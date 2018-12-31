Какие права человека - такой и уполномоченный

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».







Рейтинг публикаций
Новый полпред со связями ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров определился с кандидатурой нового ...
  Администратор

Ответы башкирским ...

Бурное обсуждение в интернете вызвала статья - «Вопросы к башкирским ...
  Виктор

Праздник. Реальная ...

«Праздник» — художественный фильм российского кинематографиста Алексея ...
  Администратор

Стриптизером - это еще ...

В Башкирии «переименовали» памятник в честь бразильского стриптизера. На этот ...
  natall

Подарок ветерану от ...

В Башкирии чиновники подарили ветерану ВОВ подсолнечное масло. Такой подарок ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Барин без шапки и другие ...

Была у него шапка, да сгорела. Народную пословицу наверное все помнят? ...
  Рейтинг: +3  ЯСЕНПЕНЬ

Барин без шапки и другие ...

23 | 28.01.2019, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +3  ЯСЕНПЕНЬ

Поганый язык очередной зм ...

Пусть наташка с кухаркой расскажут сколько денег они положили в бюджет ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

Календарь новостей
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Лучшие комментарии недели
Почему путинская вертикал ...

РАЗГОВОР С ПАТРИОТОМ типа Харисана - Прицепите ленточку. Деды воевали ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Очередной Единоросс предл ...

Предложений как я вижу этому человеку много но вот в чем парадокс закл ...
  Рейтинг: +6  Скорпион1

Почему путинская вертикал ...

Бабка-профессорша - возместила 20 тыщ... но я не пойму - ведь не она н ...
  Рейтинг: +6  Кухарка

Лучшие комментарии месяца
Уфа. Значимые события про ...

Всех Ужистов С Наступившим Новым Годом!!! Здоровья Вам и Вашим семьям, ...
  Рейтинг: +7  полковник

Готовы «пострадать» за ха ...

ООООООО)))))))))))))) Там два дня идут бои местного значения))))))))) ...
  Рейтинг: +7  Кухарка

Почему путинская вертикал ...

РАЗГОВОР С ПАТРИОТОМ типа Харисана - Прицепите ленточку. Деды воевали ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Шило на мыло: Хабиров ...

Прошедшая в субботу, 26 января, конференция регионального отделения "Единой ...
  29.01.2019   25900    18

Экс-помощника Рустэма ...

Ильгиз Усманов стал заместителем руководителя управления делами Главы РБ. ...
  29.01.2019   23783    11

Какие права человека - ...

Курултай предложил продлить полномочия Рима Каюмова на посту омбудсмена ...
  29.01.2019   42856    12

Мешок с достоинством ...

В Саратове, как известно, учителей школы отправили в 20-градусный мороз убирать ...
  29.01.2019   28380    33

Хабиров о работе ...

На днях врио главы республики встретился с главами сельских поселений. - Именно ...
  28.01.2019   26505    40

Обсуждаемое за месяц
Шило на мыло: Хабиров ...

Прошедшая в субботу, 26 января, конференция регионального отделения "Единой ...
  29.01.2019   30342    18

Экс-помощника Рустэма ...

Ильгиз Усманов стал заместителем руководителя управления делами Главы РБ. ...
  29.01.2019   31598    11

Какие права человека - ...

Курултай предложил продлить полномочия Рима Каюмова на посту омбудсмена ...
  29.01.2019   26567    12

Мешок с достоинством ...

В Саратове, как известно, учителей школы отправили в 20-градусный мороз убирать ...
  29.01.2019   18055    33

Хабиров о работе ...

На днях врио главы республики встретился с главами сельских поселений. - Именно ...
  28.01.2019   43410    40

Последние публикации
Шило на мыло: Хабиров ...

Прошедшая в субботу, 26 января, конференция регионального отделения "Единой ...
  29.01.2019   24959    18

Экс-помощника Рустэма ...

Ильгиз Усманов стал заместителем руководителя управления делами Главы РБ. ...
  29.01.2019   16325    11

Какие права человека - ...

Курултай предложил продлить полномочия Рима Каюмова на посту омбудсмена ...
  29.01.2019   30498    12

Мешок с достоинством ...

В Саратове, как известно, учителей школы отправили в 20-градусный мороз убирать ...
  29.01.2019   33811    33

Хабиров о работе ...

На днях врио главы республики встретился с главами сельских поселений. - Именно ...
  28.01.2019   24479    40

Барин без шапки и другие ...

Радий Хабиров в рамках рабочего визита посетил Абзелиловский район Башкирии. ...
  28.01.2019   32745    44

Сколько российских денег ...

