорат, не может ли восстановиться старая оппозиционная схема 1998 и 2003 годов, когда против республиканской власти выступали в коалиции с демократами русские и татарские национальные общественные организации?

— Думаю, Хабиров этого избежит, ведя более гибкую политику, нежели рахимовский клан в свое время. Да, стилистика позиционирования будет пробашкирской, но не более. Сущность же политики будет заключаться в одном — в опричнине, что вполне соответствует нынешнему федеральному тренду.

Я добавлю еще, что многое из того, что сейчас делает Хабиров, является антитезисом к тому, что делал Хамитов. Это элемент и предвыборной стратегии. Уже открыто заявляется о провалах Рустэма Закиевича в тех или иных сферах, и, со временем, будет заявляться все больше. Хамитова это, конечно, будет раздражать, но он, понимая, что такова уж его роль в этой игре, промолчит.

—​ В прошлом году в республике резко возросла активность силовиков по линии антикоррупционных расследований. В декабре стало известно, что самые громкие дела о коррупции в республиканской прокуратуре и уфимской мэрии объединяются в одно. Неизвестно, чем это может закончиться, но фон для избирательной кампании не самый благоприятный…

— Эти дела начались еще при Рустэме Хамитове и я не склонен считать, что Радий Хабиров как-то подогревает все эти расследования и аресты. Конечно, в политическом плане он может всем этим воспользоваться, чтобы лишний раз подчеркнуть провалы в кадровой и другой политике своего предшественника. Но, думаю, что Хабиров и его команда не слишком заинтересованы, что эти дела далеко зашли. Другое дело, что они сами отнюдь не застрахованы от такого рода историй. Вспомним, что совсем недавно в Красногорске был арестован вице-мэр Дмитрий Феоктистов, долго работавший при Хабирове в его бытность мэром города.

— Каковы, по-вашему, сильные стороны Радия Хабирова, как основного, если не единственного реального претендента на пост главы региона?

— Козырей у него много — прежде всего, это полный карт-бланш от Кремля на все действия, в том числе по одномоментной замене команды. Сам он сильный, я бы сказал, "многоуровневый" политик с высокой работоспособностью, с наличием определенной харизмы. Весь его опыт говорит, что он прекрасно умеет играть в политические игры, вполне уверенно чувствует себя в этой сфере. И он будет это делать. Например, не будет напрямую выполнять все установки федерального центра, изберет более гибкую тактику, поскольку для него важно и получить пространство для реализации собственных властных амбиций, и при этом, учесть всю сложную национальную специфику в республике – при том, что федеральный центр склонен учитывать эту специфику все меньше. А его стремление расширить сферу своего влияния может привести к некоторым противоречиям с силовыми структурами. Вот, в этой связи, я слышал, что в президентской администрации некоторые поговаривают о том, что в АП еще могут пожалеть о его назначении на республику…

Добавлю, что как управленец и политик он человек, в общем-то, адекватный, но не терпящий возражений. Для него характерна убежденность в собственной харизматичности. Наиболее оптимальная модель управления для него – когда есть точки опоры, “шестеренки” в лице ближайших соратников и винтики системы, которые четко выполняют все, что он сказал. Все решения он будет принимать сам, а вместо диалога с обществом будет лишь его имитация.

—​ Как вы думаете, под чьим влиянием Хабиров больше всего сформировался, как политик?

— Думаю, под влиянием многих людей, под чьим началом он работал. Это и Муртаза Рахимов, и Владислав Сурков, и Вячеслав Володин. Хабиров — типичный продукт системы, формировавшийся на региональном уровне и кристаллизовавшийся на федеральном, ставший, в итоге, типажом управленца со Старой площади. Там ведь, в основном, обитают хищники. Сантиментам там места нет.

—​ Все, о чем вы сказали, отнюдь не характеризует Хабирова, как современного политика —​ в европейском, западном смысле…

— Да, это тип вполне авторитарного политика, демонстрирующего начальству готовность нести ответственность за порученное дело и заточенного на конкретный результат. Такая система — система региональной вертикали власти авторитарно-лидерского типа, с некоторыми признаками культа личности – и выстраивается сейчас в республике. Плюс, в соответствии с нынешним стилем российской власти, это система, руководствующаяся пословицей: "Для друзей — все, для остальных — закон". Стоит взглянуть на окружение Хабирова, чтобы понять — пришла команда отнюдь не патриотов республики, а, скорее, "решал".

