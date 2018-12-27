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Население становится народом, но очень медленно

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Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса "Левада-центра". Каждый четвертый россиянин готов активно участвовать в политической жизни страны. Это максимальное значение за последние 12 лет. Таковы данные опроса "Левада-центра", проведенного в декабре. В 2017 году так отвечал каждый шестой респондент.

Население становится народом, но очень медленно


В то же время более половины россиян не интересуются политикой и разочарованы в ней, отмечают социологи.

40 процентов респондентов заявили, что не разбираются в политике и не проявляют к ней интереса. Ещё 14 процентов полностью разочарованы в политике.

28 процентов опрошенных уверены, что у них нет возможности влиять на события политической жизни.

Такую возможность видит для себя лишь один процент россиян.

Каждый пятый опрошенный отметил, что в политике ничего изменить нельзя, а 10 процентов назвали ее "грязным делом".






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  • Гость
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  • 1 | 25.01.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Политолог Ал.Майсурян нашёл образ антинародных инициатив власти
и народной реакции на них (три этапа вызревания революционной ситуации):

"Волк, оказавшись на заснеженном склоне горы, грозно топает ногами и кричит жутким голосом, от которого дрожат и раскалываются горные вершины: «Ну, Заяц!!!..». В ответ ему на голову сыплется немножко снега. «Ну, Заееееец!» — повторяет он значительно тише. На него валится уже здоровая снежная глыба. «Ну, Заииииииц...» — шепчет Волк едва слышным голосом, пугливо прижимая палец к губам. Всё. С вершины горы несётся гигантская лавина, сметающая всё и вся на своём пути, в том числе, разумеется, и Волка."



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  • 2 | 25.01.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждый четвертый россиянин готов активно участвовать в политической жизни страны
===========================
Это очень хороший показатель, и наверняка, это молодежь,- новое поколение Россиян. Уверен, "еще немного, еще чуть чуть..." и это "племя молодое, незнакомое" снесет к ядреной матери путинский строй как кал в унитазе.
Товарищ верь взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна....!!!!!!!!!



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  • 3 | 25.01.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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1- му
Не волка, а вовку....



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1

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  • 4 | 25.01.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зиновьев сказал: "Целились в коммунизм, а попали в Россию".
Да, СССР развалили, гвоздь в крышку гроба Чубайс забил.
Сейчас во что целимся? На очереди развал России? Если ГКЧП
постеснялся палить из танков, то эти гниды не заморачиваются.



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  • 5 | 25.01.2019, 11:06 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 55 | Комментарии: 1847 | Рейтинг: +447
Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о запуске нового проекта — «Профсоюза Навального». Его цель — добиться, чтобы зарплаты бюджетников выросли до обещанных Владимиром Путиным в «майских указах».

По словам политика, в России есть 11 категорий работников (это около 6 млн человек), зарплату которым работодатель должен начислять не произвольно, а в четкой привязке к средней зарплате в регионе. В этом суть «майских указов» президента РФ 2012 года, его предвыборное обещание. Согласно распоряжениям Путина, зарплата бюджетников должна быть не ниже средней по региону или превышать ее в два раза.

В Москве сейчас средняя зарплата, определенная Росстатом, составляет 82 498 рублей, в Санкт-Петербурге — 59289 руб., в Свердловской области — 36 427 руб. Таким образом, говорит Навальный, в российской столице врач должен получать 164 996 рублей, учитель — 82 498 рублей. На Среднем Урале, к примеру, преподавателю вуза должны платить 72 854 рубля, а воспитателю детского сада 36 427 рублей. Однако на деле данные категории работников получают гораздо меньшие суммы.

«Мы видим три проблемы: людей обманывают и недоплачивают им, люди сами не знают, какая им положена зарплата, люди боятся и не знают, с чего начать, защищая свои права», — пишет оппозиционер на своем сайте.

Для борьбы за честные зарплаты Навальный предлагает воспользоваться специально созданным для этого ресурсом. На этом сайте можно узнать, какая у отдельно взятого бюджетника должна быть зарплата и сравнить с той, о которой отчитываются чиновники. Далее можно заполнить форму и сформировать жалобу в правоохранительные и надзорные органы.

«Если губернатор выполняет „майские указы“ и платит сколько надо — хвалим. Не платит — мочим. Стал платить после того, как мочили — снова хвалим. То есть действуем ровно так, как должен действовать нормальный профсоюз», — отмечает политик.

Навальный подчеркивает, что этот проект не политический: «тут никто не должен любить меня и не любить Путина».



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  • 6 | 25.01.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скорпион 1 а почему не пробуешь работать в такси, у меня сосед таксует, установил себе план в 2500 и глядя на его работу вижу, что он не перерабатывает, машина по полдня около дома стоит. И вообще с политикой Путина у нас все направления открыты, только работай. Очень Опытный



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  • 7 | 25.01.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 25.01.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Скорпион 1 а почему не пробуешь работать в такси, у меня сосед таксует, установил себе план в 2500 и глядя на его работу вижу, что он не перерабатывает, машина по полдня около дома стоит. И вообще с политикой Путина у нас все направления открыты, только работай. Очень Опытный
==========================================
Ты своей бабе будешь заливать в постели о том, что мягкий лучше твёрдого. Сосед у него. За день 40% отдай, а бензин свой. Если наберётся в день штука, это ещё куда ни шло. Заказов мало - конкуренция. И про направления открытые при лилитупине не пиди. Да, в Окее тележки катать, там текучка.



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  • 8 | 25.01.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 25.01.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждый четвертый россиянин готов активно участвовать в политической жизни страны
===========================
Это очень хороший показатель, и наверняка, это молодежь,- новое поколение Россиян. Уверен, "еще немного, еще чуть чуть..." и это "племя молодое, незнакомое" снесет к ядреной матери путинский строй как кал в унитазе.
Товарищ верь взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна....!!!!!!!!!
____________________________________________________________
___
Молодец, только память короткая у тебя. в 1991 тоже радовались идиоты что все снесли, а уж младореформаторы какие были красавчики, креативные. Вот они сейчас и дожимают ситуацию. Потом они по испаниям разлетятся, а ты куй без соли доедать. А так как персионеры это неэффективная обуза, то через надцать лет тебя просто утилизируют



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  • 9 | 25.01.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
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проведут очередную лакировку.
будут и овсы целы и волки сыты.



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  • 10 | 25.01.2019, 12:51 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5608 | Рейтинг: +1465,5
Народ это тогда, когда он имеет право быть услышанным,и голосует за того,кто его интересы представляет во власти.
У нас население,если еще можно так назвать,которое не может за своего кандидата проголосовать.чтоб его интересы представляли в парламенте.
Венесуэльцы как никак .вышли на Майдан.потому что их позвали представители фракций.в парламенте. они голосовали за них на выборах. Оппозиция ,настоящая, а не бл-ая,как наши коммунисты и ЛДПР,и кто там еще,проститутки



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  • 11 | 25.01.2019, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 25.01.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
проведут очередную лакировку.
будут и овсы целы и волки сыты.

****
На этот раз будет вакантное место в новом союзном государстве.



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  • 12 | 25.01.2019, 15:10 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 797 | Рейтинг: +97,9
Если население апатично ко всему происходящему, то "Население становится народом, но очень медленно"?
Какое то непонятное умозаключение.
На самом деле все очень просто, у населения снижается степень тяги к политинформациям пастуха. Но все еще жить без пастуха не желает.



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