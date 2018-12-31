Веселый молочник ...

Дмитрий Медведев установил новые правила продажи молочных продуктов. Новые правила помогут сельхозпроизводителям привлечь внимания потребителей.Теперь реализовывать молочные продукты нужно с пометкой «без заменителя молочного жира». Об этом Медведев сообщил во время совещания по подготовке государственной программы комплексного развития сельских территорий.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства. Согласно ему, молоко и молочные продукты должны быть выставлены на продажу отдельно от других продуктов с обязательной пометкой, что в них нет заменителей молочного жира.Глава правительства уверен, что эти сведения необходимы для покупателей, которые имеют право знать, что они покупают в магазине. Такое нововведение, в частности, связано с активным использованием растительных жиров, которые позволяют увеличить срок хранения продукции. За счет этого снижается также себестоимость. «К тому же, не все хотят покупать эти продуты», - сообщил Дмитрий Медведев.Новые правила помогут сельхозпроизводителям привлечь внимания потребителей. Дмитрий Медведев также добавил, что новые правила вступят в силу с июля 2019 года.