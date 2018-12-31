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Веселый молочник

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Дмитрий Медведев установил новые правила продажи молочных продуктов. Новые правила помогут сельхозпроизводителям привлечь внимания потребителей.

Веселый молочник


Теперь реализовывать молочные продукты нужно с пометкой «без заменителя молочного жира». Об этом Медведев сообщил во время совещания по подготовке государственной программы комплексного развития сельских территорий.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства. Согласно ему, молоко и молочные продукты должны быть выставлены на продажу отдельно от других продуктов с обязательной пометкой, что в них нет заменителей молочного жира.

Глава правительства уверен, что эти сведения необходимы для покупателей, которые имеют право знать, что они покупают в магазине. Такое нововведение, в частности, связано с активным использованием растительных жиров, которые позволяют увеличить срок хранения продукции. За счет этого снижается также себестоимость. «К тому же, не все хотят покупать эти продуты», - сообщил Дмитрий Медведев.

Новые правила помогут сельхозпроизводителям привлечь внимания потребителей. Дмитрий Медведев также добавил, что новые правила вступят в силу с июля 2019 года.






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  • 1 | 30.01.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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М-мда это мощный , такой существенный прорыв которого так долго ждали !



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  • 2 | 30.01.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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молоко и молочные продукты должны быть выставлены на продажу отдельно от других продуктов с обязательной пометкой, что в них нет заменителей молочного жира.
=========================
Сразу видно что это существо живет в другом, неведанном нам мире, так как понятия не имеет что:
- в магазинах, все продукты выставляются по группам товаров и без его постановлений.
- написать на упаковке можно что угодно, "бумага все вытерпит", будет "постановление" писать что молоко парное, утренней дойки, будут и это писать...



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  • 3 | 30.01.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Медведев предложил прекратить расчет ВВП России, потому что этот показатель портит всю малину этого деятеля.
«Все задаются вопросами, как теперь правильно считать валовый внутренний продукт и надо ли вообще его считать. Может, пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно отразить состояние экономики?», - задался вопросом премьер.
При этом он не уточнил, что такое адекватное состояние.



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  • 4 | 30.01.2019, 11:27 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 49 | Рейтинг: +1,8
Рассуждая о молоке, продуют и воду...



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  • Эксперт
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  • 5 | 30.01.2019, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 63042 | Рейтинг: +12214,4
А вот это - хорошая инициатива. Напрасно вы тут ёрничаете... Пальмовое масло в молочных продуктах - бич нашего пост-крымнашеского времени!
Сыры, молочка - сплошь содержат пальмовое масло, а оно ВОЗом признано вредным, канцерогенным, плохим холестерином, провоцирующим смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.
Вот тут - свеженькое

Пальмовое масло опасно. Врачи и ученые готовы рассказать об этом всему миру

https://www.bbc.com/russian/news-47032429

процитирую:

Употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит непоправимый ущерб природе.

Таковы основные выводы доклада, подготовленного экспертами Всемирной организации здравоохранения, который должен быть опубликован в ближайшее время.

Индустрию по производству и продаже пальмового масла авторы документа напрямую сравнивают с табачной и алкогольной промышленностью - как по уровню вреда для здоровья и окружающей среды, так и по усилиям рекламщиков и лоббистов, пытающихся скрыть от потребителей правду в погоне за прибылью.

Учитывая, что в 2015 году в США было запрещено использование в продуктах питания опасных для здоровья трансжиров, а в 2018 году ВОЗ выступила с аналогичной рекомендацией для всего мира, эксперты организации опасаются, что производители еды попросту заменят запрещенные ингредиенты пальмовым маслом - дешевым, но потенциально ничуть не менее вредным.

Ученым, политикам и сотрудникам медицинских учреждений всего мира рекомендуется пересмотреть свое отношение к пальмовому маслу, чтобы "уменьшить негативное влияние этой индустрии на здоровье человека и планеты"

Алкоголь, табак и... пальмовое масло?
Пальмовое масло занимает лидирующее положение в производстве полуфабрикатов и готовых продуктов - в основном благодаря своей относительной дешевизне.

