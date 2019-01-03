Пауки в банке ...

Сегодня в Башкортостане на заседании Курултая депутатам предложили рассмотреть вопрос об отставке председателя Контрольно-счетной палаты республики Рамиля Искужина.Вопрос о его отставке был включен в повестку заседания неожиданно, пишет "Ъ-Уфа".Рамиль Искужин — бывший заместитель прокурора и министр земельных и имущественных отношений Башкирии — возглавил КСП в 2016 году. Его полномочия истекали в 2021 году.Издание отмечает, что председатель КСП Башкортостана избирается депутатами Курултая на пять лет.***Центр-Юстасу. Нам стало известно, что некоторые башкирские чиновники имеют ученые степени, но к созданию научных трудов непосредственного отношения не имеют. Подобные случаи дискредитируют властные органы. Примите меры для того, чтобы виновные лица были выявлены, отстранены от работы и привлечены к ответственности. При этом Центр доводит, что Дмитрий Медведев считает правильной кампанию по выявлению плагиата в научных работах. В противном случае, по словам премьера, развитие науки по прежнему пути будет означать дискредитацию ученых степеней и званий.Министр внутренних дел Владимир Колокольцев предлагает ввести уголовную ответственность за «липовые» диссертации. Ждем от вас активных действий в этом направлении.Юстас-Алексу.Прошу разрешить проверку на плагиат диссертацию кандидата юридических наук, члена партии «Единая Россия», Министра имущественных и земельных отношений Республики Башкортостан Р.К.Искужина. В 2001 году Р.К.Искужин, будучи прокурором Советского района Уфы, защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотических средств: На примере Республики Башкортостан». Тема диссертации кажется подозрительной, поскольку Р.К.Искужин никогда не курировал эту область.Центр-Юстасу.Руководство дает санкцию на проверку Р.К.Искужина и требует немедленно приступить к сбору сведений по поводу его диссертации.Юстас-Алексу.Выполняя указания Центра, скопировал небольшой сюжет из автореферата диссертации Р.К.Искужина и поместил его в «Поисковик». Сразу же наткнулся на другой автореферат диссертации практически с таким же названием: «Уголовно-правовые меры предупреждения и пресечения незаконного оборота наркотических средств: По материалам Кыргызской Республики». Автором является некий Осмоналиев Кайрат Медербекович, который защитился в Академии управления МВД России 1997 году.Сравнил автореферат диссертации киргизского ученого и автореферат диссертации Р.К.Искужина. Практически один в один совпадают не только названия диссертационных работ, но и полностью названия глав, параграфов, заключения, их содержания, стиль изложения и авторские суждения. По моему глубокому убеждению, Р.К.Искужин незаконно присвоил авторские права киргизского ученого. Центр самостоятельно может проверить эти факты.АР И867 Искужин, Р. К. (Рамиль Кабирович). Предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотических средств: На примере Республики Башкортостан: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право /Р. К. Искужин; Науч. рук. И. И. Сыдорук. - М.,2001.АР О749 Осмоналиев, К. М. (Кайрат Медербекович). Уголовно-правовые меры предупреждения и пресечения незаконного оборота наркотических средств: По материалам Кыргызской Республики: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 - Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право /К. М. Осмоналиев; Науч. Рук. П. Ф. Гришанин ; Академия управления МВД России. - М.,1997.Центр-Юстасу.Ваши сведения очень важные, но недостаточные для принятия решения. Добудьте дополнительные сведения.Юстас-Алексу.Проверил на уникальность текст диссертации Р.К.Искужина с помощью программы «Адвего Плагиат». Фрагменты текста диссертации Р.К. Искужина почти полностью покраснели, программа показала уникальность текста как очень низкую, всего 16 %. Использование труда чужих авторов составили 84 %.Примерно 70% текста Р.К.Искужин скопировал из кандидатской диссертации К. М. Осмоналиева. Также в его кандидатской обнаружены заимствования из публикаций, написанных другими авторами. Таким образом, научный труд оказался сфальсифицированным практически полностью. Огласка собранных сведений для Р.К.Искужина - это провал. Недавно Центру докладывал, как проходили защиты диссертаций в ВАКе. Все закончилось задержанием главы ВАК Феликса Шамхалова и возбуждением уголовных дел.Центр-Юстасу.Ввиду того, что по нашим сведениям, научным руководителем Р.К. Искужина являлся доктор наук, профессор И.