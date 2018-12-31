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Экс-помощника Рустэма Хамитова вернули в Администрацию Главы Башкирии

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Ильгиз Усманов стал заместителем руководителя управления делами Главы РБ. Господин Усманов попал в наше поле зрение за год уже во второй раз. В феврале прошлого года малоизвестный то ли помощник Рустэама Хамитова, то ли охранник его супруги Гульшат, вдруг стал заместителем директора санатория «Красноусольский».

Экс-помощника Рустэма Хамитова вернули в Администрацию Главы Башкирии


Как рассказывали тогда источники в Минздраве РБ, для Ильгиза Усманова в штатное расписание санатория ввели несуществующую ранее должность первого заместителя. Ему был установлен свободный график работы, в санатории он появлялся два раза в неделю. В остальное время он должен был окучивать инвесторов и привлекать в качестве гостей здравницы различные корпорации.

Директор санатория Фаяз Мазитов принял указания из Уфы по новому сотруднику под козырек и особо не придирался к подчиненному.

Только вот другие сотрудники так и не увидели отчета по проделанной господином Усмановым за 11 месяцев работы и так и не поняли смысла его «передержки» в Красноусольском.

Многие работники здравницы предполагали, что такое привилегированное положение первого заместителя было связано с особыми отношениями с семьей Хамитовых.

Согласно декларации, в 2015 году Усманов владел земельным участком с жилым домом, квартирой общей площадью почти 160 кв. м и автомобилем.

Потом, по неподтвержденным слухам, у него появилась трехкомнатная квартира в элитном доме, происхождение денег на которую неизвестно.

В Управление делами Администрации Главы РБ назначение Ильгиза Усманова нам подтвердили.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 29.01.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошая у него работа.Нам бы такую!



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  • 2 | 29.01.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эх , почему у меня Хамитов не родственник ! . Сидел бы дома и получал зарплату Не жисть , а малина !



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  • 3 | 29.01.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.01.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эх , почему у меня Хамитов не родственник ! . Сидел бы дома и получал зарплату Не жисть , а малина !
______________________________
Хамитов уже не в моде. Ищи родство с Хабировым, вдруг окажешься с одного рода-племени.



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  • 4 | 29.01.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эх , почему у меня Хамитов не родственник ! . Сидел бы дома и получал зарплату Не жисть , а малина !

Такая же родственница Хамитова ,по второму мужу возглавляет Министерство культуры. Фамилия ее Шафикова ,зовут Аминушка. Редкая мразь и националистка . Все культурное сообщество РБ ждет когда ее выгонят поганой метлой под её обвисший зад !



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  • 5 | 29.01.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Многие работники здравницы предполагали, что такое привилегированное положение первого заместителя было связано с особыми отношениями с семьей Хамитовых.
==================================
В частности с супругой Рустема,- Гульшат, у него "особые" отношения...



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2

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  • 6 | 29.01.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.01.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Многие работники здравницы предполагали, что такое привилегированное положение первого заместителя было связано с особыми отношениями с семьей Хамитовых.
==================================
В частности с супругой Рустема,- Гульшат, у него "особые" отношения...
_____________________

Похоже ты сам в этих делах не последний. Поделись подробностями, какую роль тебе приходилось выполнять, как справлялся?



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2

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  • 7 | 29.01.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.01.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Многие работники здравницы предполагали, что такое привилегированное положение первого заместителя было связано с особыми отношениями с семьей Хамитовых.
==================================
В частности с супругой Рустема,- Гульшат, у него "особые" отношения...
++++++++++++++++

Объявился перебежчик со стана Хамитова, выложил подробности.



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2

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  • 8 | 29.01.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Экс-помощника Рустэма Хамитова вернули в Администрацию Главы Башкирии
+++
СБМ -сила!



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  • 9 | 29.01.2019, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 29.01.2019, 10:30 | Автор:

Похоже ты сам в этих делах не последний. Поделись подробностями, какую роль тебе приходилось выполнять, как справлялся?
==============================================
И охота в этом дерьме копаться ?



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  • 10 | 29.01.2019, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самый Угарный град РБ подсказывает: от них сотрудником Рахимова-Хамитова притёрся групповой насильник несовершеннолетних девочек Назаров Андрей Геннадьевич в свободное время от депутатства в ГД РФ куда его пригласил Путин.
3лые языки говорят что его сынуля депутатствующий в Курултае не насильник т.к.папик три однокомнатные квартиры кому надо подарил.

Хоть уродом, ты родись у лорда!



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  • 11 | 29.01.2019, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 29.01.2019, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 29.01.2019, 10:30 | Автор:

Похоже ты сам в этих делах не последний. Поделись подробностями, какую роль тебе приходилось выполнять, как справлялся?
==============================================
И охота в этом дерьме копаться ?
_________________________________

Нах-рена начал раскручивать этого говна, если сейчас нос свой воротишь? Кукарекнул и в кусты? Нет уж, давай давись до конца, выдави из себя чего нибудь.



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  • 12 | 29.01.2019, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 29.01.2019, 15:38 | Автор:

Нах-рена начал раскручивать этого говна, если сейчас нос свой воротишь? Кукарекнул и в кусты? Нет уж, давай давись до конца, выдави из себя чего нибудь.
=====================================================
Охолонь чуток ! Ты случаем не Озабоченный ?
Зажгите огонь , под сковородкой добавьте муки и по часовой
стрелке водите Деревянной ложкой !
И трижды прочитайте молитву " Отче Наш "
" Озабоченность " снимает как рукой !



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  • 13 | 29.01.2019, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дежавю?
Или те же старые грабли ?
Таинственные явления человеческой психики или неведение человеческой натуры- предавший однажды - предаст?



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