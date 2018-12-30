На встрече с жителями подмосковного Королева прозвучало предложение восстановить исторический квартал города, а деньги на это взять из федерального бюджета.
«Ребят, вы так легко говорите: «А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько...». Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?» — заявила Юденич.
Высказывание вызвало недоумение собравшихся в зале, а некоторые стали кричать «мы налоги платим».
Газета.Ру
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Поганый язык очередной змеи-провокаторши
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