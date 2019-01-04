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Публицист Александр Невзоров не исключил распада России

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Российский публицист Александр Невзоров дал интервью белорусской службе "Радио Свободная Европа". Российский публицист, журналист и экс-депутат Александр Невзоров в ходе интервью белорусской службе "Радио Свободная Европа" спрогнозировал развал России и назвал такую перспективу "высоко вероятной".


Публицист Александр Невзоров не исключил распада России


— Насчет развалится — посмотрим, потому что это не только не исключено, а высоко вероятно, — отметил публицист.

Экс-депутат также указал на невозможность трансформации России в государство другого типа. По его словам, если Россия начнет уважать чужие языки, идентичность, то это будет уже не Россия.

— В слове "Россия" закодирована территориальная нетерпимость, политическая нетерпимость. Посмотрите всю историю России. Найдите мне хотя бы 20 лет, когда бы она не совершала аннексий, не вела захватнических войн и не рвала бы саму себя. Когда она не могла дотянуться до соседей, то она начинала уничтожать саму себя. Поэтому это будет уже не Россия. Россия — это очень своеобразное государственное существо, которое обладает невероятными свойствами. Она не может измениться в рамках своей собственной идентичности и концепции, — констатировал Невзоров.

Напомним, летом прошлого года российские власти отменили обязательность изучения государственных языков республик России.

Позже премьер-министр России Дмитрий Медведев предостерег регионы от выхода из состава России. Об этом он написал в статье в журнале "Закон".

Статья опубликована на правительственном сайте по случаю 25-летия принятия Конституции Российской Федерации.

Идель.Реалии
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  • 1 | 02.02.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Что за прикид? Шерлока Холмса пересматривал недавно?



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  • 2 | 02.02.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Развала России не будет, так как это не выгожно нашим Американским и Европейским "партнерам", как и небыл выгоден развал СССР.
Хаос на такой большой территории им ни к чем. Проще поставить лояльного правителя и качать ресурсы используя дешовый, рабский труд, безмолвных, послушных, аборигенов.



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  • 3 | 02.02.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Он уже свалил за границу, или только собирается?



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  • 4 | 02.02.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну к чему эту суку печатать и давать возможность болтать



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  • 5 | 02.02.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 02.02.2019, 10:55 | Автор:

Ну к чему эту суку печатать и давать возможность болтать
============================================
Прраульно ! Давайте засунем головы в песок и засунем языки в жоо..у , а моски сделаем всмятку !



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  • 6 | 02.02.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 02.02.2019, 10:51 | Автор:

Он уже свалил за границу, или только собирается?
================================================= Не , он ведь не из " патриотов " или сынков руководителей России .



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  • 7 | 02.02.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 02.02.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 02.02.2019, 10:55 | Автор:

Ну к чему эту суку печатать и давать возможность болтать
============================================
Прраульно ! Давайте засунем головы в песок и засунем языки в жоо..у , а моски сделаем всмятку !
_________________
Да у тебя уже и так и моски и мозги всмятку - зачем тебе песок.



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  • 8 | 02.02.2019, 11:51 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4424 | Рейтинг: -713,2
В 80е годы никто не верил в развал СССР, но через 10 лет от могущество страны ничего не осталось. Все в руках госдепа. ..



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  • 9 | 02.02.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 02.02.2019, 11:44 | Автор:

Ну к чему эту суку печатать и давать возможность болтать
============================================
Прраульно ! Давайте засунем головы в песок и засунем языки в жоо..у , а моски сделаем всмятку !
_________________
Да у тебя уже и так и моски и мозги всмятку - зачем тебе песок.
============================================
Прраульно ! Песок не нужен ! Твои круто сваренные кости головы в этом не нуждаются , москов нет !



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  • 10 | 02.02.2019, 11:58 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16659 | Рейтинг: -2986,5
Была РАО ЕЭС, был один Чубайс. Это не эффективно решили они. Не может один Чубайс хапать так много.
Разделили РАО ЕЭС, стало 100 чубайсят, а уж в каждом генерирующем и распределяющем компаниях по 10 директоров, стало 1000 чубайсят.
При этом эти директора каждые полгода переходят из одной компании в другой с парашютами. Во пошла жизня то.
Теперь ведут речь о том, чтобы Россию поделить на десяток государств и грабить еще более эффективно. Так будет 10 президентов с челядью по 10 тысяч, 10 Сечиных и по стольку же ЦБ, Сбера, Газпромов и т.д.



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  • 11 | 02.02.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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ЦБ РФ – филиал Федеральной резервной системы США.
О полномочиях Центрального Банка РФ.

