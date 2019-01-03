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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Эхо КрымНаша: Почти половина россиян считает, что страна идет неверным путем

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Это наивысший показатель за последние 12 лет. По данным Левада центра, количество россиян, которые считают, что сегодня страна выбрала неверный путь, превысило число тех, у кого иное мнение.

Эхо КрымНаша: Почти половина россиян считает, что страна идет неверным путем


Согласно исследованиям, поступившим в «Интерфакс» пессимистично высказались о нашей жизни 45% участников опроса. Это самый худший показатель за последние 12 лет. 42% опрошенных думают, что мы идем в правильном направлении, 13% затруднились ответить на данный вопрос.

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 64% россиян, не одобряют 34% респондентов. Работой Дмитрия Медведева на посту руководителя правительства довольны 33% респондентов, недовольны 66%.

Деятельность кабинета министров при этом одобряют 38% опрошенных, не одобряют 61% участников опроса.

Большинство россиян негативно относятся к деятельности Госдумы, а именно 64% опрошенных; и лишь 33% считают ее нормальной. Деятельность губернаторов одобряют 58% россиян, не одобряют 39% граждан.






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  • Гость
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  • 1 | 01.02.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неверю я этому Левадо центру! Есть другие независимые источники которые показывают совершенно другие цыфры, и эти цыфры не в пользу путина и его команды, да и личное общение с людми подтверждает это.А если бы хотябы один из канало зомбоящика, отдали независимым экспертам, и опозиционерам то через пол года рейтинг путина упал бы ниже плинтуса.



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4

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  • Гость
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  • 2 | 01.02.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и дура ваша Левада



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2

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  • Гость
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  • 3 | 01.02.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что это за Левада Центр? Кто назначил его истиной в последней инстанции? Такие же хитрожопые ыксперты характерного происхождения?



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3

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  • Гость
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  • 4 | 01.02.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эхо КрымНаша: Почти половина россиян считает, что страна идет
неверным путем
===================================================
Не согласен с выводом , что россияне не довольны
Путиным из за Крым Наша !
Не надо сюда впутывать вопрос Крыма !
Это Единственный и КАРДИНАЛЬНО правильно
решенный вопрос , который не подлежит сомнению !
Россияне очень не довольны социальной и внутренней
политикой Путина !



Оценили
10

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  • Гость
  •  
  • 5 | 01.02.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не согласен с выводом , что россияне не довольны
Путиным из за Крым Наша !
Не надо сюда впутывать вопрос Крыма !
Это Единственный и КАРДИНАЛЬНО правильно
решенный вопрос , который не подлежит сомнению !
Россияне очень не довольны социальной и внутренней
политикой Путина !
________________________
однако...не перестаю удивляться бестолковости электората. ну давай по
пунктам
1. Не согласен с выводом , что россияне не довольны
Путиным из за Крым Наша !.... ау, братан - ты мне не Россиянин. ты с
чего это взял , что я доволен? мне было совсем неплохо когда Крым был не нашим. я спокойно отдыхал там и радовался разнице в ценах... а щас???
2. Это Единственный и КАРДИНАЛЬНО правильно
решенный вопрос , который не подлежит сомнению ! ... ау, братан - никогда не говори никогда
3. Россияне очень не довольны социальной и внутренней
политикой Путина !... ау, братан - а внешней политикой путина ты доволен? а может быть так, что внешняя идёт отдельно от внутренней? откиньпроблемы с крымом, сириией, венесуэлой и другими мозамбиками... пусти эти деньги на социалку и БОРЬБУ с ворюгами во власти и уверяю - этих денег хватит на содержании мощнейшей в мире армии. ты не будешь беспокоиться за пенсию и более того можешь ваще на работу не выходить и жить при этом в шоколаде т.к. всю ту низкоквалифицированную работу , которую ты выполняешь щас, будут за баланду выполнять ворюги. Разница между баландой и твоими 20 - 30ю тырами - тебе в карман
вот она вся и внешняя и внутренняя - не хапай чужого, живи по средствам, дружи со всеми
турк



