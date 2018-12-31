Шило на мыло: Хабиров меняет руководство «Единой России» в Башкортостане

Прошедшая в субботу, 26 января, конференция регионального отделения "Единой России" в Башкортостане переизбрала руководящие органы, состав которых обновился не менее, чем на треть. Новым руководителем регионального исполкома "ЕР" в Башкортостане станет 50-летний Рустем Ахмадинуров, кандидатуру которого президиум регионального политсовета направил для утверждения в центральные органы партии. Эксперты отмечают, что все изменения в региональной структуре "правящей партии" инициированы администрацией врио главы республики, чтобы создать оптимальные условия для победы Радия Хабирова на выборах главы региона.Напомним, на прошедшей неделе Радий Хабиров в интервью газете "Ведомости" заявил, что пойдет на осенние выборы от партии "Единая Россия". "У меня есть коллеги, которые предлагают дистанцироваться от "Единой России". Но я по-другому устроен. Я член этой партии и горжусь этим", — сказал врио главы республики. Заявление Хабирова было расценено всеми наблюдателями, как фактическое начало избирательной кампании.Выступивший на конференции руководитель администрации главы республики, небезызвестный в прошлом думец Александр Сидякин изложил перед делегатами, по сути дела, полный план ведения этой кампании до формального объявления о назначении выборов. В него вошли кустовые встречи с главами сельских поселений, для которых сейчас готовится некий "Манифест сельских советов", различные форумы (Образовательный, Лесной, "Управдом" и другие) провести которые планируется в течение февраля-мая текущего года, встречи врио главы с ветеранами, спортсменами, многодетными матерями, студентами. Во всех мероприятиях "Единая Россия", очевидно, примет активное участие.— Хочу пожелать своему товарищу Рустему Ахмадинурову успехов на этой итерации — избрании руководителя регионального отделения партии, — заявил Сидякин, дав понять присутствующим, что назначение Ахмадинурова уже согласовано и предрешено.Пост руководителя регионального исполкома освободился на прошлой неделе — занимавший эту должность с 2016 года Руслан Гизатуллин подал в отставку и был назначен исполняющим обязанности главы администрации Кушнаренковского района республики.​Прошедший сразу после конференции президиум политсовета реготделения "Единой России" решил направить для утверждения в центральные органы партии две кандидатуры — Рустема Ахмадинурова и председателя регионального координационного совета сторонников партии Константина Канунникова. Большинство наблюдателей, впрочем, рассматривают этот шаг лишь как необходимую формальность и не сомневаются, что, в итоге, Москвой будет утверждена кандидатура Ахмадинурова.— Радий Хабиров продолжает процесс расстановки людей на ключевые посты по принципу личной преданности, который для него является доминирующим, — отмечает политтехнолог Андрей Потылицын. — Ахмадинуров, который долгие годы работал вместе с ним, в том числе, и в последние годы в Красногорске, который единственный не голосовал за исключение Хабирова из "Единой России" в 2008 году, в этом смысле, абсолютно свой.Может, он не такой уж талантливый организатор, но Хабирову важно, чтобы был установлен надежный контроль как над ходом предвыборной агитации со стороны партии, так и над финансовыми потоками, которые в течение кампании могут пройти через региональную структуру. Кроме того, уже отмечалось, что в Кремле остаются люди, недовольные назначением Хабирова в республику и которые, как ни мала эта вероятность, могут попробовать сыграть против Хабирова на выборах через ту же "Единую Россию". Назначением Ахмадинурова, — как и своим заявлением, о том, что он пойдет на выборы от единороссов, — Хабиров блокирует такие возможные шаги оппонентов.— Руслан Гизатуллин покинул пост руководителя исполкома "ЕР" не потому, что он кого-то не устраивал, а потому, что просто понадобилось место для Ахмадинурова, — согласен и политолог Дмитрий Михайличенко. — Кредит доверия к нему у Хабирова большой, но он вряд ли будет самостоятельной фигурой в политике. Будет работать, исполняя установки, приходящие сверху. Конечно, по своему характеру он больше склонен к представительско-политической работе и его траектория, его устремления, в общем-то, понятны — отработать неплохо на ближайших политических кампаниях, а потом, в 2021 году избраться в Госдуму.Рустем Ахмадинуров в 1996-1999 гг. работал в республиканских министерствах финансов и социальной защиты населения. В 1999-2002 гг. руководил региональным исполкомом партии "Отечество" (позже влилась в "Единую Россию"), в 2002-2004 гг. работал в региональном исполкоме партии "Единая Россия". С 2010 года возглавляет "Школу российской политики" в Башкортостане. В 2013-2018 годах был депутатом Госсобрания республики. В бытность Радия Хабирова мэром Красногорска руководил аппаратом городской Общественной палаты и спортивным клубом "Зоркий".