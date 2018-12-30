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Сколько российских денег зависло в Венесуэле и перспективы их возврата

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Цифр много и они противоречат друг другу. Более-менее достоверно известно о: — $3,15 млрд – сумма реструктурированного в ноябре 2018 межгосударственного долга Венесуэлы перед Россией, — $3,1 млрд — остаток долга венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA перед Роснефтью по состоянию на 30 сент.2018. — неизвестная сумма долга Венесуэлы перед «Рособоронэкспортом». Считается, что поставки оружия в Венесуэлу за последние 10 лет составили $11 млрд. И чуть ли не вся венесуэльская армия оснащена российским оружием. Какая часть была оплачена деньгами или нефтью, какая оформлена межгоссоглашением, а какая часть долга осталась на балансе «Рособоронэкспорта» — неизвестно.

Сколько российских денег зависло в Венесуэле и перспективы их возврата


— В декабре 2018 Путин пообещал Мадуро $6 млрд и 600 тыс.т.зерна. Но деньги были обещаны под инвестпроекты, так что вряд ли их успели потратить. Неизвестно, начались ли поставки зерна, но тоже вряд ли столь оперативно.

Reuters в августе 2017 писала, что с 2006 года кредиты России и Роснефти составили $17 млрд, но какая часть их погашена — неизвестно. Так что осторожно можно оценить российские деньги, зависшие в Венесуэле, широкой вилкой в $6,3-$12 млрд. Грубо можно говорить о $10 млрд. (плюс-минус неск.миллиардов).

Вообще это позор для наших госорганов, что они не публикуют суммы долгов других стран перед Россией: t.me/SerpomPo/1734. Секретность тут совершенно неуместна, ведь правительство раздает деньги налогоплательщиков, и они имеют право знать, кому, сколько и зачем.

Любая программа стабилизации экономики Венесуэлы (например, от МВФ — для нового правительства), безусловно, будет включать в себя как обязательный элемент отсрочку выплат по долгам. Учитывая специфику страны, отсрочку выплат не только правительства, но и всего госсектора (прежде всего, компании PDVSA). $50-60 млрд перед Китаем и ок.$10 млрд перед Россией. Это означает, что деньги двух стран как минимум «зависли». А как максимум — новое правительство может объявить об их списании раза в 3-4 (прецеденты есть, например, Аргентина).

Учитывая объем нефтяных запасов Венесуэлы (она №1 в мире по запасам), скорее всего, речь должна пойти все-таки не о списании долгов, а об отсрочке выплат. Ведь считается, что в течение 1-2 лет страна может восстановить потерянные объемы нефтедобычи (при условии демократии и возврата в страну американских компаний и специалистов). Потом платежеспособность страны восстановится. Но учитывая, что банкует в Венесуэле (теперь) и в МВФ (всегда) Трамп, а потери будут у Китая и России — вполне реален и вариант списания долга.

Честно говоря, с трудом укладывается в голове, как страна с самыми большими в мире нефтяными запасами, стала не каким-нибудь новым эмиратом, а впала в полную разруху и голод. Причины понятны: утеря политической стабильности, социалистический эксперимент и противостояние с США…

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 28.01.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Беда коль в семье глава пъет - еще хуже если к тому же тащит из семьи , вот и Путин как алкаголик все тащит и разбазаривает из России! Разводиться надо с таким батянькой - пока все не разбазарил!



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  • 2 | 28.01.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Информация для размышления:
До 1957 года нефтедобывающая Венесуэла по уровню ВВП на душу населения занимала третье место в мире (после США и Швейцарии). В 1957 году в Венесуэле началась национализация нефтяного сектора, который до этого контролировали иностранные компании, и сейчас ВВП на душу населения в этой стране составляет 47% от уровня 1957 года.
Так может быть, и Россеюшке, надо обьявит приватизацию незаконной, забрать награбленное, и перепродать все цивильным заподным компаниям,и тогда все наладится?
"Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет".



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  • 3 | 28.01.2019, 10:14 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 804 | Рейтинг: +98,4
«А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько...». Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?» — заявила Юденич.
.................................................

С точки зрения чиновников Путинского призыва, денюшки, которые вложили в Венесуэлу, они принадлежат режиму. Страна, народ тут не причем?



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  • 4 | 28.01.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Честно говоря, с трудом укладывается в голове, как страна с самыми большими в мире нефтяными запасами, стала не каким-нибудь новым эмиратом, а впала в полную разруху и голод. Причины понятны: ... социалистический эксперимент ..."

--------------

"Социалистический эксперимент" Венесуэлы ни при чём.
В России - "антисоциалистический эксперимент" - и шо? Богаче стали?



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  • 5 | 28.01.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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"Всё потому, что Россия вкладывает только деньги, а не смыслы. В то время, как США управляют смысловым контекстом. Прозападными, американскими сетями покрыты те государства, которые предуготовлены к захвату, и подобные сети активно использовались в Венесуэле для ослабления правящего режима. ЦРУ вмешивалось во внутренние дела Венесуэлы без смущения, провоцировало беспорядки, то есть, управляло общественно-политической ситуацией в стране. Что, в конечном итоге, и свело на «нет» наши финансовые вливания. Потому что кроме денег, мы больше ничего не предоставили. Вот и получаем тот результат, который есть." ЗАВТРА.



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  • 6 | 28.01.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 28.01.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... который есть." ЗАВТРА._____________________________________________________
__________________________ Люди, зацикленные , видят скрытый смысл даже во фразе «над морем догорал закат». Так им и надо, тем, кто за морем. Мало того, что у них закат, так он еще и догорает. ЗАВТРА OПЫТНЫЙ



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  • 7 | 28.01.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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А нужна ли нам Венесуэла ?.Сколько ни корми, как были испанцами , так и остались .И за них ванька должен растить хлеб? Нам Кубы хватило и они мало отвечают взаимностью.Все норовят посмотреть на сторону и уже не прельщает ни социализм , не руссо туристо , ни водка русская.
Только не пойму как при таких запасах нефти жить бедно и в голоде?



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  • 8 | 28.01.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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ЦРУ разваливает государства? Ерунда полнейшая .Экспорт революций невозможен без подходящих условий . А вот подходящие условия и готовят правящая клика или или государственные руководители .
Пример. Украина - просто разволокнилась , стали брать все и помногоу . Стало много агентов влияния .снижение уровня жизни . ЦРУ просто подтолкнуло в "правильном " направлении. И пошли волнения.
Без ,,революционной" ситуации ничего не получится , даже оргазма.!



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