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Сгодится при любой власти: Непотопляемый Шома Валеев

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Радий Хабиров назначил руководителя Аппарата общественной палаты Башкирии. Соответствующий указ подписан врио главы республики еще 28 января, опубликован 31 января. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ и вступил в силу еще 28 января. Новым руководителем стал известный публицист, журналист, руководитель сетевого издания Медиакорсеть Шамиль Валеев.

Сгодится при любой власти: Непотопляемый Шома Валеев


Источник редакции в органах власти рассказал нам, что должность руководителя Аппарата довольно непубличная, поскольку у Общественной палаты России главные действующие фигуры - это члены организации, активисты гражданского общества.

Шамиль Валеев, таким образом, слагает с себя полномочия руководителя сетевым изданием Медиакорсеть, которое он возглавлял с 2016 года после работы в информационном агентстве «Башинформ», где он проработал шесть лет. До этого он год работал пресс-секретарем АНК «Башнефть».

***

Исповедь христопродавца?

Я впервые вышел в Интернет ровно двадцать лет назад, в декабре 1996 года. После истфака БашГУ, где учился на археолога у покойного Мажитова, поступил учиться к его другу, профессору философии Файзуллину в УГАТУ. Сразу скажу, что ученого-философа из меня не вышло, но повезло, что оказался в нужное время в нужном месте: на заре башкирского Интернета.

Айтишники авиационного давали бесплатный доступ студентам и аспирантам по какой-то академической программе.

Это сейчас вас три-четыре миллиона на республику. А тогда нас было человек сто на всю Уфу. Ни яндекса, ни гугла, ни мейл.ру, ни уфанета. Контента в рунете никакого, одни приколы и анекдоты. На весь город - несколько телефонных номеров от разных контор "провайдеров", как тогда называли операторов связи. И бешеная конкуренция, которую я преодолевал за счет того, что выходил в Интернет с 4 утра, когда все угатушники засыпали. У меня была своя, личная электронная почта и доступ во всякие форумы-обсуждалки, ну, примерно, как сейчас соцсети. В то время было много русскоязычного народа из-за границы: Израиля, Украины, США, которые нам «открывали глаза» на своих новых соотечественников, в стиле Задорнова: «Ну тупыыые!».

Россиян было совсем мало, но мы друг другу очень доверяли и относились с нежностью, искали повод помочь чем-то, бескорыстно делились программами, советами по настройке компьютера. Так же относились бы друг к другу участники экспедиции на Марс: если ты сюда долетел, значит ты чего-то стоишь!

Я помню первую загрузку браузера. Поскольку админы УГАТУ были очень суровы, я настраивал Интернет сам, спрашивая совета у Сергея Ли, коллеги по кафедре. И делал это месяца три. И когда в двадцатых числах декабря в нижнем правом углу экрана загорелись два зеленых огонька, я оторопел.

Включил браузер Netscpe Navigator (по-вашему это примерно Firefox), который притаранил домой на четырех дискетах и сидел перебирал разные полузнакомые буквы в адресной строке. Htpp, html, ftp, nntp, www... Не зная, какие бывают адреса и что делать в годовалом Интернете, сидел перед пустым окном, пока не сообразил взять журнал "Компьютерра" и зайти на первый попавшийся рекламный адрес.

В первые несколько дней я лазал по разным библиотекам Конгресса США, нашел поисковую машину Альтависта.ком и Яху.

Когда наигрался в «мгновенный», пусть и с тормозами, доступ к заграничным ресурсам, искал русские ресурсы. Там царили админы-технари, и, будучи гуманитарием, чувствовал себя глупо, не понимая, чем стек отличается от фреймворка и чем архитектура «полуоси» хуже «юникса». Чтобы проканать за своего там достаточно было ненавидеть, проклинать на все лады «Мелкософт» и лично «Билла Гейца» которые «маст дай», должны умереть за то, что пустили в Священный Интернет каких-то домохозяек и юзеров «юзверей» вроде меня.

А когда нашел в мировой пучине «башкирские» домены - хотелось целовать экран. Так бы чувствовал себя астронавт из Кармаскалов, который бы, бродя полгода по Луне в составе американской экспедиции, наткнулся бы на пустую банку из-под сгущёнки.

Пустую потому, что, например, домену с прекрасным именем ufa.ru 23 декабря исполняется 20 лет, как он стоит мертвым, наполненным информационным мусором, в ожидании идеи, которой уже не будет никогда. Домен taraza.ru («Окно», в переводе тюркских), который в 1997 году, очевидно, предполагал окно в башкирский мир или наоборот, сейчас стоит незанятым.

