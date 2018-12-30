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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Хабиров о работе сельских глав: «За небольшую зарплату, с утра до ночи, они общаются и помогают селянам»

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На днях врио главы республики встретился с главами сельских поселений. - Именно они с ними в радости и в горести. При этом - не обладая ни значительными полномочиями, ни ресурсами, именно они первыми отвечают за свои села. Низкий поклон тем из них, кто честно живет интересами односельчан - написал в соцсетях Радий Хабиров.

Хабиров о работе сельских глав: «За небольшую зарплату, с утра до ночи, они общаются и помогают селянам»


Напомним, недавно врио главы Башкирии раскритиковал региональных чиновников за их нерасторопность.

По его словам, они оправдываясь словами:

«Мы хотели как лучше», не могут эффективно распределить средства на программу по ремонту подъездов, которая является «исключительно важной для граждан».






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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 28.01.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
недавно врио главы Башкирии раскритиковал региональных чиновников за их нерасторопность.
=========================================
К стати о самом ВРИ радии:

Назначение Радия Хабирова на пост врио главы Башкортостана можно назвать самым неожиданным назначением. Он был с треском и даже сопутствующим уголовным делом уволен с должности главы администрации Рахимова и даже выгнан из «"Единой России».
Говорят, что именно Радий Хабиров очень подробно "расписал" всю схему незаконного присвоения акций "Башнефти" Уралом Рахимовым. Уж не потому ли, что сам Хабиров эту схему и придумал? Ведь, по слухам, Хабиров и сын Муртазы Рахимова были близки. Причем, Хабиров — это едва ли не единственный человек, которого называли другом крайне замкнутого Урала Рахимова.
Ущерб от незаконного присвоения, "отмывания" и незаконных операций с акциями "Башнефти" составляет от 0,5 до 2,5 млрд. долларов. Возможно, часть из украденных денег все еще находятся в собственности Хабирова? Муртаза Рахимов ушел на покой, Урал Рахимов "отдыхает" в Австрии. Что мешает Хабирову и Рахимовым заключить "перемирие"?
Если бы Радий Хабиров действительно "имел зуб" на Муртазу Рахимова, то он бы начал с благотворительного фонда "Урал", который и по сей день работает в Башкортостане. И даже ведет не очень свойственную благотворительным учреждениям финансовую деятельность. Например, является одним из кредиторов лишенного лицензии "Уралкапиталбанка", который должен "Уралу" 2 млрд. рублей.
Может быть, Рахимов уступил Хабирову не только пост главы Башкортостана, но и фонд "Урал"?
Внезапно вспыхнувшая снова дружба между врио главы Башкортостана Радием Хабировым и Муртазой Рахимовым может объясняться еще и тем, что оба имеют несколько папок компромата друг на друга. То есть, это своего рода вынужденный альянс, гарантирующий первым лицам Башкортостана спокойную жизнь.

НЕЧА НА ЗЕРКАЛО ПМНЯТ, КОЛИ РОЖА КРИВА!!!



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4

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  • Гость
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  • 2 | 28.01.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
97% -глав день и ночь думают какбы спи%дить чего -3% -живет интересами односельчан!



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3

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  • Участник
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  • 3 | 28.01.2019, 10:28 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 804 | Рейтинг: +98,4
При этом - не обладая ни значительными полномочиями, ни ресурсами, именно они первыми отвечают за свои села. Низкий поклон тем из них, кто честно живет интересами односельчан - написал в соцсетях Радий Хабиров.
............................................

Почему бы не поделиться бюджетом Курултая и финансово поддержать муниципальных образований, сельских поселений, расширить их полномочия?



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0

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  • Гость
  •  
  • 4 | 28.01.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 2 | 28.01.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
…3% -живет интересами односельчан!

Меньше…



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2

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  • 5 | 28.01.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 28.01.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
97% -глав день и ночь думают какбы спи%дить чего -3% -живет интересами односельчан!
=============================
3% , - это статистическая погрешность...



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1

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  • Гость
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  • 6 | 28.01.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я сейчас заплачу. Не позорился бы с заявлениями. Калининский район, Федоровка. Там в администрации сидел Велиев, тот Велиев, который при Советской власти работал дворником, потом зоотехником лет до сорока, пока в Федоровке не взвалил на себя непосильную ношу администрирования. Сидел долго и в итоге все закоулки странным образом были проданы. Далее Велиев подрос до зам.главы Калининского района. Совокупный доход с женой 7 млн. По данным интернета. Недавно отпраздновал 65 лет. Ушел. И, о чудо! Тут же вернулся обратно. Незаменимый. Так им всем плохо, что палкой не выгонишь!



