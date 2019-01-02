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Языки раздора

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Стало известно, кто войдет в состав попечительского совета и правления Фонда поддержки родных языков. В попечительский совет войдут 15 человек, а возглавит его выпускник юрфака Казанского университета Николай Федоров. Туда же войдут различные министры и другие чиновники, ученые, включая научного руководителя Института этнологии и антропологии РАН Валерия Тишкова и председателя ассоциации учителей литературы и русского языка Людмилы Дудовой. Председателем правления фонда назначена проректор МГУ им. Ломоносова, начальник управления университета по работе с талантливой молодежью, филолог-русист Татьяна Кортава. "Idel.Реалии" изучили реакцию языковых активистов на такое решение.

Языки раздора


Как видно из списка лиц, вошедших в обе структуры фонда, в них не оказалось представителей организаций, которые активно выступали против поправок в федеральный закон "Об образовании". Напомним, по словам активистов, упомянутые поправки свели изучение родных языков до факультативного уровня, а госязыки республик и вовсе перестали быть обязательными.

Ощутимое присутствие русистов и тех, кто выступает за необязательность изучения республиканских языков, выглядит немного неоднозначно на фоне того, что в России действует специальная федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 — 2020 годы.

Общий объем финансирования этой программы составляет свыше 7,6 млрд. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — свыше 6,7 млрд. рублей. И это не единственный канал бюджетного финансирования, по которому поддерживается и продвигается русский язык.

Для сравнения можно привести данные по финансированию Фонда поддержки родных языков. Напомним, речь идет в том числе о русском языке. Так, в 2019 году в федеральном бюджете предусмотрели для фонда субсидию в размере 88 млн рублей, на 2020-й — 96 млн, а на 2021 год — 98 млн рублей.

БАШКИРЫ НЕ ВЕРЯТ

В башкирской общественной организации "Башкорт" считают, что Фонд поддержки родных языков с таким составом попечителей и членов правления не может претендовать на объективность в деле развития родных языков.

— Если в фонде будут представлены только чиновники, да представители только русской национальности, то естественно такой фонд не может претендовать на объективность. Где представители крупных наций Российской Федерации, которые активно отстаивали свои позиции по языковому вопросу? На наш взгляд, сегодняшняя ситуация с языками в Российской Федерации далека от идеальной. Все национальные республики были недовольны принятыми поправками в законодательство, которые обесценили республиканские государственные языки. Активисты тех республик в тех или иных формах отстаивали свои языки. Именно из-за этих волнений и был создан этот фонд, который должен был хоть как-то сгладить конфликт, — отмечают в организации.

В общественной структуре считают, что если бы национальные активисты попали в руководящие органы фонда, то они бы заставили тратить средства организации на реальные дела.

— Но кому нужны реальные дела, если политика идет на уничтожение языков РФ?! Именно поэтому и нет таких активистов в составе руководящих органов, а есть поддакивающие, — заявляют в организации.

Наличие в руководящих органах фонда представителей национальных организаций, которые вторили власти по языковому вопросу, в "Башкорте" воспринимают негативно, отмечая, что "их можно не считать".

— Это значит, что они полностью поддерживают взятый курс на ликвидацию национальных языков, — констатируют в организации.

ЧУВАШСКИЙ СКЕПСИС

В чувашской организации "Ирĕклĕх" также не верят, что фонд будет работать эффективно.

— Само создание фонда и выделенные на это деньги — бесполезное дело, потому что оно не даст существенного результата, — отмечают в организации.

Представитель организации считает, что в руководящие органы фонда необходимо было включать разный контингент людей, в том числе из числа тех, кто активно выступал против отмены обязательности госязыков республик.

— Надо было включать тех, кто реально делами занимался, а не так, — подытожил собеседник "Idel.Реалии".

