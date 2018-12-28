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За что уважать эту власть?

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Жесткое выступление депутата ГД Иванова по закону об ответственности за оскорбление власти. Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении два законопроекта - один определяет порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, распространяющим информацию, предназначенную для неограниченного круга лиц и выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ и госорганам. Вторая инициатива вводит административную ответственность за такие действия. Депутат от ЛДПР Сергеяй Иванов жестко выступил в Госдуме по вышеуказанной теме.

За что уважать эту власть?


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  • Гость
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  • 1 | 26.01.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это что же получается: они нас будут гнобить, а мы их за это должны уважать?!
Для меня слово "депутат", давно уже стало ругательным. Этим словом я называю наглых, алчных, неумных представителей человечества.

К стати, вот до чего они довели Страну:

В Кемеровской области школьники падают в голодные обмороки из-за нехватки денег на еду. Эту проблему озвучил уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын на десятой сессии Совета народных депутатов.
Во время выступления с докладом в среду, 23 января, детский омбудсмен выразил обеспокоенность тем, что в сельских и поселковых школах региона существует социальное расслоение, связанное с питанием. Он отметил, что с недавних пор к нему все чаще стали обращаться классные руководители, которые жалуются на то, что дети падают в голодные обмороки.
– Одни дети идут на обед в школе, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. Сначала был один ребенок, потом покатился целый ком. Я рассказал о том, что знаю и готов свои слова подтвердить. Мои слова – это не выдумки. Омбудсмен отметил, что речь идет о детях разного возраста.



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  • 2 | 26.01.2019, 11:48 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36568 | Рейтинг: +5717,1
Зато на даче у Медведева уточки в пруде от голодного обморока не падают!



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  • 3 | 26.01.2019, 11:51 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3392 | Рейтинг: -280,5
Автор: юнг
Публикации: 334 | Комментарии: 36568 | Рейтинг: +5717,3
Зато на даче у Медведева уточки в пруде от голодного обморока не падают!
--------------
Зарезали уток. На балиш пустили.



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  • 4 | 26.01.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди - человеки до каих пор будем терпеть эту мразоту - путю , пучеглазого !



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  • 5 | 26.01.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...
...
...
...

Г-н Солженицын!
Верно, что в Советском Союзе есть свои несправедливости и недостатки, но ведь все в мире относительно. В принципе и на деле ваше общество стремится к созданию подлинно здорового и справедливого общества. Принципы, на которых построено ваше общество — здоровы, чисты и справедливы, в то время как принципы, на которых построено наше общество, жестоки, корыстны и несправедливы. Очевидно, в жизни могут быть ошибки и некоторые несправедливости, однако несомненно, что общество, построенное на справедливых началах, имеет больше перспектив прийти к справедливому обществу, нежели то общество, которое строится на несправедливости и эксплуатации человека человеком. Общество и правительство моей страны отстали от времени, потому что их единственная цель заключается в стремлении сохранить во всем мире статус-кво. Именно ваша страна стремится делать прогрессивные шаги во имя человечества, и если в чем-то она несовершенна и порою спотыкается, то мы не должны осуждать за эти недостатки всю систему, а должны приветствовать ее за мужество и стремление прокладывать новые пути.

Искренне ваш Дин Рид"

===================

Счастлив, что довелось послушать его на БАМе. Он пел, стоя на вагоне.

13 июня 1986 года, будучи проездом на вокзале Тюмени, прочитал в газете,
что он утонул. Честное слово, слёзы... Убили его. Стопудово.



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  • 6 | 26.01.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Какие "самозащитные" законы не принимай, но нужно признать, что советская власть была однозначно честнее!



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  • 7 | 26.01.2019, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лена, какого... кхм... рожна минусишь? Дин Рид - и ты... Кончай уже, чтоле.



