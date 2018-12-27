Сегодня на заседании исполкома Всемирного курултая башкир председатель совета старейшин Вельмир Азнаев выдвинул предложение принять в совет старейшин почетным членом первого президента республики Муртазу Рахимова.
Исполком Всемирного курултая идею поддержал, но с поправкой: присвоить ему звание «Башҡорт халҡының маҡтаулы аҡһаҡалы» – «Почетный аксакал башкирского народа».
V Всемирный курултай башкир решено провести 28-29 июня этого года.
Аксакал-саксаул
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