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 24.01.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров привёз с собой в Башкирию скандального интригана и отпетого афериста Мурзагулова Ростислава для того, чтобы он его пиарил и создавал бы Хабирову положительный образ типа «заботливого, успешного и рачительного Хозяина региона». На деле же Мурзагулов просто тупо занимается жёсткой цензурой в республиканских СМИ и душит любую свободу слова, которая критична к делам, словам и поступкам Хабирова. Делает он это через прикормленных и подконтрольных политологов, типа Аббаса Галлямова. И такое положение вещей у многих у нас в Башкирии вызывает уже раздражение, отторжение и гневный протест. Ну а раз так нагло ведёт себя команда Хабирова, то давайте и мы тоже будем противостоять лживой пропаганде мошенника Мурзагулова и напомним некоторые известные факты биографии сегодняшнего ВРИО Главы Башкирии, о которых у нас в Республике не шепчется разве что только ленивый… Речь идёт, во-первых, о том, что именно при Хабирове (в бытность его руководителем института права БГУ) самым пышным цветом расцвели поборы и мздоимство при поступлении на учёбу и в процессе самой учёбы… И ещё о том, что Хабиров используя своё служебное положение в те годы, навязчиво домогался до многих молодых и симпатичных студенток и преподавательниц юрфака… А когда Хабиров возглавил уже Администрацию Президента РБ, то назначения на высокие руководящие должности за бабки у нас в республике вообще стали нормой жизни и были поставлены им на бизнес-поток… Исключение похотливый Глава Администрации Президента РБ делал опять таки только молодым и красивым женщинам… И многие претендентки, скажем, в мировые или федеральные судьи не избежали настырных и грязных приставаний любвеобильного и сексуально озабоченного руководителя рахимовской Администрации… И ещё уфимцы и жители Башкирии в тот период времени были осведомлены о том, что любитель шумных тусовок и вечеринок с участием молодых девушек Хабиров повышал свой кайф на этих тусах коксиком и дурман-травкой… А когда Радий Фаритович перебрался уже в Москву, то к нам в Уфу стала долетать от посвящённых людей информация о том, что наш земляк и там не растерялся и успешно торгует должностями, но теперь уже в Общественной палате РФ и депутатскими мандатами в Госдуме…Так, например, успешный бизнесмен Ишмухаметов Ахмет раньше часто бахвалился, что своего ближайшего друга Марданшина Рафаэля он «за разумный и приемлемый откат Хабирову» сделал депутатом Госдумы… В связи с вышеизложенным, многие избиратели Башкирии задаются сегодня законным вопросом — а нужен ли нашей Республике этот аморальный оборотень с репутацией барыги в качестве Главы Башкирии? Неужели мы не найдём себе из 4-х с половиной миллионов жителей Башкортостана более достойного и более порядочного человека на пост Главы РБ, чем этот мутный жулик и прохиндей Хабиров Р.Ф.?



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  • 2 | 24.01.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Все может быть , но большая загвоздка для Хабирова Р.Ф , лишь одно , то что Он открыто провозглашает себя членом партии
" Единая Россия " и поддерживает политику этой партии !
Это , внесет один большой МИНУС , при выборах на пост главы региона !



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  • 3 | 24.01.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Полагаю, что он будет таким же, как и сценарий президентских выборов в республике в 2014 году. То есть, классическим — когда Хабирову, как и Хамитову, утвердят всех так называемых "конкурентов" из системных партий. Скорее всего, этот сценарий и будет утвержден в Кремле, поскольку федеральный центр сейчас, после провалов в Приморье, Хабаровском крае, на Алтае не в таком положении, чтобы допустить реальную конкуренцию на региональных выборах, с компроматами, обоюдными острыми политтехнологиями, словом, с тем, что в глазах центра выглядит, как дестабилизация.
___________________________
тут на месте центра можно сыграть классический гамбит - жертвуя поиметь...
поясню, договориться с Хрулём (комиками), купить их, запугать... можно всегда - нет человека, который не продается. т.е. большого убытка центру назначение комика - губера не принесет, но снизит недовольство, протестную волну. а далее всё по сценарию - комик сам себя съест 1. начнет со льгот своему ближнему окружению (недавний пример-премии) 2. не выполнит майских указов , а не выполнит по простой причине - денег нет, но данному региону их будет еще меньше, а освещение в СМИ неудач больше 3. на любого политика всегда есть компра до поры придерживаемая и как тока он становится неудобен - компра высвечивается яркими красками...можно найти и 4 и 5 и более, не суть... суть - компрометация левых сил - вам не нравились наши, пожалуйста - ставим ваших.. что лучше стало? нет? ну тогда уткнитесь и ешьте что дают
турк



