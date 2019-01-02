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Хватило ума отказаться

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Радий Хабиров встретился с Муртазой Рахимовым. Первый президент республики отказался пышно отмечать свое 85-летие.

Хватило ума отказаться


На этой неделе врио республики Радий Хабиров встретился с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Об этом сообщил «Башинформу» источник из окружения Хабирова.

Радий Хабиров предложил широко, на республиканском уровне отметить юбилей Муртазы Губайдулловича, которому 7 февраля исполняется 85 лет.

Например, организовать по этому поводу большой концерт в Конгресс-холле «Торатау» с выступлениями звезд башкирской эстрады и фотовыставку «Первый президент Башкортостана».

Однако сам юбиляр, поблагодарив за заботу и внимание, отказался от пышных торжеств. По мнению Рахимова, сейчас не лучшее время для празднеств, потому как в республике нужно решать большое количество накопившихся проблем, не требующих отлагательств. Муртаза Губайдуллович пожелал Хабирову удачи в работе по ликвидации последствий горения горных отвалов в Сибае, выразил надежду, что жители города окажут поддержку руководителю региона и они вместе наведут порядок в Зауралье – решат не только экологические, но и другие социальные проблемы в регионе.

Муртаза Рахимов подчеркнул, что будет искренне рад поздравительной открытке от Хабирова и нескольким теплым словам в его адрес в республиканских СМИ.






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  • Наблюдатель
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  • 1 | 31.01.2019, 09:34 | Автор: Виктор
    Публикации: 224 | Комментарии: 1714 | Рейтинг: +481,1
"Муртаза Рахимов подчеркнул, что будет искренне рад поздравительной открытке от Хабирова

и нескольким теплым словам в его адрес в республиканских СМИ."
_____________________________________

Несколько теплых слов в его адрес:

1. Какова личная роль и вина Муртазы Рахимова в хищении 6(?) миллиардов долларов его сыном Уралом Рахимовым?

2. Средства фонда Урал, под контролем М.Г.Рахимова, имеют криминальное происхождение?

3. Почему не возвращены народу?

4. Почему по хищениям времен клана Муртазы Рахимова не возбуждены уголовные дела?

5. Какую роль в тех хищениях Рахимовых играли Радий Хабиров и Сидякин?



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  • 2 | 31.01.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
нескольким теплым словам в его адрес в республиканских СМИ.
===========================
?!!! Это за какие такие заслуги, мураЗло ждет "нескольким теплым словам в его адрес" может он сам их озвучит?!
Вор должен сидеть в тюрме!



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  • 3 | 31.01.2019, 09:36 | Автор: Виктор
    Публикации: 224 | Комментарии: 1714 | Рейтинг: +481,1
Дополнение к комм. №1.

Забыл спросить о роли Р.Мурзагулова, в хищениях клана Рахимовых.



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  • 4 | 31.01.2019, 09:46 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29454 | Рейтинг: -699,6
1 | 31.01.2019, 09:34 | Автор: Виктор

3. Почему не возвращены народу?
---------------
Что имеете ввиду под "возвращении народу"?
Активы раннее принадлежали народу?
Какому, которому народу, общегосударственному или республиканскому?
В состав упомянутого народа входят которые представители, включая цыган?

Надеюсь получить внятный ответ на глупый вопрос.



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  • 5 | 31.01.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О каком возврате средств вы говорите, вам вернуть вы же их сразу пропьете, как ваучеры. Спасибо Абрамовичам, Дерипаскам и иже с ним, которые не дали растащить наши общенародные богатства и аккумулировали в одних руках. Так как общее- это ничье.



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  • 6 | 31.01.2019, 10:03 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5620 | Рейтинг: +1467,4
бабай против.Не хочется ему шум поднимать.Деньги тишину любят.
А зульке,эксперту по приватизиции,заткнуться пора уже,все уже признали,что это была афера века.А ей,блаженной все немется и чудится нимб над Рахимовым



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  • 7 | 31.01.2019, 10:05 | Автор: Виктор
    Публикации: 224 | Комментарии: 1714 | Рейтинг: +481,1
Зулия: "Надеюсь получить внятный ответ на глупый вопрос."

_____________________________________________

1. На "глупый вопрос" невозможно "получить внятный ответ".

2. Вопрос: "Что имеете ввиду под "возвращении народу"?
Активы раннее принадлежали народу?"
___________________________________

Прямо это и имею в виду. Активы были общенародными. Как народа РБ (всех наций и любой веры - равно, и цыган, несомненно тоже, как граждан), так и народа РФ. И даже народа СССР. Все создавали эти активы.

По сути, вернуть в бюджет РБ.



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  • 8 | 31.01.2019, 10:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29454 | Рейтинг: -699,6
7 | 31.01.2019, 10:05 | Автор: Виктор
Фабрики - рабочим?

