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Почему путинская вертикаль власти никогда не будет работать в России

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Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Без Лермонтова в России теперь никуда. Трагикомическая новость пришла из Самары. Профессор местного университета в свободное от лекционных занятий время уехала на две недели в санаторий. По возвращении по инициативе местного управления ФСБ России самарский филиал Следственного комитета России возбудил против профессора уголовное дело о хищении 30 тысяч рублей — зарплаты за те две недели, что она была в санатории. Ну, конечно, у них не будет времени искать террористов в Магнитогорске, они же всем списочным составом ловят сегодня «прогульщиков».

Почему путинская вертикаль власти никогда не будет работать в России


Неизвестна детальная фактура конфликта. Может быть, профессор — добрейшей души человек и весь университет страдает, возмущаясь случившимся.

Может быть, все наоборот, и коллеги профессора в глубине души только и мечтают, как от нее избавиться. Скорее всего, между упорным нежеланием профессора принять навязанную университету бывшим губернатором реорганизацию и абсурдным уголовным делом имеется какая-то сущностная связь.

Не подлежит сомнению лишь одно — это абсолютный правовой произвол властей: трудовые конфликты не разрешаются в рамках уголовного судопроизводства и, тем более, с вовлечением в него органов ФСБ.

Самарское дело — типичное. По всей необъятной России тысячи больших и маленьких начальников, толстосумов и просто блатных, их многочисленные родственники, друзья и даже челядь рвут друг у друга дубинку репрессивного правосудия и крушат ею головы своих обидчиков. Здесь нет никакой системы, никакой последовательности действий, никакого алгоритма, с помощью которого можно было бы предсказать конечный результат. Еще вчера кировский предприниматель Цуканов сотрудничал с ФСБ, давая показания на губернатора Белых, а сегодня он уже арестован не без помощи того же ФСБ, с большой долей вероятности у него и Белых будет время и возможность завершить свою дискуссию в колонии.

То, что мы наблюдаем сегодня в России — это разгул стихии неконтролируемого насилия, селевой поток из мелочных страстей и низменных чувств, который стекает сверху вниз по властной вертикали, сметая на своем пути всякое осмысленное действие и превращающий любую политическую цель в утопию. Безумец тот, кто считает, что этим потоком можно управлять; этот камень можно столкнуть с горы, но его дальнейшую траекторию невозможно предсказать. Путин, сознательно или помимо своей воли, задает стандарт поведения всей этой системе. То, что можно Путину, можно и любому Пупкину — иначе это не работает. Так не бывает, чтобы следователю можно было ни за что прессовать активистку Шевченко из «Открытой России», потому что ее политическое дело одобрено на самом верху, и нельзя было прессовать профессора из Самары, только потому что ее политическое дело заказал какой-то «местный Путин» и настоящим верхам до него нет никакого дела.

Россией всегда управляют так, как будто сотворение мира случилось только вчера, как будто не было ни китайской мудрости, ни античной философии, ни, в конце концов, своих собственных пророков. Создается впечатление, что из никто из власть предержащих в России не знаком с древней истиной — если власть не ограничена на самом верху, то она не может быть ограничена ни снизу, ни в середине, ни спереди, ни сбоку, ни сзади. Дело не в том, что путинская «вертикаль власти» плохо работает, а в том, что она в принципе не может работать, чисто теоретически. Весь замысел изначально был совершеннейшей утопией, пропагандистской пустышкой, не рассчитанной на практическое применение.

От следователя, который обязан исполнять незаконные приказы верховной власти в якобы высших государственных интересах, нельзя требовать, чтобы во всех остальных случаях он строго соблюдал законность. Если возможно «дело Магнитского» и «дело ЮКОСА», то неизбежно будут «дело Пшеничного» и «маковое дело», и десятки тысяч других таких же бессмысленных, но от этого не менее жестоких дел. Этот адский круговорот может быть остановлен только введением ограничения для всех — от Путина до Пупкина, — либо он будет раскручиваться как страшный маховик, пока не превратит все общество в тухлый фарш. Беззаконие низов есть рентная плата, которые они взимают с верхов, желающих поставить себя вне закона.

