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Сегодня в Башкортостане на заседании Курултая депутатам предложили рассмотреть вопрос об отставке председателя Контрольно-счетной палаты республики Рамиля Искужина.

Пауки в банке


Вопрос о его отставке был включен в повестку заседания неожиданно, пишет "Ъ-Уфа".

Рамиль Искужин — бывший заместитель прокурора и министр земельных и имущественных отношений Башкирии — возглавил КСП в 2016 году. Его полномочия истекали в 2021 году.

Издание отмечает, что председатель КСП Башкортостана избирается депутатами Курултая на пять лет.

***

Центр-Юстасу. Нам стало известно, что некоторые башкирские чиновники имеют ученые степени, но к созданию научных трудов непосредственного отношения не имеют. Подобные случаи дискредитируют властные органы. Примите меры для того, чтобы виновные лица были выявлены, отстранены от работы и привлечены к ответственности. При этом Центр доводит, что Дмитрий Медведев считает правильной кампанию по выявлению плагиата в научных работах. В противном случае, по словам премьера, развитие науки по прежнему пути будет означать дискредитацию ученых степеней и званий.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев предлагает ввести уголовную ответственность за «липовые» диссертации. Ждем от вас активных действий в этом направлении.

Юстас-Алексу.

Прошу разрешить проверку на плагиат диссертацию кандидата юридических наук, члена партии «Единая Россия», Министра имущественных и земельных отношений Республики Башкортостан Р.К.Искужина. В 2001 году Р.К.Искужин, будучи прокурором Советского района Уфы, защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотических средств: На примере Республики Башкортостан». Тема диссертации кажется подозрительной, поскольку Р.К.Искужин никогда не курировал эту область.

Центр-Юстасу.

Руководство дает санкцию на проверку Р.К.Искужина и требует немедленно приступить к сбору сведений по поводу его диссертации.

Юстас-Алексу.

Выполняя указания Центра, скопировал небольшой сюжет из автореферата диссертации Р.К.Искужина и поместил его в «Поисковик». Сразу же наткнулся на другой автореферат диссертации практически с таким же названием: «Уголовно-правовые меры предупреждения и пресечения незаконного оборота наркотических средств: По материалам Кыргызской Республики». Автором является некий Осмоналиев Кайрат Медербекович, который защитился в Академии управления МВД России 1997 году.

Сравнил автореферат диссертации киргизского ученого и автореферат диссертации Р.К.Искужина. Практически один в один совпадают не только названия диссертационных работ, но и полностью названия глав, параграфов, заключения, их содержания, стиль изложения и авторские суждения. По моему глубокому убеждению, Р.К.Искужин незаконно присвоил авторские права киргизского ученого. Центр самостоятельно может проверить эти факты.

АР И867 Искужин, Р. К. (Рамиль Кабирович). Предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотических средств: На примере Республики Башкортостан: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право /Р. К. Искужин; Науч. рук. И. И. Сыдорук. - М.,2001.

АР О749 Осмоналиев, К. М. (Кайрат Медербекович). Уголовно-правовые меры предупреждения и пресечения незаконного оборота наркотических средств: По материалам Кыргызской Республики: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 - Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право /К. М. Осмоналиев; Науч. Рук. П. Ф. Гришанин ; Академия управления МВД России. - М.,1997.

Центр-Юстасу.

Ваши сведения очень важные, но недостаточные для принятия решения. Добудьте дополнительные сведения.

Юстас-Алексу.

Проверил на уникальность текст диссертации Р.К.Искужина с помощью программы «Адвего Плагиат». Фрагменты текста диссертации Р.К. Искужина почти полностью покраснели, программа показала уникальность текста как очень низкую, всего 16 %. Использование труда чужих авторов составили 84 %.

Примерно 70% текста Р.К.Искужин скопировал из кандидатской диссертации К. М. Осмоналиева. Также в его кандидатской обнаружены заимствования из публикаций, написанных другими авторами. Таким образом, научный труд оказался сфальсифицированным практически полностью. Огласка собранных сведений для Р.К.Искужина - это провал. Недавно Центру докладывал, как проходили защиты диссертаций в ВАКе. Все закончилось задержанием главы ВАК Феликса Шамхалова и возбуждением уголовных дел.