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  • 8 | 26.01.2019, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Dona
Я всё понимаю- демократия в стране, но в США арестовали девушку просто за связь с их политиками. Почему же у нас позволяют действовать спонсируемому западом Штабу Навального? И почему этот штаб наиболее активно действует в Башкирии? Куда смотрит ФСБ?
ЗАКРЫВАТЬ ИХ НА ХРЕН. Сажать в тюрьму как агентов иностранных государств.
Они не действуют в интересах людей. Только выполняют заказ своих руководителей.
А эта Лилия Чанышева совершенно безграмотна. Не юрист, вообще неизвестно кто, она даже писать грамотно не умеет.
Ее доходы проверить надо. На что живет. Какие счета имеет, недвижимость и так далее
Там может очень много интересного вскрыться
============================================================
=
Эта мразь в ПРО УФУ возникает против борцов за нужды и здоровье населения республики (Сибая).
А ты мразь что сделала, какую помощь сибайцам оказала?



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  • 9 | 26.01.2019, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 26.01.2019, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лена, какого... кхм... рожна минусишь? Дин Рид - и ты... Кончай уже, чтоле.



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Еблаха, ты-то хуле?!



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  • 10 | 26.01.2019, 15:18 | Автор: san-ufa
    Публикации: 190 | Комментарии: 1331 | Рейтинг: +448,2
Иванов прав! Уважать такое государство не за что. Президент, законодатели, органы власти, МСУ, суд, прокуратура, полиция, ФСБ, ФСО, СКР, перекраивая под себя Конституцию, изобретая антинародные законы, нарушают социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан, хотя по должности обязаны их защищать.
Призывы к ним действовать по закону, разумности и справедливости воспринимаются ими как нарушение их прав, свобод, интересов, как оскорбление, как призывы к насильственному захвату власти и экстремизм!
И тогда вся мощь репрессивного госаппарата обрушивается на головы граждан-активистов, независимых политиков и правозащитников как, например, на «яблочника» Владимира Егорова в Тверской области и др. Гайки продолжают закручиваться с ещё большим скрежетом …
А проблемы остаются, усугубляются безумными и бездумными действиями властей во внешней и внутренней политике. Псевдо-общественно-народные структуры (ОП, ОНФ) ими не занимаются!
Для их решения необходимы массовая активность и настойчивость людей, их объединение и взаимодействие с новыми политическими партиями и общественными организациями, с деятелями культуры и науки, с блоггерами и гражданскими лидерами новой формации.



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  • 11 | 26.01.2019, 15:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63012 | Рейтинг: +12214
Лена, какого... кхм... рожна минусишь? Дин Рид - и ты... Кончай уже, чтоле.
______________________________________
Если надо объяснять - то не надо объяснять!

Но попробую - только коротко:

Гражданин США ездил по свету и хаял свою Родину(что не возбраняется по моему личному мнению - никому!) - и НИКТО ЕГО НЕ ПРЕСЛЕДОВАЛ ЗА ЕГО УБЕЖДЕНИЯ и в пиндосовские ГУЛАГи НЕ ОТПРАВЛЯЛ!

В частности, он выступал за запрещение ядерного оружия(угу - особенно в ядерном СССР)
Также известно, что в 1976—1978 годах он сотрудничал со Штази

13 июня 1986 года певец был обнаружен мёртвым в Цойтенском озере недалеко от своего дома в Восточном Берлине. Официально было объявлено, что он утонул. Семья певца полагала, что его убили сотрудники Штази за то, что он в последнее время хотел вернуться в США(!!!! - разочаровался в социализме даже гэдээровском?! Ась?!).

Позже благодаря изучению документов по данному делу, взятых из архива Штази, была подтверждена версия о самоубийстве, которой придерживались его немецкие друзья: в результате вскрытия в желудке певца была обнаружена не растворившаяся до конца таблетка сильнодействующего снотворного.

Бесславный ублюдок... хотя пел не плохо, был красавцем... Заблуждался? Искренне? Значит - ДУРАК!

ЗЫ. У меня вопрос - за публичную стирку совеццкого флага по случаю вторжения в Чехословакию, например, чтоьыло бы совеццкому гражданину? Ась? А Риду - фактически НИЧЕГО!

За что я его должна уважать, чтобы на его выссказывание ставить плюсик?! Да незачто!



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