Уже не имеет никакого значения, что эта конкретная вертикаль путинская. Кто бы ни был ее бенефициаром, она никак иначе работать не может. Какая-нибудь пупкинская вертикаль может оказаться в разы более убогой, чем путинская. Тот, кто может сам на себя наложить ограничение и прожить с этим ограничением до конца своих дней, ни разу не нарушив обет, должен быть причислен к лику святых. Но святые не ищут власти, а все остальные смертные — не святые. Работать эффективно, не вовлекая общество в этот круговорот насилия, может только та система, которая ограничена внешне и в которой все сверху донизу не рабы, а равны — равны перед законом.

Если отступление от законности не будет допускаться по политическим соображениям, то есть в ложно истолкованных национальных, государственных или каких-либо еще «сакральных» интересах, оно не будет допускаться и по другим поводам, то есть в интересах тысяч случайных людей, которым посчастливилось иметь хоть какое-то отношение репрессивному аппарату. Если эти отступления будут в чем-то одном, они будут и во всем остальном. Так работает закон «сообщающегося беззакония». Политический произвол приводит неизбежно к росту общеуголовной преступности. Погружение России в сумрак «90-х», расставанием с которыми так гордится нынешний режим, лишь вопрос времени.

Идея «вертикали власти» — глубоко порочна и ошибочна. Это эволюционный тупик, из которого русскому обществу никогда не удастся выбраться. С самого начала не надо было браться за обреченный на неудачу проект и строить очередную «вавилонскую башню» русского абсолютизма, и тогда, может быть, сегодня не надо было бы лить крокодиловы слезы над ее жалкими руинами. Любая вертикаль, чем бы не оправдывалось ее строительство — необходимостью реакции или ее преодолением, борьбой с коммунистами (капиталистами) или борьбой за коммунизм (капитализм), — очень быстро превращается в горизонталь. Надо менять не людей (хотя без этого тоже не обойтись), а концепцию.

Владимир Пастухов, политолог, научный сотрудник University College of London, Эхо Москвы
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  • 1 | 28.01.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
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психология шариковых в постреволюционной России трудноистребима.О какой смене концепции идет речь?



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  • 2 | 28.01.2019, 10:08 | Автор: VIVAT
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"Вертикаль власти" создан Путиным для увековечивания несменяемости правящего режима. Для этой цели все политическое пространство страны заполонено его людьми исключительно этого режима.



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  • 3 | 28.01.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Следственного комитета России возбудил против профессора уголовное дело о хищении 30 тысяч рублей — зарплаты за те две недели, что она была в санатории.
=========================
А как Вам вот это:
Пенсионерка из Красноярского края Надежда Булатова была осуждена на два с половиной года условно по обвинению в растрате. Женщина, ставшая опекуном своих внуков, не сохраняла чеки, покупая им еду, одежду и лекарства за счет пособий, передает НТВ.
По сведениям телекомпании, бабушка оформила опеку над внуком с ДЦП и внучкой 10 лет назад, когда их мать лишили родительских прав. Получая в общей сложности 50 тысяч рублей в месяц, она купила корову, бытовую технику, приобретала необходимые детям вещи и дрова. Сама пенсионерка рассказала, что при оформлении опеки соцработники не разъяснили ей необходимость сохранения чеков, и за все прошедшее время ни разу не требовали отчетов.
«К концу прошлого года только опомнились. И понаписали того, что и близко нет», — пояснила Надежда Булатова корреспондентам.
Теперь по иску соцзащиты бабушку признали виновной в присвоении средств детей. Также ее обязали выплатить подопечным миллион рублей. В результате пенсия внука по инвалидности поступает теперь на его счет, воспользоваться которым он сможет лишь после наступления совершеннолетия.



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  • 4 | 28.01.2019, 10:24 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2574 | Рейтинг: -610,2
Мрази конченные
---------------------------------
Как издевались над генералом Карбышевым и народной памятью

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2560075.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Мерзость произнесена в эфире Comedy Woman, где насколько бездарные, настолько и вульгарные (за редким исключением) девицы, отпочковавшиеся от КВН, где они, к слову, ещё не были так убоги, пытаются делать бабло на как бы юморе. Быдлоюморе для быдла. Полностью мерзость звучит так:
» — Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал! — сообщает Екатерина Варнава.
— Это замёрзший дух генерала Карбышева! — реагирует Наталия Медведева. — Он подошёл к тебе сзади и приобнял…»
Извините, нормальные люди, за то, что вас передёрнуло, как и меня, когда вы читали это. Я смотрел в оригинале — ещё гаже: силиконовая девка шутит — силиконовые девки смеются.

https://regnum.ru/news/polit/2560075.html



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  • 5 | 28.01.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Ездил в дедов сад. У нового соседа- "зимника"- гость.
Ищет участок.
"Молодой" пенсионер из Орджоникидзевского р-на устал от политиканства телевидения и городской суеты с бестолковщиной.
От растущих цифр в счетах и хамства коммунальных чиновников.
От некачественной, но дорогущей еды, плохой воды и грязного воздуха.
От не чищенного двора и шумных соседей - квартирантов из ближнего зарубежья.



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  • 6 | 28.01.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Как бы не менялась власть в новой России, Анатолий Борисович Чубайс всегда «при деле».
С ноября 1991 года он стабильно занимает различные ключевые посты в российском государстве и государственных компаниях.
Он был у власти при Горбачеве, Ельцине, Путине, Медведеве и снова Путине.
Как это у него получается — загадка.

Максим Палмер



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  • 7 | 28.01.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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РАЗГОВОР С ПАТРИОТОМ типа Харисана
- Прицепите ленточку. Деды воевали
- А ты знаешь когда началась вторая мировая?
- Дык в 41м
- В 39 м.
-!!!!??
- А знаешь почему? Потому. что Сталин заключил союз с Гитлером. Гарантировал ему безопасность на востоке и они договорились разгромить Польшу!. А после разгрома Польши СССР оккупировал все страны балтии. Напал на Финов и не смог с ними справиться. Потребовал от Румынии отдать Молдавию! И Гитлер ради мира с СССР все это терпел и позволял.
А потом СССР сосредоточил всю свою армию на границах с Германией. Снял все минные поля и убрал там все заграждения. В все комадующие армиями и округами имели в сейфе опечатанные сов.секретные конверты, в которых при вскрытии обнаружились приказы куда и в каком направлении им следовало наступать!!! Наступать!!! А не защищать границы.
-А знаешь каковы потери СССР в той войне? Они в 7 раз превосходят потери Германии воевавшей на 2 фронта и против СССР и против союзников в Африке, Италии и Франции. Ты знаешь, что после войны не было ни одной семьи в СССР в которой кто то не погиб. А в некоторых семьях погибли все мужчины...... Ты чем гордишься ? Чему радуешься ..........
=Поддельный©



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  • 8 | 28.01.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63020 | Рейтинг: +12213,4
Бабка-профессорша - возместила 20 тыщ... но я не пойму - ведь не она начисляла эти деньги сама себе, не она закрывала табель о количестве прочитанных лекций студентам... и вообще - причем тут ФСБ?! Это вопрос министерства труда - в самом страшном случае, а на самом деле это внутреннее дело организации, где она трудится. Бухгалтер мог ошибиться, кто-то из сотрудников заметил это, хотя сама профессор промолчала, написали заявление ректору...

Нет, но чтобы этим занималась служба безопасности страны?!
Впрочем - это как раз уровень завклубом в Дрездене...



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  • 9 | 28.01.2019, 13:45 | Автор: san-ufa
    Публикации: 190 | Комментарии: 1333 | Рейтинг: +448,5
в РФ возведена пирамида власти от Кремля и ГД РФ до сельсовета, вертикали и горизонтали которой тесно переплетены между собой, повязаны круговой порукой коррупции, некомпетентности, вранья и воровства. Власть в стране узурпирована «фискально-врально-репрессивно-воровской-деэкологической-маф
иозно-олигархической-бесчеловечно-агрессивной диктатурой-группировкой «друзей-олигархов» В.Путина. Нет в России независимых друг от друга, от «друзей-олигархов» и Путина судов, ветвей власти, местного самоуправления, нет реальных уполномоченных по правам человека, СМИ, местного самоуправления, в т.ч. и университетского.