Другой чувашский активист Александр Блинов также скептически относится к созданию подобных фондов. Он объясняет отсутствие представителей нацорганизаций, которые выступали против поправок в федеральный закон "Об образовании", тем, что властям удобнее иметь в такой структуре "своих людей", лояльных себе.

Еще один чувашский активист Юрий Осокин считает, что фонд может быть "только эффективным губителем всех без исключения народов Российской Федерации".

— Это как собрать в судьи на Нюрнбергский процесс над нацистами самих руководителей Третьего Рейха. Цинично подобранный состав, исключающий настоящих активистов и российских патриотов, будет служить лишь для оправдания политики насильственной ассимиляции, — констатирует он.

Осокин указывает на то, что в России стирают национальную идентичность, "травят как зайцев на охоте, обложив со всех сторон "нашими защитниками", выставляют якобы от лица общественности людей по образу сходных с гончими псами режима".

ОЦЕНКА ИЗ ТАТАРСТАНА

Татарский общественный деятель и эксперт по вопросам национального образования Марат Лотфуллин заявляет, что структура создана для видимости.

— Фонд создан только для показухи деятельности по сохранению языков нерусских народов России. Об этом говорит и его объем финансирования (сравните с фондом русского языка, учитывая , что русский язык поддерживается всей мощью империи). Состав Правления подобран так, чтобы не было никаких поползновений по реальной защите языков и никаких заявлений от имени фонда в защиту нерусских языков народов. Наличие в правлении таких одиозных фигур как Никонов и Тишков говорит о сути этого Фонда, — говорит Лотфуллин.

ФОНД ВЗАМЕН ЗАКОНА

Корреспондент "Idel.Реалии" обратился за комментарием и к члену правления фонда, заведующей отделом урало-алтайского языков Института языкознания РАН Анне Дыбо. Филолог подтвердила, что создатели фонда получали ее согласие на включение ее в руководящий орган структуры.

Однако, увидев список, вошедших в попечительский совет и правление организации, Дыбо выражает скептическое отношение к фонду.

— Лучше было бы нормальный закон принять, а не фонд создавать. А фонд учредили взамен этого закона. Испортили закон и сделали фонд. Я отношусь скептически к перспективам такого фонда, — резюмирует член правления фонда.

Идель.Реалии
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  • 1 | 31.01.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как видно из списка лиц, вошедших в обе структуры фонда, в них не оказалось представителей организаций, которые активно выступали против поправок в федеральный закон "Об образовании". Напомним, по словам активистов, упомянутые поправки свели изучение родных языков до факультативного уровня, а госязыки республик и вовсе перестали быть обязательными.
____________________________________________________________
___
Представляю как вытянулись лица этих активистов. Они то уже летали в алмазном дыму, как Киса Воробьянинов, представляя благополучную жизнь заседателей по развитию и изучению местных наречий. А тут такой облом. Весь визг ушел на массу)))). И все бабло мимо. Хороший урок визгунам и скакунам.



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  • 2 | 31.01.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Курс шовинистов ясен. Состав совета-издевательство над коренными народами страны.



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  • 3 | 31.01.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Только факты:
- По оценкам лингвистов, сегодня в мире насчитывается 6809 "живых" языков, но на 90 процентах из них говорит менее 100 тыс. человек.
- По мнению учёных через сто лет исчезнут от 3000 до 6000 ныне существующих языков (от 50 до 90%).
- Уже сегодня мы теряем по одному языку в сутки
Вывод :
Ход истории нельзя остановить, башкирам надо смирится и не тратить ни время, ни деньги на свой язык, в крайнем случае учите татарский который является родоночальником вашего башкирского.



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  • 4 | 31.01.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ход истории нельзя остановить, башкирам надо смирится и не тратить ни время, ни деньги на свой язык, в крайнем случае учите татарский который является родоночальником вашего башкирского.
_______________________________________________________
Тратить и время и деньги безусловно нужно. Но так чтобы это реально развивало и сохраняло язык, а не улучшало благосостояние кучки нациков визгунов



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  • 5 | 31.01.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в крайнем случае учите татарский который является родоночальником вашего башкирского
-----------------------------------------
Неуважаемый, не на словах а на фактах и документах объясните первичность татарского языка над башкирским. Мои тапочки уже смеются.