Домен rb.ru, который придумали зарегистрировать в том же УГАТУ, в середине нулевых годов был продан руководством вуза какому-то проекту «Рашн Бизнес», который не выстрелил.

Через несколько лет я сообразил, что хорошо бы занять и свое имя, пока такая мысль не пришла никому в голову из тезок, но опоздал, в 2000-ном его захватил какой-то более ушлый тёзка. А вот valeev.ru был свободен, и продравшись через сложную процедуру оплаты, регистрации и настройки, я «захватил» свою фамилию.

Фамилия «Валеев» по распространенности как «Иванов» у русских. Через полгода меня начали одолевать какие-то люди с такой же фамилией, как правило из регионов, где Валеевых встретишь редко. Юг России, Питер. В основном они, с плохо скрываемым раздражением, сначала угодливо, а потом требовательно начинали вымогать его у меня под какие-то свои гениальные проекты. Некоторые из них пытались у меня его отрейдить техническим путём. Требовали подарить, выделить им раздел, настроить им какой-то доступ.

Послав мягко в соответствующем направлении несколько нерасторопных, но грубоватых амбициозных молодых однофамильцев, я начал подбивать родственников разных поколений сделать фамильный сайт, но дальше разговоров и черновиков дело не пошло. Софинансировать проект тоже желающих было немного. Один раз только двоюродный брат передал мне пару тысяч рублей на домен, когда пришло время оплачивать, а в карманах у меня были только руки. Я настроил себе и более-менее понятным мне людям почту типа shoma@valeev.ru и прекратил попытки сделать фамильную соцсеть, а домен перенаправил на свой ЖЖ.

Единственная плюшка, которую я получил с этих пятнадцати лет владения своей фамилией, это уау-эффект, когда кому-нибудь диктуешь свой почтовый адрес. Почему-то это прошибает людей до сих пор.

За все 15 лет цифровых понтов я потратил тысяч на это двадцать-тридцать.

Постепенно, когда время доменов и сайтов начало уходить, я стал этой фамильной драгоценностью тяготиться и держал по принципу «запас карман не тянет».

Выяснилось с годами, что важен все же не бренд, не название, а его наполнение и содержание. При нынешних поисковых системах найти кого-то не составляет труда. Если ты не Джо.

Фамильные сайты, конечно, прикольны. И нужны, если ты дизайнер или писатель. Как например, ziganshin.ru, который с того же 2001 года содержит и обновляет замечательный путешественник и писатель Камиль Зиганшин.

Наверное, какой-то крупной компании обязательно нужно иметь домен, совпадающий с торговой маркой. А вот отдельному человеку - хлопотно. Как ИП содержать пустое.

Я не очень верю в так называемые новые TLD, домены верхнего уровня, типа .tatar, который организовали себе за несколько сот тысяч долларов наши «ут куршелэре». Но наши домены должны быть за нами.

А вот .info, которым пользуется мэрия нашего любимого города уже лет десять, мне кажется, корявым, особенно в сочетании с ufacity.

Имея такое чудесное название нашей любимой столицы, грех не пытаться выбить себе домен .ufa - его было бы очень круто «натягивать» поверх с стандартных доменов уфимских представительств разных контор или просто давать хорошим уфимским фирмам от имени мэрии. www.kumis.ufa

А вот с «доменом республики» надо еще подумать - .bash или .rb. Мне больше нравится .bash, главный.

А вот русские, кириллические домены - очень даже ничего оказались. Уфа.рф, придуманная в бытность Аскара Фазлыева городским пресс-секом, выглядит вполне симпатично.

А мне кириллица помогла перезагрузить навязанное мне из Белого дома корявое для ума и пальцев название i-gazeta во вполне понятную и легкую Электрогазету, когда пришло время переверстать ее из карантина для троллей из блога Рустэма Хамитова в спокойное социальное медиа общего интереса.

В общем, не домен красит человека, а человек - домен. И когда в ноябре этого года ко мне тактично постучался представитель очередного однофамильца, я поторговался лишь для виду и уступил свою фамилию, набранную на латинице, какому-то незнакомцу. На хороших условиях и с большим облегчением. Так что не пишите мне больше на shamil@valeev.ru. Пишите в личку.

Шамиль Валеев






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  • 1 | 02.02.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно каким месьом этот косноязычный индивидум, делает сеье карьеру?! Ну явно не головой...