Центр-Юстасу.

Ввиду того, что по нашим сведениям, научным руководителем Р.К. Искужина являлся доктор наук, профессор И.И. Сыдорук, в момент защиты диссертации - прокурор Санкт-Петербурга, в настоящее время заместитель Генерального прокурора России. С учетом возможных тесных отношений Р.К.Искужина и Сыдорук И.И., примите меры предосторожности и предпримите действия, чтобы он попал под колпак ведомства Бастрыкина А.И.. Руководство требует более подробно изучить финансовую составляющую с незаконным получением научной степени Р.К.Искужиным.

Юстас-Алексу.

Выполняя указания Центра, докладываю, что Р.К.Искужин, защищая диссертацию, по агентурным сведениям мог преследовать, прежде всего, корыстную цель. Согласно п. 1 ст. 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) прокурорские работники получают процентные надбавки в размере 5 процентов должностного оклада за ученую степень кандидата наук.

Для сведения:

Прокурорская зарплата Р.К.Искужина составляла около 50 000 рублей в месяц. Р.К.Искужин, ежемесячно мог получать 2 500 рублей незаконную доплату за ученую степень, в год - до 30 000 рублей. За 5 лет работы в прокуратуре, с момента «защиты» диссертации в 2001 году до назначения членом Совета Федерации РФ в 2006 году, он мог незаконно обогатиться за счет государства на 150 000 рублей. При подтверждении этих обстоятельств, смело можно предъявить обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ, за совершение мошеннических действий, связанных с причинением крупного ущерба с использованием служебного положения. Наказание предусмотрено до 6 лет лишения свободы. Это будет справедливым с учетом положений дел в области борьбы с наркоманией.

При этом, по существующей правовой практике в Башкирии сотни простых людей осуждены за кражу центнера фуража, т.е. за причинение незначительного ущерба государству. Для сравнения, цена 1 центнера фуража составляет около 7000 рублей.

Центр-Юстасу.

Центру известны из надежных и проверенных источников, что Р.К.Искужин неоднократно высказывал намерения стать президентом Республики Башкортостан. Прошу изучить насколько серьезные основания имеет эта информация в регионе.

При этом, необходимо учитывать в работе следующее. По нашей информации, восхождение Р.К.Искужина по карьерной лестнице началось в конце 90-х годов, с момента прекращения уголовного дела о ДТП с бензовозом «Башнефти» в Мелеузовском районе, когда он был прокурором г.Мелеуза и Мелеузовского района Республики Башкортостан. Прежним руководством Башкирии неучтенный бензин вывозился автомобильным транспортом за пределы Российской Федерации через Оренбургскую область в оффшорную зону - Байконур (Казахстан). Огласка уголовного дела могло привести к провалу всей схемы хищений. Это версию Центр просит подробно изучить.

Особо обратите внимание на его участие и роль в приватизации Башкирского ТЭКа, когда он в должности заместителя прокурора Республики Башкортостан курировал исполнение законодательcтва в области хозяйственной деятельности. По информации надежного источника в правительстве Башкирии, за свои бездействия в должности заместителя прокурора республики с использованием возможных связей в Центральном аппарате, а также в благодарность от прежнего руководства Башкирии, Р.К. Искужин получил вначале пост члена Совета Федерации РФ, а затем депутата Госдумы РФ.

Прошу также исследовать сохранившиеся связи с прежним руководством республики, лица, через которые идут контакты.

Проверьте компрометирующие сведения в период работы в прокуратуре Р.К.Искужина, а именно, как за 10 лет он на скромную прокурорскую зарплату построил как минимум два коттеджа в г.Мелеузе и Мелеузовском районе РБ, третий коттедж в пос.Чесноковка Уфимского района РБ. По достоверным сведениям, последний дом поражает всех своим величием и роскошностью.

Отдельно изучите деятельность Р.К.Искужина в должности Министра имущественных и земельных отношений Республики Башкортостан, его роль в уводе государственных активов ОАО «Сода». С учетом политической ситуации в стране и курса Центра, изучите на наличие банковских счетов и недвижимость, особенно заграничных, как самого Р.К.Искужина, так и членов его семьи, близких родственников.