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  • 7 | 28.01.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.01.2019, 10:28 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 804 | Рейтинг: +98
При этом - не обладая ни значительными полномочиями, ни ресурсами, именно они первыми отвечают за свои села. Низкий поклон тем из них, кто честно живет интересами односельчан - написал в соцсетях Радий Хабиров.
...................
Почему бы не поделиться бюджетом Курултая и финансово поддержать муниципальных образований, сельских поселений, расширить их полномочия?
===
ПОНАЧАЛУ вернуть деньги утекающую в чёрную дыру - Москву!
Путин СП/б сделал "конфеткой", а у нас многие люди вообще не имеют дохода, не дорог, нет газа, воды, есть населённые пункты без электроэнергии!
В основном законе народ РБ установил "предъяву" к власти что каждый имеет право на жизнь, а право на жизнь это прожиточный минимум, прожиточным минимум это денежка, Путин их зажал, а Хабиров поддержал Путина и соответственно пошел против народа РБ!!



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  • 8 | 28.01.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.01.2019, 10:28 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 804 | Рейтинг: +98
При этом - не обладая ни значительными полномочиями, ни ресурсами, именно они первыми отвечают за свои села. Низкий поклон тем из них, кто честно живет интересами односельчан - написал в соцсетях Радий Хабиров.
***
Впереди выборы.
И не нищие города , а нищее но всё еще верящее обещаниям светлого будущего Башкирии сельское население "делает" вождя?



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  • 9 | 28.01.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Говорят , что именно Радий Хабиров ............потому ли, что сам
Хабиров эту схему и придумал?
Ведь , по слухам, Хабиров и сын Муртазы Рахимова были
близки. ....................
.............. Возможно , часть из украденных денег все еще
находятся в собственности Хабирова? .................
Внезапно вспыхнувшая снова дружба между врио главы
Башкортостана Радием Хабировым и Муртазой Рахимовым
может объясняться еще и тем, что оба имеют несколько папок
компромата друг на друга. То есть, это своего рода вынужденный
альянс, гарантирующий первым лицам Башкортостана спокойную
жизнь.

НЕЧА НА ЗЕРКАЛО ПМНЯТ, КОЛИ РОЖА КРИВА!!!
====================================================
Обратил внимание на Ваш комментарий , где одни догадки --
.....Говорят , По слухам , Возможно , Может и тд ..
Дайте человеку время поработать ! А там все видно будет !
Пока Хабиров Радий Фаритович , достойно ведет работу !



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  • 10 | 28.01.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 28.01.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
97% -глав день и ночь думают какбы спи%дить чего -3% -живет интересами односельчан!

______________________________________________

Как можно спи%дить того чего нет? Вы думаете что в сельсоветы деревень так много денег дают? Х.., бумагу А4 экономят на черновиках печатают. Не путайте сельсоветы пригорода где кругом трех этажные дома стоят и земля миллионы стоит с сельсоветами в глухих деревнях.



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  • 11 | 28.01.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все уничтожает срок полномочий .Выбрали на 5 лет и он ,глава торопится построить себе дом , приобрести в Уфе квартиру или строит коттедж.Набрать денег и проч.Знает что через 5 лет може переизберут , а может нет .
Я ,думаю, что никакой выборности не должно быть . Выдвинуть чел-ка проверенного , из рядов номенклатуры районной, пусть работает ...Начнет воровать - прохладные края ждут с распростертыми краями...
Вот и приходят Велиевы с дворницким образованием , знают, что нужно побыстрее нахапать , а там уйду в отставку .
Но он не виноват , а мы сами, допустившие такое.Честь и хвала Велиеву, так правильно использовавший обстоятельства!



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  • 12 | 28.01.2019, 12:39 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7787 | Рейтинг: +2036
Напомним, недавно врио главы Башкирии раскритиковал региональных чиновников за их нерасторопность.

По его словам, они оправдываясь словами:

«Мы хотели как лучше», не могут эффективно распределить средства на программу по ремонту подъездов, которая является «исключительно важной для граждан».
___________________________________
Гнилая система сохранившееся со времён СССР-РАСПРЕДЕЛИЛОВКА, основанная на иждивенческой, по сути рабской психологии. А вы говорите капитализм.

Нынешняя система, это ранее не виданный в истории, искусственный монстр, рождённый и выпестованный людьми с рабско-воровским сознанием и "совковым" воспитанием.

Исторический факт, что самые бессовестные, лживые, безжалостные и авторитарные правители получаются именно из рабов.



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  • 13 | 28.01.2019, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9-ому
результат их работы 12% спад рождаемости по РБ в 2017 г..
Гитлер от этого в гробу перевернулся!



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  • 14 | 28.01.2019, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Радиоакт- пусть работает - в республике епнуть уже нечего!



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  • 15 | 28.01.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 28.01.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Я ,думаю, что никакой выборности не должно быть . Выдвинуть чел-ка проверенного , из рядов номенклатуры районной, пусть работает ...Начнет воровать - прохладные края ждут с распростертыми краями...

