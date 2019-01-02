Редеют ряды националистов ...

В Башкирии арестован член Конгресса башкирского народа. Наиль Биккужин уже помещен в изолятор временного содержания.Буквально сейчас стало известно, что башкирский активист, член РОО «Конгресс башкирского народа РБ» Наиль Биккужин был помещен под арест сроком на два месяца. ProUfu.ru удалось с ним повторно связаться, но он оказался уже не в отделе полиции, а в изоляторе временного содержания.- Мне ничего не дали на руки, ни единого документа. Только сказали, что есть постановление мировой судьи Огородниковой о моем аресте. Я его не видел. Что вообще происходит, я не понимаю,- успел рассказать нам активист.Нам удалось связаться с мировым судьей Ольгой Огородниковой. Она сообщила, что Наиль Биккужин действительно арестован по ее постановлению.- Постановление вынесено 21 января, он не являлся на судебные заседания по своему уголовному делу. Поэтому было принято решение об изменении меры пресечения на арест, - сообщила судья.Когда мы задали судье вопрос, а чем обоснован факт якобы неявки, были ли подписанные повестки, то судья вдруг отказалась с нами разговаривать.Напомним, что Наиль Бикужжин некоторое время отсутствовал по месту жительства в связи со смертью родственника. Как утверждает Биккужин, никакие повестки в суд ему не вручались. База судебного делопроизводства 4 судебного участка содержит информацию о движении дела Наиля Биккужина. Он обвиняется по ст. 319 УК РФ в оскорблении представителя власти.Напомним, что в единый день голосования на одном из избирательных участков в ходе наблюдения у Биккужина возник словесный конфликт. Результатом которого стало данное уголовное дело.УПК РФ Статья 108. Заключение под стражу1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя властиПубличное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением -наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.При этом обоснованность сегодняшнего ареста сомнительна и по другим причинам. Единственное заседание суда по делу Биккужина было 17 января. На него не явились как Биккужин, так и потерпевший. А уже 21 января судья вдруг выносит постановление об аресте активиста. Это после одного-то пропущенного заседания? Вполне вероятно, что решение по помещению Наиля Биккузина под арест было политически мотивированным.