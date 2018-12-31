Оголтелый пиар на чужих заслугах предков.

Телеканал будет приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которое страны СНГ отметят в 2020 году. Об этом пишет ТАСС.Согласно сообщению, канал будет транслировать сюжеты, иллюстрирующие реалии тех времен, исторические кадры, расследования, основанные на недавно обнародованных документах, а также реконструкции военных событий.Как считает гендиректор канала «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) Алексей Ефимов, грядущий успех телеканала «Победа» очевиден, поскольку военная тематика всегда волнует аудиторию. Многие зрители проявляют активный интерес к тематике такого рода, о чем свидетельствуют рейтинги фильмов и программ, посвященных событиям ВОВ.«В современном российском обществе память о Великой Отечественной войне и празднование Дня Победы остаются важнейшим объединяющим людей фактором, обеспечивающим причастность к нации. Поэтому мы не сомневаемся в успехе нашего нового проекта и уверены в востребованности, как у более старших, так и у молодых зрителей», — сообщил Ефимов.Отмечается, что «Победа» начнет вещание уже с апреля текущего года и будет доступна по всей территории РФ в сетях кабельных и спутниковых операторов.Напомним, в 2017 году в Китае был запущен русскоязычный телеканал с китайскими субтитрами — «Катюша» — совместный проект Первого канала и Центрального Телевидения Китая.