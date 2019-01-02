Хватило ума отказаться ...

Радий Хабиров встретился с Муртазой Рахимовым. Первый президент республики отказался пышно отмечать свое 85-летие.На этой неделе врио республики Радий Хабиров встретился с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Об этом сообщил «Башинформу» источник из окружения Хабирова.Радий Хабиров предложил широко, на республиканском уровне отметить юбилей Муртазы Губайдулловича, которому 7 февраля исполняется 85 лет.Например, организовать по этому поводу большой концерт в Конгресс-холле «Торатау» с выступлениями звезд башкирской эстрады и фотовыставку «Первый президент Башкортостана».Однако сам юбиляр, поблагодарив за заботу и внимание, отказался от пышных торжеств. По мнению Рахимова, сейчас не лучшее время для празднеств, потому как в республике нужно решать большое количество накопившихся проблем, не требующих отлагательств. Муртаза Губайдуллович пожелал Хабирову удачи в работе по ликвидации последствий горения горных отвалов в Сибае, выразил надежду, что жители города окажут поддержку руководителю региона и они вместе наведут порядок в Зауралье – решат не только экологические, но и другие социальные проблемы в регионе.Муртаза Рахимов подчеркнул, что будет искренне рад поздравительной открытке от Хабирова и нескольким теплым словам в его адрес в республиканских СМИ.