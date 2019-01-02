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Редеют ряды националистов

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В Башкирии арестован член Конгресса башкирского народа. Наиль Биккужин уже помещен в изолятор временного содержания.

Редеют ряды националистов


Буквально сейчас стало известно, что башкирский активист, член РОО «Конгресс башкирского народа РБ» Наиль Биккужин был помещен под арест сроком на два месяца. ProUfu.ru удалось с ним повторно связаться, но он оказался уже не в отделе полиции, а в изоляторе временного содержания.

- Мне ничего не дали на руки, ни единого документа. Только сказали, что есть постановление мировой судьи Огородниковой о моем аресте. Я его не видел. Что вообще происходит, я не понимаю,
- успел рассказать нам активист.

Нам удалось связаться с мировым судьей Ольгой Огородниковой. Она сообщила, что Наиль Биккужин действительно арестован по ее постановлению.

- Постановление вынесено 21 января, он не являлся на судебные заседания по своему уголовному делу. Поэтому было принято решение об изменении меры пресечения на арест, - сообщила судья.

Когда мы задали судье вопрос, а чем обоснован факт якобы неявки, были ли подписанные повестки, то судья вдруг отказалась с нами разговаривать.

Напомним, что Наиль Бикужжин некоторое время отсутствовал по месту жительства в связи со смертью родственника. Как утверждает Биккужин, никакие повестки в суд ему не вручались. База судебного делопроизводства 4 судебного участка содержит информацию о движении дела Наиля Биккужина. Он обвиняется по ст. 319 УК РФ в оскорблении представителя власти.

Напомним, что в единый день голосования на одном из избирательных участков в ходе наблюдения у Биккужина возник словесный конфликт. Результатом которого стало данное уголовное дело.

УПК РФ Статья 108. Заключение под стражу

1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.

УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением -
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

При этом обоснованность сегодняшнего ареста сомнительна и по другим причинам. Единственное заседание суда по делу Биккужина было 17 января. На него не явились как Биккужин, так и потерпевший. А уже 21 января судья вдруг выносит постановление об аресте активиста. Это после одного-то пропущенного заседания? Вполне вероятно, что решение по помещению Наиля Биккузина под арест было политически мотивированным.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 31.01.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как только берут за жопу межпланетного конгрессмена, сразу вой поднимается - они же дети.



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2

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  • Гость
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  • 2 | 31.01.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Был бы русский сейчас и заголовок другой был, и отношение другое. А так ату башкира!



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8

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  • 3 | 31.01.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На кого надо обратить внимание соответствующим органам ,так это на министра культуры РБ Шафикову А. Законченная и оголтелая националистка, хотя пытается это скрывать . Зайдите в минкульт и увидите, что работают 99,9% нац. кадры . На руководящих должностях в подведомственных организациях министерству культуры в Уфе и районах республики сидят только башкиры .
Своими действиями она вносит конкретно межнациональный раздор .
Есть тема для размышления и для главы Р.Б. по поводу её присутствия на этой должности.



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11

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  • Гость
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  • 4 | 31.01.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Был бы русский сейчас и заголовок другой был, и отношение другое. А так ату башкира!

Второму: Да вы уже совсем охренели со своими заморочками !!!
В РОССИ живете ,а не в отдельном государстве !!!



Оценили
6

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  • Гость
  •  
  • 5 | 31.01.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 31.01.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Был бы русский сейчас и заголовок другой был, и отношение другое. А так ату башкира!
______________________________________________________
Был бы русский - сказали бы просто: поделом. Раз титульник - сразу надо начинать разговоры про ущемление и угнетение



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6

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  • Гость
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  • 6 | 31.01.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Конгресс башкирского народа РБ»,- националистическая организация, разжигающая межнациональную рознь, должна быть запрещена, а все ее члены осуждены по соответствующему закону.



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6

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  • Эксперт
  •  
  • 7 | 31.01.2019, 10:17 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29454 | Рейтинг: -699,6
Редеют ряды националистов
Опубликовано: Администратор
------------
Админ обсиратель, ты впредь будь осторожен в оскорбленичх, особенно при извращений заголовков.
Оскорбишь представителя - тебя никакой Линдеманн не выручит



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3

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  • Гость
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  • 8 | 31.01.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Второму: Да вы уже совсем охренели со своими заморочками !!!
В РОССИ живете ,а не в отдельном государстве !!!
_________________________________________________
Муртазло распустил все, вырастил нациков. Которые придумали местные гос языки - что само по себе нонсенс, и попытались поставить себя выше других наций, за что справедливо испытывают неприятие населения республики



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6

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  • Гость
  •  
  • 9 | 31.01.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 31.01.2019, 10:17 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29447 | Рейтинг: -699,1
Редеют ряды националистов
Опубликовано: Администратор
------------
Админ обсиратель, ты впредь будь осторожен в оскорбленичх, особенно при извращений заголовков.
Оскорбишь представителя - тебя никакой Линдеманн не выручит
________________________________________________
Ты,трухлявая мокрица, сама не напугайся



Оценили
5

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  • Участник
  •  
  • 10 | 31.01.2019, 10:27 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 809 | Рейтинг: +99
7 | 31.01.2019, 10:17 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29447 | Рейтинг: -699,1
Редеют ряды националистов
Опубликовано: Администратор
------------
Админ обсиратель, ты впредь будь осторожен в оскорбленичх, особенно при извращений заголовков.
Оскорбишь представителя - тебя никакой Линдеманн не выручит
.............................................

