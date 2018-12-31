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Шило на мыло: Хабиров меняет руководство «Единой России» в Башкортостане

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Прошедшая в субботу, 26 января, конференция регионального отделения "Единой России" в Башкортостане переизбрала руководящие органы, состав которых обновился не менее, чем на треть. Новым руководителем регионального исполкома "ЕР" в Башкортостане станет 50-летний Рустем Ахмадинуров, кандидатуру которого президиум регионального политсовета направил для утверждения в центральные органы партии. Эксперты отмечают, что все изменения в региональной структуре "правящей партии" инициированы администрацией врио главы республики, чтобы создать оптимальные условия для победы Радия Хабирова на выборах главы региона.

Шило на мыло: Хабиров меняет руководство «Единой России» в Башкортостане


Напомним, на прошедшей неделе Радий Хабиров в интервью газете "Ведомости" заявил, что пойдет на осенние выборы от партии "Единая Россия". "У меня есть коллеги, которые предлагают дистанцироваться от "Единой России". Но я по-другому устроен. Я член этой партии и горжусь этим", — сказал врио главы республики. Заявление Хабирова было расценено всеми наблюдателями, как фактическое начало избирательной кампании.

Выступивший на конференции руководитель администрации главы республики, небезызвестный в прошлом думец Александр Сидякин изложил перед делегатами, по сути дела, полный план ведения этой кампании до формального объявления о назначении выборов. В него вошли кустовые встречи с главами сельских поселений, для которых сейчас готовится некий "Манифест сельских советов", различные форумы (Образовательный, Лесной, "Управдом" и другие) провести которые планируется в течение февраля-мая текущего года, встречи врио главы с ветеранами, спортсменами, многодетными матерями, студентами. Во всех мероприятиях "Единая Россия", очевидно, примет активное участие.

— Хочу пожелать своему товарищу Рустему Ахмадинурову успехов на этой итерации — избрании руководителя регионального отделения партии, — заявил Сидякин, дав понять присутствующим, что назначение Ахмадинурова уже согласовано и предрешено.

Пост руководителя регионального исполкома освободился на прошлой неделе — занимавший эту должность с 2016 года Руслан Гизатуллин подал в отставку и был назначен исполняющим обязанности главы администрации Кушнаренковского района республики.

​Прошедший сразу после конференции президиум политсовета реготделения "Единой России" решил направить для утверждения в центральные органы партии две кандидатуры — Рустема Ахмадинурова и председателя регионального координационного совета сторонников партии Константина Канунникова. Большинство наблюдателей, впрочем, рассматривают этот шаг лишь как необходимую формальность и не сомневаются, что, в итоге, Москвой будет утверждена кандидатура Ахмадинурова.

— Радий Хабиров продолжает процесс расстановки людей на ключевые посты по принципу личной преданности, который для него является доминирующим, — отмечает политтехнолог Андрей Потылицын. — Ахмадинуров, который долгие годы работал вместе с ним, в том числе, и в последние годы в Красногорске, который единственный не голосовал за исключение Хабирова из "Единой России" в 2008 году, в этом смысле, абсолютно свой.

Может, он не такой уж талантливый организатор, но Хабирову важно, чтобы был установлен надежный контроль как над ходом предвыборной агитации со стороны партии, так и над финансовыми потоками, которые в течение кампании могут пройти через региональную структуру. Кроме того, уже отмечалось, что в Кремле остаются люди, недовольные назначением Хабирова в республику и которые, как ни мала эта вероятность, могут попробовать сыграть против Хабирова на выборах через ту же "Единую Россию". Назначением Ахмадинурова, — как и своим заявлением, о том, что он пойдет на выборы от единороссов, — Хабиров блокирует такие возможные шаги оппонентов.

— Руслан Гизатуллин покинул пост руководителя исполкома "ЕР" не потому, что он кого-то не устраивал, а потому, что просто понадобилось место для Ахмадинурова, — согласен и политолог Дмитрий Михайличенко. — Кредит доверия к нему у Хабирова большой, но он вряд ли будет самостоятельной фигурой в политике. Будет работать, исполняя установки, приходящие сверху. Конечно, по своему характеру он больше склонен к представительско-политической работе и его траектория, его устремления, в общем-то, понятны — отработать неплохо на ближайших политических кампаниях, а потом, в 2021 году избраться в Госдуму.

Рустем Ахмадинуров в 1996-1999 гг. работал в республиканских министерствах финансов и социальной защиты населения. В 1999-2002 гг. руководил региональным исполкомом партии "Отечество" (позже влилась в "Единую Россию"), в 2002-2004 гг. работал в региональном исполкоме партии "Единая Россия". С 2010 года возглавляет "Школу российской политики" в Башкортостане. В 2013-2018 годах был депутатом Госсобрания республики. В бытность Радия Хабирова мэром Красногорска руководил аппаратом городской Общественной палаты и спортивным клубом "Зоркий".