Цифр много и они противоречат друг другу. Более-менее достоверно известно о: — ...
  28.01.2019   25295    20

Почему путинская ...

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Без Лермонтова в России ...
  28.01.2019   28310    48

Поганый язык очередной ...

«Вы туда что-то вложили, чтобы из него брать?»: Чиновница обвинила россиян в ...
  28.01.2019   21461    33

Курултай как всегда ...

Башкирия поддержала введение наказания за фейки и неуважение к государству. ...
  26.01.2019   29576    26

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Январь 2019 (95)
Декабрь 2018 (106)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Читаемое за неделю
«Башкорту» не получилось ...

Задержан лидер организации «Башкорт», планировавшей митинг в Сибае. Лидер ...
  23.01.2019   39813    72

Жалкое блеяние ...

Обращение к и.о. главы администрации РБ Хабирову Р.Ф. Уважаемый Радий ...
  23.01.2019   42749    187

Памяти Эдуарда Полякова. ...

Ушел от нас Эдуард Поляков. Заместитель Председателя партии Яблоко в Башкирии и ...
  23.01.2019   29817    72

Людей сознательно ...

Владельцы электроплит лишатся льготы на оплату за свет. Как сэкономить ...
  24.01.2019   11345    29

Мастера спорта по ...

В новосибирской школе проведут олимпиаду по православию. В Новосибирске ...
  24.01.2019   35660    23

Читаемое за месяц
Тяжелый год ...

Недавняя новость о смене руководителя Росстата на первый взгляд давала поводы ...
  31.12.2018   12744    79

Ганапольский: Это будет ...

Передача «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселёва». А.Соломин ― Не думаю, что ...
  1.01.2019   13728    16

Как праздновать на фоне ...

Наш обычный вопрос: как праздновать на фоне чужой беды? Как правильно ...
  1.01.2019   36451    113

И тут татары впереди: ...

Учебники башкирского языка вошли в федеральный список. 6 учебников различных ...
  1.01.2019   21673    66

Пчелы против меда и ...

Госсобрание Башкирии будет бороться с коррупцией. План разработан на три года. ...
  1.01.2019   39859    30




Какие права человека - такой и уполномоченный

Оценили
0


Курултай предложил продлить полномочия Рима Каюмова на посту омбудсмена Башкирии. Парламент Башкирии Курултай предложил переизбрать на должность уполномоченного по правам человека республики Рима Каюмова, занимающего этот пост с 2009 года. Постановление о согласовании кандидатуры господина Каюмова за подписью спикера Курултая Константина Толкачева было направлено 22 января уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой.

Какие права человека - такой и уполномоченный


Депутаты Курултая назначают уполномоченного по правам человека по предложению главы региона согласно Конституции республики. Институт уполномоченного в регионе был введен в 1996 году. Рим Каюмов занимает эту должность 10 лет.

До этого он возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики. Омбудсменами в Башкирии традиционно были выходцы из силовых структур.

Предшественник господина Каюмова Фатхлислам Тукумбетов работал до этого назначения замминистра внутренних дел региона, а предыдущий омбудсмен Чингиз Газизов — заместителем прокурора республики.

Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации

***

Правозащитник из МВД вновь появился в Башкирии

30 января на пятом заседании Госсобрания РБ уполномоченным по правам человека на второй срок избран бывший сотрудник МВД Рим Каюмов. Об этом ИА REGNUM сообщили в парламенте республики.

50-летний Рим Каюмов выдвинут на должность уполномоченного по правам человека в Башкирии главой региона, решение поддержал комитет Госсобрания РБ по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. Уполномоченный отчитался перед депутатами о результатах своей работы за пятилетний период, рассказал о ключевых показателях своей деятельности и представил некоторые статистические данные. Свою работу в правоохранительных органах Каюмов начал в 1990 году, в феврале 2009 года назначен уполномоченным по правам человека в Башкирии.

Повторное избрание Каюмова на должность главного правозащитника региона не вызвало удивления. "Назначение Каюмова было вполне предсказуемо, это удобный для власти человек, который во время предыдущего срока ничем особенным себя не проявил, что от него и требовалось, - считает известный уфимский правозащитник Евгений Кареев. - Особенно заметно отсутствие у него внятной позиции по такому острому вопросу, как строительство лесоперерабатывающего завода "Кроношпан" вблизи городского водозабора, что, я считаю, недопустимо для уполномоченного по правам человека".