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  • 2 | 02.02.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Соответствующий указ подписан врио главы республики еще 28 января, опубликован 31 января. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ и вступил в силу еще 28 января. Новым руководителем стал известный публицист, журналист, руководитель сетевого издания Медиакорсеть Шамиль Валеев.
================================================
Спасибо ! Но я не понял кем стал Шома ?



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  • 3 | 02.02.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.............." Источник редакции в органах власти рассказал нам, что должность руководителя Аппарата довольно непубличная, поскольку у Общественной палаты России главные действующие фигуры - это члены организации, активисты гражданского общества.........."
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...." что должность руководителя Аппарата довольно непубличная.."
ПОЭТОМУ не назвали КАКОГО Аппарата ?



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  • 4 | 02.02.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Целая простыня ниочемного барахла. "Заря башкирского интернета" - лошади крутили каменный дисковод. Первая загрузка браузера. Первая порнуха не на игральных картах. Романтика



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  • 5 | 02.02.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шамиль рад за Вас,Вы ,земляк наш ,журналист от бога.Желаем Вам успехов и крепкого здоровья.



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  • 6 | 02.02.2019, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На даче. Лягушачий хор орёт так, что невозможно разговаривать. В воду летят камни, но через минуту продолжается то же самое. Подходит хозяин одной из дач – министр внутренних дел. Берёт небольшой камешек и кидает. Наступает полная тишина.
- Как же это вы так сразу прекратили? – спрашивают дачники.
- А я - дирижёру по темечку… ЮрийНикулин!



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  • 7 | 02.02.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 02.02.2019, 12:12 | Автор:

Шамиль рад за Вас,Вы ,земляк наш ,журналист от бога.Желаем Вам успехов и крепкого здоровья.
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Скажи пжаалусстаа , ну кеем стал Шрома ?
И будем радоваться вместе за вашего земляка !



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  • 8 | 02.02.2019, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
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пожалуйста не трогайте людей из Аппарата. Мы люди простые, из районов, обращаемся к ним и всегда получаем помощь. Они на своих местах. Казанцев тоже, всегда можно получить исчерпывающий ответ, консультацию,помощь. И бухгалтерия. И все остальные. Интеллигентны. Вежливы.



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  • 9 | 02.02.2019, 14:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63055 | Рейтинг: +12212,7
Про этого графомана могу сказать следующее: есть то, что не тонет, а есть то, что всплывает... и те, кто его снизу подтолкнули - прекрасно знают, что это, еще буквально неделю назад оппонирующее власти, показывающее, что оно "тоже человек", будучи согнанным с предгорьев Олимпа прежним царь-горы - давно продавший душу дьяволу - будет верным цербером на посту оболванивания "общественности" - похлеще молчаливой сучки Панчихиной, которая не проронила НИ СЛОАВА по Куштау, когда вся республиканская общественность просто кипела и бурлила!

Кстати. На сайте общественной палаты НЕТ сообщения о назначении Шомы... вчера там не до него. видать было:

Поздравление члена Общественной палаты Дмитрия Петрова с Днем Рождения
1 Февраля 2019
Раньше 28, 29, 30, 31 - тоже нет никаких упоминаний об этом...

Не удивлюсь, когда в недалеком будущем мы узнаем, что семейство Валеева-Павловой улучшили свои жилищные условия получением большей квартиры в элитном доме и строительством собственного дворянского гнезда... А вот подъезд их уже благодаря связям Алинки Сулеймановой, назначенной СРАдием в горсовет вице-мэршей - включили в последний момент в число 4000, которые будут отремонтированы в 2019 году. Стоило Наташе только в ФБ упомянуть, что их подъезд нуждается в ремонте... а вы хоть изоритесь о том же - никто не обратит ни малейшего внимания, ведь вы не будете расхваливать власть, а даже если и будете,аудитория у вас не та, и не столько, чтобы ради вас стараться. Отдачи от вас нет, дорогие сограждане!

Профиты - очевидны и только тем. кто может создать положительный образ власть предержащим



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  • 10 | 02.02.2019, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бухгалтерка с кургоры кого ненавидит - значит хороший человек. "Народная примета".



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  • 11 | 02.02.2019, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Уже все углы облазила, обнюхала..



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  • 12 | 02.02.2019, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Уже все углы облазила, обнюхала..и обоссала.



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  • 13 | 02.02.2019, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 02.02.2019, 14:27 | Автор:

Уже все углы облазила, обнюхала..и обоссала.
==========================================
Фуу , какие грубияны !
Неужели это " Цвет " башкирской интеллектуальной интеллигенции !



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