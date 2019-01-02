Отправим Яппарова жить в «санаторий»?

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров, прибывший вчера в Сибай, сегодня сообщил, что почувствовал себя в городе как «в каком-то природном санатории».Чиновник признался, что ему понравился воздух в городе. «Прогулялся минут 20−30, почувствовал себя как в каком-то природном санатории. Мне кажется, в Уфе гораздо тяжелее дышать», — сообщил он сегодня утром на оперативном совещании в городской администрации.По данным лабораторий, делающих замеры качества воздуха в Сибае, превышение ПДК вредных веществ в городе не наблюдается три дня. В последний раз двухкратное превышение допустимых концентраций диоксида воздуха было зафиксировано 27 января — в 2,4 раза в одном из районов города, примыкающих к тлеющему карьеру Учалинского ГОК.В Сибае с конца ноября не удается ликвидировать очаги тления руды в законсервированном 10 лет назад карьере УГОК. Выбросы диоксида серы периодически формируют в городе смог, максимальное превышение ПДК — в 36 раз — было зафиксировано неделю назад. Горожане жалуются на обострение аллергических реакций, головную боль, кашель, боли в горле. Попытка руководителей сибайского филиала УГОК быстро ликвидировать очаги тления с помощью заливки карьера смесью воды и глины эффекта не дала. Карьер глубиной около 600 м планируют залить практически полностью к 20 марта. В город направлены бригады врачей из Уфы, бесплатно выдаются медицинские маски, запрещены прогулки детей в учреждениях образования, формируются списки на выезд в санатории Башкирии и Крыма.