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  • 6 | 31.01.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 31.01.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

..... Мои тапочки уже смеются.
=========================
Тапочки говориш смеются?! По видимуму ты с дозой переборщил...



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  • 7 | 31.01.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Общий объем финансирования этой программы составляет свыше 7,6 млрд. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — свыше 6,7 млрд. рублей. И это не единственный канал бюджетного финансирования, по которому поддерживается и продвигается русский язык....."
===================================================
Да уж , да уж , а тут некоторая кучка " великих и могучих
кричала и топала ножками , что нельзя национальным
республикам , раздавать бюджетные деньги на изучение
ИХНИХ языков !
А " великие и могучие " отхватили 6,7 миллиардов бюджетных
денег , неужели даже в пределах России так плохо с языком ?



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  • 8 | 31.01.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............" — Лучше было бы нормальный закон принять, а не фонд создавать. А фонд учредили взамен этого закона. Испортили закон и сделали фонд. Я отношусь скептически к перспективам такого фонда, — резюмирует член правления фонда............"
=====================================================
Разве Закон обворуешь ? А Фонд , это золотая жила !
Можно хапать и воровать , на одних только приписанных и
пустых мероприятиях , лекциях , можно сколько украсть !



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  • 9 | 31.01.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Так, в 2019 году в федеральном бюджете предусмотрели для фонда субсидию в размере 88 млн рублей, на 2020-й — 96 млн, а на 2021 год — 98 млн рублей........"
==================================================
За чей счет идет такая пьянка?
Ясно , что счет регионов и национальных республик !
За счет обворовывания их языка !



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  • 10 | 31.01.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За чей счет идет такая пьянка?
Ясно , что счет регионов и национальных республик !
За счет обворовывания их языка !
_________________________________________
Да ты что. В нашем регионе только 15.6 процента т.н. титульников хотят изучать свой язык, русским и татарам даром не нать. Так что, эти 15.6 процента завалить деньгами, а жителям неправильной национальности как всегда хрен?



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  • 11 | 31.01.2019, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За чей счет идет такая пьянка?
Ясно , что счет регионов и национальных республик !
За счет обворовывания их языка !
____________________________________________
Так твой язык обворовали, что ты схуднул аж. Может не ныть а учить понемногу, в семье, сродственниками, одноаульниками общаться? Без денег не пробовал?



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  • 12 | 31.01.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 31.01.2019, 12:32 | Автор:

Так твой язык обворовали, что ты схуднул аж. Может не ныть а учить понемногу, в семье, сродственниками, одноаульниками общаться? Без денег не пробовал?
==================================================
Ты чего , родимый такой " великий и могучий " а пишешь с
ОШИППКАМИ , свой язык не позорь !
Видишь , сколько Бюджетных денег в тебя вваливают ,
не в КОНЯ корм , мозги тренируй , извилины углубляй !



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  • 13 | 31.01.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 31.01.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 31.01.2019, 12:32 | Автор:

Так твой язык обворовали, что ты схуднул аж. Может не ныть а учить понемногу, в семье, сродственниками, одноаульниками общаться? Без денег не пробовал?
==================================================
Ты чего , родимый такой " великий и могучий " а пишешь с
ОШИППКАМИ , свой язык не позорь !
Видишь , сколько Бюджетных денег в тебя вваливают ,
не в КОНЯ корм , мозги тренируй , извилины углубляй !
___________________________________________________________
Ради тебя даже ошипке лень исправлять. Так одной рукой пишу в пол глаза, чтобы мудачье визгливое вроде тебя не зарывалось



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1

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  • 14 | 31.01.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты чего , родимый такой " великий и могучий " а пишешь с
ОШИППКАМИ , свой язык не позорь !
Видишь , сколько Бюджетных денег в тебя вваливают ,
не в КОНЯ корм , мозги тренируй , извилины углубляй !
___________________________________
Зато тебя, малайку, научили. А то крутил бы лошадкам хвосты, а тут как ущеный, кнопке нажимаешь, пишешь что то. Смысла в твоих писульках конечно нет, визг один. Но прогресс как никак.



