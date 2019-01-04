Публицист Александр Невзоров не исключил распада России

Российский публицист Александр Невзоров дал интервью белорусской службе "Радио Свободная Европа". Российский публицист, журналист и экс-депутат Александр Невзоров в ходе интервью белорусской службе "Радио Свободная Европа" спрогнозировал развал России и назвал такую перспективу "высоко вероятной".— Насчет развалится — посмотрим, потому что это не только не исключено, а высоко вероятно, — отметил публицист.Экс-депутат также указал на невозможность трансформации России в государство другого типа. По его словам, если Россия начнет уважать чужие языки, идентичность, то это будет уже не Россия.— В слове "Россия" закодирована территориальная нетерпимость, политическая нетерпимость. Посмотрите всю историю России. Найдите мне хотя бы 20 лет, когда бы она не совершала аннексий, не вела захватнических войн и не рвала бы саму себя. Когда она не могла дотянуться до соседей, то она начинала уничтожать саму себя. Поэтому это будет уже не Россия. Россия — это очень своеобразное государственное существо, которое обладает невероятными свойствами. Она не может измениться в рамках своей собственной идентичности и концепции, — констатировал Невзоров.Напомним, летом прошлого года российские власти отменили обязательность изучения государственных языков республик России.Позже премьер-министр России Дмитрий Медведев предостерег регионы от выхода из состава России. Об этом он написал в статье в журнале "Закон".Статья опубликована на правительственном сайте по случаю 25-летия принятия Конституции Российской Федерации.