Курултай как всегда поддержал антинародный бешеный принтер

Стало известно, что большинство башкирских депутатов поддержало проекты сенатора.
11 членов «Единой России» от республики единогласно проголосовали за оба проекта Клишаса.
Представитель ЛДПР не принял участия, а коммунист проголосовал против. Лидер «Гражданской платформы» оценил один из проектов, другой – отклонил – сообщает портал «Коммерсантъ-Уфа».
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Сайты с предоставленной фейковой информацией будут заблокированы Роскомнадзором. Штраф составит - 3-5 тыс. рублей от гражданских лиц, 30-50 тыс. рублей — от должностных, 400 тыс. — 1 млн рублей — от юридических.
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