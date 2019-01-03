Согласно исследованиям, поступившим в «Интерфакс» пессимистично высказались о нашей жизни 45% участников опроса. Это самый худший показатель за последние 12 лет. 42% опрошенных думают, что мы идем в правильном направлении, 13% затруднились ответить на данный вопрос.
Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 64% россиян, не одобряют 34% респондентов. Работой Дмитрия Медведева на посту руководителя правительства довольны 33% респондентов, недовольны 66%.
Деятельность кабинета министров при этом одобряют 38% опрошенных, не одобряют 61% участников опроса.
Большинство россиян негативно относятся к деятельности Госдумы, а именно 64% опрошенных; и лишь 33% считают ее нормальной. Деятельность губернаторов одобряют 58% россиян, не одобряют 39% граждан.
Эхо КрымНаша: Почти половина россиян считает, что страна идет неверным путем
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