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  • 15 | 31.01.2019, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 31.01.2019, 12:56 | Автор:

Ты чего , родимый такой " великий и могучий " а пишешь с
ОШИППКАМИ , свой язык не позорь !
Видишь , сколько Бюджетных денег в тебя вваливают ,
не в КОНЯ корм , мозги тренируй , извилины углубляй !
___________________________________________________________
Ради тебя даже ошипке лень исправлять. Так одной рукой пишу в пол глаза, чтобы мудачье визгливое вроде тебя не зарывалось
==============================================
Про таких у нас в народе говорят - Кутак баш или
Таук баш ! Это как по русски - МУД...ЗВОН , продолжай
Шавкать ! Люблю слушать Долбо..бов - необразованных !



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  • 16 | 31.01.2019, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 31.01.2019, 13:00 | Автор:

Зато тебя, малайку, научили. А то крутил бы лошадкам хвосты, а тут как ущеный, кнопке нажимаешь, пишешь что то. Смысла в твоих писульках конечно нет, визг один. Но прогресс как никак.
==================================================
Воот , вот так и продолжай ! Шавкать надо умеючи и
громко , чтобы хозяева слышали !
Надо еще больше смысла прибавить , на пустой шарабан !



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  • 17 | 31.01.2019, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 31.01.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Ты чего , родимый такой " великий и могучий " а пишешь с
ОШИППКАМИ , свой язык не позорь !
Видишь , сколько Бюджетных денег в тебя вваливают ,
не в КОНЯ корм , мозги тренируй , извилины углубляй !
___________________________________
Зато тебя, малайку, научили. А то крутил бы лошадкам хвосты, а тут как ущеный, кнопке нажимаешь, пишешь что то. Смысла в твоих писульках конечно нет, визг один. Но прогресс как никак.

___________________________________

Это хоть посообразительней. Тут есть некий Виктор вот его действительно Бог умом обелил.



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  • 18 | 31.01.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 31.01.2019, 13:30 | Автор:

Это хоть посообразительней. Тут есть некий Виктор вот его действительно Бог умом обелил.
=============================================
Ребята ! Давайте по этой теме писать хотя бы без
орфографических ОШИБОК !
Надо писать Этот , а не это !
" Бог умом обелил." , это как ?
Или обДелил ? Вы наверное выпускники школ
последних лет " ЕГЭ шники " ?



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  • 19 | 31.01.2019, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 31.01.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 31.01.2019, 13:30 | Автор:

Это хоть посообразительней. Тут есть некий Виктор вот его действительно Бог умом обелил.
=============================================
Ребята ! Давайте по этой теме писать хотя бы без
орфографических ОШИБОК !
Надо писать Этот , а не это !
" Бог умом обелил." , это как ?
Или обДелил ? Вы наверное выпускники школ
последних лет " ЕГЭ шники " ?
_______________________________
Все правильно- это убожество.



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1

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  • 20 | 31.01.2019, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 31.01.2019, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 31.01.2019, 13:00 | Автор:

Зато тебя, малайку, научили. А то крутил бы лошадкам хвосты, а тут как ущеный, кнопке нажимаешь, пишешь что то. Смысла в твоих писульках конечно нет, визг один. Но прогресс как никак.
==================================================
Воот , вот так и продолжай ! Шавкать надо умеючи и
громко , чтобы хозяева слышали !
----------------------------------

Ты шибко не надейся, что тебя твой Солнцеликий услышит.



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