Часть экспертов объясняют избрание Каюмова нежеланием республиканской власти принимать смелые кадровые решения. "В результате, более 90% кадров - это кадры предыдущего президента Муртазы Рахимова, и, как следствие, жители не видят изменений с приходом нового президента, хотя уже прошло почти 4 года, - отметил политолог Эдвард Мурзин. - Уполномоченный по правам человека, по моему мнению, должен выбираться из правозащитников, готовых отстаивать права людей, порой вопреки желаниям власти".

Некоторые правозащитники указывают на то обстоятельство, что, по их мнению, от личности уполномоченного мало что зависит. "Бывший милиционер на посту по защите прав человека - это уже сам по себе анекдот, но вопрос даже не в личности. Должность уполномоченного по правам человека есть лишь одна из многочисленных линий обороны власти от своих граждан и для отмазки от Совета Европы, - полагает уфимский борец за более широкие полномочия МСУ Роберт Загреев. - Поэтому не имеет значения, кто занимает этот пост, толку от него не будет. Яркий пример - уполномоченный по РФ - Владимир Лукин. Вроде и человек хороший и совестливый, но, находясь в системе, сделать ничего не может".

ИА REGNUM
Оригинал публикации

***

Рим Каюмов снова уполномочен. Курултай переназначил его омбудсменом

Депутаты башкирского парламента вчера практически единогласно продлили полномочия Рима Каюмова в должности уполномоченного по правам человека республики. Отчет за предыдущие пять лет работы, с которым он выступил, практически не вызвал интереса, а решающим стал тот факт, что его кандидатуру внес глава региона Рустэм Хамитов. Независимые правозащитники считают, что господин Каюмов действительно мог заслужить лояльность региональных властей: он не участвует в конфликтах и резонансных разбирательствах и проявил себя как человека во всех смыслах «осторожного».

Рим Каюмов, занимающий должность уполномоченного по правам человека в Башкирии с 2009 года, вчера был переназначен на следующие пять лет.

Депутаты госсобрания республики поддержали его кандидатуру практически единогласно — 95 голосами при одном воздержавшемся. Голосованию предшествовало выступление спикера Курултая Константина Толкачева. Он напомнил депутатам, что республика «первой среди субъектов России ввела институт уполномоченного по правам человека», и сообщил, что кандидатуру господина Каюмова предложил президент республики Рустэм Хамитов.

В своем отчете перед депутатами Рим Каюмов сообщил, что занимался «защитой социально-экономических прав» жителей республики и в первую очередь «наиболее уязвимых категорий граждан». Чаще всего, по его словам, граждане обращались с жалобами на невыплату зарплаты при банкротстве предприятий, низкие пенсии и плохое качество работы жилищно-коммунальных и медицинских учреждений. «В большой степени» обратившихся волновало, сказал господин Каюмов, «соблюдение прав на получение медицинской помощи в отдаленных районах республики». Кроме того, сотрудники аппарата уполномоченного регулярно интересовались положением воспитанников детских домов и патронатных семей, пациентов психиатрических больниц и осужденных. «Значительным», добавил омбудсмен, было количество жалоб на работу правоохранительных органов.

Статистики жалоб в своем докладе он не привел.

Депутаты Курултая назначают уполномоченного по правам человека по предложению главы региона согласно Конституции республики. Институт уполномоченного в регионе был введен в 1996 году. Рим Каюмов занял эту должность в 2009 году. До этого он возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики. Отметим, что омбудсменами в регионе традиционно становятся выходцы из силовых структур.

Предшественник господина Каюмова Фатхлислам Тукумбетов работал до этого назначения замминистра внутренних дел региона, а предыдущий омбудсмен Чингиз Газизов — заместителем прокурора республики. В аппарате уполномоченного работают пять сотрудников. Во всех муниципальных образованиях республики действуют его общественные помощники. Расходы на поддержание деятельности омбудсмена на его официальном сайте не публикуются.

Дискуссии выступление уполномоченного не вызвало, ему задали лишь пару вопросов. На просьбу заместителя председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфины Шагаповой привести «наиболее яркие примеры защиты прав человека» Рим Каюмов сообщил, что «посетил все дома-интернаты для престарелых и увидел там много грубейших нарушений». Он тут же отчитался, что «совместно с органами власти» смог «много сделать в этой сфере». Одним из примеров стало «деятельное участие» в разработке программы «безбарьерной среды для инвалидов», отметил он. На вопрос заместителя председателя комитета по жилищной политике Рустама Ишмухаметова о том, как омбудсмен в будущем намерен «устранять выявленные нарушения», господин Каюмов ответил, что собирается и дальше «активно привлекать надзорные и контрольные органы», с которыми у его аппарата «самое тесное взаимодействие и взаимопонимание».