Более подробно выясните, сколько Р.К.Искужин получал незаконную доплату за ученую степень, будучи членом Совета Федерации и депутатом Госдумы. Сколько получает сейчас. Поскольку лица, имеющие ученую степень и работающие в государственных и муниципальных организациях и предприятиях, также могут получать надбавку за ученую степень. Ждите дальнейших указаний.

Юстас-Алексу.

Для выполнения поставленных задач, прошу разрешить контакт со следственными органами.

Центр-Юстасу.

Руководство разрешает.

P.S. Руководителю Следственного комитета России по Республике Башкортостан Касьянову А.А.. Прошу считать данную публикацию официальным обращением.

ЖЖ swift-new, 2013
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  • 1 | 01.02.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мода сейчас такая: каждый уважающий себя чиновник одязательно должен иметь ученую степень и обалденную родословную,-наилучший вариант от пророка Мухамеда.
Вот наглядный пример :"Главе РПЦ Владимиру Гундяеву решили присвоить звание почетного профессора Российской академии наук (РАН). Помимо Кирилла, звание почетного профессора РАН планируется присвоить и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Когда денег немерено хочется казаться умным, ну очень умным...



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  • 2 | 01.02.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
каждый уважающий себя чиновник одязательно должен иметь ученую степень и обалденную родословную,-наилучший вариант от пророка Мухамеда.
____________________________________________________________
---
Ну это уж слишком. Нашим шэжеря правильные справить достаточно



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  • 3 | 01.02.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." При этом, по существующей правовой практике в Башкирии сотни простых людей осуждены за кражу центнера фуража, т.е. за причинение незначительного ущерба государству. Для сравнения, цена 1 центнера фуража составляет около 7000 рублей......."
==================================================
Нее Уважаемый , вы ошиблись ! Цена одной ТОННЫ фуража
составляет около 7 000 рублей !
Это примерно мешков 20 -25 , смотря какой фураж !
Центнер , это обычно 2 мешка - 700 рублей !



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  • 4 | 01.02.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Да , ужасающие новости о коррумпированости наших властей !
И такие мошенники - Наперсточники. руководят и диктуют свои
законы , гражданам республики !
И опять всплыл в этом деле о воровстве на " Башнефти "
Муртазел !



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  • 5 | 01.02.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
неужели у нас была КСП? С 2016 года ее не было не видно, не слышно...



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  • 6 | 01.02.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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все вопросы к юстасу с алексом
зачем обсуждать?



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  • 7 | 01.02.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 01.02.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
неужели у нас была КСП? С 2016 года ее не было не видно, не слышно...
***
Вероятно на свой карман работали?
А такие делишки в ставшей частной конторе любят тишину?



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  • # 8 | 01.02.2019, 13:10 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36608 | Рейтинг: +5711,9

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  • 9 | 01.02.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за странные эвакуации приходят по всей стране?
И почему о них все молчать? Эксперименты над народом?



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  • 10 | 01.02.2019, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 01.02.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за странные эвакуации приходят по всей стране?
И почему о них все молчать? Эксперименты над народом?
________________________________________________________
Тренеруйся. Враг не дремлет В советское время частенько по ГО тренировались



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  • 11 | 01.02.2019, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 01.02.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Мода сейчас такая: каждый уважающий себя чиновник одязательно должен иметь ученую степень и обалденную родословную,-.. от пророка Мухамеда.
Вот наглядный пример :"Главе РПЦ Владимиру Гундяеву решили присвоить ...планируется присвоить и председателю Совета Федерации ...Матвиенко.
Когда денег немерено хочется казаться умным, ну очень умным...
////=\\\\
прав был дедушка Ленин когда говорил о классовом правосознании. Кого может призвать в соратники сын уборщицы и вахтёра воспитанник спортзала ЛГУ? Правильно, Вальку - "Красные трусы", параноика Грефа, группового насильника несовершеннолетних девочек Назарова Андрея Геннадьевича в депы,.. и других премилых его сердцу сподвижников.