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  • 6 | 01.02.2019, 11:16 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2582 | Рейтинг: -609,7
Программу благоустройства Уфы разработает автор «Парка Горького» Сергей Капков
УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфу прибыл Сергей Капков, который считается одним из лучших в стране специалистов по организации городского пространства. Днем он посетил шихан Торатау, осмотрел парки Уфы, а вечером в музее им. Нестерова встретился с городскими активистами. В Башкирию его пригласил врио главы региона Радий Хабиров, с которым они работали над проектами благоустройства в Красногорске. Сергей Капков руководил Департаментом культуры Москвы и занимался благоустройством города, когда за пять лет в столице благоустроили более ста парков, он – автор знаменитых проектов, таких как Парк Горького и ВДНХ.
http://ufa-news.net/economy/2019/02/01/191831.html
--------------------------------------------

Капков Сергей Александрович - российский государственный деятель, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова с 2015 года.
Связи/Партнеры
Абрамович Роман Аркадьевич, 24.10.1966 года рождения, предприниматель. Капков тесно работал с ним, начиная с 1999 года. Одно время Капков даже считался «правой рукой» Абрамовича. Именно Абрамович пролоббировал назначение Капкова вначале на пост директора ЦПКиО имени Горького, а затем – руководителя Департамента культуры города Москвы.

Собчак Ксения Анатольевна, 05.11.1981 года рождения, телеведущая, общественный деятель. Состояла в близких отношениях с Капковым, что во многом послужило причиной его развода с женой. В настоящее время перестали быть любовниками, однако сохранили дружеские отношения. Собчак активно пиарила все начинания Капкова в близкой ей среде московской либеральной интеллигенции.

Собянин Сергей Семенович, 21.06.1958 года рождения, мэр Москвы. Назначил Капкова директором ЦПКиО имени Горького, а затем руководителем Департамента культуры с подачи Абрамовича. При этом он предоставил Капкову полный карт-бланш в курируемой им отрасли.
https://kompromat.wiki



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3

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  • Участник
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  • 7 | 01.02.2019, 11:18 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2582 | Рейтинг: -609,7
В августе 2011 года Капков пошел на повышение, став заместителем руководителя Департамента культуры города Москвы, а месяц спустя – возглавил этот департамент. На новом посту Сергей Александрович принялся со свойственным ему пылом за радикальные реформы. И если раньше полем для его экспериментов был лишь один парк Горького, то теперь в его распоряжении оказались все культурные учреждения столицы.

Первыми под прокрустово ложе капковской концепции попали московские музеи. Так, на «реконструкцию», а вернее на кардинальную перепланировку был закрыт Музей Маяковского на Лубянке. При этом с должности была снята директора музея Светлана Стрижнева, которая принимала участие в его создании. Вместо нее была назначена Надежда Морозова, которая была уволена из Музея изобразительных искусств имени Пушкина за «систематическое нарушение трудовой и хранительской дисциплины». Зато мадам Морозова имела такой же, как и у Капкова «креативный» склад ума. Иначе чем объяснить все ее инициативы: от открытия в музее подиума для показа мод до перевозки экспозиции в Ульяновск и создании на ее месте некоего аналога парижского Центра Помпиду.

Подобным образом был фактически ликвидирован Музей Булгакова на Большой Садовой улице, закрытый на реконструкцию. Музей Пушкина по инициативе Сергея Александровича возглавила Марина Лошак, которая с упорством, достойным лучшего применения, начала бороться с наследием прежнего директора, легендарной Ирины Антоновой. Музей в первую очередь классического искусства начал превращаться в выставку авангардистского искусства с малопонятными инсталляциями. Созданный трудами Антоновой Музейный квартал постепенно вырождается в место хипстерских тусовок, своеобразный аналог парка Горького.