Центральный Банк Российской Федерации, со дня его создания 13 июля 1990 года и по настоящее время, является негосударственной коммерческой структурой, подотчетной Государственной Думе РФ и возглавляемой Советом директоров и Национальным банковским советом. Согласно статье 22 Закона «О Центральном банке Российской Федерации»:

Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета…При падении цены на нефть и образовании дефицита бюджета Российской Федерации, Центральный банк не будет финансировать недостаток средств в бюджете для выплаты пенсий, зарплат бюджетных организаций (силовых структур, Министерства обороны, здравоохранения, образования и так далее), проведения государственных целевых программ и иных расходов.
Правительству России придется обращаться в Международный валютный фонд – частную организацию американских и английских банкиров для получения кредита на осуществление бюджетных ассигнований.
Все средства, аккумулированные на счетах Центрального Банка России – золотовалютные резервы в размере 524, 5 миллиарда долларов - не могут быть направлены на стабилизацию экономики Российской Федерации, согласно статье 22.



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  • 12 | 02.02.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рейтинг партии "единой россии" продолжает снижаться..

У Едим Россию рейтинг если только у пациентов психиатрической клиники, у тех кто в доле и в высерах кремлеботов. Нет никакого рейтинга, есть ненависть и презрение. Посмотрите на их зарплаты и доходы , на их имущество, на их загран паспорта и посмотрите как живёт их электорат. Вот если бы у людей была бы хотя бы половина их зряплаты и такой же ежедневный праздник на обеденном столе тогда был бы рейтинг.



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  • 13 | 02.02.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Карачаево-черкессия, Татаро-башкерсия или Башкиро-татаркесия нельзя разлучать два братских народа если все пойдет по Невзоровскому сценарию.



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  • 14 | 02.02.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Посмотрите всю историю России. Найдите мне хотя бы 20 лет, когда бы она не совершала аннексий, не вела захватнических войн ...

=========

Посмотрите всю историю мира. Найдите мне хотя бы одну страну, когда бы она не совершала аннексий, не вела захватнических войн. Шура сбрендил.



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  • 15 | 02.02.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 02.02.2019, 13:05 | Автор:

Карачаево-черкессия, Татаро-башкерсия или Башкиро-татаркесия нельзя разлучать два братских народа если все пойдет по Невзоровскому сценарию.
=================================================
Руссише МАРМАЗЕТКА , или руссише недоумка ?



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  • 16 | 02.02.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 02.02.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрите всю историю России. Найдите мне хотя бы 20 лет, когда бы она не совершала аннексий, не вела захватнических войн ...

=========

Посмотрите всю историю мира. Найдите мне хотя бы одну страну, когда бы она не совершала аннексий, не вела захватнических войн. Шура сбрендил.
____________________
У Шуры моски всмятку.



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  • 17 | 02.02.2019, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 02.02.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрите всю историю России. Найдите мне хотя бы 20 лет, когда бы она не совершала аннексий, не вела захватнических войн ...

=========

Посмотрите всю историю мира. Найдите мне хотя бы одну страну, когда бы она не совершала аннексий, не вела захватнических войн. Шура сбрендил.
__________________
"Найдите мне хотя бы одну страну, когда бы она не совершала аннексий, не вела захватнических войн".
Я вам целый список таких стран представлю: Андорра, Лихтенштейн, Сан-Марино, Монако, Ниуэ, Науру и т. п. Исключительно мирные страны!
Но, как известно, исключения только подтверждают правило, а в каждой шутке есть доля шутки.



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  • 18 | 02.02.2019, 13:34 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 332 | Комментарии: 38341 | Рейтинг: +6466,6
8 | 02.02.2019, 11:51 | Автор: Дед

В 80е годы никто не верил в развал СССР, но через 10 лет ...
===
Развал страны был запрограммирован коммуняками ещё в 1917 году, когда тАвАрищи разорвали единую страну на абсурдные нац образования и стали разбазаривать территории.
+++
Как Советская власть развалила Советский Союз

http://journalufa.com/20661-kak-sovetskaya-vlast-razvalila-s
ovetskiy-soyuz.html
.



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  • 19 | 02.02.2019, 13:39 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 332 | Комментарии: 38341 | Рейтинг: +6466,6
Нынче, вскормленные отделом пропаганды цк кпсс скоморохи и подобная творческая интеллигенция, буквально толкаясь локтями и выпрыгивая из штанов спешат чёта вякнуть про развал и уничтожение России, или хотя бы как-то нагадить или плюнуть на свою Родину, которая более 100 лет страдает и мучается в коммуняцкой оккупации.



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  • 20 | 02.02.2019, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 02.02.2019, 13:39 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 332 | Комментарии: 38339 | Рейтинг: +6466,5
Нынче, вскормленные отделом пропаганды цк кпсс скоморохи и подобная творческая интеллигенция, буквально толкаясь локтями и выпрыгивая из штанов спешат чёта вякнуть про развал и уничтожение России, или хотя бы как-то нагадить или плюнуть на свою Родину, которая более 100 лет страдает и мучается в коммуняцкой оккупации.
__________________________
Опять Вдумчивого не долечили. Хроник, однако...



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