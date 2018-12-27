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Аксакал-саксаул

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Муртазе Рахимову решили присвоить звание Почетного аксакала башкирского народа. С предложением выступил председатель совета старейшин.

Аксакал-саксаул


Сегодня на заседании исполкома Всемирного курултая башкир председатель совета старейшин Вельмир Азнаев выдвинул предложение принять в совет старейшин почетным членом первого президента республики Муртазу Рахимова.

Исполком Всемирного курултая идею поддержал, но с поправкой: присвоить ему звание «Башҡорт халҡының маҡтаулы аҡһаҡалы» – «Почетный аксакал башкирского народа».

V Всемирный курултай башкир решено провести 28-29 июня этого года.






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  • 1 | 25.01.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Привет, саксаул!
— Я не саксаул — я аксакал!
— А-а... Один хрен — дерево.



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  • 2 | 25.01.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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- Гляди - саксаул!
- Да это не саксаул, а аксакал.
- А, один хрен - старый пень.



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  • 3 | 25.01.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересное наблюдение:
С приходом радия как черт из табакерки появилось и муртаЗло.
Впрочем это не удивительно, ведь они на пару занимались приХватизацией башнефти, да и не для кого ни секрет что радий очень близко дружит с уралом рахимовым, а какая может быть "дружба" между двумя мужчинами один из которых нетрадиционной ориентации, можно только догадываться....



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  • 4 | 25.01.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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А чЁ, нехилое погоняло! У каждого "авторитета" должно быть погоняло!
Типа :
- слыш, радий, ты из чьих будешь?
- я аксакаловский!
- все браток, вопросов нет...



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  • 5 | 25.01.2019, 11:00 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 55 | Комментарии: 1847 | Рейтинг: +447
Да полный бред какой то ! На них клейма ставить негде , а мы всё обсуждаем что да как !



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  • 6 | 25.01.2019, 11:06 | Автор: Ирек
    Публикации: 135 | Комментарии: 6863 | Рейтинг: -458,9
3 | 25.01.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован

То ли ещё будет, т.е. какие ещё будут деяния, старания. Хабиров врзвратился же к своим, это присланный Хамитов оказался было в осинном гнезде бывшего башбаши, причём лично под которым остался большущий кошелёк, ну тот известный фонд.



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  • 7 | 25.01.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Ак шакал, как они доволен.



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  • 8 | 25.01.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Если он надеется на выборы ему не нужен такой аксакал балласт который отберет голоса, ведь первым бы АД воспользовался этим если бы внушал



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  • 9 | 25.01.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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он прикольный! заслуживает аксакала



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  • 10 | 25.01.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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V Всемирный курултай башкир решено провести 28-29 июня этого года.
====================================
И мир застыл в трепетном ожидании этого всемирного события по истине мирового масштаба. Весь мир в предкушении обсуждений плясок под кураи. Какой валенок красивше на башке, а так же методы прокалывания ноздрей и ушей под костяные палочки. А чё мелочится то, не всемирный, а всегаллактический!



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  • 11 | 25.01.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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А вам не по)( ли что там у них происходи? Ну дали свое звание и что?



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  • 12 | 25.01.2019, 12:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63005 | Рейтинг: +12214,6
Муртазе Рахимову решили присвоить звание Почетного аксакала башкирского народа.
_________________________________
Кому и кобыла - невеста... Хоть - горшком! Мудрости ему это звание - не прибавит. Да ее у него никогда и не было.

Интриган, глупец, не умеющий связно даже излагать свои собственные глупости! Ни по русски, ни по башкирски!



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  • 13 | 25.01.2019, 12:55 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5608 | Рейтинг: +1465,5
Всегалактический? Остапу бендеру далеко .до этих башнациков.
Вселенский курултай. со всей Вселенной..



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  • 14 | 25.01.2019, 12:57 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5608 | Рейтинг: +1465,5
Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало. Ничего умнее этой пословицы не скажешь



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  • 15 | 25.01.2019, 12:57 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5608 | Рейтинг: +1465,5
Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало. Ничего умнее этой пословицы не скажешь



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  • 16 | 25.01.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
14 | 25.01.2019, 12:57 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5607 | Рейтинг: +1465,2
Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало. Ничего умнее этой пословицы не скажешь

****
от тебя ничего умнее и не ждем



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  • 17 | 25.01.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
13 | 25.01.2019, 12:55 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5607 | Рейтинг: +1465,2
Всегалактический? Остапу бендеру далеко .до этих башнациков.
Вселенский курултай. со всей Вселенной..

****
да хоть вселенское. не твое собачье дело!



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  • 18 | 25.01.2019, 13:11 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1237 | Рейтинг: +334,3
Вельмир это чуть ли не весь мир. Ну и имя подобрали куркултайчику. А мурзику нужно молиться пока лоб себе не разшибет за грехи, а не акшакалом быть.



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  • 19 | 25.01.2019, 13:14 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5608 | Рейтинг: +1465,5
а что так грубо? Не мое собачье дело.Согласна.
Вообще то я за.За то чтоб вы собирались.хоть со всей Вселенной,хоть с Млечного пути. никакого вреда никому не будет от ваших собраний,
Лишь бы не тешились и не заигрались



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  • 20 | 25.01.2019, 13:23 | Автор: черепаха
    Публикации: 45 | Комментарии: 1072 | Рейтинг: +539,1
Для меня Муртаза не приемлем ни в каком чине.Будь он трижды гениален,его русофобия оттолкнула меня навсегда.Но для башкир он сделал очень много.Поэтому быть для них Аксакалом сам Аллах велел.К счастью,среди башкир достаточно умных людей,не принявших русофобию Рахимова.
Что касается Хабирова-не вижу в нём национализма,остальное-его право общаться,с кем он считает нужным.



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