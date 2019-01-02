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Отправим Яппарова жить в «санаторий»?

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Заместитель министра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров, прибывший вчера в Сибай, сегодня сообщил, что почувствовал себя в городе как «в каком-то природном санатории».

Отправим Яппарова жить в «санаторий»?


Чиновник признался, что ему понравился воздух в городе. «Прогулялся минут 20−30, почувствовал себя как в каком-то природном санатории. Мне кажется, в Уфе гораздо тяжелее дышать», — сообщил он сегодня утром на оперативном совещании в городской администрации.

По данным лабораторий, делающих замеры качества воздуха в Сибае, превышение ПДК вредных веществ в городе не наблюдается три дня. В последний раз двухкратное превышение допустимых концентраций диоксида воздуха было зафиксировано 27 января — в 2,4 раза в одном из районов города, примыкающих к тлеющему карьеру Учалинского ГОК.

В Сибае с конца ноября не удается ликвидировать очаги тления руды в законсервированном 10 лет назад карьере УГОК. Выбросы диоксида серы периодически формируют в городе смог, максимальное превышение ПДК — в 36 раз — было зафиксировано неделю назад. Горожане жалуются на обострение аллергических реакций, головную боль, кашель, боли в горле. Попытка руководителей сибайского филиала УГОК быстро ликвидировать очаги тления с помощью заливки карьера смесью воды и глины эффекта не дала. Карьер глубиной около 600 м планируют залить практически полностью к 20 марта. В город направлены бригады врачей из Уфы, бесплатно выдаются медицинские маски, запрещены прогулки детей в учреждениях образования, формируются списки на выезд в санатории Башкирии и Крыма.

Ирина Самойлова, Новсти.Mail.ru
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  • 1 | 31.01.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Сказочный дол2оеб !



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  • 2 | 31.01.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Я, хоть и не врач, но с уверенностью хочу сказать что у г. яппарова налицо все признаки таксикомании. Судите сами в то время как: " Горожане жалуются на обострение аллергических реакций, головную боль, кашель, боли в горле",
г. яппаров заявляет: "«Прогулялся минут 20−30, почувствовал себя как в каком-то природном санатории".
Вот такие "кадры" сидят в министерстве злравоохранения страны башкир...



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  • Участник
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  • 3 | 31.01.2019, 10:30 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 809 | Рейтинг: +99
Ну что привязались парню? Ему еще не надоела должность зама. Сказать пару необходимых слов успокоить людей, не он так другого "попросят".



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  • Начинающий
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  • 4 | 31.01.2019, 10:41 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 50 | Рейтинг: +1,9
По Яппарову получается, что в Уфе ещё хуже с воздухом, "тяжелее дышать"...



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  • 5 | 31.01.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец, Рафаэль! Наговорил на свою голову. Перед тем что то говорить- надо думать! Слово не птичка- вылетит не поймаешь! Вот сейчас придется отдуваться за свои слова....



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  • 6 | 31.01.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 31.01.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Молодец, Рафаэль! Наговорил на свою голову. Перед тем что то говорить- надо думать! Слово не птичка- вылетит не поймаешь! Вот сейчас придется отдуваться за свои слова....
------------------------------------
Перед кем отдуваться то?



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2

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  • 7 | 31.01.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 31.01.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сказочный дол2оеб !
++++++++++++++++++++++++++++++
Не а. Он хитрый, умеет приспосабливаться, любит деньги, не любит работать. Вся власть, чиновники, депутаты из одного серпентария. И надо помнить - государство вам ничего не должно, но вы обязаны кормить и лелеять этих оборотней.



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  • 8 | 31.01.2019, 11:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63049 | Рейтинг: +12213,5
Это из серии: "государство вас рожать не заставляло", "оно вам ничего не должно", "А вы вбюджет что клали, чтобы просить из него?!"

Зажравшаяся мразь!



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  • 9 | 31.01.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мразь. Наши дети дышат гадостью, как в будущем это отразится на здоровье? А эта тварь юродствует, ему весело? Всех помним....



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  • 10 | 31.01.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Очередной юродивый квотник?
Что-то много их для одной Башкирии?



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  • 11 | 31.01.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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В России изменят методику оценки бедности


В России используется концепция абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленным минимумом средств существования (прожиточным минимумом). Альтернатива — концепция относительной бедности, при которой доходы соизмеряются с их медианным значением. Эта концепция широко распространена в странах ОЭСР и Евросоюза. В качестве порога относительной бедности используется располагаемый доход, который составляет 60% от национального медианного дохода.

Если бы Россия перешла на европейскую линию бедности (60% медианного дохода), то уровень бедности повысился бы до 21,3%, оценивает директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.



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  • 12 | 31.01.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Из Астахова, якобы детского якобы омбудсмена?

"Ну что, сибайцы, надышались санаторным воздухом?



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  • 13 | 31.01.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 31.01.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из Астахова, якобы детского якобы омбудсмена?

"Ну что, сибайцы, надышались санаторным воздухом?
___________________________

Уж пора благодарственные письма сочинять в адрес Солнцеликого.



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  • 14 | 31.01.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 31.01.2019, 10:41 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 50 | Рейтинг: +1,9
По Яппарову получается, что в Уфе ещё хуже с воздухом, "тяжелее дышать"...

****
отправить его в городскую больницу Сибая пусть там работает в онкологическим отделением, если оно еще там есть.



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  • 15 | 31.01.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Это же так интересно для чиновника "страны башкир" Яппарова- ничего не уметь делать, нести народу бредятину и еще на этом неплохо зарабатывать?



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  • 16 | 31.01.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 31.01.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это же так интересно для чиновника "страны башкир" Яппарова- ничего не уметь делать, нести народу бредятину и еще на этом неплохо зарабатывать?

_______________________________

Видать много нахватался в "стране русских" где государство не просит рожать детей, где учителям надо было идти в бизнес, где на 3500 рублей можно легко прожить.



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  • 17 | 31.01.2019, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если прокуратура всерьез проверит порядок и статистику проведения диспансерных осмотров в РБ за прошлые годы, то г-ну Яппарову будет указано на его законное место в "пищевой цепочке"?



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  • 18 | 31.01.2019, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
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За последние 5 лет в России сложилась негативная
тенденция.
Чем больше разговоров о могуществе страны , о прекрасной
экономике , социальной заботе о простых граждан , тем
хуже становится нам жить.
Чем руководствуются данный чиновник ?
Который является представителем " Минздрава " РБ
Ведь по логике заявлений бывших на устах Хабирова Р. Ф , и фактов по " выволчке " местных чиновников !
ВРИО РБ лжец и самодур , а горожане г . Сибая наглые
фантазеры ?
Как так ?



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  • 19 | 31.01.2019, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
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В России власти призывают народ к патриотизму,
а наводить порядок среди бессовестных чиновников -
не считают нужным.!



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  • 20 | 31.01.2019, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Если горит колчедан с выделением окиси серы( СО2) то виноват Яппаров . Он поджег месторождение?. А то что особо не угрожает населению , то он и сказал на собственном опыте. Зальют шахту водой и проблема забудется!
Только не надо допускать этого ! И Минздрав тут не виноват!



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