Г-н Забелин, а воровство и коррпупция тоже «личная позиция»?

Максим Забелин прокомментировал высказывание Яппарова о сибайском воздухе. Недавнее высказывание Рафаэля Яппарова о «санаторном» воздухе в Сибае вызвало большой резонанс.Сегодня Максим Забелин, и.о. министра здравоохранения Башкирии на пресс-завтраке, организованном изданием «Коммерсантъ-Уфа», прокомментировал слова своего первого заместителя, Рафаэля Яппарова.«Это его личная позиция», – заявил Максим Забелин. По его словам, к официальной позиции ведомства это не имеет никакого отношения.Напомним, что позавчера, 30 декабря, Рафаэль Яппаров посетил оперативное совещание в администрации Сибая, где и высказал свою позицию. На вопрос мэра города, легко ли дышать в Сибае, Яппаров ответил, что прогулявшись по улице, «почувствовал себя как в природном санатории».Одновременно с этим в соцсетях замминистра появился и тот самый резонансный пост, который вызвал целую волну комментариев: «Сегодня с утра прогулялся по городу. мне показалось, что дышится легко и свободно».