Идель.Реалии
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  • 1 | 29.01.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Пусть работает!



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  • 2 | 29.01.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Что то подсказывает со временем Хабиров станет таким баем диктатором, что Рахимов будет далеко до него.Если, конечно, Кремль ослабнет, как в 90-ые.



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  • 3 | 29.01.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров меняет руководство «Единой России» в Башкортостане
===========================
Как "друзья" вы не содитесь всё в депутаты не годитесь!



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  • 4 | 29.01.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Карманную партию власти перетосолвывает, хочет исключить любые оплошности в процедуре переназначения самого себя. Готовит очередной спектакль, на этот раз для самого себя.



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  • 5 | 29.01.2019, 11:23 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1241 | Рейтинг: +334,9
Так это Тимур Бадрутдинов. Молодец Бабруха, стал таки депутатом. Теперь заживем как загнивающий Запад. Не в смысле богато', а смысле гнилее.



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  • 6 | 29.01.2019, 11:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63032 | Рейтинг: +12215,5
Российским чиновникам отменят наказание за «коррупцию поневоле»

Минюст России начал разработку поправок в закон «О противодействии коррупции», согласно которым российские чиновники могут быть освобождены от наказания за коррупционные правонарушения, если они совершены поневоле - «вследствие обстоятельств непреодолимой силы».
Поправки являются частью «Национального плана противодействия коррупции» на 2018-2020 гг, говорится в уведомлении, которое Минюст опубликовал в понедельник на портале проектов правовых актов.
«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, - объясняет Минюст. - При этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено».
В связи с этим Минюст совместно с Минтрудом, МВД, при участии Генеральной прокуратуры и Следственного комитета предлагает предусмотреть в законе «случаи, когда несоблюдение запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением».
Какие именно «обстоятельства» могут вынудить чиновников на коррупционные правонарушения, Минюст не уточняет.
Напомним, в 2016 году Минюст уже смягчал наказание за коррупцию для высших чиновников.

Вместо единственно возможной дисциплинарной меры - увольнения в связи с утратой доверия - для губернаторов, министров и депутатов была введена и более мягкая форма наказания в виде «предупреждения».
Оно должно налагаться «в случае малозначительности совершенного деяния, а также если привлекаемое к ответственности лицо ранее не подвергалось дисциплинарному взысканию», объяснял тогда Минюст.
____________________________________________________________

Взятка а-ля форс-мажор!
Обстоятельство непреодолимой силы - когда нельзя, но очень хочется!



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  • 7 | 29.01.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." "У меня есть коллеги, которые предлагают дистанцироваться от "Единой России". Но я по-другому устроен. Я член этой партии и горжусь этим", — сказал врио главы республики....."
=================================================
Воот и правильно ! Кто выступает за поддержку власти Воров
Рабовладельцев от " Единой России " , пусть и голосуют за
Хабирова !
Только за один антинародный Закон , " О повышении
Пенсионного возраста " ! Эта партия достойна ПРЕЗРЕНИЯ и
исторического проклятия !



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  • 8 | 29.01.2019, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Огромное спасибо вам господин Ахмадинуров Рустам от жителей Кушнаренковского района. Вы продали родину ваших предков за свою должность . В этой статье написано что вы влились в партию Единая Россия вот такие ка вы котррые вливаются то сюда то туда и продают все и скажите пожалйста как голосовать за эту партию где работают такие как вы и как ваш босс. Но одно точно Кушнаренковский район не поддержат вас и выши решении.



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  • 9 | 29.01.2019, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если подумать, кто такой этот вдруг откуда не возьмись Радий? Тем более на каком основании он решает кто имеет право работать а кто нет? Хотя да, зачем ему мнение каких то "бабуинов"?
Докажите Путину что вы не бабуины! Вернём народу РБ Башнефть, медно-цинковые предприятия! Деньги этих предприятий можно обратить на благо народа, дать газ, дороги, воду, канализацию, а некоторым даже электроэнергию!



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  • 10 | 29.01.2019, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Нефтяной фонд Норвегии позволил увеличить пенсионные выплаты
Норвегия является той страной, которая в свое время занималась безумно активной нефтедобычей.

Однако эти деньги не пошли в карман миллиардерам, а были направлены на улучшение благосостояния граждан и государства в целом.

За 18 лет нефтяной фонд Норвегии вырос с 48 млрд. долларов до 970 млрд. долларов, учитывая все расходы. В России же были созданы Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Резервный фонд уже как год пустой, а ФНБ "похудел" до 69 млрд. долларов.



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  • 11 | 29.01.2019, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рост цен на нефть практически в 3 раза, что наблюдался в начале 2000-х, помог Норвегии умело инвестировать деньги, открыть множество предприятий и создать десятки тысяч рабочих мест. Таким образом, в 2019 году Норвегия более не является зависимой от цен на нефть и уровень жизни населения ежегодно растет.

