Барин без шапки и другие насущные проблемы

Радий Хабиров в рамках рабочего визита посетил Абзелиловский район Башкирии. Там он встретился с местными жителями и обсудил с ними насущные проблемы.Местные жители заметили, что, несмотря на морозы и снегопад, Радий Хабиров не надевает шапку.В соцсетях пишут, что один из уфимских журналистов поинтересовался, с чем это связано.– За 10 лет жизни в Москве я отвык от головного убора, но раз жители просят, я же послушный человек, значит, о каком-то варианте шапки буду думать, – ответил врио главы республики.Напомним, ранее в соцсетях главе республике уже поступало предложение связать ему шапку.