Объекты ТЭК не входят в перечень предприятий, которых передача в частные руки (приватизация) запрещена, не оборонка и не космическая промышленность.
Что касается бюджета РБ, вокруг него и крутится интрига. Кажется вы не совсем в курсе, кроме кричалок уфагубни "Муртаза - вор!"



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  • 9 | 31.01.2019, 10:21 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 809 | Рейтинг: +99
4. Почему по хищениям времен клана Муртазы Рахимова не возбуждены уголовные дела?
............................................

Интересный вопрос, покупателя похищенного Евтушенкова зажали так, что с радостью побежал раскошелится.
Муртазу даже тревожить не стали. Что за такая индульгенция имеется за пазухой у Муртазы?



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  • 10 | 31.01.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что имеете ввиду под "возвращении народу"?
Активы раннее принадлежали народу?
Какому, которому народу, общегосударственному или республиканскому?
В состав упомянутого народа входят которые представители, включая цыган?

Надеюсь получить внятный ответ на глупый вопрос.
____________________________________________________________

Имеем ввиду тебя, аллоярку Астраханскую



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  • 11 | 31.01.2019, 11:18 | Автор: Ирек
    Публикации: 135 | Комментарии: 6876 | Рейтинг: -460,4
Да, да. прискакала Астраханская кудах-тах-тах.



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  • 12 | 31.01.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Колхозник хим/элемент Хабиров намного глупее экс башлыгы Хамитова. Никакого интеллекта!



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  • 13 | 31.01.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 31.01.2019, 09:46 | Автор: Зулия

Что имеете ввиду под "возвращении народу"?
Активы раннее принадлежали народу?
Какому, которому народу, общегосударственному или республиканскому?
В состав упомянутого народа входят которые представители, включая цыган?

Надеюсь получить внятный ответ на глупый вопрос.
=================================================
Молодец ! Хоть честно о себе !
Надеяться получить внятные ответы на Глупые вопросы , здесь
не удасться вам надо посетить больницу Базилевке !
Там есть свои Аристотели ,Платоны , Наполеоны , Иммануил
Кант , Лао-Цзы и многие , многие другие !
Они на все ваши Заумные вопросы ответят !



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  • 14 | 31.01.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 31.01.2019, 10:12 | Автор: Зулия

Объекты ТЭК не входят в перечень предприятий, которых передача в частные руки (приватизация) запрещена, не оборонка и не космическая промышленность.
Что касается бюджета РБ, вокруг него и крутится интрига. Кажется вы не совсем в курсе, кроме кричалок уфагубни "Муртаза - вор!"
==================================================
Ну да объекты ТЭК , ..." не входят перечень предприятий, которых передача в частные руки (приватизация) запрещена, .."
Муртазел и Украл , честно купили в свои ЧАСТНЫЕ руки , объекты РБ в ШЕСТЬ миллиардов долларов , честно заплатили в казну эти деньги и стали собственниками Благотварительного Фрнда " Украл "
Он , Муртазел не вор !!



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  • 15 | 31.01.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 31.01.2019, 09:34 | Автор: Виктор
Публикации: 224 | Комментарии: 1714 | Рейтинг: +480,8


"Несколько теплых слов в его адрес"
***
Многие серьезные экономисты считают самым большим проступком против Башкирии г-на Рахимова, как лидера Республики, его согласие на введение суррогата российского рубля собственных башкирских денег -РНО.
По самым скромным подсчетам капитализация советского старопромышленного региона уменьшилась на 30-45%.
В карманах владельцев банков, финансовых и налоговых чиновников, а также членов правительства осело якобы не менее 3 млрд долларов?



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  • 16 | 31.01.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поделитесь опытом, как ухитряются с выплатой зарплаты многочисленным персональным водителям райадминистрации при отсутствии штатной единицы?



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  • 17 | 31.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Изнанка современной истории Башкирии так развращает душу, что "порой бывает так паршиво, что даже чай не лезет в глотку,а лезет в глотку только пиво, которым запиваешь водку"



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  • 18 | 31.01.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 31.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Изнанка современной истории Башкирии так развращает душу, что "порой бывает так паршиво, что даже чай не лезет в глотку,а лезет в глотку только пиво, которым запиваешь водку"
***
К власти и деньгам сквозь потоки слез подвластного населения?



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  • 19 | 31.01.2019, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 31.01.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 31.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Изнанка современной истории Башкирии так развращает душу, что "порой бывает так паршиво, что даже чай не лезет в глотку,а лезет в глотку только пиво, которым запиваешь водку"
***
К власти и деньгам сквозь потоки слез подвластного населения?
_____________________________

Особо бурно слезоточат Зулия и Корней.



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4

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  • 20 | 31.01.2019, 12:45 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12079 | Рейтинг: -1888,5
Особо бурно слезоточат Зулия и Корней.
________________________________________________
Корнею, в общем-то, по хрену на ваши писульки.
Забавляют.
А вы такие серьёзные.



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