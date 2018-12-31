Экс-помощника Рустэма Хамитова вернули в Администрацию Главы Башкирии

Ильгиз Усманов стал заместителем руководителя управления делами Главы РБ. Господин Усманов попал в наше поле зрение за год уже во второй раз. В феврале прошлого года малоизвестный то ли помощник Рустэама Хамитова, то ли охранник его супруги Гульшат, вдруг стал заместителем директора санатория «Красноусольский».Как рассказывали тогда источники в Минздраве РБ, для Ильгиза Усманова в штатное расписание санатория ввели несуществующую ранее должность первого заместителя. Ему был установлен свободный график работы, в санатории он появлялся два раза в неделю. В остальное время он должен был окучивать инвесторов и привлекать в качестве гостей здравницы различные корпорации.Директор санатория Фаяз Мазитов принял указания из Уфы по новому сотруднику под козырек и особо не придирался к подчиненному.Только вот другие сотрудники так и не увидели отчета по проделанной господином Усмановым за 11 месяцев работы и так и не поняли смысла его «передержки» в Красноусольском.Многие работники здравницы предполагали, что такое привилегированное положение первого заместителя было связано с особыми отношениями с семьей Хамитовых.Согласно декларации, в 2015 году Усманов владел земельным участком с жилым домом, квартирой общей площадью почти 160 кв. м и автомобилем.Потом, по неподтвержденным слухам, у него появилась трехкомнатная квартира в элитном доме, происхождение денег на которую неизвестно.В Управление делами Администрации Главы РБ назначение Ильгиза Усманова нам подтвердили.