Аксакал-саксаул ...

Муртазе Рахимову решили присвоить звание Почетного аксакала башкирского народа. С предложением выступил председатель совета старейшин.Сегодня на заседании исполкома Всемирного курултая башкир председатель совета старейшин Вельмир Азнаев выдвинул предложение принять в совет старейшин почетным членом первого президента республики Муртазу Рахимова.Исполком Всемирного курултая идею поддержал, но с поправкой: присвоить ему звание «Башҡорт халҡының маҡтаулы аҡһаҡалы» – «Почетный аксакал башкирского народа».V Всемирный курултай башкир решено провести 28-29 июня этого года.