https://kompromat.wiki/Капков_Сергей_Александрови



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  • Участник
  •  
  • 8 | 01.02.2019, 11:26 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2582 | Рейтинг: -609,7
Прославился Сергей Александрович и фактическим уничтожением многих ДК и библиотек, которые на его «прогрессивный» взгляд «морально устарели, и попыткой «креативизировать» под нужды хипстеров Московский зоопарк (которая кончилась обрушением помоста для кормления жирафа, в результате чего восьмилетний мальчик оказался в реанимации с переломом позвоночника). С парками и прочими «общественными» пространствами у Капкова получилось лучше, там теперь везде есть велосипедные дорожки и WiFi. Однако обошлось это бюджету города в очень большую копеечку, несмотря на то, что работы проводились исключительно силами неквалифицированных рабочих-гастарбайтеров из Средней Азии. К тому же была едва не уничтожена уникальная экосистема заказника «Воробьевые горы», который по прихоти Сергея Александровича присоединили к парку Горького.
https://kompromat.wiki
------------------------------------------------------------
---
Ну и вишенка на тортик .1 января 2019
В Москве выясняют причины обрушения пешеходного моста в Парке Горького,построенного под руководством этого Капкова.

Теперь нетрудно догадаться,что он будет творить (пардон,вытворять у нас в республике) .
Только бы (не дай Бог) до наших мостов не добрался этот деятель!



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4

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  • Участник
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  • 9 | 01.02.2019, 11:45 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5621 | Рейтинг: +1467,4
пусть творят что хотят ,но не в центре. Центр должен хранить свою историческую сущность. Нет ничего отвратительного,.чем новострой в историческом центре..Поэтому не нравится новая Казань



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1

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  • 10 | 01.02.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 01.02.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не согласен с выводом , что россияне не довольны
Путиным из за Крым Наша !
Не надо сюда впутывать вопрос Крыма !
Это Единственный и КАРДИНАЛЬНО правильно
решенный вопрос , который не подлежит сомнению !
Россияне очень не довольны социальной и внутренней
политикой Путина !
________________________
однако...не перестаю удивляться бестолковости электората. ну давай по
пунктам
1. Не согласен с выводом , что россияне не довольны
Путиным из за Крым Наша !.... ау, братан - ты мне не Россиянин. ты с
чего это взял , что я доволен? мне было совсем неплохо когда Крым был не нашим. я спокойно отдыхал там и радовался разнице в ценах... а щас???
2. Это Единственный и КАРДИНАЛЬНО правильно
решенный вопрос , который не подлежит сомнению ! ... ау, братан - никогда не говори никогда
3. Россияне очень не довольны социальной и внутренней
политикой Путина !... ау, братан - а внешней политикой путина ты доволен? а может быть так, что внешняя идёт отдельно от внутренней? откиньпроблемы с крымом, сириией, венесуэлой и другими мозамбиками... пусти эти деньги на социалку и БОРЬБУ с ворюгами во власти и уверяю - этих денег хватит на содержании мощнейшей в мире армии. ты не будешь беспокоиться за пенсию и более того можешь ваще на работу не выходить и жить при этом в шоколаде т.к. всю ту низкоквалифицированную работу , которую ты выполняешь щас, будут за баланду выполнять ворюги. Разница между баландой и твоими 20 - 30ю тырами - тебе в карман
вот она вся и внешняя и внутренняя - не хапай чужого, живи по средствам, дружи со всеми
турк
______________________
Турк!
Смени ник, а то получается, что "турк" и "дурак" - синонимы!
Смени ник - не оскорбляй целый народ!



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9

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  • Гость
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  • 11 | 01.02.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждый день переживаю за сирийский народ, за Венесуэлу, за Украину... Очищу чесночинку, держа сухарь зубами - и бегом к "Времю покажет". От чё деется: кругом все мёрзнут, беднеют, голодают... Прям сухарь в горло не лезет.



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1

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  • Гость
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  • 12 | 01.02.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 01.02.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждый день переживаю за сирийский народ, за Венесуэлу, за Украину... Очищу чесночинку, держа сухарь зубами - и бегом к "Времю покажет". От чё деется: кругом все мёрзнут, беднеют, голодают... Прям сухарь в горло не лезет.
____________________________________________________________
_-
Ладно звездеть то про сухари. Деньги на ноут и инет значит есть? А на колбасу и коньяк по субботам нет? И машинка небось не старая имеется, да и на отдых выезжаешь? А то послушать - прямо сирота казанская. Кто нуждается действительно, в интернетах не болтаются. Иди валежник собирать нытик



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5

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  • 13 | 01.02.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Италии снизили минимальный пенсионный возраст с 67 до 62 лет. Президент страны Серджо Матарелла подписал соответствующий закон, ранее принятый парламентом страны. На фоне происходящего в России это выглядит неожиданно.

Теперь итальянцам для выхода на пенсию необходимо, чтобы их возраст и трудовой стаж в сумме давали цифру 100. То есть, тем, кто хочет уйти на покой в 62 года необходимо проработать не менее 38 лет.

Еще одно революционное нововведение — базовый доход для малоимущих граждан. Одинокие безработные, живущие в съемном жилье, смогут рассчитывать на 780 евро ежемесячно. Семьи получат по 1180 евро.



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2

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  • Гость
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  • 14 | 01.02.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше было бы для будущего Уфы, если бы Хабиров пригласил умничку Варламова на должность архитектора столицы "страны башкир"?



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1

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  • Гость
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  • 15 | 01.02.2019, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 01.02.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Италии снизили минимальный пенсионный возраст с 67 до 62 лет. Президент страны Серджо Матарелла подписал соответствующий закон, ранее принятый парламентом страны. На фоне происходящего в России это выглядит неожиданно.

Теперь итальянцам для выхода на пенсию необходимо, чтобы их возраст и трудовой стаж в сумме давали цифру 100. То есть, тем, кто хочет уйти на покой в 62 года необходимо проработать не менее 38 лет.

Еще одно революционное нововведение — базовый доход для малоимущих граждан. Одинокие безработные, живущие в съемном жилье, смогут рассчитывать на 780 евро ежемесячно. Семьи получат по 1180 евро.
____________________________________________________________
_
Как гражданство оформить, чтобы здесь пенсию в 780 евриков снимать? Кто делал уже?



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2

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  • Гость
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  • 16 | 01.02.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за странные эвакуации приходят по всей стране?
И почему о них все молчать? Эксперименты над народом?



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  • 17 | 01.02.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 01.02.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше было бы для будущего Уфы, если бы Хабиров пригласил умничку Варламова на должность архитектора столицы "страны башкир"?
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Что за страна такая ? Типо Нарнии? И что в этой стране строить, яранги?



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  • 18 | 01.02.2019, 13:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63053 | Рейтинг: +12212,5
Не согласен с выводом , что россияне не довольны
Путиным из за Крым Наша !
______________________________________
У быдло-ваты напрочь отсутствуют аналитические способности и причинно-следственные связи. На то оно и быдло....



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1

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  • 19 | 01.02.2019, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 01.02.2019, 13:47 | Автор: Кухарка
Публикации: 1905 | Комментарии: 63051 | Рейтинг: +12212,4
Не согласен с выводом , что россияне не довольны
Путиным из за Крым Наша !
______________________________________
У быдло-ваты напрочь отсутствуют аналитические способности и причинно-следственные связи. На то оно и быдло....
_________________________________________________
Ты наверно графиня, раз всех остальных быдлом считаешь? Из гогенцоллеров или виндзоров? Или из туземных князьков? Проясни ситуацию



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  • 20 | 01.02.2019, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ сообщили:
Радий Хабиров предложил перевести школы Башкирии на пятидневку.
+++
Очень ожидаемое и супернужное решение!



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