Какие права человека - такой и уполномоченный

Курултай предложил продлить полномочия Рима Каюмова на посту омбудсмена Башкирии. Парламент Башкирии Курултай предложил переизбрать на должность уполномоченного по правам человека республики Рима Каюмова, занимающего этот пост с 2009 года. Постановление о согласовании кандидатуры господина Каюмова за подписью спикера Курултая Константина Толкачева было направлено 22 января уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой.Депутаты Курултая назначают уполномоченного по правам человека по предложению главы региона согласно Конституции республики. Институт уполномоченного в регионе был введен в 1996 году. Рим Каюмов занимает эту должность 10 лет.До этого он возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики. Омбудсменами в Башкирии традиционно были выходцы из силовых структур.Предшественник господина Каюмова Фатхлислам Тукумбетов работал до этого назначения замминистра внутренних дел региона, а предыдущий омбудсмен Чингиз Газизов — заместителем прокурора республики.***30 января на пятом заседании Госсобрания РБ уполномоченным по правам человека на второй срок избран бывший сотрудник МВД Рим Каюмов. Об этом ИА REGNUM сообщили в парламенте республики.50-летний Рим Каюмов выдвинут на должность уполномоченного по правам человека в Башкирии главой региона, решение поддержал комитет Госсобрания РБ по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. Уполномоченный отчитался перед депутатами о результатах своей работы за пятилетний период, рассказал о ключевых показателях своей деятельности и представил некоторые статистические данные. Свою работу в правоохранительных органах Каюмов начал в 1990 году, в феврале 2009 года назначен уполномоченным по правам человека в Башкирии.Повторное избрание Каюмова на должность главного правозащитника региона не вызвало удивления. "Назначение Каюмова было вполне предсказуемо, это удобный для власти человек, который во время предыдущего срока ничем особенным себя не проявил, что от него и требовалось, - считает известный уфимский правозащитник Евгений Кареев. - Особенно заметно отсутствие у него внятной позиции по такому острому вопросу, как строительство лесоперерабатывающего завода "Кроношпан" вблизи городского водозабора, что, я считаю, недопустимо для уполномоченного по правам человека".Часть экспертов объясняют избрание Каюмова нежеланием республиканской власти принимать смелые кадровые решения. "В результате, более 90% кадров - это кадры предыдущего президента Муртазы Рахимова, и, как следствие, жители не видят изменений с приходом нового президента, хотя уже прошло почти 4 года, - отметил политолог Эдвард Мурзин. - Уполномоченный по правам человека, по моему мнению, должен выбираться из правозащитников, готовых отстаивать права людей, порой вопреки желаниям власти".Некоторые правозащитники указывают на то обстоятельство, что, по их мнению, от личности уполномоченного мало что зависит. "Бывший милиционер на посту по защите прав человека - это уже сам по себе анекдот, но вопрос даже не в личности. Должность уполномоченного по правам человека есть лишь одна из многочисленных линий обороны власти от своих граждан и для отмазки от Совета Европы, - полагает уфимский борец за более широкие полномочия МСУ Роберт Загреев. - Поэтому не имеет значения, кто занимает этот пост, толку от него не будет. Яркий пример - уполномоченный по РФ - Владимир Лукин. Вроде и человек хороший и совестливый, но, находясь в системе, сделать ничего не может".***Депутаты башкирского парламента вчера практически единогласно продлили полномочия Рима Каюмова в должности уполномоченного по правам человека республики. Отчет за предыдущие пять лет работы, с которым он выступил, практически не вызвал интереса, а решающим стал тот факт, что его кандидатуру внес глава региона Рустэм Хамитов. Независимые правозащитники считают, что господин Каюмов действительно мог заслужить лояльность региональных властей: он не участвует в конфликтах и резонансных разбирательствах и проявил себя как человека во всех смыслах «осторожного».Рим Каюмов, занимающий должность уполномоченного по правам человека в Башкирии с 2009 года, вчера был переназначен на следующие пять лет.Депутаты госсобрания республики поддержали его кандидатуру практически единогласно — 95 голосами при одном воздержавшемся. Голосованию предшествовало выступление спикера Курултая Константина Толкачева. Он напомнил депутатам, что республика «первой среди субъектов России ввела институт уполномоченного по правам человека», и сообщил, что кандидатуру господина Каюмова предложил президент республики Рустэм Хамитов.В своем отчете перед депутатами Рим Каюмов сообщил, что занимался «защитой социально-экономических прав» жителей республики и в первую очередь «наиболее уязвимых категорий граждан». Чаще всего, по его словам, граждане обращались с жалобами на невыплату зарплаты при банкротстве предприятий, низкие пенсии и плохое качество работы жилищно-коммунальных и медицинских учреждений. «В большой степени» обратившихся волновало, сказал господин Каюмов, «соблюдение прав на получение медицинской помощи в отдаленных районах республики». Кроме того, сотрудники аппарата уполномоченного регулярно интересовались положением воспитанников детских домов и патронатных семей, пациентов психиатрических больниц и осужденных. «Значительным», добавил омбудсмен, было количество жалоб на работу правоохранительных органов.Статистики жалоб в своем докладе он не привел.Депутаты Курултая назначают уполномоченного по правам человека по предложению главы региона согласно Конституции республики. Институт уполномоченного в регионе был введен в 1996 году. Рим Каюмов занял эту должность в 2009 году. До этого он возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики. Отметим, что омбудсменами в регионе традиционно становятся выходцы из силовых структур.Предшественник господина Каюмова Фатхлислам Тукумбетов работал до этого назначения замминистра внутренних дел региона, а предыдущий омбудсмен Чингиз Газизов — заместителем прокурора республики. В аппарате уполномоченного работают пять сотрудников. Во всех муниципальных образованиях республики действуют его общественные помощники. Расходы на поддержание деятельности омбудсмена на его официальном сайте не публикуются.Дискуссии выступление уполномоченного не вызвало, ему задали лишь пару вопросов. На просьбу заместителя председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфины Шагаповой привести «наиболее яркие примеры защиты прав человека» Рим Каюмов сообщил, что «посетил все дома-интернаты для престарелых и увидел там много грубейших нарушений». Он тут же отчитался, что «совместно с органами власти» смог «много сделать в этой сфере». Одним из примеров стало «деятельное участие» в разработке программы «безбарьерной среды для инвалидов», отметил он. На вопрос заместителя председателя комитета по жилищной политике Рустама Ишмухаметова о том, как омбудсмен в будущем намерен «устранять выявленные нарушения», господин Каюмов ответил, что собирается и дальше «активно привлекать надзорные и контрольные органы», с которыми у его аппарата «самое тесное взаимодействие и взаимопонимание».Правозащитники, деятельность которых не финансируется правительством, полагают, что Рим Каюмов мог заслужить лояльность власти благодаря своей неконфликтности. «Он, безусловно, проправительственный и осторожный человек,— сказал президент правозащитной организации «Гармония единства» Альфир Бикбулатов.— С правоохранительными органами он, по моим наблюдениям, предпочитает не конфликтовать и не копать в этих сферах глубоко».«Вопросы свободы слова, собраний, дискриминации по национальному признаку нашего уполномоченного мало волнуют,— возмущен руководитель общественного фонда «Международный стандарт» Константин Потнин.— Я не знаю ни одной правозащитной организации, с которой он бы плотно взаимодействовал».В том, что омбудсмен «был совсем незаметен в плане защиты прав граждан и уменьшении произвола правоохранительных органов», уверен член совета правозащитных организаций Башкирии Радик Рахматуллин. Так, отметил он, «вне поля зрения уполномоченного остались массовые нарушения избирательных прав граждан во время выборов».Адвокат Юрий Голынец согласен, что «о каких-то резонансных инициативах уполномоченного не слышно». «Те вещи, о которых он отчитался, это не его прерогатива, этим занимаются прокуратура и органы местного самоуправления,— полагает защитник.— Мне представляется, омбудсмена должно интересовать не исполнение закона, а защита прав людей, в том числе незаконно осужденных, выброшенных на улицу. И по-хорошему ни судья, ни прокурор, ни милиционер не должны быть омбудсменами. На этой должности нужны интеллигенты. Наверное, он просто никому не мешает».