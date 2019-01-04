Сгодится при любой власти: Непотопляемый Шома Валеев

Радий Хабиров назначил руководителя Аппарата общественной палаты Башкирии. Соответствующий указ подписан врио главы республики еще 28 января, опубликован 31 января. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ и вступил в силу еще 28 января. Новым руководителем стал известный публицист, журналист, руководитель сетевого издания Медиакорсеть Шамиль Валеев.Источник редакции в органах власти рассказал нам, что должность руководителя Аппарата довольно непубличная, поскольку у Общественной палаты России главные действующие фигуры - это члены организации, активисты гражданского общества.Шамиль Валеев, таким образом, слагает с себя полномочия руководителя сетевым изданием Медиакорсеть, которое он возглавлял с 2016 года после работы в информационном агентстве «Башинформ», где он проработал шесть лет. До этого он год работал пресс-секретарем АНК «Башнефть».***Я впервые вышел в Интернет ровно двадцать лет назад, в декабре 1996 года. После истфака БашГУ, где учился на археолога у покойного Мажитова, поступил учиться к его другу, профессору философии Файзуллину в УГАТУ. Сразу скажу, что ученого-философа из меня не вышло, но повезло, что оказался в нужное время в нужном месте: на заре башкирского Интернета.Айтишники авиационного давали бесплатный доступ студентам и аспирантам по какой-то академической программе.Это сейчас вас три-четыре миллиона на республику. А тогда нас было человек сто на всю Уфу. Ни яндекса, ни гугла, ни мейл.ру, ни уфанета. Контента в рунете никакого, одни приколы и анекдоты. На весь город - несколько телефонных номеров от разных контор "провайдеров", как тогда называли операторов связи. И бешеная конкуренция, которую я преодолевал за счет того, что выходил в Интернет с 4 утра, когда все угатушники засыпали. У меня была своя, личная электронная почта и доступ во всякие форумы-обсуждалки, ну, примерно, как сейчас соцсети. В то время было много русскоязычного народа из-за границы: Израиля, Украины, США, которые нам «открывали глаза» на своих новых соотечественников, в стиле Задорнова: «Ну тупыыые!».Россиян было совсем мало, но мы друг другу очень доверяли и относились с нежностью, искали повод помочь чем-то, бескорыстно делились программами, советами по настройке компьютера. Так же относились бы друг к другу участники экспедиции на Марс: если ты сюда долетел, значит ты чего-то стоишь!Я помню первую загрузку браузера. Поскольку админы УГАТУ были очень суровы, я настраивал Интернет сам, спрашивая совета у Сергея Ли, коллеги по кафедре. И делал это месяца три. И когда в двадцатых числах декабря в нижнем правом углу экрана загорелись два зеленых огонька, я оторопел.Включил браузер Netscpe Navigator (по-вашему это примерно Firefox), который притаранил домой на четырех дискетах и сидел перебирал разные полузнакомые буквы в адресной строке. Htpp, html, ftp, nntp, www... Не зная, какие бывают адреса и что делать в годовалом Интернете, сидел перед пустым окном, пока не сообразил взять журнал "Компьютерра" и зайти на первый попавшийся рекламный адрес.В первые несколько дней я лазал по разным библиотекам Конгресса США, нашел поисковую машину Альтависта.ком и Яху.Когда наигрался в «мгновенный», пусть и с тормозами, доступ к заграничным ресурсам, искал русские ресурсы. Там царили админы-технари, и, будучи гуманитарием, чувствовал себя глупо, не понимая, чем стек отличается от фреймворка и чем архитектура «полуоси» хуже «юникса». Чтобы проканать за своего там достаточно было ненавидеть, проклинать на все лады «Мелкософт» и лично «Билла Гейца» которые «маст дай», должны умереть за то, что пустили в Священный Интернет каких-то домохозяек и юзеров «юзверей» вроде меня.А когда нашел в мировой пучине «башкирские» домены - хотелось целовать экран. Так бы чувствовал себя астронавт из Кармаскалов, который бы, бродя полгода по Луне в составе американской экспедиции, наткнулся бы на пустую банку из-под сгущёнки.