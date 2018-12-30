Хабиров о работе сельских глав: «За небольшую зарплату, с утра до ночи, они общаются и помогают селянам»

На днях врио главы республики встретился с главами сельских поселений. - Именно они с ними в радости и в горести. При этом - не обладая ни значительными полномочиями, ни ресурсами, именно они первыми отвечают за свои села. Низкий поклон тем из них, кто честно живет интересами односельчан - написал в соцсетях Радий Хабиров.Напомним, недавно врио главы Башкирии раскритиковал региональных чиновников за их нерасторопность.По его словам, они оправдываясь словами:«Мы хотели как лучше», не могут эффективно распределить средства на программу по ремонту подъездов, которая является «исключительно важной для граждан».