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  • 12 | 01.02.2019, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 01.02.2019, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.02.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Мода сейчас такая: каждый уважающий себя чиновник одязательно должен иметь ученую степень и обалденную родословную,-.. от пророка Мухамеда.
Вот наглядный пример :"Главе РПЦ Владимиру Гундяеву решили присвоить ...планируется присвоить и председателю Совета Федерации ...Матвиенко.
Когда денег немерено хочется казаться умным, ну очень умным...
////=\\\\
прав был дедушка Ленин когда говорил о классовом правосознании. Кого может призвать в соратники сын уборщицы и вахтёра воспитанник спортзала ЛГУ? Правильно, Вальку - "Красные трусы", параноика Грефа, группового насильника несовершеннолетних девочек Назарова Андрея Геннадьевича в депы,.. и других премилых его сердцу сподвижников.
___________________
Да, у Николая II соратники были не из сыновей уборщиц, но что-то конец у государя был не очень...



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  • 13 | 01.02.2019, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
прав был дедушка Ленин когда говорил о классовом правосознании. Кого может призвать в соратники сын уборщицы и вахтёра воспитанник спортзала ЛГУ? Правильно, Вальку - "Красные трусы", параноика Грефа, группового насильника несовершеннолетних девочек Назарова Андрея Геннадьевича в депы,.. и других премилых его сердцу сподвижников.
____________________________________________________________
__
Сам то чьих будешь? С трусами, или из насильников? На себя в зеркало давно смотрел? Пацаны пришли к успеху, а ты как был сыном подзаборным так и остался



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  • 14 | 01.02.2019, 16:09 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 332 | Комментарии: 38337 | Рейтинг: +6466,5
Скорей всего, просто таблички на дверях кабинетов поменяют, а содержимое всё останется прежнее - коммуняцкое.

Ибо других кадров даже в наличии нет, да и паханам другие кадры и ни к чему.



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  • 15 | 01.02.2019, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 01.02.2019, 16:09 | Автор: Вдумчивый

Скорей всего, просто таблички на дверях кабинетов поменяют, а содержимое всё останется прежнее - коммуняцкое.

Ибо других кадров даже в наличии нет, да и паханам другие кадры и ни к чему.
====================================================
Неужели , неужели все содержимое - коммуняцкое ?
Вот ведь нехристи , и через 30 лет все упражняются в
ВОРОВСТВЕ , ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ и РАЗВАЛЕ , построенного
" честными " демократами и либерастами
Советской промышленности ?
И с Пятого места в Мировой Экономике скатились на 50 место
а по некоторым показателям например по
КОРРУМПИРОВАННОСТИ оказались на позорном месте
120 из 180 стран !



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  • 16 | 01.02.2019, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Своего на такое ответственное место поставят для сокрытия будущих преступлений! Очень Опытный



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  • 17 | 01.02.2019, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
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12...13-ому
"На воре шапка горит!"



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  • # 18 | 01.02.2019, 17:54 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36608 | Рейтинг: +5711,9

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  • 19 | 01.02.2019, 19:53 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1232 | Рейтинг: +90,9
Пауки в банке: Админ| 01.02.19. Сегодня на заседании Курултая депутатам предложили рассмотреть вопрос об отставке председателя КСП Рамиля Искужина…(Рамил I)
... В 2001г Рамил I, прокурор Советского р-на Уфы, защитил диссертацию на тему: «Предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотических средств на примере БСтана»...~ 70% текста Рамил I скопировал из диссертации К. М. Осмоналиева…

ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ТОГО, что дисер был скатан вслепую с чужого, является попадание его сына силовика в историю с наркотиками, когда делом занималось 2 отделение СК по РБ. А посадили по делу какого то Егиазаряна вроде? Псоледний что, взял вину на себя или насильно повесили? А сыночек то любитель порше-кайенов, когда машина разбилась вдребезги, к утру подкатили новый кайен! Просто несостоявшийся силовичёк ни дня не может прожить без Кайена!

