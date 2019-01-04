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Г-н Забелин, а воровство и коррпупция тоже «личная позиция»?

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Максим Забелин прокомментировал высказывание Яппарова о сибайском воздухе. Недавнее высказывание Рафаэля Яппарова о «санаторном» воздухе в Сибае вызвало большой резонанс.

Г-н Забелин, а воровство и коррпупция тоже «личная позиция»?


Сегодня Максим Забелин, и.о. министра здравоохранения Башкирии на пресс-завтраке, организованном изданием «Коммерсантъ-Уфа», прокомментировал слова своего первого заместителя, Рафаэля Яппарова.

«Это его личная позиция», – заявил Максим Забелин. По его словам, к официальной позиции ведомства это не имеет никакого отношения.

Напомним, что позавчера, 30 декабря, Рафаэль Яппаров посетил оперативное совещание в администрации Сибая, где и высказал свою позицию. На вопрос мэра города, легко ли дышать в Сибае, Яппаров ответил, что прогулявшись по улице, «почувствовал себя как в природном санатории».

Одновременно с этим в соцсетях замминистра появился и тот самый резонансный пост, который вызвал целую волну комментариев: «Сегодня с утра прогулялся по городу. мне показалось, что дышится легко и свободно».






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  • Гость
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  • 1 | 02.02.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я бы посоветовал уважаемому Максиму Забелину, не комментировать высказывания своих подчиненных, если кто обкакался пусть сам за собой и подтирает, а в министерсте здравоохранения таких засранцев выше крыши, избавляться от них,- главная задача.



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  • Гость
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  • 2 | 02.02.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и.о. министра здравоохранения Башкирии на пресс-завтраке
__________________________________________________________
Что за муйня? Газеты жрут что ли?



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  • 3 | 02.02.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............" «Это его личная позиция», – заявил Максим Забелин.
По его словам, к официальной позиции ведомства это не имеет никакого отношения........."
==================================================
Если такая личная позиция у заместителя министра
здравоохранения Рафаэля Яппарова
Глупо и и.о. Министра здравоохранения Башкортостан
М. Забелину , оправдываться так по детски .
О какой медицинской помощи населению можно говорить ?
Это ведь смешно и горько , что за бедой народа следят и
" заботятся " такие " передовые " умы !



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  • Участник
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  • 4 | 02.02.2019, 11:49 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4424 | Рейтинг: -713,2
Таких пиарищиков как Яппаро и Мулдашев, которые только хотят попасть в телевизор, надо отправить в сибай работать в городской больнице.



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