За что уважать эту власть?

Жесткое выступление депутата ГД Иванова по закону об ответственности за оскорбление власти. Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении два законопроекта - один определяет порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, распространяющим информацию, предназначенную для неограниченного круга лиц и выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ и госорганам. Вторая инициатива вводит административную ответственность за такие действия. Депутат от ЛДПР Сергеяй Иванов жестко выступил в Госдуме по вышеуказанной теме.Видео: