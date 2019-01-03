Эхо КрымНаша: Почти половина россиян считает, что страна идет неверным путем

Это наивысший показатель за последние 12 лет. По данным Левада центра, количество россиян, которые считают, что сегодня страна выбрала неверный путь, превысило число тех, у кого иное мнение.Согласно исследованиям, поступившим в «Интерфакс» пессимистично высказались о нашей жизни 45% участников опроса. Это самый худший показатель за последние 12 лет. 42% опрошенных думают, что мы идем в правильном направлении, 13% затруднились ответить на данный вопрос.Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 64% россиян, не одобряют 34% респондентов. Работой Дмитрия Медведева на посту руководителя правительства довольны 33% респондентов, недовольны 66%.Деятельность кабинета министров при этом одобряют 38% опрошенных, не одобряют 61% участников опроса.Большинство россиян негативно относятся к деятельности Госдумы, а именно 64% опрошенных; и лишь 33% считают ее нормальной. Деятельность губернаторов одобряют 58% россиян, не одобряют 39% граждан.