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ФСБ задержала высокопоставленных сотрудников МВД Башкирии за получение взятки

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Были задержаны начальник МВД по Ишимбайскому району и трое его заместителей. В Ишимбае задержан начальник МВД по Ишимбайскому району Андрей Пугачев. Об этом рассказал собеседник ProUfu.ru, близкий к следствию.

ФСБ задержала высокопоставленных сотрудников МВД Башкирии за получение взятки


В частности, как стало известно, сотрудниками ФСБ были задержаны высокопоставленные сотрудники МВД. Среди них – начальник МВД по Ишимбайскому району, и, предположительно, трое его заместителей.

Также, сообщается, что предполагаемая причина задержания – получение взятки.

***

Отдел Следкома РБ по расследованию особо важных дел предоставил информацию о том, что в отношении Андрея Пугачева, начальника отдела МВД по Ишимбайскому району, возбуждено уголовное дело за получение взятки в значительном размере.

Как установлено следствием, он в течение нескольких месяцев (с сентября 2017 по май 2018) получал незаконное вознаграждение за каждый эвакуированный автомобиль от представителя организации, осуществляющей хранение и эвакуацию до места транспортных средств, иначе говоря – штрафстоянки.

За каждый направленный на стоянку автомобиль начальник полиции получал по 500 руб. Всего за указанный период им были получены денежные средства в сумме не менее 140 тыс. рублей.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.






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  • Гость
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  • 1 | 01.02.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Твою мать!
Каой мелочный и по всей видимости тупой этот пугачев! Имея звание полковника он получал не менее 100 тыс, и не брезговал 500 руб.
или 140 тыс : 9=15.5 тыс!
Жадность фраера сгубила,Теперь на нары и прощай пенсия!



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  • 2 | 01.02.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Удивили - да это во всех районах практикуется



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3

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  • Гость
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  • 3 | 01.02.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А трое заместителей тоже в этих 140 тыс. руб, как мелко и гадко. Как будто лёд тронулся, начались посадки. У нас в Башкирии точно



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  • 4 | 01.02.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это как говориться , из пушки по воробьям !
ФСБ участвует в арестах !
А что служба Собственной Безопасности МВД делает ?
Да , чисто по человечески мне жаль этого полковника !
Каждый подрабатывает в этой стране , где как сможет .



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3

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  • 5 | 01.02.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только в тюрьмы сажать не надо, кормить за счет налогов. Каналы, тоннели, дороги пусть строят в Сибири и на Дальнем Востоке



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  • 6 | 01.02.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пора переименовывать Российскую Федерацию в Коррупционную Федерацию.



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6

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  • Гость
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  • 7 | 01.02.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда начнется проверка глав администраций районов на адекватность?



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7

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  • Эксперт
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  • 8 | 01.02.2019, 11:13 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36608 | Рейтинг: +5711,9
У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей в Петербурге
31 января 2019 в 14:55 просмотров: 11 320 комментариев:

В центре Санкт-Петербурга у главы «Газпрома» Алексея Миллера нашли квартиру стоимостью примерно 1 млрд рублей. Результаты своего исследования представили авторы проекта Baza, опубликованного на сервисе «Яндекс. Дзен».

Квартира Миллера площадью 1396,3 квадратных метра расположена в доме №5 по Мытнинской набережной. Окна квартиры выходят на набережную Невы и Петропавловскую крепость.

Авторы исследования ссылаются на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Рыночная цена равняется миллиарду рублей.

'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'

============================================================
=============Бедный Миллер!



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  • 9 | 01.02.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну да, нужно же и нашим показать, как борются с коррупцией! Попали в волну с Аршуковым, Абдулатиповым и пр. Другие миллионами взятки берут и ничего, а этого сейчас показательно судить будут. И наверх отрапортуют, вот мы тоже в борьбе!



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1

  • # 10 | 01.02.2019, 11:41 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36608 | Рейтинг: +5711,9

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  • 11 | 01.02.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 01.02.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда начнется проверка глав администраций районов на адекватность?
***
Как думаете, Белорецкий пройдет поверку на адекватность?



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3

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  • 12 | 01.02.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не делился зур начальничек?
Сдали, как урок остальным, жаждущим власти и денег?



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  • 13 | 01.02.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда, наконец,ФСБ согласует задержание лиц из "команды Хамитова", причастных к взятке федеральному инспектору в РБ материальными ценностями?



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3

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  • 14 | 01.02.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кому можно верить в "стране башкир"?
Полиции?
Прокуратуре?
КСП?
МФЦ?
Газпромраспределению?
Почте России?
Башкиравтодору?
ЕР?
Правительству РБ?
МЧС?
Кому, скажите?



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4

  • # 15 | 01.02.2019, 12:29 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36608 | Рейтинг: +5711,9

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  • 16 | 01.02.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 01.02.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это как говориться , из пушки по воробьям !
ФСБ участвует в арестах !
А что служба Собственной Безопасности МВД делает ?
Да , чисто по человечески мне жаль этого полковника !
Каждый подрабатывает в этой стране , где как сможет .
________________________________________________

...Каждый подрабатывает в этой стране , где как сможет....????
может и хирурги пусть начнут органами торговать?
Человек в пагонах не должен как все в стране "подрабатывать"
Пусть лучше уфагубОВЦЕВ ловит.



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0

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  • 17 | 01.02.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 01.02.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кому можно верить в "стране башкир"?
Полиции?
Прокуратуре?
КСП?
МФЦ?
Газпромраспределению?
Почте России?
Башкиравтодору?
ЕР?
Правительству РБ?
МЧС?
Кому, скажите?

__________________________
уфагубОВЦАМ !!!



Оценили
0

  • # 18 | 01.02.2019, 13:03 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36608 | Рейтинг: +5711,9

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
  •  
  • 19 | 01.02.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 01.02.2019, 12:55 | Автор:

...Каждый подрабатывает в этой стране , где как сможет....????
может и хирурги пусть начнут органами торговать?
Человек в пагонах не должен как все в стране "подрабатывать"
Пусть лучше уфагубОВЦЕВ ловит.
=================================================
Откедова такая жгучая грусть , тоска ?
Чой ли уфагубОВЦЕВЫ , кому то чой то прищемили ?



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2

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  • Наблюдатель
  •  
  • 20 | 01.02.2019, 13:15 | Автор: черепаха
    Публикации: 45 | Комментарии: 1075 | Рейтинг: +539,5
Уфимцы!
Извините за оффтоп,но кому-то будет полезно.Не знаю,как в Уфе,но в Москве имеет быть махровое мошенничество с банковскими картами.У меня очередной раз ограбили сбербанковскую карточку.Два раза с моей помощью.Третий раз остановил Сбербанк,сразу заблокировав карту.Будьте бдительны!Мошенники не какая-то шушера,а высокообразованные люди,разрабатывающие сложные схемы денежных преступлений.



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