И. Сыдорук, в момент защиты диссертации - прокурор Санкт-Петербурга, в настоящее время заместитель Генерального прокурора России. С учетом возможных тесных отношений Р.К.Искужина и Сыдорук И.И., примите меры предосторожности и предпримите действия, чтобы он попал под колпак ведомства Бастрыкина А.И.. Руководство требует более подробно изучить финансовую составляющую с незаконным получением научной степени Р.К.Искужиным.Юстас-Алексу.Выполняя указания Центра, докладываю, что Р.К.Искужин, защищая диссертацию, по агентурным сведениям мог преследовать, прежде всего, корыстную цель. Согласно п. 1 ст. 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) прокурорские работники получают процентные надбавки в размере 5 процентов должностного оклада за ученую степень кандидата наук.Для сведения:Прокурорская зарплата Р.К.Искужина составляла около 50 000 рублей в месяц. Р.К.Искужин, ежемесячно мог получать 2 500 рублей незаконную доплату за ученую степень, в год - до 30 000 рублей. За 5 лет работы в прокуратуре, с момента «защиты» диссертации в 2001 году до назначения членом Совета Федерации РФ в 2006 году, он мог незаконно обогатиться за счет государства на 150 000 рублей. При подтверждении этих обстоятельств, смело можно предъявить обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ, за совершение мошеннических действий, связанных с причинением крупного ущерба с использованием служебного положения. Наказание предусмотрено до 6 лет лишения свободы. Это будет справедливым с учетом положений дел в области борьбы с наркоманией.При этом, по существующей правовой практике в Башкирии сотни простых людей осуждены за кражу центнера фуража, т.е. за причинение незначительного ущерба государству. Для сравнения, цена 1 центнера фуража составляет около 7000 рублей.Центр-Юстасу.Центру известны из надежных и проверенных источников, что Р.К.Искужин неоднократно высказывал намерения стать президентом Республики Башкортостан. Прошу изучить насколько серьезные основания имеет эта информация в регионе.При этом, необходимо учитывать в работе следующее. По нашей информации, восхождение Р.К.Искужина по карьерной лестнице началось в конце 90-х годов, с момента прекращения уголовного дела о ДТП с бензовозом «Башнефти» в Мелеузовском районе, когда он был прокурором г.Мелеуза и Мелеузовского района Республики Башкортостан. Прежним руководством Башкирии неучтенный бензин вывозился автомобильным транспортом за пределы Российской Федерации через Оренбургскую область в оффшорную зону - Байконур (Казахстан). Огласка уголовного дела могло привести к провалу всей схемы хищений. Это версию Центр просит подробно изучить.Особо обратите внимание на его участие и роль в приватизации Башкирского ТЭКа, когда он в должности заместителя прокурора Республики Башкортостан курировал исполнение законодательcтва в области хозяйственной деятельности. По информации надежного источника в правительстве Башкирии, за свои бездействия в должности заместителя прокурора республики с использованием возможных связей в Центральном аппарате, а также в благодарность от прежнего руководства Башкирии, Р.К. Искужин получил вначале пост члена Совета Федерации РФ, а затем депутата Госдумы РФ.Прошу также исследовать сохранившиеся связи с прежним руководством республики, лица, через которые идут контакты.Проверьте компрометирующие сведения в период работы в прокуратуре Р.К.Искужина, а именно, как за 10 лет он на скромную прокурорскую зарплату построил как минимум два коттеджа в г.Мелеузе и Мелеузовском районе РБ, третий коттедж в пос.Чесноковка Уфимского района РБ. По достоверным сведениям, последний дом поражает всех своим величием и роскошностью.Отдельно изучите деятельность Р.К.Искужина в должности Министра имущественных и земельных отношений Республики Башкортостан, его роль в уводе государственных активов ОАО «Сода». С учетом политической ситуации в стране и курса Центра, изучите на наличие банковских счетов и недвижимость, особенно заграничных, как самого Р.К.Искужина, так и членов его семьи, близких родственников.Более подробно выясните, сколько Р.К.Искужин получал незаконную доплату за ученую степень, будучи членом Совета Федерации и депутатом Госдумы. Сколько получает сейчас. Поскольку лица, имеющие ученую степень и работающие в государственных и муниципальных организациях и предприятиях, также могут получать надбавку за ученую степень. Ждите дальнейших указаний.Юстас-Алексу.Для выполнения поставленных задач, прошу разрешить контакт со следственными органами.Центр-Юстасу.Руководство разрешает.P.S. Руководителю Следственного комитета России по Республике Башкортостан Касьянову А.А.. Прошу считать данную публикацию официальным обращением.