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  • 4 | 24.01.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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И снова будет - Хотели как лучше , а получилось как всегда !
Имею в ввиду мошенничество , подтасовки и вбросы бюллетеней . на
" выборах " здесь в РБ , это отработано как нигде в РФ !
И даже ни на секунду даже в этом не сомневаюсь !



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  • 5 | 24.01.2019, 10:29 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36566 | Рейтинг: +5717,9
135 | 23.01.2019, 23:22 | Автор: кац

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Да уж, действительно пыздец, когда кукайка пишет от клона и тут же сама плюсит. Все еще в лечебнице что ли?

===============Пока ещё шевелится, но пыздец не за горами!



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  • 6 | 24.01.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Можно на " выборы " не ходить ! " Выборы пройдут с явкой населения 70 - 75 % " и голосами " ЗА " - 65 - 79 % !



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  • 7 | 24.01.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот спустили сверху нам баранам и овцам нового пастуха, говорят злее предыдущего, тот совсем был уж добрый, а мы и рады, нам такой и нужен.



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  • 8 | 24.01.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Неужели мы не найдём себе из 4-х с половиной миллионов жителей Башкортостана более достойного и более порядочного человека на пост Главы РБ, чем этот мутный жулик и прохиндей Хабиров Р.Ф.?
________________________________________________

Мне кажется вы несколько сгущаете краски, уважаемый. Х2 не хуже и не лучше других глав Российских регионов. Просто сегодня востребован такой тип людей. Кем востребован и почему - это другая тема. Вы же, похоже, придерживаетесь моральных устоев, привитых вам в прошлом веке.



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  • 9 | 24.01.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Такая пространная статья, с красочным описанием разношерстных политических сил, о решении единственной проблемы - избрание главы Республики.

И в самом конце статьи краткое резюме, которое раскрывает суть всей огромнейшей статьи - "... пришла команда отнюдь не патриотов республики, а,скорее, "решал". Именно эти "решалы" и решат проблему и ответят на вопрос автора статьи: кто будет главой РБ?

Населению РБ, наверное, безразлично кто будет главой Республики. Оно наверняка не до такой степени безмозглое, чтобы не знать откуда растут ноги у местных удельных князьков. Поэтому населению, будет ли Хабиров,Хакимов, Хусаинов, Хужин или совершенной иной Х.., "все едино".



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  • 10 | 24.01.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Огромное спасибо Радию Фаритовичу от жителей Кушнаренковского раона за то что в наш район ставят человека которого в районе не кто не знает Гизатуллина Р сняли с работы в Уфе освободили место для Ахмадинурова и хотят сунуть в наш район кабинетного ченовника. Огромное спасибо .Вам. до земли поклон вам Радии Фаритович вы в своем репертуаре .



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  • 11 | 24.01.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Об чем рассуждать?
Какие у него возможности, есть ли какие то иные, чем были у Хамитова?

Пока он лидирует на своих собственных хвалебных одах. Ему нравится пиарится, он самолюбуется.
Чтобы добиться улучшения, нужны инвестиции, средства. А их нет.
Скоро кончится словарный запас, тогда посмотрим и поймем. Каков у него план, как обстоят его дела.



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  • 12 | 24.01.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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По негласному прайс-листу, уже озвученному в средствах массовой информации, "через Хабирова" стать депутатом Госдумы России стоило 30 млн рублей, депутатом местного парламента - Курултая Башкирии - 6 млн рублей, начальником отдела администрации президента РБ - 5 млн, а специалистом в отделе - 1,5 млн. На продажу выставлялись должности глав районов, городов, мировых судей, нотариусов. Больше того, "покупки" зачастую навязывались, а если кандидат отказывался платить, то на его карьере ставился жирный крест.



