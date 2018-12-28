За что уважать эту власть?

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров определился с кандидатурой нового ...
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Бурное обсуждение в интернете вызвала статья - «Вопросы к башкирским ...
Виктор
«Праздник» — художественный фильм российского кинематографиста Алексея ...
Администратор
В Башкирии «переименовали» памятник в честь бразильского стриптизера. На этот ...
natall
Россиян решили обложить налогом на смартфоныLenta.ru 11:18 Авторы прое ...
Рейтинг: +3 Анонимно
Народ это тогда, когда он имеет право быть услышанным,и голосует за то ...
Рейтинг: +3 ketrin_2
... путешествовать, это здорово. 2. Эдик Поляков без денег был посл ...
Рейтинг: +5 Виктор
Подтверждаю слова Виктора. Эдуард занимался мебелью, многие годы, во в ...
Рейтинг: +5 Кухарка
Всех Ужистов С Наступившим Новым Годом!!! Здоровья Вам и Вашим семьям, ...
Рейтинг: +7 полковник
ООООООО)))))))))))))) Там два дня идут бои местного значения))))))))) ...
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Башкирия поддержала введение наказания за фейки и неуважение к государству. ...
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Это позволит понять чувства блокадников, считает Ильдар Бикбаев. Депутат ...
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Башкирия поддержала введение наказания за фейки и неуважение к государству. ...
26.01.2019 38819 9
Жесткое выступление депутата ГД Иванова по закону об ответственности за ...
26.01.2019 30265 11
С 2014 года они снизились более чем на десять процентов. Реальные доходы ...
26.01.2019 21169 12
Это позволит понять чувства блокадников, считает Ильдар Бикбаев. Депутат ...
25.01.2019 32591 86
Башкирия поддержала введение наказания за фейки и неуважение к государству. ...
26.01.2019 39046 9
Жесткое выступление депутата ГД Иванова по закону об ответственности за ...
26.01.2019 42660 11
С 2014 года они снизились более чем на десять процентов. Реальные доходы ...
26.01.2019 32853 12
Это позволит понять чувства блокадников, считает Ильдар Бикбаев. Депутат ...
25.01.2019 19423 86
Муртазе Рахимову решили присвоить звание Почетного аксакала башкирского народа. ...
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Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса "Левада-центра". Каждый ...
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В новосибирской школе проведут олимпиаду по православию. В Новосибирске ...
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За что уважать эту власть?
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