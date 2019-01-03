В частности, как стало известно, сотрудниками ФСБ были задержаны высокопоставленные сотрудники МВД. Среди них – начальник МВД по Ишимбайскому району, и, предположительно, трое его заместителей.
Также, сообщается, что предполагаемая причина задержания – получение взятки.
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Отдел Следкома РБ по расследованию особо важных дел предоставил информацию о том, что в отношении Андрея Пугачева, начальника отдела МВД по Ишимбайскому району, возбуждено уголовное дело за получение взятки в значительном размере.
Как установлено следствием, он в течение нескольких месяцев (с сентября 2017 по май 2018) получал незаконное вознаграждение за каждый эвакуированный автомобиль от представителя организации, осуществляющей хранение и эвакуацию до места транспортных средств, иначе говоря – штрафстоянки.
За каждый направленный на стоянку автомобиль начальник полиции получал по 500 руб. Всего за указанный период им были получены денежные средства в сумме не менее 140 тыс. рублей.
В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.
ФСБ задержала высокопоставленных сотрудников МВД Башкирии за получение взятки
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