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Оголтелый пиар на чужих заслугах предков

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Телеканал будет приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которое страны СНГ отметят в 2020 году. Об этом пишет ТАСС.

Оголтелый пиар на чужих заслугах предков


Согласно сообщению, канал будет транслировать сюжеты, иллюстрирующие реалии тех времен, исторические кадры, расследования, основанные на недавно обнародованных документах, а также реконструкции военных событий.

Как считает гендиректор канала «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) Алексей Ефимов, грядущий успех телеканала «Победа» очевиден, поскольку военная тематика всегда волнует аудиторию. Многие зрители проявляют активный интерес к тематике такого рода, о чем свидетельствуют рейтинги фильмов и программ, посвященных событиям ВОВ.

«В современном российском обществе память о Великой Отечественной войне и празднование Дня Победы остаются важнейшим объединяющим людей фактором, обеспечивающим причастность к нации. Поэтому мы не сомневаемся в успехе нашего нового проекта и уверены в востребованности, как у более старших, так и у молодых зрителей», — сообщил Ефимов.

Отмечается, что «Победа» начнет вещание уже с апреля текущего года и будет доступна по всей территории РФ в сетях кабельных и спутниковых операторов.

Напомним, в 2017 году в Китае был запущен русскоязычный телеканал с китайскими субтитрами — «Катюша» — совместный проект Первого канала и Центрального Телевидения Китая.






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  • 1 | 30.01.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошее дело делают. Детям очень полезно будет.



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8

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  • 2 | 30.01.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
75- летие победы ИТОГИ:
- Мы по прежнему в кольце врагов,, пол сути, теперь вся Россия в блокаде.
- У нас до сих пор существуюют нормы потребления, по сути пайки.
- у нас по прежнему человеческая жизнь нехрена не стоит,- "бабы новых нарожают"
- У нас по прежнему "верхушка" жирует, когда основное население живет на "прожиточный минимум"блогадаря которому с голоду не умреш, но и на секс не тянет...



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  • 3 | 30.01.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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1 му боже упаси от такой полезности деткам !



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  • 4 | 30.01.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерастам как солнышко вурдалакам.



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9

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  • 5 | 30.01.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть ветераны ВОВ , которые сегодня живут в развалюхах и не имеют обещанных квартир ! Или если получают квартиры на 9 мая , а в июне месяце их уже начинают выселять ! По причине - Неправильно дали , это не их квартиры ! Эх и страна !



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  • 6 | 30.01.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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У нас страна благодати для Предателей , Коррупционеров и Ворья !
Даже сегодняшние защитники интересов современной России , подвергаются подлым ударам в спину !
Ополченеца из ДНР Филиппа Венедиктова.
Мужчина последние несколько месяцев судился с силовиками за возможность остаться в России
ему отказывали в выдаче разрешения на проживание , так
как на Украине Он разыскивается за службу в армии ДНР
И .которого сейчас пытаются выслать с Урала на Украину, !
Журналистку Елену Бойко выслали , сегодня она сидит в тюрьме !
Вы хотите защищать такую Родину ?



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  • 7 | 30.01.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 30.01.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть ветераны ВОВ , которые сегодня живут в развалюхах и не имеют обещанных квартир ! Или если получают квартиры на 9 мая , а в июне месяце их уже начинают выселять ! По причине - Неправильно дали , это не их квартиры ! Эх и страна !
___________________________

Не надо верить всему, что толкают по телеку. Это в основном пиар. Ветернаы им нафик не нужны.
Ветераны ВОВ, голдовщина ВОВ, плакаты с угрозой повторения походов - они нужны только для подогревания психоза, направленного для отвлечения граждан от насущных проблем и удержания власти в руках вороватой верхушки.



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  • 8 | 30.01.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.01.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

75- летие победы ИТОГИ:
- Мы по прежнему в кольце врагов,, пол сути, теперь вся Россия в блокаде.
- У нас до сих пор существуюют нормы потребления, по сути пайки.
...
==============

Ничего не перепутал? Это ИТОГИ предательства "элит" (наследников Власова). Отсчёт времени - с Горбача. (Допускаю, что сразу после Сталина).