При этом содержание насыщенных жиров в нем существенно выше, чем в других растительных маслах - именно по этому признаку жиры растительного происхождения традиционно считаются менее вредными, чем животные.

Производители пальмового масла тратят немало усилий, чтобы убедить потребителей в его безвредности - или даже пользе для здоровья. Однако доклад ВОЗ, подготовленный на основе 48 научных исследований, опровергает эти утверждения.

В частности, метаанализ работ, проведенный экспертами организации, продемонстрировал убедительную связь между увеличением потребления пальмового масла в 23 странах мира - и повышением там уровня смертности от ишемической болезни сердца.

Кроме того, у медиков не вызывает сомнений, что пальмовое масло систематически повышает содержание в крови "плохого холестерина" (ЛНЛП), который является причиной атеросклероза.

Есть и другие исследования, связывающие употребление пальмового масла с повышенным риском развития сердечно-сосудистых болезней, ожирения и других хронических заболеваний.

Авторы доклада ВОЗ признают, что иногда в научных журналах появляются и статьи, доказывающие безвредность или даже пользу пальмового масла для здоровья.

Однако в ходе подготовки документа выяснилось, что из девяти таких опубликованных статей четыре были написаны сотрудниками малайзийского министерства сельского хозяйства - а еще точнее, департамента, напрямую отвечающего за развитие этой индустрии.

Это заставляет авторов доклада усомниться в достоверности исследований и вновь провести параллель с табачной и алкогольной промышленностью, которые нередко финансируют научные работы, выставляющие их продукцию в выгодном свете.

"Растительный жир"
В докладе отдельно отмечается, что еще в 2003 году ВОЗ и ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) указывали на потенциальный вред пальмового масла для здоровья. Однако с тех пор его производство и потребление в мире выросло вдвое, а в целом с 1995 по 2017 год - в четыре с лишним раза.

Одной из причин такой экспансии авторы документа называют тесную связь этой индустрии с производителями готовой еды и полуфабрикатов, которые совместно организовали мощное лобби для продвижения своего продукта.

В частности, по данным авторов доклада, лоббисты по всему миру успешно сопротивляются попыткам обязать производителей пальмового масла сообщать потребителям, что оно присутствует в готовом продукте. В списке ингредиентов его можно найти под любым из примерно 200 альтернативных названий - например, просто "жиры растительного происхождения".

В России, как и на всей территории Евразийского экономического союза, в 2018 году вступил в силу закон о новой маркировке молочной продукции. Однако он лишь обязывает производителей указывать, что продукт "содержит растительные жиры" - упоминание в составе ингредиентов пальмового масла по-прежнему не обязательно.

Еще раньше, в феврале 2016 года, российские власти даже собирались ввести на пальмовое масло специальный акциз. В министерстве экономики эту меру называли "очевидной вещью", однако спустя три месяца от введения акцизов отказались - как сообщили в министерстве, "в результате длительных обсуждений".
______________________________
Так что - я только приветствую данный акт!
А вот надпись "без ГМО" - это идиотизм. Хуже гомеопатии...



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  • Эксперт
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  • 6 | 30.01.2019, 12:23 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29431 | Рейтинг: -698,8
Если это натуральное молоко, оно по умолчанию не должно содержать никаких заменителей. А также сухого молочного порошка.

Почему-то на некоторых упаковках сливочного масла пишется "несоленое". Но почему оно должно быть солёным? В старину, в бесхолодильниковое время масло дейсвитель солили. Вот если производителю случится продавать соленое масло - тогда непременно должен указывать, что соленое.

Некоторые вещи и продукты должны иметь свойства и качества по умолчанию.
Покупаете соль - значит по умолчанию это хлористный натрий, а какая другая соль



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