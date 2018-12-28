Курултай как всегда поддержал антинародный бешеный принтер

Башкирия поддержала введение наказания за фейки и неуважение к государству. Большинство башкирских депутатов не против законопроектов Андрея Клишаса. Недавно сенатор Андрей Клишас предложил ужесточить закон о СМИ. Первое, наказывать за фейковые публикации, освещение которых будет приравниваться к экстремистской деятельности. Второе, взыскать с тех, кто неуважительно отзывается об органах власти. Напомним, поправки были приняты 24 января в первом чтении.Стало известно, что большинство башкирских депутатов поддержало проекты сенатора.11 членов «Единой России» от республики единогласно проголосовали за оба проекта Клишаса.Представитель ЛДПР не принял участия, а коммунист проголосовал против. Лидер «Гражданской платформы» оценил один из проектов, другой – отклонил – сообщает портал «Коммерсантъ-Уфа».Наказывать правонарушителей будут строго.Сайты с предоставленной фейковой информацией будут заблокированы Роскомнадзором. Штраф составит - 3-5 тыс. рублей от гражданских лиц, 30-50 тыс. рублей — от должностных, 400 тыс. — 1 млн рублей — от юридических.За оскорбление «государственных чувств» Интернет-пользователей ждет наказание в виде взыскания денежных средств в размере 1-5 тыс. рублей или арест на срок до 15 дней.Видео: