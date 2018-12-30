Местные жители заметили, что, несмотря на морозы и снегопад, Радий Хабиров не надевает шапку.
В соцсетях пишут, что один из уфимских журналистов поинтересовался, с чем это связано.
– За 10 лет жизни в Москве я отвык от головного убора, но раз жители просят, я же послушный человек, значит, о каком-то варианте шапки буду думать, – ответил врио главы республики.
Напомним, ранее в соцсетях главе республике уже поступало предложение связать ему шапку.
ПроУфу
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Барин без шапки и другие насущные проблемы
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