ФСБ задержала высокопоставленных сотрудников МВД Башкирии за получение взятки

Были задержаны начальник МВД по Ишимбайскому району и трое его заместителей. В Ишимбае задержан начальник МВД по Ишимбайскому району Андрей Пугачев. Об этом рассказал собеседник ProUfu.ru, близкий к следствию.В частности, как стало известно, сотрудниками ФСБ были задержаны высокопоставленные сотрудники МВД. Среди них – начальник МВД по Ишимбайскому району, и, предположительно, трое его заместителей.Также, сообщается, что предполагаемая причина задержания – получение взятки.***Отдел Следкома РБ по расследованию особо важных дел предоставил информацию о том, что в отношении Андрея Пугачева, начальника отдела МВД по Ишимбайскому району, возбуждено уголовное дело за получение взятки в значительном размере.Как установлено следствием, он в течение нескольких месяцев (с сентября 2017 по май 2018) получал незаконное вознаграждение за каждый эвакуированный автомобиль от представителя организации, осуществляющей хранение и эвакуацию до места транспортных средств, иначе говоря – штрафстоянки.За каждый направленный на стоянку автомобиль начальник полиции получал по 500 руб. Всего за указанный период им были получены денежные средства в сумме не менее 140 тыс. рублей.В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.