Пустую потому, что, например, домену с прекрасным именем ufa.ru 23 декабря исполняется 20 лет, как он стоит мертвым, наполненным информационным мусором, в ожидании идеи, которой уже не будет никогда. Домен taraza.ru («Окно», в переводе тюркских), который в 1997 году, очевидно, предполагал окно в башкирский мир или наоборот, сейчас стоит незанятым.Домен rb.ru, который придумали зарегистрировать в том же УГАТУ, в середине нулевых годов был продан руководством вуза какому-то проекту «Рашн Бизнес», который не выстрелил.Через несколько лет я сообразил, что хорошо бы занять и свое имя, пока такая мысль не пришла никому в голову из тезок, но опоздал, в 2000-ном его захватил какой-то более ушлый тёзка. А вот valeev.ru был свободен, и продравшись через сложную процедуру оплаты, регистрации и настройки, я «захватил» свою фамилию.Фамилия «Валеев» по распространенности как «Иванов» у русских. Через полгода меня начали одолевать какие-то люди с такой же фамилией, как правило из регионов, где Валеевых встретишь редко. Юг России, Питер. В основном они, с плохо скрываемым раздражением, сначала угодливо, а потом требовательно начинали вымогать его у меня под какие-то свои гениальные проекты. Некоторые из них пытались у меня его отрейдить техническим путём. Требовали подарить, выделить им раздел, настроить им какой-то доступ.Послав мягко в соответствующем направлении несколько нерасторопных, но грубоватых амбициозных молодых однофамильцев, я начал подбивать родственников разных поколений сделать фамильный сайт, но дальше разговоров и черновиков дело не пошло. Софинансировать проект тоже желающих было немного. Один раз только двоюродный брат передал мне пару тысяч рублей на домен, когда пришло время оплачивать, а в карманах у меня были только руки. Я настроил себе и более-менее понятным мне людям почту типа shoma@valeev.ru и прекратил попытки сделать фамильную соцсеть, а домен перенаправил на свой ЖЖ.Единственная плюшка, которую я получил с этих пятнадцати лет владения своей фамилией, это уау-эффект, когда кому-нибудь диктуешь свой почтовый адрес. Почему-то это прошибает людей до сих пор.За все 15 лет цифровых понтов я потратил тысяч на это двадцать-тридцать.Постепенно, когда время доменов и сайтов начало уходить, я стал этой фамильной драгоценностью тяготиться и держал по принципу «запас карман не тянет».Выяснилось с годами, что важен все же не бренд, не название, а его наполнение и содержание. При нынешних поисковых системах найти кого-то не составляет труда. Если ты не Джо.Фамильные сайты, конечно, прикольны. И нужны, если ты дизайнер или писатель. Как например, ziganshin.ru, который с того же 2001 года содержит и обновляет замечательный путешественник и писатель Камиль Зиганшин.Наверное, какой-то крупной компании обязательно нужно иметь домен, совпадающий с торговой маркой. А вот отдельному человеку - хлопотно. Как ИП содержать пустое.Я не очень верю в так называемые новые TLD, домены верхнего уровня, типа .tatar, который организовали себе за несколько сот тысяч долларов наши «ут куршелэре». Но наши домены должны быть за нами.А вот .info, которым пользуется мэрия нашего любимого города уже лет десять, мне кажется, корявым, особенно в сочетании с ufacity.Имея такое чудесное название нашей любимой столицы, грех не пытаться выбить себе домен .ufa - его было бы очень круто «натягивать» поверх с стандартных доменов уфимских представительств разных контор или просто давать хорошим уфимским фирмам от имени мэрии. www.kumis.ufaА вот с «доменом республики» надо еще подумать - .bash или .rb. Мне больше нравится .bash, главный.А вот русские, кириллические домены - очень даже ничего оказались. Уфа.рф, придуманная в бытность Аскара Фазлыева городским пресс-секом, выглядит вполне симпатично.А мне кириллица помогла перезагрузить навязанное мне из Белого дома корявое для ума и пальцев название i-gazeta во вполне понятную и легкую Электрогазету, когда пришло время переверстать ее из карантина для троллей из блога Рустэма Хамитова в спокойное социальное медиа общего интереса.В общем, не домен красит человека, а человек - домен. И когда в ноябре этого года ко мне тактично постучался представитель очередного однофамильца, я поторговался лишь для виду и уступил свою фамилию, набранную на латинице, какому-то незнакомцу. На хороших условиях и с большим облегчением. Так что не пишите мне больше на shamil@valeev.ru. Пишите в личку.