++++++++++++++++++++++++++++++++++
А что мешает отправить в прохладные края нынешних? Ворует потому что наверное позволено за обеспеченные "голосов" и жёсткий "муниципальный фильтр". Справился значит проверенный



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  • 16 | 28.01.2019, 12:54 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7787 | Рейтинг: +2036
ПОНАЧАЛУ вернуть деньги утекающую в чёрную дыру - Москву!
Путин СП/б сделал "конфеткой", а у нас многие люди вообще не имеют дохода, не дорог, нет газа, воды, есть населённые пункты без электроэнергии!
В основном законе народ РБ установил "предъяву" к власти что каждый имеет право на жизнь, а право на жизнь это прожиточный минимум, прожиточным минимум это денежка, Путин их зажал, а Хабиров поддержал Путина и соответственно пошел против народа РБ!!
____________________________________________
Задайте себе простой вопрос.

Почему экономический и социальный уровень развития отдельно взятого города, региона зависит от каких то там Путиных, Хабировых , царьков и хитровыделаных властных жучков, на которых пробы ставить негде?

И сразу всё встанет на свои места. И это всё, что вам нужно знать о системе власти в России. Всё остальное, нюансы и малозначащие детали.



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  • 17 | 28.01.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 28.01.2019, 12:54 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 38 | Комментарии: 7784 | Рейтинг: +2035,4


И сразу всё встанет на свои места. И это всё, что вам нужно знать о системе власти в России. Всё остальное, нюансы и малозначащие детали.

+++++++++++++++
вертикаль



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  •  
  • 18 | 28.01.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Задайте себе простой вопрос.

Почему экономический и социальный уровень развития отдельно взятого города, региона зависит от каких то там Путиных, Хабировых , царьков и хитровыделаных властных жучков, на которых пробы ставить негде?

И сразу всё встанет на свои места. И это всё, что вам нужно знать о системе власти в России. Всё остальное, нюансы и малозначащие детали.
---------------------------------------
Т.е. то что налоги уходят в Москву это малозначащая деталь? Налоговый кодекс это тоже малозначащая деталь?



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  • 19 | 28.01.2019, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Зубаиров Руслан Маратович (зам. Прокурора РБ) имеет крепкую дружбу с Аминевым Робертом Радиковичем (прокурор калининского района) и бывшим начальником ОП7 Шишовым. Казалось бы, что тут странного? Однако сия дружба имеет преступно – денежный характер. А именно – Аминев будучи прокурором калининского района, приспособил подвальные помещения ряда жилых домов, под игровые автоматы Шишова и его подельников. Зубаиров же будучи основным крышевателем всего игорного бизнеса республики, за достойное, еженедельное, денежное вознаграждение закрывает свои и глаза прокуратуры республики на такое «мелкое», многомиллионное правонарушение. На заявление граждан города о том, что в их домах организованы незаконные игровые притоны, прокуратура республики дает ответ « ваше обращение принято к сведению, ведутся следственные мероприятия» и на этом все. А сам Назаров ( прокурор республики) слеп и беспомощен. С такими замами, которые имеют его во все естественные отверстия, вроде и голос сорвал, так как стал нем как рыба.

Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Рамиль Рахматов то и дело, светится в компании Хохлова Геннадия Михайловича, бывшего сотрудника ОБЭП Ленинского РОВД, который в последующем судья Ленинского района, а уж потом мировой судья Уфимского района кличка «Хохол». « Хохол» будучи судьей Уфимского района, содействовал махинациям таких аферистов как Мугинов Дамир и зам прокурора республики Логинов. При данном судье были «законно» оформлено под ИЖС и прочее, более 5 тысяч га земли. « Хохол» же плотно общался с райсоветом уфимского района, который с глубоким сожалением вспоминает отставку «Хохла», тат как при нем можно было сделать невозможное. « Хохол» в своем деле молодец! – и себя в стороне не оставил и друзей. Себе прибрал несколько земельных участков ( за которые был снят с судейской должности – материалы уголовного дела с подачи прокуратуры Уфимского района ). Логинов смог оформить и передать «кия моторсу», здания которых красуются сразу же после кафе отдых, перед с. Зубово. Те же в знак благодарности каждый год обновляют Логинову БМВ Х-5 (по сведениям Логинов ни разу БМВ в декларации не указывает. А на кой? Все равно никто не проверит!). Законный срок работы в должности давно истек а он все еще на месте и вершит судьбы людей – не проверяют. Как сказать не проверяют? Даже знают. Арсланов Ю.Б. начальник УСБ Прокуратуры РБ широко закрывает глаза, ден-знаками, закрывает.
Вот такие друзья у Рахматова. Ну как сказать друг?, - мозгов нет так его и используют как мусорное ведро. Тот в свою очередь корчит из себя важную персону. Ну а как иначе?! Когда его, алкоголика похмеляет сам Хохол, любой зазнается. А если проблемы с законом, то Логинов всегда поможет своему поносному спикеру СМИ.



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  • 20 | 28.01.2019, 13:19 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7787 | Рейтинг: +2036
Т.е. то что налоги уходят в Москву это малозначащая деталь? Налоговый кодекс это тоже малозначащая деталь?
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Неважно куда уходят налоги. Важно КТО и КАК их потом распределяет и тырит.



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