В чем узрела оскорбление?

Тебя кто выручит после твоих угроз?



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4

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  • Гость
  •  
  • 11 | 31.01.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В чем узрела оскорбление?

Тебя кто выручит после твоих угроз?
__________________________________________-
Она думает под дурочку косить начнет если что, в больничке отлежится вместо колонии. Ан нет, переписочка то хранится где надо



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5

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  • Гость
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  • 12 | 31.01.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото вахабиты а не конгрессмены. Админ фото перепутал. Там на фото должны быть белые и пушистые, зайчики.



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1

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  • Эксперт
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  • 13 | 31.01.2019, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63049 | Рейтинг: +12213,5
СРАдий отдал приказ - чтобы никаких смутьянов по сибайской душегубке и близко не было пока не устранят активное выделение продуктов горения?!

Ребят... Ну так исторически сложилось, что в том районе башкир больше, чем русских и татар, и борьба сейчас идет за здоровье ВСЕХ - а не только тех. у кого шежере правильное.

Арест - политически мотивирован и несправедлив! Это очевидно! И, безусловно, Биккужин оспорит его в ЕСПЧ с выплатой компенсации... если не доживет, то получат наследники.

Хабирову покуй кого сажать - лишь бы не мешали ему царствовать!

Вон вчерашний пример с Арашуковыми - и лобзания в дёсна с Бастрыкиным не помогли, если перешел дорогу Рамзанке Дырову! Еще и унизили Бастрыкина, гостевавшего не раз в доме Раульки тем, что он лично арестовывал сунка приятеля.

Мух от котлет как-то отделяйте!



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3

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  • Участник
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  • 14 | 31.01.2019, 11:36 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12079 | Рейтинг: -1888,5
Напомним, что в единый день голосования на одном из избирательных участков в ходе наблюдения у Биккужина возник словесный конфликт. Результатом которого стало данное уголовное дело.
__________________________________________________
Скучно.
Я говорил, что этот жёлтый сайт шестерит любой власти.
Вот и сейчас, как только арестовали человека, несогласного с беспределом, творимым на выборах, сайт тут же бросается отводить возмущение от действий власти и конкретного судьи в сторону арестованного человека.
Заодно и национальный конфликт разжигает. Тоже по заказу.



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6

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  • Гость
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  • 15 | 31.01.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
―Это еще что такое?
―Арестованный.
―Почему без оркестра?
―Ваше высочество, сначала намечались торжества, потом аресты.
Потом решили совместить.

Тот самый Мюнхаузен



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  • 16 | 31.01.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 31.01.2019, 11:36 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 12078 | Рейтинг: -1888,4
Напомним, что в единый день голосования на одном из избирательных участков в ходе наблюдения у Биккужина возник словесный конфликт. Результатом которого стало данное уголовное дело.
__________________________________________________
Скучно.
Я говорил, что этот жёлтый сайт шестерит любой власти.
Вот и сейчас, как только арестовали человека, несогласного с беспределом, творимым на выборах, сайт тут же бросается отводить возмущение от действий власти и конкретного судьи в сторону арестованного человека.
Заодно и национальный конфликт разжигает. Тоже по заказу.
_____________________________

Рахимов начал арестовывать, бить, разжигать. Пришел черед его сторонникам. Перед законом все равны.



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3

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  • Гость
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  • 17 | 31.01.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УЖ, вам больше не о чем писать что ли??Арестовали одного хитро......го , ну и арестовали , потому что , как говорит народная пословица "сколько веревочке не виться, конец будет".



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2

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  • Гость
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  • 18 | 31.01.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 31.01.2019, 10:17 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29447 | Рейтинг: -699,4
Редеют ряды националистов
Опубликовано: Администратор
------------
Админ обсиратель, ты впредь будь осторожен в оскорбленичх, особенно при извращений заголовков.
Оскорбишь представителя - тебя никакой Линдеманн не выручит
+++
Страна башкир- это тебе даже не Комызяк.
Это -ого-го!



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1

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  • Гость
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  • 19 | 31.01.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна башкир- это тебе даже не Комызяк.
Это -ого-го!
___________________________________________________
15.6 процента населения. Если хотят самостейности, выделить им территорию в размере 15.6 от территории республики, желающих там собрать. Пусть учатся на своем языке, строят экономику, кто то в яранге может жить захочет. В чем проблема то?



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4

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  • 20 | 31.01.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 31.01.2019, 11:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1905 | Комментарии: 63047 | Рейтинг: +12213,3

Арест - политически мотивирован и несправедлив!
***
А когда состоялись последние выборы в Сибае?
Если в марте прошлого года, то однозначно зачистная заказуха.
Продолжение следует?



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