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  • 10 | 28.01.2019, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.01.2019, 10:24 | Автор: Larissa
Публикации: 52 | Комментарии: 2574 | Рейтинг: -610,2
Мрази конченные
------------
Как издевались над генералом Карбышевым и народной памятью
---------------------
генерал Карбышев это НКВД, а НКВД это которые из пулемётов бойцов в спину поощряли!
Приплетя народную память не указали приведённое, соответственно обман народа!

Как это действовало. Младший командир говорит, ДОТ надо разбить пушкой, так мы не возьмём, только солдат загубим! НКВД: "Усомнился в победе, к стенке!" Товсь, Огонь! Остальные обречённо идут на погибель! Честные считают что в ВОВ погибло до 50 млн бойцов и людей! Немцев 7...8 млн.!
Это одна из причин что сегодня РФ это 2% населения 3емли.
Коренная причина, в России народ всегда почитался за скот! Даже хуже, скот кормят, а Путин и прожиточный минимум не обеспечивает, но пацанчиков за бесплатно в армию гребёт: "3а Родину, за Абрамовича огонь"!



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  • 11 | 28.01.2019, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Nfvf
Тема "Вертикали" власти не раскрыта. Любая команда поданная сверху, ввиду интерпретации каждым нижестоящим звеном искажается вплоть до наоборот!

Грубое сравнение. Два моих знакомых написали доверенность на прдажу квартир женам и оба остались без жилья!



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  • 12 | 28.01.2019, 15:01 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29423 | Рейтинг: -698,9
у них не будет времени искать террористов в Магнитогорске
-------------------
А чо Магнитогорск, чуть что - так Косой!

В Магнитке один гастер раскололся же уже



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  • 13 | 28.01.2019, 15:06 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29423 | Рейтинг: -698,9
Как издевались над генералом Карбышевым и народной памятью
-------------------
Над Салаватом издеваются уже с десяток лет публично, и ничо, безнаказанно.

Потому что Салават убивал РУССКИХ! ЛЮДЕЙ!!!



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  • 14 | 28.01.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 28.01.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
***
И ты хотел бы кататься на мерседесе с повязкой полицая?
Но имей ввиду, что больных на всю голову нацисты просто расстреливали....



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  • 15 | 28.01.2019, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
генерал Карбышев это НКВД, а НКВД это которые из пулемётов бойцов в спину поощряли!
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Ты дибил. Генерал Карбышев это инженер, а инженеры это как раз те, кто спасает людей. Это саперы, это фортификация, это вода, это проходы в минных полях, это мосты.



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  • 16 | 28.01.2019, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
генерал Карбышев это НКВД, а НКВД это которые из пулемётов бойцов в спину поощряли!
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Квотник истфака БГУ после интерната им. Гарипова?



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  • 17 | 28.01.2019, 16:42 | Автор: ketrin_2
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Зулия с катушек окончательно слетела, русофобия до добра не доведет



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  • 18 | 28.01.2019, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.01.2019, 13:06 | Автор:

......" И Гитлер ради мира с СССР все это терпел и позволял.
А потом СССР сосредоточил всю свою армию на границах с Германией. Снял все минные поля и убрал там все заграждения. В все комадующие армиями и округами имели в сейфе опечатанные сов.секретные конверты, в которых при вскрытии обнаружились приказы куда и в каком направлении им следовало наступать!!! Наступать!!! А не защищать границы.
-А знаешь каковы потери СССР в той войне? Они в 7 раз превосходят потери Германии воевавшей на 2 фронта и против СССР и против союзников в Африке, Италии и Франции. Ты знаешь, что после войны не было ни одной семьи в СССР в которой кто то не погиб. А в некоторых семьях погибли все мужчины...... Ты чем гордишься ? Чему радуешься ..........
=Поддельный©
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О какой ПРИБЛУДНЫЙ , настоящий фантазер !



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