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  • 13 | 24.01.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Мне претит здесь то , что ( Артур Асафьев, Идель. Реалии - скромно умолчал ) Хабиров Р . Ф , представляет и является членом Антинародной партии " Единая Россия " которая лишь за один , принятой ЕДИНОГЛАСНЫМ голосованием Закон , за исключением одного депутата этой партии Натальи Поклонской !!.
" Закон " О Повышении ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА , для граждан России !
Лишь одно это , уже вызывает отторжение от Хабирова Р. Ф ,
Я НЕ БУДУ голосовать , за представителя этой партии , пуст Он будет хоть семи пядей во лбу !



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  • 14 | 24.01.2019, 11:29 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1237 | Рейтинг: +334,3
Взгляд мутный, мешки под глазами. Значит профессионал по части выпивки. А политиким не был и небудет, как и все губеры. Популист и самодур его стезя,



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  • 15 | 24.01.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да прошлое за ним гонится , за ПРОШЛЫЕ грехи приходится сегодня платить !
Сумеет ли победить честно или опять за мошенничеством спрячется как принято сегодня в государстве ворья !



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  • 16 | 24.01.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 24.01.2019, 11:29 | Автор: резус

Взгляд мутный, мешки под глазами. Значит профессионал по части выпивки. А политиким не был и небудет, как и все губеры. Популист и самодур его стезя,
=================================================
На вкус и цвет товарищей нет ! Симпатяга и нормальный мужик !



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3

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  • 17 | 24.01.2019, 11:39 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2570 | Рейтинг: -610,5
6 | 24.01.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можно на " выборы " не ходить ! " Выборы пройдут с явкой населения 70 - 75 % " и голосами " ЗА " - 65 - 79 % !
--------------------------------------------
Уже сдались и ручки подняли? Что так слабО?
Не ходят и не наблюдают,что там происходит,вот поэтому у нас дети уже в голодные обмороки падают в школах при многомиллиардном вывозе капитала из России частными лицами.



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  • 18 | 24.01.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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чем этот мутный жулик и прохиндей Хабиров Р.Ф.?
_________________________________________

Вы несколько сгущаете краски.
Х2, смею вас заверить, ничем не хуже и не лучше иного другого главы, назначенного белым царем в регион на кормление. Сразу видно, что вы находитесь от гос.кормушки на расстоянии, которое не дает вам возможности насладиться всеми прелестями этой жизни, как то: персональное авто, отдельный, светлый и теплый кабинет на Тукаева 46, халявная столовая с дешевой и вкусной жрачкой и прочие прелести, полагающиеся гос.чиновнику, занимающему должность уровня чуть выше средней.
Можно еще много распространяться на эту тему, но суть здесь одна: с какой стороны посмотреть. Рассматриваемый вами предмет кажется вам сегодня "мутным жуликом и прохиндеем", но стоит вас переместить в уютное кресло руководителя управления Администрации главы РБ и вам сразу же откроются невиданные доселе грани талантливого руководителя региона коим и является - Х2.
Кем являетесь вы - мне неведомо, но завидовать чужому счастью право же грешно. У человека жизнь удалась ( это я о Радии). Надо бы порадоваться чужим успехам и перспективам на ближайшее будущее. А будущее у этого малая есть. В РБ он надолго.



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  • 19 | 24.01.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 24.01.2019, 11:39 | Автор: Larissa

Уже сдались и ручки подняли? Что так слабО?
Не ходят и не наблюдают,что там происходит,вот поэтому у нас дети уже в голодные обмороки падают в школах при многомиллиардном вывозе капитала из России частными лицами.
============================================
Решили меня проутюжить и прогладить ?
Прошу Вас , уважаемая не будьте столь наивной и простушкой .
Вы уже опытная женщина , знаете где что и как , не девочка !
Оппозиционные партии , целые видеофильмы выкладывали в Российских судах , об итогах выборов и мошеничествах избиркомов !
Где , что , какие потрясения ! Не говорите только о единичном Хабаровском крае и Алтае , этих губернаторов Путин не поздравил !
Не рукоположил !



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  • 20 | 24.01.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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18 так хорошо писал и вдруг последним абзацем обострался
всё верно - посади щас 90% на должность и возгорится БЫДЛООООО...
а вот последний абзац - показывает быдлоооо в тебе
турк



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