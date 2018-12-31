«Вынужденная коррупция»: Власть в тупике придумала себе оправдание

Я уже вижу очереди функционеров к психиатрам за диагнозом «клептомания». Чиновникам разрешат брать взятки, если по-другому работать у них не получается. Это не театр абсурда, не роман Кафки или Пелевина, это — Министерство юстиции Российской Федерации. Здесь на полном серьезе на общественное обсуждение представили проект документа, разрешающего «вынужденную коррупцию».Называется все это «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения». Дальше будут цитаты на чиновничьем языке, но без этого никак. Читайте медленно и внимательно.В Минюсте, а также Минтруда, МВД, Генпрокуратуре и Следственном комитете (соавторы шедевра), считают, что «В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено».Понятно, да? Могут быть «определенные обстоятельства» и «объективные причины», когда действия чиновника попадают под определение «коррупция», а коррупции-то как бы и нет.Гипотетически, положим, — чиновник рулит всеми свалками в стране. Его сын, талантливый бизнесмен, создал крупное предприятие по обращению и переработке твердых бытовых отходов. Как так вышло, что это предприятие стало лучшим в этой сфере, надежно работающим с госзаказами, - объясняется исключительно фантастическими способностями (разве нет?) отпрыска.И вот это самое предприятие становится во главе всей федеральной программы утилизации и переработки ТБО. С одной стороны — конфликт интересов и коррупция. С другой — реально и качественно решается проблема свалок, другим предприятиям это объективно не под силу. Как быть?«Друзья» и «семьи» богатеют, но и пользу стране приносят. На данном этапе нашего развития соотношение себе-стране не очень нравится народу, но мировая история показывает, что это исправляется со временем. В некоторых образцово демократических странах даже на президентство семейный подряд существует. И ничего — живут себе неплохо, крупнейшая экономика мира.Еще пример. Губернатору из федерального центра указывают — плохо у тебя с ремонтом жилого фонда, но денег не дают. Он идет по местным бизнесменам. Те соглашаются помочь, но просят преференций. Губернатора ловят на взятке. А может (на самом деле вряд ли, но вдруг) он бы действительно все эти деньги на ремонт отправил? С Никитой Белых, которого на 8 лет осудили, что-то похожее было.Проще говоря, развернув борьбу с коррупцией, власти таких запретов нагородили, что теперь для нормального развития страны нужно чуть-чуть «коррупцию» разрешить. Как пишет в своем проекте Минюст, предусмотреть случаи «когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением».Я уже вижу очереди чиновников в кабинеты психиатров за диагнозом «клептомания». А что? Вполне себе обстоятельство непреодолимой силы — и не хотел вроде воровать из бюджета, но не удержался, болен ведь.А если серьезно, то это — тупиковый путь.Потому что сейчас, если антикоррупционное законодательство до буковки соблюдать, то сажать можно всех — начиная от главы поселка и до сами знаете кого. И все министерства, ведомства и госкорпорации оптом. Как говорится, если вы еще не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка.С одной стороны — было бы неплохо. Тот, кто на такое решится, получит всеобщую народную любовь и неограниченный кредит доверия (а потомки его проклянут за репрессии). С другой стороны — ситуация не изменится. В Китае коррупционеров вообще расстреливают, и что толку. Люди, попадая в сложившуюся государственную систему, что у нас, что в Китае, начинают играть по правилам.А правил система, как раз в погоне за народной любовью и доверием, таких понаписала, что свое же существование под вопрос поставила. Теперь приходится исключения придумывать, типа «вынужденной коррупции».Минюст, кстати, уже оправдываться начал, мол не о преступлениях типа взятки речь идет, а о правонарушениях. Даже примеры привел. Я вот, правда, помню, что за репосты по 282-й статье тоже обещали не сажать — мол, только о ярых экстремистах речь идет. И что вышло?А сейчас вроде выход из тупика наметили. Но, может, хватит петлять? Нам-то жить с этим.