Такой расклад позволил власти повысить среднюю пенсию до 20.000
крон в месяц (156.200 рублей).

Отмечу, что минимальная пенсия на родине викингов составляет 14.806
крон (115.642 рублей).
В России средняя пенсия составляет 13.304 рубля, что в 11.8 раза меньше, чем в Норвегии.



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  • 12 | 29.01.2019, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С таким проблемным кадровым потенциалом, который фигурирует на сегодняшних ветках Хабиров. предсказуемо не только не поднимет "страну башкир" с колен, но, кажется, оставит её лежать в агонии и коррупционной грязи ?



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  • 13 | 29.01.2019, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если Хабиров принимает на работу своих чтобы провести выборы как ему надо значит он не верит что люди знаючие его не выберут главой региона. А с Кушнаренковским районом они намудили, что не знаете какой этот район этого Гизатуллина там сажрут,: опозиция там беспочадная не зря здесь писали если у этого Гизатуллина за место головы не тыква .



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  • 14 | 29.01.2019, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
обращаю внимание ,что на рекламе на этом файле изображены вроде как врачи г.Златоуста .
Нет таких врачейи тем более гл врачей .В г.Златоуст гл врач на все больницы врач -мужского пола ,он анестезиолог .А дерматоглога с таким обдиком не знаю , ибо сам обращался по поводу б-ни Рейтера , но нет таких врачей. Никогда их не было !
Очередной развод на деньги и лекарства -плацебо . Если денег до колен и выше - тогда и покупайте по рекомендации несуществующих врачей!



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  • 15 | 29.01.2019, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
обращаю внимание ,что на рекламе на этом файле изображены вроде как врачи г.Златоуста .
Нет таких врачейи тем более гл врачей .В г.Златоуст гл врач на все больницы врач -мужского пола ,он анестезиолог .А дерматогога с таким обдиком не знаю , ибо сам обращался по поводу б-ни Рейтера , но нет таких врачей. Никогда их не было !
Очередной развод на деньги и лекарства -плацебо . Если денег до колен и выше - тогда и покупайте по рекомендации несуществующих врачей!



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  • 16 | 29.01.2019, 15:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63032 | Рейтинг: +12215,5
Правительство Башкирии назвало районы с самыми низкими доходами

Рейтинг представила и.о. министра финансов РБ Лира Игтисамова на совещании в правительстве.

В числе территорий с самыми низкими доходами: Кармаскалинский, Белебеевский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Архангельский и Гафурийский районы; города Октябрьский, Сибай, Салават и Межгорье.

Радий Хабиров заявил, что не понимает, как некоторые из этих территорий попали в этот список и вынес им предупреждение за то, что показали самые низкие темпы прироста доходов.
_______________________________________________________

В общем СРАдий вас предупредил - статотчеты срочно подправить и отчитаться о росте доходов в 2 раза.



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  • 17 | 29.01.2019, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 29.01.2019, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рост цен на нефть практически в 3 раза, что наблюдался в начале 2000-х, помог Норвегии умело инвестировать деньги, открыть множество предприятий и создать десятки тысяч рабочих мест. Таким образом, в 2019 году Норвегия более не является зависимой от цен на нефть и уровень жизни населения ежегодно растет.

Такой расклад позволил власти повысить среднюю пенсию до 20.000
крон в месяц (156.200 рублей).

Отмечу, что минимальная пенсия на родине викингов составляет 14.806
крон (115.642 рублей).
В России средняя пенсия составляет 13.304 рубля, что в 11.8 раза меньше, чем в Норвегии.
---------------------------------------------------

А у них Искендеров нет !



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  • 18 | 29.01.2019, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 29.01.2019, 15:31 | Автор:

А у них Искендеров нет !
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Нет не прав , у них Ворья , Коррупционеров , Взяточников и
ПРЕДАТЕЛЕЙ нет !!
Один последний пример - Сдали на растерзание украинскую
журналистку Елену Бойко. ...
За нарушение миграционного законодательства РФ , ей на
Украине грозит тюремный срок за "пропаганду сепаратизма"!



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  • 19 | 29.01.2019, 16:52 | Автор: rustik
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Этот АхмаКдинуров кем только не был. Профком студентов педуниверситета - нецелевое использование профсоюзных взносов, попадал в грязные истории за приставания к студенткам. Гаскаров из минфина выгнал за профнепригодность и бездельничество. Ошивался среди татарских националистов, безуспешно предлагал себя в Татарстане на различные должности. Даже Хамитов, несмотря на его "любовь" к такого рода лизоблюдам, близко его к себе не подпускал. И ВОТ, НА ТЕБЕ, РЕСПУБЛИКА ТАКОГО ПРОХИНДЕЯ!!!!



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