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«Вынужденная коррупция»: Власть в тупике придумала себе оправдание

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Я уже вижу очереди функционеров к психиатрам за диагнозом «клептомания». Чиновникам разрешат брать взятки, если по-другому работать у них не получается. Это не театр абсурда, не роман Кафки или Пелевина, это — Министерство юстиции Российской Федерации. Здесь на полном серьезе на общественное обсуждение представили проект документа, разрешающего «вынужденную коррупцию».

«Вынужденная коррупция»: Власть в тупике придумала себе оправдание


Называется все это «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения». Дальше будут цитаты на чиновничьем языке, но без этого никак. Читайте медленно и внимательно.

В Минюсте, а также Минтруда, МВД, Генпрокуратуре и Следственном комитете (соавторы шедевра), считают, что «В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено».

Понятно, да? Могут быть «определенные обстоятельства» и «объективные причины», когда действия чиновника попадают под определение «коррупция», а коррупции-то как бы и нет.

Гипотетически, положим, — чиновник рулит всеми свалками в стране. Его сын, талантливый бизнесмен, создал крупное предприятие по обращению и переработке твердых бытовых отходов. Как так вышло, что это предприятие стало лучшим в этой сфере, надежно работающим с госзаказами, - объясняется исключительно фантастическими способностями (разве нет?) отпрыска.

И вот это самое предприятие становится во главе всей федеральной программы утилизации и переработки ТБО. С одной стороны — конфликт интересов и коррупция. С другой — реально и качественно решается проблема свалок, другим предприятиям это объективно не под силу. Как быть?

«Друзья» и «семьи» богатеют, но и пользу стране приносят. На данном этапе нашего развития соотношение себе-стране не очень нравится народу, но мировая история показывает, что это исправляется со временем. В некоторых образцово демократических странах даже на президентство семейный подряд существует. И ничего — живут себе неплохо, крупнейшая экономика мира.

Еще пример. Губернатору из федерального центра указывают — плохо у тебя с ремонтом жилого фонда, но денег не дают. Он идет по местным бизнесменам. Те соглашаются помочь, но просят преференций. Губернатора ловят на взятке. А может (на самом деле вряд ли, но вдруг) он бы действительно все эти деньги на ремонт отправил? С Никитой Белых, которого на 8 лет осудили, что-то похожее было.

Проще говоря, развернув борьбу с коррупцией, власти таких запретов нагородили, что теперь для нормального развития страны нужно чуть-чуть «коррупцию» разрешить. Как пишет в своем проекте Минюст, предусмотреть случаи «когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением».

Я уже вижу очереди чиновников в кабинеты психиатров за диагнозом «клептомания». А что? Вполне себе обстоятельство непреодолимой силы — и не хотел вроде воровать из бюджета, но не удержался, болен ведь.

А если серьезно, то это — тупиковый путь.

Потому что сейчас, если антикоррупционное законодательство до буковки соблюдать, то сажать можно всех — начиная от главы поселка и до сами знаете кого. И все министерства, ведомства и госкорпорации оптом. Как говорится, если вы еще не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка.

С одной стороны — было бы неплохо. Тот, кто на такое решится, получит всеобщую народную любовь и неограниченный кредит доверия (а потомки его проклянут за репрессии). С другой стороны — ситуация не изменится. В Китае коррупционеров вообще расстреливают, и что толку. Люди, попадая в сложившуюся государственную систему, что у нас, что в Китае, начинают играть по правилам.

А правил система, как раз в погоне за народной любовью и доверием, таких понаписала, что свое же существование под вопрос поставила. Теперь приходится исключения придумывать, типа «вынужденной коррупции».

Минюст, кстати, уже оправдываться начал, мол не о преступлениях типа взятки речь идет, а о правонарушениях. Даже примеры привел. Я вот, правда, помню, что за репосты по 282-й статье тоже обещали не сажать — мол, только о ярых экстремистах речь идет. И что вышло?

А сейчас вроде выход из тупика наметили. Но, может, хватит петлять? Нам-то жить с этим.

Дмитрий Попов, МК
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан
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  • 1 | 30.01.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем больше власть вываливает подобную херню - тем быстрее она приближает свой закат!



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  • 2 | 30.01.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это банальное узаконивание взяток.
Представляете что будут говорить о России на Западе, в США, я уж не говорю о Китае, где за взятки предусмотрена смертная казнь!
СПРАВКА:
Россия получила 28 баллов из 100 возможных и заняла 138-е место рейтинга. По мнению авторов списка, на аналогичном с Россией уровне находится восприятие коррупции в Папуа — Новой Гвинее, Мексике, Иране и Ливане.
Предыдущие три года Россия набирала 29 баллов, но в этом году страна получила на балл меньше и опустилась в рейтинге на три пункта.
В 2016 году Россия занимала 119-е место по уровню восприятия коррупции, в 2017 году — 131-е место, в 2018 году — 135-е.
Индекс восприятия коррупции показывает уровень коррупции в государственном секторе страны. Рейтинг составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей.



