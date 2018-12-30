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Барин без шапки и другие насущные проблемы

  • Опубликовано: natall | 28.01.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 35450 | Комментарии: 24
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Радий Хабиров в рамках рабочего визита посетил Абзелиловский район Башкирии. Там он встретился с местными жителями и обсудил с ними насущные проблемы.

Барин без шапки и другие насущные проблемы


Местные жители заметили, что, несмотря на морозы и снегопад, Радий Хабиров не надевает шапку.

В соцсетях пишут, что один из уфимских журналистов поинтересовался, с чем это связано.

– За 10 лет жизни в Москве я отвык от головного убора, но раз жители просят, я же послушный человек, значит, о каком-то варианте шапки буду думать, – ответил врио главы республики.

Напомним, ранее в соцсетях главе республике уже поступало предложение связать ему шапку.

ПроУфу
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  • 1 | 28.01.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
о каком-то варианте шапки буду думать

-------------------------

Пыжиковая шапка. Ее принято считать отличительным признаком элиты. Не прогадаешь.



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  • 2 | 28.01.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Осматривает так внезапно свалившееся на него богатство Башкирии - где что еще осталось после муртазы , чтоб прихапать , а встречи с людьми это так за между делом !



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  • 3 | 28.01.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров не надевает шапку.
===========================
А чего ему,-отмороженному морозов боятся? Кость не мерзнет...



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  • 4 | 28.01.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Венька Малышев носил малахай. ("Жестокость").



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  • 5 | 28.01.2019, 10:23 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 804 | Рейтинг: +98,4
Радий Хабиров не надевает шапку, этим он хочет продемонстрировать свое уважение зрителям.



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От минингита умирают или остаются дураками, Они выжил ...



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  • 7 | 28.01.2019, 10:36 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1238 | Рейтинг: +334,5
Дешевые понты, пиар и популизм. Ботексный тоже без шапки, значит и шестерки так же должны.Ботекс же не замерзает. Снимет плешивый портки и все шестерки без портков будут. Вот такая вертикаль понимаш.



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  • 8 | 28.01.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для башкир шапка, это признак власти.
Башкорт-это человек в меховой шапке. Скорее всего дословно башында корт-зверь на голове. Баш-голова,корт-хищный зверек(лисица,соболь,волк и.т.д.).Кстати богатого человека звали кеше -человек с соболинной шапкой (кеш-в переводе соболь),а бедного-корт(с шапкой из недорогого меха).Отсюда и выражение кеше булыу-стать богатым.
Так что башкир без шапки,- это не башкир...



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От минингита умирают или остаются дураками.... Они выжил !



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  • 10 | 28.01.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Головному убору на Руси всегда предавалось большое значение. Для женщин это было украшение, традиция и оберег, а для мужчин он служил показателем социального статуса. Чем выше и богаче был головной убор у мужчины, тем более знатное положение в обществе он занимал. Рабы же мужские шапки не носили, они ходили с непокрытой головой."



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  • 11 | 28.01.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А башкирские социальные активисты думали, что посещение врио Абзелиловского р-на как-то связано с установлением виновных в многомиллионных убытках экономике р-на, связанных с незаконной продажей 9 га земель рекреации на берегах о. Банное якобы некоему "Сибайскому водочному королю" для последующей перепродажи под ИЖС?



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  • 12 | 28.01.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Да он не успевает и замерзнуть ! Все в машине , где тепло .
Может еще укажете какие трусы одевать ему ? Семейные али какие ?



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  • 13 | 28.01.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 28.01.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Осматривает так внезапно свалившееся на него богатство Башкирии - где что еще осталось после муртазы , чтоб прихапать , а встречи с людьми это так за между делом !

****
от Муртазы много осталось а вот от хрз ничего кроме проблем.



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  • 14 | 28.01.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наташа это хорошо что вы выложили этот материал.
По сути народ беспокоится о здоровее главы. Грязные УЖисты тоже прокомментировали в своей привычной манере.
У него даже в этом плане все получается.



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  • 15 | 28.01.2019, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ээхх , и зае....ись тема ! Покалякать можно в пространство !



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  • 16 | 28.01.2019, 13:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63020 | Рейтинг: +12213,4
Хабиров - понторез, позёр. И это - его корявые понты.



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  • 17 | 28.01.2019, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Кушнаренково прошёл намедни слух новый глава Гизатуллин вроде как уходит с поста не проработав и неделю. Засуетились Табрис и его подручные. Если вместо Руслана Ринатовича придёт нормальный глава то ведь он всю Кушнаренковскую шваль разгонит в том числе Табриса отдадут под суд за конокрадство, за ним подтянут и других жуликов из ЕР-ПЖиВ. Спектакль продолжается. 18 февраля 2019 года конкурс на замещение главы Хабиров спешит поставить наместника, что бы окончательно угробить район.



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  • 18 | 28.01.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 28.01.2019, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Кушнаренково прошёл намедни слух новый глава Гизатуллин вроде как уходит с поста не проработав и неделю. Засуетились Табрис и его подручные. Если вместо Руслана Ринатовича придёт нормальный глава то ведь он всю Кушнаренковскую шваль разгонит в том числе Табриса отдадут под суд за конокрадство, за ним подтянут и других жуликов из ЕР-ПЖиВ. Спектакль продолжается. 18 февраля 2019 года конкурс на замещение главы Хабиров спешит поставить наместника, что бы окончательно угробить район.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
И правильно, вы же сами не можете путного выбрать, то вор, то жулик, то бездарь.



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  • 19 | 28.01.2019, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Барин без шапки и другие насущные проблемы Опубликовано: natall
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Вот бы еще узнать , носит ли трусы ? А если в трусах , то какого цвета ?
Вот это более насущная проблема ! Вдруг отморозит , или простатит !



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  • 20 | 28.01.2019, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пофигу- в шапке или без потомки поставят памятник Х2?
Главное, чтобы он возродил Башкирию?
И пусть если не на метро, но на скоростном метропоезде ездят через три года ездят люди от Шакши до МАУ.
А в Уфе не будет того транспортно-коммунального срача, что развели Качкаев и Ялалов?



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