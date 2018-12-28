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Реальные доходы россиян падают пятый год подряд

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С 2014 года они снизились более чем на десять процентов. Реальные доходы россиян снизились в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Росстатом. Падение доходов населения продолжается уже пятый год подряд.

Реальные доходы россиян падают пятый год подряд


Согласно данным федеральной службы, реальные денежные доходы россиян снизились на 0,2 процента. При сравнении доходов за 2017 и 2018 годы учитывалась единовременная выплата пяти тысяч рублей пенсионерам, которую те получили в конце 2017-го. Средства выплачивались вместо индексации пенсий, в 2018 году дополнительная выплата не осуществлялась. Если не учитывать этой надбавки, реальные доходы повысились на 0,3 процента.

В июне Минэкономразвития прогнозировал повышение доходов в 2018 году на 3,4 процента.

В декабре показатель роста реальных доходов раскритиковал вице-премьер Антон Силуанов. По его мнению, рост реальных зарплат более достоверно отражает финансовую ситуацию россиян. Реальные зарплаты в 2018 году выросли почти на семь процентов.

"Как считается показатель [реальных доходов], знает, наверное, только Росстат. Качество счета ужасное. Реальные зарплаты, которые составляют большую часть реальных доходов населения, как считаются, более-менее понятно", – сказал тогда Силуанов.

В 2018 году, по данным Росстата, средняя зарплата в России составила 43 400 рублей. С 2014 года реальные доходы россиян упали более чем на десять процентов.






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  • Гость
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  • 1 | 26.01.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Данные росстата можно смело умножат на два!



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  • 2 | 26.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такая позорная и лживая страна ! Если вранье поставлено во главу государственной политики , о каком уважении к такой стране может быть речь ?



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  • Эксперт
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  • 3 | 26.01.2019, 12:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63012 | Рейтинг: +12214
Данные росстата можно смело умножат на два!
_______________________________
Или делить?



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  • 4 | 26.01.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 26.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такая позорная и лживая страна ! Если вранье поставлено во главу государственной политики , о каком уважении к такой стране может быть речь ?
***

Нормальненько!
"Страна башкир" уже треть века живет "над пропастью во лжи". И ничего? Терпимо



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  • 5 | 26.01.2019, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 26.01.2019, 12:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1904 | Комментарии: 63011 | Рейтинг: +12213,9
Данные росстата можно смело умножат на два!
_______________________________
Или делить?
----
Скорее всего- последнее?



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  • 6 | 26.01.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Реальные доходы россиян падают пятый год подряд
***
Админ!
По новому закону подобное утверждение дискредитирует власти и будет криминализировано.
Вероятно, в будущем придется писать так:
" Большинство россиян пока не в состоянии определить разумные границы необходимых потребностей"



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  • 7 | 26.01.2019, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.01.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
2 | 26.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
Такая позорная и лживая страна! Если вранье поставлено во главу государственной политики, о каком уважении к такой стране может быть речь?
***
Нормальненько!
"Страна башкир" уже треть века живет "над пропастью во лжи". И ничего? Терпимо
===
это неправда! Это обман путинского приспешника или прикормыша!
Именно ваш Путин трижды насаждал Башкортостану своего Рахимова, потом Хамитова, а теперь подсунул мужика совершившего тягчайшего преступление против народа РБ и благодаря путинскому крышеванию не отсидевшего за это преступление, - Радия!



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  • 8 | 26.01.2019, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 26.01.2019, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.01.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
2 | 26.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
Такая позорная и лживая страна! Если вранье поставлено во главу государственной политики, о каком уважении к такой стране может быть речь?
***
Нормальненько!
"Страна башкир" уже треть века живет "над пропастью во лжи". И ничего? Терпимо
===
это неправда! Это обман путинского приспешника или прикормыша!
Именно ваш Путин трижды насаждал Башкортостану своего Рахимова, потом Хамитова, а теперь подсунул мужика совершившего тягчайшего преступление против народа РБ и благодаря путинскому крышеванию не отсидевшего за это преступление, - Радия!
***
И ничего?
Пока 100 хайповых дня Башкирии прошли терпимо.
В т.ч. для "определенной группы лиц" в Сибае



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  • 9 | 26.01.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Динар Зайнуллин, известный своим отношением к БСК, прокомментировал 5 млрд. руб дивидентов акционерам:
«Хозяева БСК выжимают все до последней капли из завода. Почти всю прибыль они пускают на дивиденды, т.е. в карман. Ни одна копейка от их многомиллиардных барышей не идет на решение экологических проблем, а также на развитие производства. Я уже молчу про социалку– кинут крохи со стола Стерлитамаку и визжат, что озолотили"



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  • 10 | 26.01.2019, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Умер автор музыки к фильму "Шербурские зонтики" Мишель Легран.
Честь и слава добросовестному композиторскому трудолюбию Леграна и эффективности его произведений.



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  • 11 | 26.01.2019, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 26.01.2019, 12:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1904 | Комментарии: 63011 | Рейтинг: +12214
Данные росстата можно смело умножат на два!
_______________________________
Или делить?
===================================
Поясняю свою точку зрения:
-Данные по снижению реальным доходов умножать
-Данные по росту ВВП,-делить.

И воодще, на мой взгляд, пора переименовать Минэкономразвития и Росстат в МИНИСТЕРСТВО ЛЖИ и ДЕБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ !
ХАУ,- я все сказал.



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  • 12 | 26.01.2019, 15:26 | Автор: san-ufa
    Публикации: 190 | Комментарии: 1331 | Рейтинг: +448,2
В РФ возведена пирамида власти от Кремля и ГД РФ до сельсовета, вертикали и горизонтали которой тесно переплетены между собой, повязаны круговой порукой коррупции, некомпетентности, вранья и воровства. Власть в стране узурпирована «фискально-врально-репрессивно-воровской-деэкологической-маф
иозно-олигархической-бесчеловечно-агрессивной диктатурой-группировкой «друзей-олигархов» В.Путина.
Усиливается давление тех, у кого сегодня власть и деньги, полученные в результате криминальной приватизации, манипулирования «выборами», ценами и тарифами. Тех, кто ради наживы, через коррупционные схемы рейдерских захватов, мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями, нарушения равноправия граждан, незаконных сделок с землёй и заведомо неправосудных решений, захватывает объекты народного достояния (ОНД) – реки, леса, недра, сады, парки, дворы, гаражи, детские, спортивные площадки и зелёные уголки во дворах, объекты исторического и культурного наследия. Тех, по чьей вине задыхается Сибай, страдает природа, экология, здоровье людей, а доходы населения не могут угнаться за ростом стоимости жизни, за ценами на газ, ГСМ, электроэнергию, транспорт, услуги ЖКХ, на продукты питания и другие товары.



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