В то же время более половины россиян не интересуются политикой и разочарованы в ней, отмечают социологи.
40 процентов респондентов заявили, что не разбираются в политике и не проявляют к ней интереса. Ещё 14 процентов полностью разочарованы в политике.
28 процентов опрошенных уверены, что у них нет возможности влиять на события политической жизни.
Такую возможность видит для себя лишь один процент россиян.
Каждый пятый опрошенный отметил, что в политике ничего изменить нельзя, а 10 процентов назвали ее "грязным делом".
Население становится народом, но очень медленно
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