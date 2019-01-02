Языки раздора ...

Стало известно, кто войдет в состав попечительского совета и правления Фонда поддержки родных языков. В попечительский совет войдут 15 человек, а возглавит его выпускник юрфака Казанского университета Николай Федоров. Туда же войдут различные министры и другие чиновники, ученые, включая научного руководителя Института этнологии и антропологии РАН Валерия Тишкова и председателя ассоциации учителей литературы и русского языка Людмилы Дудовой. Председателем правления фонда назначена проректор МГУ им. Ломоносова, начальник управления университета по работе с талантливой молодежью, филолог-русист Татьяна Кортава. "Idel.Реалии" изучили реакцию языковых активистов на такое решение.Как видно из списка лиц, вошедших в обе структуры фонда, в них не оказалось представителей организаций, которые активно выступали против поправок в федеральный закон "Об образовании". Напомним, по словам активистов, упомянутые поправки свели изучение родных языков до факультативного уровня, а госязыки республик и вовсе перестали быть обязательными.Ощутимое присутствие русистов и тех, кто выступает за необязательность изучения республиканских языков, выглядит немного неоднозначно на фоне того, что в России действует специальная федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 — 2020 годы.Общий объем финансирования этой программы составляет свыше 7,6 млрд. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — свыше 6,7 млрд. рублей. И это не единственный канал бюджетного финансирования, по которому поддерживается и продвигается русский язык.Для сравнения можно привести данные по финансированию Фонда поддержки родных языков. Напомним, речь идет в том числе о русском языке. Так, в 2019 году в федеральном бюджете предусмотрели для фонда субсидию в размере 88 млн рублей, на 2020-й — 96 млн, а на 2021 год — 98 млн рублей.БАШКИРЫ НЕ ВЕРЯТВ башкирской общественной организации "Башкорт" считают, что Фонд поддержки родных языков с таким составом попечителей и членов правления не может претендовать на объективность в деле развития родных языков.— Если в фонде будут представлены только чиновники, да представители только русской национальности, то естественно такой фонд не может претендовать на объективность. Где представители крупных наций Российской Федерации, которые активно отстаивали свои позиции по языковому вопросу? На наш взгляд, сегодняшняя ситуация с языками в Российской Федерации далека от идеальной. Все национальные республики были недовольны принятыми поправками в законодательство, которые обесценили республиканские государственные языки. Активисты тех республик в тех или иных формах отстаивали свои языки. Именно из-за этих волнений и был создан этот фонд, который должен был хоть как-то сгладить конфликт, — отмечают в организации.В общественной структуре считают, что если бы национальные активисты попали в руководящие органы фонда, то они бы заставили тратить средства организации на реальные дела.— Но кому нужны реальные дела, если политика идет на уничтожение языков РФ?! Именно поэтому и нет таких активистов в составе руководящих органов, а есть поддакивающие, — заявляют в организации.Наличие в руководящих органах фонда представителей национальных организаций, которые вторили власти по языковому вопросу, в "Башкорте" воспринимают негативно, отмечая, что "их можно не считать".— Это значит, что они полностью поддерживают взятый курс на ликвидацию национальных языков, — констатируют в организации.ЧУВАШСКИЙ СКЕПСИСВ чувашской организации "Ирĕклĕх" также не верят, что фонд будет работать эффективно.— Само создание фонда и выделенные на это деньги — бесполезное дело, потому что оно не даст существенного результата, — отмечают в организации.Представитель организации считает, что в руководящие органы фонда необходимо было включать разный контингент людей, в том числе из числа тех, кто активно выступал против отмены обязательности госязыков республик.— Надо было включать тех, кто реально делами занимался, а не так, — подытожил собеседник "Idel.Реалии".Другой чувашский активист Александр Блинов также скептически относится к созданию подобных фондов. Он объясняет отсутствие представителей нацорганизаций, которые выступали против поправок в федеральный закон "Об образовании", тем, что властям удобнее иметь в такой структуре "своих людей", лояльных себе.Еще один чувашский активист Юрий Осокин считает, что фонд может быть "только эффективным губителем всех без исключения народов Российской Федерации".— Это как собрать в судьи на Нюрнбергский процесс над нацистами самих руководителей Третьего Рейха. Цинично подобранный состав, исключающий настоящих активистов и российских патриотов, будет служить лишь для оправдания политики насильственной ассимиляции, — констатирует он.Осокин указывает на то, что в России стирают национальную идентичность, "травят как зайцев на охоте, обложив со всех сторон "нашими защитниками", выставляют якобы от лица общественности людей по образу сходных с гончими псами режима".ОЦЕНКА ИЗ ТАТАРСТАНАТатарский общественный деятель и эксперт по вопросам национального образования Марат Лотфуллин заявляет, что структура создана для видимости.— Фонд создан только для показухи деятельности по сохранению языков нерусских народов России. Об этом говорит и его объем финансирования (сравните с фондом русского языка, учитывая , что русский язык поддерживается всей мощью империи). Состав Правления подобран так, чтобы не было никаких поползновений по реальной защите языков и никаких заявлений от имени фонда в защиту нерусских языков народов. Наличие в правлении таких одиозных фигур как Никонов и Тишков говорит о сути этого Фонда, — говорит Лотфуллин.ФОНД ВЗАМЕН ЗАКОНАКорреспондент "Idel.Реалии" обратился за комментарием и к члену правления фонда, заведующей отделом урало-алтайского языков Института языкознания РАН Анне Дыбо. Филолог подтвердила, что создатели фонда получали ее согласие на включение ее в руководящий орган структуры.Однако, увидев список, вошедших в попечительский совет и правление организации, Дыбо выражает скептическое отношение к фонду.— Лучше было бы нормальный закон принять, а не фонд создавать. А фонд учредили взамен этого закона. Испортили закон и сделали фонд. Я отношусь скептически к перспективам такого фонда, — резюмирует член правления фонда.