…восхождение Рамил I по карьерной лестнице началось в конце 90-х годов, с момента прекращения уголовного дела о ДТП с бензовозом «Башнефти» в Мелеузовском районе, когда он был прокурором г.Мелеуза и района. Прежним руководством Башкирии неучтенный бензин вывозился автомобильным транспортом за пределы РФ через Оренбургскую область в оффшорную зону - Байконур (Казахстан)…

А КАК УМЕЛО ДОИЛИСЬ в Мелеузе первые кооперативы? И как они убегали в соседний Салават, где рулила и рулят Левоохранительные органы? БРАТВЕ ОТСТЕГИВАТЬ ПОЛУЧАЛОСЬ ДЕШЕВЛЕ!!! А КАК И ЗА СКОЛЬКО ОТМАЗАЛИ первый подпольный абортарий в мелеузе?
И СКОЛЬКО БЕНЗИНА НЕУЧТЁННОГО уходило и через оренбург и в само оренбурьже при покровительстве мелеузских? Там ГАЙцы под козырёк провожали колонны с цистернами и порой сопровождали. Да потомучто на башНПЗ был установлен в 7% потери процессинга, в реале они не превышали 2,2 – 2.7%!!! И вот подсчитайте доходы компании Отца&Сына, буксующих на достройке мечети на Салаватке.

…Особо обратите внимание на его участие и роль в приватизации Башкирского ТЭКа, когда он в должности зампрокурора стана курировал исполнение законодательcтва в области хозяйственной деятельности…

А КОМПАНИЯ “Добрый День” Саитовой Рамили, а объекты недвижимости Уфы (КУМС - Рамил !!!) и др городов стана, оформлявшиеся по фиктивным Постановлениям? А Туймазы стекло, УЗЭМИК и мн. других? Нельзя ли списком, типа Мемориала похищенным предприятиям?
Отдельно б рассмотреть Башавтотранс с многочисленными контрактами с Венгерским запчастями, когда леваком шли расчёты Реликтовым лесом из Караидельского района? И ведь даже позже, не сумев оторваться от дармового леса, продолжали “чёрнолесорубничать ” отгружая через тупики УФСИН и воинской части?

…Проверьте компрометирующие сведения в период работы в прокуратуре Рамил I, а именно, как за 10 лет он на скромную прокурорскую зарплату построил как минимум два коттеджа в г.Мелеузе и районе, третий коттедж в пос.Чесноковка... По достоверным сведениям, последний дом поражает всех своим величием и роскошностью…

ДА ЭТО МЕЛОЧЬ – иначе всех чиновников надо будет грузить на восток!

….Отдельно изучите деятельность Рамил I в должности Министра ИЗО Башкирии, его роль в уводе государственных активов ОАО «Сода»…”

ЗДЕСЬ НЕ ОН РЕШАЛ - мелковат, он был лишь в группе “уводителей ”, типа в Совете директоров расхитителей народного имущества башкирийцев. КСТАТИ, почему б не подать в суд применив нормы “безнравственности сделок”? Это что, становая традиция – за мзду раздавать наше народное добро за копейки? Судя по доходам Соды даже после жестокой налоговой оптимизации через оффшоры, стоимость её должна была быть в 3,5 раза дороже!!!
А ПОЧЕМУ Б НЕ ПОИЗУЧАТЬ СВЯЗИ С ГАРИФУЛЛИНЫМ РАМИЛЕМ (РАМИЛ II)?
Кто назначал, крышевал г-на РамилII, кто подложил под горбунка? А?

А творимое в КСП это шелуха, после салаватки. Надо возвращать Бобылёва и как можно срочнее! Других в стане уже не разыскать, или выписать из подмосковья..



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  • 20 | 01.02.2019, 20:44 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 01.02.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." При этом, по существующей правовой практике в Башкирии сотни простых людей осуждены за кражу центнера фуража, т.е. за причинение незначительного ущерба государству. Для сравнения, цена 1 центнера фуража составляет около 7000 рублей......."
==================================================
Нее Уважаемый , вы ошиблись ! Цена одной ТОННЫ фуража
составляет около 7 000 рублей !
Это примерно мешков 20 -25 , смотря какой фураж !
Центнер , это обычно 2 мешка - 700 рублей !
Смотрю и еще раз убеждаюсь какие дэбэлы в УЖ. Такой важностью повторяет, что тн фуража стоит 7000 руб, хотя тот тоже указал, что так и стоит 7 тыщ. Потом начал считать в цн. Ой Я не могу от дэбэлоидов



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