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  • 9 | 30.01.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 30.01.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.01.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

75- летие победы ИТОГИ:
- Мы по прежнему в кольце врагов,, пол сути, теперь вся Россия в блокаде.
- У нас до сих пор существуюют нормы потребления, по сути пайки.
...
==============

Ничего не перепутал? Это ИТОГИ предательства "элит" (наследников Власова). Отсчёт времени - с Горбача. (Допускаю, что сразу после Сталина).
+++++++++++++++++

Сам не навоевался, других на это толкаешь?
Записывайся в ЧВК Вагнера, езжай в Венесуэлу.



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  • 10 | 30.01.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Володя Соловьёв, кажись, "переобулся". На заре своих ток-шоу тоже костерил советский период. Не поздновато ли спохватились хулители? Боком выходит?



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  • 11 | 30.01.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 30.01.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Хорошее дело делают. Детям очень полезно будет.
================================
Сын подрастает, думаю куда его послать, в Сирию или на Донбас? Как думаешь? За Сечина за Лилипутина!



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  • 12 | 30.01.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я думаю ,России нужен новый Власов, генерал который смог бы поднять армию против потомков и правоприемников коммуняк, прихватизировавших Россию!
Власов воевал не против России он воевал против кровавого Сталинского режима.



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  • 13 | 30.01.2019, 11:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63042 | Рейтинг: +12214,4
Когда нечем гордиться за 2 прошедших десятилетия - то самое время отвлекать крепостное быдло от разграбления страны фальсификацией истории, закрыв при этом архивы ВМ2 до 2040 года...



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  • 14 | 30.01.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерасты не признают ни Великую Отечественную, ни саму Победу. Вон уже и Власова восхваляют. На корню эту заразу пора истребить, иначе наш народ останется без Истории, с одним Дом-2.



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  • 15 | 30.01.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 30.01.2019, 11:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1904 | Комментарии: 63039 | Рейтинг: +12214,4
Когда нечем гордиться за 2 прошедших десятилетия - то самое время отвлекать крепостное быдло от разграбления страны фальсификацией истории, закрыв при этом архивы ВМ2 до 2040 года...
_____________________
Зачем ты так про Великобританию: это ведь там должны были рассекретить материалы о перелёте Гесса, но почему-то отложили это ещё на несколько десятилетий. Интересно, почему "демократическая" страна повела себя так? Уж ни потому ли, что выйдет наружу сговор британских "демократов" с немецкими нацистами о войне против СССР?



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  • 16 | 30.01.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 30.01.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Либерастам как солнышко вурдалакам.
************************************************************
*********
Для дэбила; единственные эпохальные достижения при пыньки для гордости нации это - победа в ВОВ и полёт Гагарина. Ни чё, что он к этим событиям ни с какого боку. Великий, великий, великий! Вошьдь. А на чём ещё пиарится и сплотить биомассу вокруг себя? И какой же цинизм - идёт сытый, развращённый, в строю среди тех, кого обобрал, обманул и унизил.



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  • 17 | 30.01.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 30.01.2019, 11:50 | Автор:

А я думаю ,России нужен новый Власов, генерал который смог бы поднять армию против потомков и правоприемников коммуняк, прихватизировавших Россию!
Власов воевал не против России он воевал против кровавого Сталинского режима.
====================================================
Тебя бы не было , ты по плану " Ост " как недочеловек
славянского племени , подлежал полному уничтожению !
Книга «Майн Кампф». это полностью доказывает !
Причем особую ненависть он питал именно к русским, украинцам и
белорусам
Что и доказываешь сейчас , своим - недочеловека моском !



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  • 18 | 30.01.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 30.01.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А я думаю ,России нужен новый Власов, генерал который смог бы поднять армию против потомков и правоприемников коммуняк, прихватизировавших Россию!

Власов воевал не против России он воевал против кровавого Сталинского режима.

==========

Да слыхали подобные вопли. Тока "правопреемники коммуняк" и есть искомые власовцы. Даже флаг тот же. Попал пальцем в небо.



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  • 19 | 30.01.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Оголтелый пиар на чужих заслугах предков.
-------------

Админ чо хотел сказать то? На каких таких "чужих"? Предки - наши, и мы ими гордимся! Пусть Кухарка сама лбом бьется, это ее дело.



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