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  • 3 | 30.01.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая страна , такие и " законы " , страна воровская так и Законы под законное воровство надо Минюсту придумывать !



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  • 4 | 30.01.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Смех и горе для страны ! Минюст , федеральный орган исполнительной власти который призван для сохранения законности , правопорядка , правоприменения законов , изыскивает и придумывает лазейки для коррупционеров !
Ни в одной стране Мира нет такой оправдательной формулировки для воров и коррупционеров !
Это просто позор и смех !!



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  • 5 | 30.01.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.01.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это банальное узаконивание взяток.
Представляете что будут говорить о России на Западе, в США, я уж не говорю о Китае, где за взятки предусмотрена смертная казнь!
СПРАВКА:
Россия получила 28 баллов из 100 возможных и заняла 138-е место рейтинга.
____________________

Украина несколько улучшила свои показатели. Ее результат - 32 балла и 120-е место среди 180 стран. Таким образом Украина, получила еще 2 балла и поднялась на 10 мест (результат за 2017 год - 30 баллов, 130-е место)

Кисилево-Соловьевщина при каждом удобном случае напоминает, что Украина завязла в коррупции. Дело то совсем наоборот.



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  • 6 | 30.01.2019, 11:25 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 49 | Рейтинг: +1,8
А как дышала Матвиенко, расхваливая ликвидацию коррупции в Сингапуре! И всё-пшик.
Коррупция - это не только взятки и откаты. Это система власти, вынуждающая народ быть просителем, зависящим от чиновников, просить о ремонте жилья, прокладке дорог, лечении, питании и др. А должно быть наоборот: чиновники должны служить народу. Народ по Конституции - носитель власти



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  • 7 | 30.01.2019, 11:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63042 | Рейтинг: +12214,4
"Да, мы ох-уели, и что?!"©

И вовсе перестали стесняться...

Жду комментариев от хернея.)))))))))))



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  • 8 | 30.01.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 30.01.2019, 11:37 | Автор: Кухарка
Публикации: 1904 | Комментарии: 63038 | Рейтинг: +12214,4
"Да, мы ох-уели, и что?!"©

И вовсе перестали стесняться...

Жду комментариев от хернея.)))))))))))
+++++++++++++++

Он что, должен отчитываться перед тобой?



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  • 9 | 30.01.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 30.01.2019, 11:37 | Автор: Кухарка
Публикации: 1904 | Комментарии: 63038 | Рейтинг: +12214,4
"Да, мы ох-уели, и что?!"©

И вовсе перестали стесняться...

Жду комментариев от хернея.)))))))))))
++++++++++++++++++++

Он что, должен отчитываться перед тобой?



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  • 10 | 30.01.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 30.01.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.01.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это банальное узаконивание взяток.
Представляете что будут говорить о России на Западе, в США, я уж не говорю о Китае, где за взятки предусмотрена смертная казнь!
СПРАВКА:
Россия получила 28 баллов из 100 возможных и заняла 138-е место рейтинга.
____________________

Украина несколько улучшила свои показатели. Ее результат - 32 балла и 120-е место среди 180 стран. Таким образом Украина, получила еще 2 балла и поднялась на 10 мест (результат за 2017 год - 30 баллов, 130-е место)

Кисилево-Соловьевщина при каждом удобном случае напоминает, что Украина завязла в коррупции. Дело то совсем наоборот.
______________________
А вы верите рейтингам?
И в пришельцев верите? В русалок, бабу Ягу и Кощея Бессмертного верите? И в существование демократии тоже верите?!
Тогда медицина в вашем случае бессильна!



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  • 11 | 30.01.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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А в других странах есть такой закон?



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  • 12 | 30.01.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Закон принять, экс. губернатора Белых немедленно освободить и компенсировать причиненный моральный ущерб.



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  • 13 | 30.01.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 30.01.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 30.01.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 30.01.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это банальное узаконивание взяток.
Представляете что будут говорить о России на Западе, в США, я уж не говорю о Китае, где за взятки предусмотрена смертная казнь!
СПРАВКА:
Россия получила 28 баллов из 100 возможных и заняла 138-е место рейтинга.
____________________

Украина несколько улучшила свои показатели. Ее результат - 32 балла и 120-е место среди 180 стран. Таким образом Украина, получила еще 2 балла и поднялась на 10 мест (результат за 2017 год - 30 баллов, 130-е место)

Кисилево-Соловьевщина при каждом удобном случае напоминает, что Украина завязла в коррупции. Дело то совсем наоборот.
______________________
А вы верите рейтингам?
И в пришельцев верите? В русалок, бабу Ягу и Кощея Бессмертного верите? И в существование демократии тоже верите?!
Тогда медицина в вашем случае бессильна!
----------------------------------------

Вещает товарищ с Базилевки, похоже с нем перебор.



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