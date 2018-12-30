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Поганый язык очередной змеи-провокаторши

  • Опубликовано: natall | 28.01.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 25299 | Комментарии: 21
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«Вы туда что-то вложили, чтобы из него брать?»: Чиновница обвинила россиян в недостаточном вкладе в бюджет. Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич обвинила граждан в недостаточном вкладе в федеральный бюджет, передает РИА «Новости».

Поганый язык очередной змеи-провокаторши


На встрече с жителями подмосковного Королева прозвучало предложение восстановить исторический квартал города, а деньги на это взять из федерального бюджета.

«Ребят, вы так легко говорите: «А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько...». Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?» — заявила Юденич.

Высказывание вызвало недоумение собравшихся в зале, а некоторые стали кричать «мы налоги платим».

Газета.Ру
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  • Участник
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  • 1 | 28.01.2019, 10:01 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 804 | Рейтинг: +98,4
Интересно, эта глупая где училась, кто ей вдалбивал идею, что чиновники создают, пополняют казну за свой счет, из своего кармана, а не за счет уплаты налогов с граждан?



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  • 2 | 28.01.2019, 10:20 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2574 | Рейтинг: -610,2
1 | 28.01.2019, 10:01 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 800 | Рейтинг: +98
Интересно, эта глупая где училась,
--------------------------------------------
Наверное,в банях и саунах



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  • 3 | 28.01.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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1-му ,зачем задавать наивные вопросы - на фото видно же насколько разработан ее рот!



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  • 4 | 28.01.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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А ведь тогда когда не было соцсетей - только в семье знали что она полная дура !



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  • 5 | 28.01.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Краткая биография ( этапы карьерного роста) Марины Юденич :

Её карьера это отдельная интересная тема. Сколько мужей, столько и периодов в жизни Марины Юденич.
Первый период – комсомольский. Муж – номенклатурный сынок.
Второй период – политический. Муж – депутат (или дипломат).
Третий период – бизнес. Муж (или любовник) – олигарх.
Четвертый период – «писательница». Муж - издатель.



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  • 6 | 28.01.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Гость

5 | 28.01.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая биография ( этапы карьерного роста) Марины Юденич :

Её карьера это отдельная интересная тема. Сколько мужей, столько и периодов в жизни Марины Юденич.
Первый период – комсомольский. Муж – номенклатурный сынок.
Второй период – политический. Муж – депутат (или дипломат).
Третий период – бизнес. Муж (или любовник) – олигарх.
Четвертый период – «писательница». Муж - издатель.
***
При всем при этом входила в близкий круг единомышленников Немцова?



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  • 7 | 28.01.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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врангели, каппели, юденичи...



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  • 8 | 28.01.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вообще нужно приучать население не просто трясти государство ( оно ничего и ником не должно с 1990 года .
Многие живут до сих пор при коммунизме- кто -то должен решать их проблемы , кто -то обязан и должен .Да никто не должен и не обязан .Ты должен государству вырастить солдата , работать где это возможно согласно имеющимся способностям.Сажать картошку, растить скот, платить налоги и.т.д.



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  • 9 | 28.01.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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С федерального бюджета выцарапать что- либо практичеси невозможно .
Есть такая пословица: что с возу упало то пропало .
Если случится как в Магнитогорске- то деньги найдутся вмиг .
Сейчас мышление остается совковым, дай -дай , мне кто-то обязан, я имею право...
Никто , конечно , добровольно не положит, а чтоб положить туда каждый должен трудиться в соответствии с сегодняшнии реалиями : индивидуально , самостятельно и никакой дядя не придет и не организует рабочие места.
На дворе капитализм ...



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  • 10 | 28.01.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 28.01.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
врангели, каппели, юденичи...
===
коммент непросвещённого.
Каппель героический командир! Питался с одного стола с солдатами, а у нас по сей день делят на баров и челядь. Берёг жизни солдат! Сокрушал большевиков. В 35 градусные морозы провалился в полынью, ампутация в полевых условиях и смерть!
Сравните армию Красных, Чапаев с женой комиссара Фурманова,..



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  • 11 | 28.01.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 28.01.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
А вообще нужно приучать население не просто трясти государство ( оно ничего и ником не должно с 1990 года.
Многие живут до сих пор при коммунизме- кто -то должен решать их проблемы, кто -то обязан и должен. Да никто не должен и не обязан. Ты должен государству вырастить солдата, работать где это возможно согласно имеющимся способностям.Сажать картошку, растить скот, платить налоги и.т.д.
====
это неправда.
Путинская челядь только для себя от государства отдельные завышенные зарплаты, отдельные пенсии, премии, жильё на халяву и другие льготы,..



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  • 12 | 28.01.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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В сердцах сказала и многие подхватили .....
Никогда не говори прямо- это заповедь номенклатуры.
Образцами государстственного языка могут быть речи Пескова,Чубайса,Путина ,но никак не Медведева(.... вы держитесь... и кому мала зарплата учителя- то идите в бизнес... и проч высказывания).Прекрасны речи покойного Черномырдина - речь истинорусского человека.



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  • 13 | 28.01.2019, 12:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63020 | Рейтинг: +12213,4
При всем при этом входила в близкий круг единомышленников Немцова?
____________________________________________________
Так в твоей методичке написано?

Юденич - доверенное лицо Путина с февраля 2012 года.
Напомнить что было в это время?
Вся прогрессивная интеллигенция Москвы выходила на митинги с начала декабря 2011 года против фальсификаций выборов! В том числе во главе с Немцовым...
Какая же ты мразь!



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  • 14 | 28.01.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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11 Это правда .Челядь уже построила себе коммунизм , притом со сказочными богатствами , особняками за бугром , валютными счетами , пропиской своих отпрысков за Бугром и даже двойными отпусками в течении года . Снились ли отпуски в куршавелях и канарамах первому секретарю райкома партии или обкома. ?



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  • 15 | 28.01.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
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При всем при этом входила в близкий круг единомышленников Немцова
-----------------------------------
Каков бывший хозяин, такова и прислужница. Они все там одним миром мазаны.



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  • 16 | 28.01.2019, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А тама ваще русские то есть? Или одни батырА евгэйской национальности?
Из тех, ктовсёпостроил, наверное тока Валуев с Карелиным.



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  • 17 | 28.01.2019, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Вы полное выступление посмотрите к кому она обращается с этими словами!



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  • 18 | 28.01.2019, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
коммент непросвещённого.
Каппель героический командир! Питался с одного стола с солдатами, а у нас по сей день делят на баров и челядь. Берёг жизни солдат! Сокрушал большевиков. В 35 градусные морозы провалился в полынью, ампутация в полевых условиях и смерть!
Сравните армию Красных, Чапаев с женой комиссара Фурманова,..
---------------------------------------
Сравнили. Чапаев с мужиками, крестьянами бил этого Каппеля с его отборным корпусом. Психическую атаку на пулеметы вряд ли можно назвать бережливостью жизни солдат.



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  • 19 | 28.01.2019, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Пусть наташка с кухаркой расскажут сколько денег они положили в бюджет. Тогда и поглядим чего они раскричались.



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  • 20 | 28.01.2019, 16:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63020 | Рейтинг: +12213,4
Пусть наташка с кухаркой расскажут сколько денег они положили в бюджет. Тогда и поглядим чего они раскричались.
___________________________________
Ну ты-то нисколько... ольгинские в чёрную ебошат!



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