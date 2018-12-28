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Курултай как всегда поддержал антинародный бешеный принтер

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Башкирия поддержала введение наказания за фейки и неуважение к государству. Большинство башкирских депутатов не против законопроектов Андрея Клишаса. Недавно сенатор Андрей Клишас предложил ужесточить закон о СМИ. Первое, наказывать за фейковые публикации, освещение которых будет приравниваться к экстремистской деятельности. Второе, взыскать с тех, кто неуважительно отзывается об органах власти. Напомним, поправки были приняты 24 января в первом чтении.

Курултай как всегда поддержал антинародный бешеный принтер


Стало известно, что большинство башкирских депутатов поддержало проекты сенатора.

11 членов «Единой России» от республики единогласно проголосовали за оба проекта Клишаса.

Представитель ЛДПР не принял участия, а коммунист проголосовал против. Лидер «Гражданской платформы» оценил один из проектов, другой – отклонил – сообщает портал «Коммерсантъ-Уфа».

Наказывать правонарушителей будут строго.

Сайты с предоставленной фейковой информацией будут заблокированы Роскомнадзором. Штраф составит - 3-5 тыс. рублей от гражданских лиц, 30-50 тыс. рублей — от должностных, 400 тыс. — 1 млн рублей — от юридических.

За оскорбление «государственных чувств» Интернет-пользователей ждет наказание в виде взыскания денежных средств в размере 1-5 тыс. рублей или арест на срок до 15 дней.

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  • 1 | 26.01.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жулики захотели , чтобы их не называли жуликами и ворами !



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  • 2 | 26.01.2019, 11:59 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3392 | Рейтинг: -280,5
За оскорбление и унижение народа, когда закон будет ?



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  • 3 | 26.01.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Нынешняя власть сама порождает шариковых !



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  • 4 | 26.01.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Гражданин какой страны с режущий слух фамилией- г-н Клишас?
Кто он и что конкретно сделал для страны, в которой родился?
Какие высокие душевные качества он имеет, чтобы быть примером для простых россиян?
Какую пользу россиянам принесет его страшилка по затыканию критики неуклюжести и несправедливости номенклатурных властей, зачастую сформированных не по христианской совести?
Как отделить критику правящей партии и её членов от конструктивной критики власти?



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  • 5 | 26.01.2019, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У клишасов в запасе всегда есть "земля обетованная" ,которая в случае чего их примет.А нам куда после Клишасов и того,что они творят в нашей стране?



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  • 6 | 26.01.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
этот нечеловек со своим окружением сделал нас уже не крепостными, не рабами, а обвиняемыми перед ними (это за их же преступления , которые они узаконили)



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  • 7 | 26.01.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
этот нечеловек со своим окружением сделал нас уже не крепостными, не рабами, а обвиняемыми перед ними (это за их же преступления , которые они узаконили)



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  • 8 | 26.01.2019, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он вас обманул. Он пришёл не управлять государством, он пришёл жить как король ни в чём себе не отказывая. Страна на плаву пока ещё, благодаря несметным богатствам в земле. Хотя, Венесуэле и это не помогло. Интересная тенденция, где ни диктатор, там жопа. Видимо у диктаторов вместо головы жопа, а вместо мозгов говно.



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  • 9 | 26.01.2019, 15:12 | Автор: san-ufa
    Публикации: 190 | Комментарии: 1330 | Рейтинг: +448,2
Иванов прав! Уважать такое государство не за что. Президент, законодатели, органы власти, МСУ, суд, прокуратура, полиция, ФСБ, ФСО, СКР, перекраивая под себя Конституцию, изобретая антинародные законы, нарушают социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан, хотя по должности обязаны их защищать.
Призывы к ним действовать по закону, разумности и справедливости воспринимаются ими как нарушение их прав, свобод, интересов, как призывы к насильственному захвату власти и экстремизм!
И тогда вся мощь репрессивного госаппарата обрушивается на головы граждан-активистов, независимых политиков и правозащитников как, например, на «яблочника» Владимира Егорова в Тверской области и др. Гайки продолжают закручиваться с ещё большим скрежетом …
А проблемы остаются, усугубляются безумными и бездумными действиями властей во внешней и внутренней политике. Псевдо-общественно-народные структуры (ОП, ОНФ) ими не занимаются!
Для их решения необходимы массовая активность и настойчивость людей, их объединение и взаимодействие с новыми политическими партиями и общественными организациями, с деятелями культуры и науки, с блоггерами и гражданскими лидерами новой формации.



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