Правозащитники, деятельность которых не финансируется правительством, полагают, что Рим Каюмов мог заслужить лояльность власти благодаря своей неконфликтности. «Он, безусловно, проправительственный и осторожный человек,— сказал президент правозащитной организации «Гармония единства» Альфир Бикбулатов.— С правоохранительными органами он, по моим наблюдениям, предпочитает не конфликтовать и не копать в этих сферах глубоко».

«Вопросы свободы слова, собраний, дискриминации по национальному признаку нашего уполномоченного мало волнуют,— возмущен руководитель общественного фонда «Международный стандарт» Константин Потнин.— Я не знаю ни одной правозащитной организации, с которой он бы плотно взаимодействовал».

В том, что омбудсмен «был совсем незаметен в плане защиты прав граждан и уменьшении произвола правоохранительных органов», уверен член совета правозащитных организаций Башкирии Радик Рахматуллин. Так, отметил он, «вне поля зрения уполномоченного остались массовые нарушения избирательных прав граждан во время выборов».

Адвокат Юрий Голынец согласен, что «о каких-то резонансных инициативах уполномоченного не слышно». «Те вещи, о которых он отчитался, это не его прерогатива, этим занимаются прокуратура и органы местного самоуправления,— полагает защитник.— Мне представляется, омбудсмена должно интересовать не исполнение закона, а защита прав людей, в том числе незаконно осужденных, выброшенных на улицу. И по-хорошему ни судья, ни прокурор, ни милиционер не должны быть омбудсменами. На этой должности нужны интеллигенты. Наверное, он просто никому не мешает».

Наталья Павлова, Артур Асафьев, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 29.01.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Видимо, очень удобный, добрый Каюмов перед власть омбудсмен (фу какое не русское название), только и слышим о нем при переназначение.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 29.01.2019, 09:27 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2575 | Рейтинг: -610
Когда же пауки в банке сожрут друг друга?
Похоже,что уже начали ,на примере Шестуна. Ждём продолжения.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 29.01.2019, 10:07 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 806 | Рейтинг: +98,6
Должность Омбуцмена по "правам человека" это место откорма за былых заслуг важных для системы персон.
Результат на лице, каков надменный, пронизывающий взгляд, каков фейсуха!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 29.01.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой у этой держиморды добрый, приветливый, людезный, я бы даже сказал ласковый взгляд! Так и хочется записатся к нему на прием и поделится своими горестями и печалями...



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 29.01.2019, 10:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63032 | Рейтинг: +12215,5
Ну надо же! У нас в б-стане оказываецца есть обМУДмент! Вот это открытие!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 29.01.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.01.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой у этой держиморды добрый, приветливый, людезный, я бы даже сказал ласковый взгляд! Так и хочется записатся к нему на прием и поделится своими горестями и печалями...
++++++++++++++++++++

Глядя на эту морду, забудешь зачем пришел..



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 29.01.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот это физиономия .....От такой в темное время суток даже при мирном повидении придется насторожиться ....Наверняка и рукой не пошевелит .чтоб встать на защиту обиженных.Точно есть приличный аппарат и машинка не бросовая.У нас даже Конституционный суд есть-на хрена такая уйма дармоедов .А вот в лечебных учреждениях чуть потеплело и гардеробщиц нет .-экономия !!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 8 | 29.01.2019, 12:21 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 47 | Рейтинг: +1,7
Позор ему. Он даже не хочет знать, что надо защищать нарушенные права граждан в Башкирии.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 29.01.2019, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Знаю женщину, которая хотела попасть к уполномоченному.
Не пропустили.
Написала письмо.
Отфутболили тому же чиновнику, действия которого нарушали права женщины.
Через год распоясовшегося чиновника сняли с должности и осудили.
При этом уполномоченный утверждает, что "много сделал в этой сфере"?
Женщина же просто решила впредь не ходить на выборы.
Спасибо БашНКВД за достойную кандидатуру по защите прав и свобод граждан "страны башкир"!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 29.01.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дааа ! Да ужж ! Такой загривок ! Настоящий " человек " - такой омбудсмен - уполномоченный , взгляд как будто после сытного ужина в ресторане !
Вот не слышал все эти десять лет о нем ! И не знал , что есть в
РБ какой- то Рим Каюмов " защитничек " народа !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 29.01.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Харизма то какая внушительная , видать насобачился жрать , пить всласть и спать от безделья !



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 12 | 29.01.2019, 14:49 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7789 | Рейтинг: +2036,5
Наглядно.
Короче, полная жопа с правами...



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com